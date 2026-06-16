Трагичен ден по пътищата: Двама загинали и десетки ранени при катастрофи в България

Поредна вълна от пътни инциденти разтърси страната през изминалите 24 часа. Двама души са изгубили живота си, а още 32-ма са пострадали при общо 26 катастрофи, сочат официалните данни на Министерството на вътрешните работи.

София – градът на инцидентите

Столицата също не бе пощадена от опасностите на пътя. В рамките на едно денонощие в София са регистрирани 34 пътнотранспортни произшествия, от които две са били тежки. Трима души са получили различни наранявания, за щастие без фатален изход.

Мрачен месечен обзор

Статистиката за юни е повече от тревожна – от началото на месеца до момента 25 души са намерили смъртта си на пътя, а 447 са били ранени при 334 катастрофи.

Тези числа са ясен сигнал за необходимостта от по-строги мерки и повишено внимание от страна на всички участници в движението.

Годишен ръст на жертвите

Още по-обезпокоителна е тенденцията за цялата година. От януари досега са регистрирани 2677 пътни инцидента, при които 194 души са загинали, а 3329 са получили травми.

В сравнение със същия период на миналата година, броят на жертвите се е увеличил с 26 души – тревожен ръст, който не бива да бъде подценяван.

Призив за отговорност и внимание

Тези стряскащи данни напомнят, че безопасността на пътя е отговорност на всеки един от нас. Спазването на правилата за движение, разумното шофиране и вниманието към останалите участници са ключови за предотвратяване на нови трагедии.

Нека не позволяваме черната статистика да се превърне в ежедневие!