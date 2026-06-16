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Трагичен ден по пътищата: Двама загинали и десетки ранени при катастрофи в България
  Тема: Войната на пътя

Трагичен ден по пътищата: Двама загинали и десетки ранени при катастрофи в България

16 Юни, 2026 10:39 872 16

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  • ранени-
  • полиция

Поредна черна статистика за последното денонощие

Трагичен ден по пътищата: Двама загинали и десетки ранени при катастрофи в България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поредна вълна от пътни инциденти разтърси страната през изминалите 24 часа. Двама души са изгубили живота си, а още 32-ма са пострадали при общо 26 катастрофи, сочат официалните данни на Министерството на вътрешните работи.

София – градът на инцидентите

Столицата също не бе пощадена от опасностите на пътя. В рамките на едно денонощие в София са регистрирани 34 пътнотранспортни произшествия, от които две са били тежки. Трима души са получили различни наранявания, за щастие без фатален изход.

Мрачен месечен обзор

Статистиката за юни е повече от тревожна – от началото на месеца до момента 25 души са намерили смъртта си на пътя, а 447 са били ранени при 334 катастрофи.

Тези числа са ясен сигнал за необходимостта от по-строги мерки и повишено внимание от страна на всички участници в движението.

Годишен ръст на жертвите

Още по-обезпокоителна е тенденцията за цялата година. От януари досега са регистрирани 2677 пътни инцидента, при които 194 души са загинали, а 3329 са получили травми.

В сравнение със същия период на миналата година, броят на жертвите се е увеличил с 26 души – тревожен ръст, който не бива да бъде подценяван.

Призив за отговорност и внимание

Тези стряскащи данни напомнят, че безопасността на пътя е отговорност на всеки един от нас. Спазването на правилата за движение, разумното шофиране и вниманието към останалите участници са ключови за предотвратяване на нови трагедии.

Нека не позволяваме черната статистика да се превърне в ежедневие!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    10 2 Отговор
    Или трябва да се забрани на това племе, което се нарича българи да карат или трябва да се сложат легнали през 10 метра или да се върнат на коне. Популацията коли не може да кара, те с тротинетки се изпотрепаха.

    10:43 16.06.2026

  • 2 Някой

    9 1 Отговор
    Да си кажа честно, направо се учудвам, че само 2-ма са загинали. И изхождам от личните си наблюдения от миналата неделя - колко шофьори шофират безразсъдно и арогантно, без да зачитат останалите участници в движеието.

    10:45 16.06.2026

  • 3 МПС

    5 5 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #5, #7

    10:49 16.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 На тротоара

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "МПС":

    21-годишният Максим от Бургас е шофирал БМВ-то, убило тийнейджърка на тротоара в Свети Влас.
    Той е добро момче. Винаги поздравява.

    Коментиран от #14

    10:52 16.06.2026

  • 6 Статистиката

    5 0 Отговор
    Ганчоо бърза, Ганчоо първи си отива.

    10:52 16.06.2026

  • 7 Бла

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "МПС":

    Не пътища ! Няма елементарни познания и култура на пътя ! Всеки си вика, аз съм най - великия и си вярва на всичкото от горе, а дойде ли завоя и накладките прегряват...

    10:54 16.06.2026

  • 8 спасение

    3 2 Отговор
    Хората като че ли се побъркаха. И карат като такива. Единственото спасение е да бъде вкаран изкуствен интелект и човекът само да седне и да даде команда за тръгване. На пътя и по кръстовищата интелектите от колите ще се разбират по-добре отколкото хората се разбират, ще си дават предимство, даже може и да се поздравяват. Обществото е съставено от луди хора, само изкуственият интелект е спасението.

    Коментиран от #11

    10:55 16.06.2026

  • 9 В грешка сте

    6 0 Отговор
    Строгите мерки не помагат а пълнят хазната. Обучението и възпитанието на младия индивид е най-добрата превенция срещу смъртните случаи като цяло и в случая. Безрасъдието и арогантността погубват животи. Не търсете причината а я изкоренете в зародиш.

    11:00 16.06.2026

  • 10 Разликата

    3 0 Отговор
    Докато нормалните европейци шофират, защото им е необходимо бг приматите си умират да шофират. Виждате ли разликата?

    11:05 16.06.2026

  • 11 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "спасение":

    Съдите всички по 0,01% от шофьорите - тия наглеци най-добре просто ги снимайте и ги качвайте в интернет с препратка към полицията. По извънградските пътища 1/3 от смъртните случаи са заради качеството на пътя, колкото и да се съобразяваш, че караш у нас. Познай какво ще направи един автономен автомобил у нас.

    11:07 16.06.2026

  • 12 Средна Скорост

    3 1 Отговор
    Явно участъците за контрол на средната скорост са твърде малко, както и дроновете. Докато политиката е насочена към пълнене на хазната, вместо към реално подобряване на обучението и контрола над автошколите, които раздават книжки на всеки.

    11:08 16.06.2026

  • 13 Анонимен

    3 0 Отговор
    Аз се чудя, още колко време полицаите ще търпят някакви гаменчета с 25 годишни голфчета, кадящи по пътищата, със сменени дюзи и турбина. Бмв-нца от 2004-5г, издухани отвсякъде, раздаващи газ в завоите. Знаят си ги много добре, но не ги пипат.

    11:08 16.06.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "На тротоара":

    Момичето май е било от У...йна🤔
    Те там вече повечето са със сини паспорти❗

    11:08 16.06.2026

  • 15 Примати бате

    2 0 Отговор
    Автомобила е оръжие в ръцете на двукраките същества. Милиони години еволюция са ги изправили на крака а няколко секунди ги връщат обратно в земята.

    11:09 16.06.2026

  • 16 Извода е, че

    2 0 Отговор
    Те повече няма да правят така.

    11:10 16.06.2026

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