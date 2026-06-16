Ивайло Илиев за ДПС: Краят на достъпа до властта предпоставя процеси на роене

След като Делян Пеевски се похвали, че партията му е спечелила 3 от частичните избори, които се проведоха в неделя, той смени някои от най-верните си хора в партията - Йордан Цонев, Хамид Хамид, Станислав Анастасов, Байрям Байрям, Цветан Енчев.

"В момента виждаме опит за кардинална реформа. В крайна сметка явно това ще се търси занапред и лидерският въпрос няма да бъде поставян до момента, в който не се стигне до някакво по-широко вътрешно напрежение, защото сега, в крайна сметка, то съществува по места, но да не се лъжем, че в бастионите не сме чули".

Така политологът Ивайло Илиев коментира събитията пред БНР и отбеляза, че в ДПС влизат на челни позиции хора, които изглеждат консенсусни, което е опит за сближаване на позицията на партията към ПБ:

"Нормална е тази политика - да се опитва да се търси доближаване, ако щете приближаване, с цел, хем да се намали този остър опозиционен тон, който беше още преди обявяването на проекта на Радев, хем, от друга страна, да се избегнат последващи щети от всякакъв характер".

"Краят на достъпа до властта предпоставя такъв тип процеси на роене", коментира той пред "Хоризонт".

"Всички тези сигнали, които виждаме - за разцепления по места, за отслабване на този властови ореол, който самият Пеевски си изгради, вече явно са налице".

До следващите местни избори партията на Радев трябва да развие структурите си:

"Ако не успее своевременно да материализира тази енергия, можем да сме сигурни, че бившият управленски модел, с който той се бори, ще успее да си получи реванша в немалко градове и места, които, да речем, ще усетят спиране на проектите, ще усетят по-пренебрежително отношение от централната власт и тогава вече сме сигурни, че кметовете, които в момента повече ще замълчат и ще изчакат да преминат тези ветрове, ще успеят да се завърнат по-силни на другите избори".

Политологът е убеден, че настоящият държавен глава ще се кандидатира, вероятно чрез инициативен комитет защото партийните кандидатури "все повече, според мен, ще отшумяват":



"По отношение на президента Йотова, виждаме в момента, че тя започва да трупа рейтинг, започва да трупа доверие, ако щете - политически капитал, който тя също ще опита да материализира наесен".

Илиев е категоричен, че сме свидетели на "синергия и синхрон" между Радев и Йотова в момента, но не е категоричен дали премиерът би подкрепил открито кандидатурата на Йотова за президентския пост или би издигнал своя.