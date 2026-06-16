Трагичен ден по пътищата: Двама загинали и десетки ранени при катастрофи в България

Поредна вълна от пътни инциденти разтърси страната през изминалите 24 часа. Двама души са изгубили живота си, а още 32-ма са пострадали при общо 26 катастрофи, сочат официалните данни на Министерството на вътрешните работи.
София – градът на инцидентите
Столицата също не бе пощадена от опасностите на пътя. В рамките на едно денонощие в София са регистрирани 34 пътнотранспортни произшествия, от които две са били тежки. Трима души са получили различни наранявания, за щастие без фатален изход.
Мрачен месечен обзор
Статистиката за юни е повече от тревожна – от началото на месеца до момента 25 души са намерили смъртта си на пътя, а 447 са били ранени при 334 катастрофи.
Тези числа са ясен сигнал за необходимостта от по-строги мерки и повишено внимание от страна на всички участници в движението.
Годишен ръст на жертвите
Още по-обезпокоителна е тенденцията за цялата година. От януари досега са регистрирани 2677 пътни инцидента, при които 194 души са загинали, а 3329 са получили травми.
В сравнение със същия период на миналата година, броят на жертвите се е увеличил с 26 души – тревожен ръст, който не бива да бъде подценяван.
Призив за отговорност и внимание
Тези стряскащи данни напомнят, че безопасността на пътя е отговорност на всеки един от нас. Спазването на правилата за движение, разумното шофиране и вниманието към останалите участници са ключови за предотвратяване на нови трагедии.
Нека не позволяваме черната статистика да се превърне в ежедневие!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
10:43 16.06.2026
2 Някой
10:45 16.06.2026
3 МПС
Коментиран от #5, #7
10:49 16.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 На тротоара
До коментар #3 от "МПС":21-годишният Максим от Бургас е шофирал БМВ-то, убило тийнейджърка на тротоара в Свети Влас.
Той е добро момче. Винаги поздравява.
Коментиран от #14
10:52 16.06.2026
6 Статистиката
10:52 16.06.2026
7 Бла
До коментар #3 от "МПС":Не пътища ! Няма елементарни познания и култура на пътя ! Всеки си вика, аз съм най - великия и си вярва на всичкото от горе, а дойде ли завоя и накладките прегряват...
10:54 16.06.2026
8 спасение
Коментиран от #11
10:55 16.06.2026
9 В грешка сте
11:00 16.06.2026
10 Разликата
11:05 16.06.2026
11 Анонимен
До коментар #8 от "спасение":Съдите всички по 0,01% от шофьорите - тия наглеци най-добре просто ги снимайте и ги качвайте в интернет с препратка към полицията. По извънградските пътища 1/3 от смъртните случаи са заради качеството на пътя, колкото и да се съобразяваш, че караш у нас. Познай какво ще направи един автономен автомобил у нас.
11:07 16.06.2026
12 Средна Скорост
11:08 16.06.2026
13 Анонимен
11:08 16.06.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "На тротоара":Момичето май е било от У...йна🤔
Те там вече повечето са със сини паспорти❗
11:08 16.06.2026
15 Примати бате
11:09 16.06.2026
16 Извода е, че
11:10 16.06.2026