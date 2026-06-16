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Румен Радев: Въвеждаме прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства

Румен Радев: Въвеждаме прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства

16 Юни, 2026 10:43 621 33

  • румен радев-
  • сигма-
  • публични финанси

Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки

Румен Радев: Въвеждаме прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев представи Системата за Интегриран Граждански Мониторинг и Анализ (СИГМА). Това е нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Правителството направи първа стъпка към създаването на автоматизирана система за контрол върху разходването на публични средства и обществените поръчки. Това обяви премиерът при представянето на новата дигитална платформа за проследяване на публичните разходи.

Според министър-председателя инициативата е част от поетите ангажименти за повече прозрачност в управлението и ограничаване на възможностите за неправомерно влияние върху държавните ресурси. „Поехме ангажимент не само да ограничим достъпа на определени икономически кръгове до публичните ресурси, но и да създадем механизми, които да предотвратят бъдещо овладяване на институции и обществени средства“, заяви Радев.

Премиерът подчерта, че още в първия месец от работата на кабинета е направена важна крачка към изграждането на автоматизиран контролен механизъм.

По думите му Министерството на иновациите и дигиталната трансформация е разработило платформа, която събира и обобщава големи обеми информация, свързана с обществените поръчки и разходването на публични средства. Системата позволява бързо проследяване на това къде отиват бюджетните средства, кои компании печелят поръчки и по какъв начин са избрани изпълнителите.

Новият инструмент ще предоставя информация за стойността на договорите, броя на участниците в процедурите и начина, по който са проведени обществените поръчки. „Ще може ясно да се види къде отиват парите на данъкоплатците, кои фирми печелят поръчките и дали те са възложени след реална конкуренция или при ограничен брой участници“, обясни премиерът.

Според него платформата ще даде възможност за по-лесно откриване на рискове и потенциални нарушения при възлагането на обществени поръчки. Румен Радев изрази увереност, че системата ще бъде полезна не само за държавната администрация, но и за бизнеса, медиите и контролните органи.

„Тази система ще осигури по-голяма прозрачност и ще даде на обществото достъп до важна информация за управлението на публичните средства“, посочи той. Премиерът определи проекта като важна стъпка към по-ефективен контрол върху държавните разходи и повишаване на доверието в институциите.

Премиерът Румен Радев подчерта, че платформата вече работи в реално време и автоматично обработва всяка нова обществена поръчка, публикувана в държавната система за електронни обществени поръчки.

Според него основното предимство е, че за първи път информацията се обобщава и подрежда по различни критерии, което позволява лесно да се проследи кои институции възлагат най-много обществени поръчки, кои фирми печелят най-много средства и по какъв начин са избрани изпълнителите.

Радев заяви, че следващият етап е системата да обхване и вътрешноведомствените разплащания между държавни структури, които в момента не попадат в обхвата на обществените поръчки. „Не всички движения на публични средства минават през обществените поръчки. Затова следващата стъпка е да проследяваме и вътрешните плащания между държавни институции“, посочи премиерът.

Той съобщи още, че се разработват допълнителни функционалности за автоматично откриване на съмнителни практики, включително случаи на предварително насочени обществени поръчки, фаворизиране на определени фирми, свързани лица и необосновано завишени цени.

„Това е началото на истинската прозрачност в публичните финанси. Без достъп до информация няма как да се борим ефективно с корупцията“, заяви Радев и призова медиите активно да използват платформата.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев представи в детайли платформата СИГМА, която обединява данни за обществените поръчки от периода 2020-2026 г.

По думите му системата съдържа информация за над 193 000 договора и обособени позиции на обща стойност над 51 млрд. лева, сключени от повече от 4400 държавни институции и общини с над 17 000 компании.

Василев обясни, че досегашната система за обществени поръчки позволява достъп до документите, но не предлага анализи и връзки между данните. „До момента информацията съществуваше, но беше трудно достъпна и практически невъзможна за цялостен анализ. СИГМА дава възможност всеки гражданин за секунди да проследи как се харчат публичните средства“, каза министърът.

Платформата позволява търсене по институции, общини, фирми и конкретни договори, като показва начина на възлагане, броя на участниците и стойността на всяка поръчка.

Сред институциите с най-голям обем обществени поръчки според първоначалните данни са Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на транспорта и „Булгартрансгаз“, а сред общините водят Столичната община, Бургас, Варна и Пловдив.

Министърът подчерта, че платформата е с напълно свободен достъп и отворен код, а данните могат да бъдат експортирани и използвани от журналисти, неправителствени организации, изследователи и граждани за допълнителни проверки и анализи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Ху (By Who)

    3 5 Отговор
    Да живей господин Румен Радев генерал полковник от авиацията!

    10:46 16.06.2026

  • 2 Изявления

    7 3 Отговор
    И нищо друго
    България загива
    Само изявления
    Какво правиш за събуждане
    На фермерите?!
    Стимули?
    Няма!!
    Какво изобщо правиш?
    Договорняшки истории в ущърб на България
    Нищо друго
    И ..празни приказки!
    На светло , ха ха..
    Оле, майко.

    Коментиран от #10

    10:47 16.06.2026

  • 3 Да се забранят " Обществените поръчки"

    2 3 Отговор
    Всяко организация сама да си решава разходите!
    Магистралите да се дадат на концесия, както е в цял свят!

    10:47 16.06.2026

  • 4 Средства

    8 4 Отговор
    няма , бюджет сума ти и време няма , държавата пред фалит - прозрачности (?) ще въвеждали ! И каквото било - било ? Олигарсите със заграбени милиарди , мафията и тя , престъпници по всички институции - волни и свободни , оставени без ревизии и конференции !

    Коментиран от #6

    10:48 16.06.2026

  • 5 Анонимен

    5 4 Отговор
    Поздравления червените олигарси които години наред със всякакви средства рушаха държавата ни с цел завладяване най сетне успяха Поздравления

    10:48 16.06.2026

  • 6 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Средства":

    Има всичко просто месията страхува невежите малоумниците с цел владеене и завладяване Европа е демокрация месията

    10:50 16.06.2026

  • 7 Анонимен

    4 4 Отговор
    Оставка Оставка Оставка и нови избори Демокрация

    10:51 16.06.2026

  • 8 Да...

    4 1 Отговор
    На светло с Копринков
    С Домусчиев
    С Бобоков
    Малко по на тъмно с Божков
    И със знайни и незнайни от спонсорите
    Позор

    10:53 16.06.2026

  • 9 Възpожденец 🇧🇬

    4 4 Отговор
    Шишков защо вече месец не попълва системата, която Правителството на Гюров създадоха, за текущи ремонти и възлагания на пътната инфраструктура ?! Какво крие ? Значи ли, че схемите по непрозрачно раздаване на пари продължава с нови бенефициенти на рестото от строителната мафия ?
    Докога едни 250 комунистически семейства, назначени от Москва за губернатори, ще ограбва България ?! кРадев, Буда, пеевски .. са само аватари на съветската, руско-българската мафия

    Коментиран от #14

    10:53 16.06.2026

  • 10 Тралала

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Изявления":

    Спряха ли ти кранчето, че цвилиш? Какво си? Гробар, чалгар, от меките?

    Коментиран от #16

    10:54 16.06.2026

  • 11 Реално

    3 3 Отговор
    Системата Сигма е открадната от кРадев и екипа му. Това е Факт.
    Как с нещо откраднато ще борите кражбите ?!

    10:55 16.06.2026

  • 12 БОЦ - ко

    5 3 Отговор
    Стадото блее псалми за новата власт,
    Рундьо се оказа поредния пе......ст !

    10:55 16.06.2026

  • 13 Отлично!

    2 4 Отговор
    БРАВО!

    10:55 16.06.2026

  • 14 Да....

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Само че, не руско- българска мафия, а на червената проевропейска мафия
    Уточнението е важно- същата е против Путин

    Коментиран от #18

    10:57 16.06.2026

  • 15 Шмекер Копейкин празнодумеца

    1 4 Отговор
    Фатмака скоро ще надмине къconишков по лъжи и празнословие . 🤣🤣🤣
    Фатмаците ще излязат по големи ... д е б и л и ... от kaтyна на Костя

    Коментиран от #24

    10:57 16.06.2026

  • 16 Радко

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тралала":

    Е заедно с гореизброените от теб. Колеги са, служители на глобалните, срещу част от пая на ограбеното от собствените им народи

    10:59 16.06.2026

  • 17 Дориана

    2 3 Отговор
    За ужас на Борисов и Пеевски , на корумпираните политици и служители от техния кръг Радев и неговата партия Прогресивна България идват със заявката за крути мерки срещу корупцията, мафията и зависимостта.

    Коментиран от #20

    11:00 16.06.2026

  • 18 Вие сте жертва на руска пропаганда !

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Да....":

    Доста са ви облъчили с пропаганда ...
    Толкова сте заслепен, че не виждате гредата в окото си.

    11:00 16.06.2026

  • 19 Още не се е разписала

    2 1 Отговор
    Деса Радева, подвизаваща се като @ Дориана и @ Бялджип..

    11:02 16.06.2026

  • 20 Не гледай какво върша, а какво ти думам

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Дориана":

    Засега действията са коренно противоположни от заявките, с които излъгаха народа, който ми се струва, че наесен ще изпълни площадите.

    11:02 16.06.2026

  • 21 Опа..

    1 1 Отговор
    Появи се , Деса Радева, ха ха ха..
    Знаех си
    Да разправя колко е истински Радко

    11:03 16.06.2026

  • 22 Как тихичко ЦИФРОВИЗИРА

    2 2 Отговор
    Първо за фирмите, после за гражданите. Зад него са цифровото и енергийно лоби. Още 6500 кв.клм. ще бъдат осеяни с ВЕИ-та, Гюров вклч. София, и ние плащаме, вместо да строи Белене. Увеличи ток с 3% общо 2025 ГЕРБ и ПБ 15% за година 2025-2026, вода 20%, парно и подгряване вода обща 11%, само 2025-2026. Доматите ставащи за ядене са 7.80 лв. във веригите, без ПРОМОЦИЯ. и 9.80 в кварталните магазинчета. Мин. вода с 137% няма намерение да я връща към нормални цени. Депутатите в Територията с най-високи заплати като съотношение минимална спрямо депутатска и увеличение на всеки 3 месеца в ЕС- увеличиха си заплатите до 20 000 лв. и ги замразиха, в Унгария си плащат мобилните и 40% намаление. Държавните фирми продължават да въоръжават. Оставка, да си взима любимата еврошит копейка, която 8 г. защитаваше, и накрая ни набута Референдум, в който нямаше запазване на лЪв.
    ОСТАВКА на ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП и ПБ.
    За десерт още 8 милиарда лева ЗАЕМИ, а ЕЦБ вдига лихвите. Не пипа печалби на вериги по 450 млн. на година и банки, не пипа и чудовищните цени на лекарства и мобилни.
    ОСТАВКА! Референдум на Дойран и запазване на КЕШ в Конституцията, последно Швейцария го направи преди месец.

    11:03 16.06.2026

  • 23 НАМАЛЕТЕ

    2 2 Отговор
    СИ БРОЯ,
    НАМАЛЕТЕ СИ ЗАПЛАТИТЕ,
    ПЪК ТОГАВА ГОВОРИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ.

    11:04 16.06.2026

  • 24 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Шмекер Копейкин празнодумеца":

    Това е невъзможно !
    Лично доктор, генерал, агент Буда Банкята ги е избирал и одобрявал в cekтата на Костя.

    Коментиран от #31

    11:04 16.06.2026

  • 25 Да си избереш Тато от Тему 🤣

    1 2 Отговор
    Лелееее , тоя е по npocт и от правешкото roвego байВиТошуУ. На външен вид са си лика прилика.

    11:06 16.06.2026

  • 26 Имам хуйюбол

    1 1 Отговор
    Тези работи с мохабеди и 100 вратички в закона не стават.Няма ли да вкарате някой при Бай Ставри, че му е скучно сам.Май всички са чисти девици и Шиши и Баце.

    11:08 16.06.2026

  • 27 Грийн сок

    2 2 Отговор
    Само иформира само "ще"
    и накрая прозрачен зелен чорап
    за нищо неставащ.

    Коментиран от #29

    11:08 16.06.2026

  • 28 първата ви задача

    4 0 Отговор
    Е да изпоувилните десеткихиляди директорчета и администраторчета които ходини наред са прахосвали държавни бюджети.
    Те масово са корумпирани и са злоупотребили неведнъж.
    Да не говором че или са партийни назначения, или са се конформирали със статувтото последните 23 години, че няма как да не са превеждали по еидн или друг начин пари по черните партийни каси.
    С подобно корумпета за каква прозрачност може да се говори?

    След това са всички регулатори, правоприлагащи и ревизионни органи. Ако те са същите, как може да имаме нова политика?

    11:09 16.06.2026

  • 29 чудя се

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Грийн сок":

    Вие за толкова години не можахте ли да измислите нещо по-ригинално от "зелен чорап"? Каква е тази интелектуална немощ?

    11:10 16.06.2026

  • 30 Част от ЗАЕМА ПВУ

    0 1 Отговор
    от 8 милиарда лева е за фирмите на ГЕРБ, ДПС и БКП - изграждане на ВЕИ - та. 50% от заем е за плащане на ВЕИ-тата на ортаците му по ПВУ. За нас най-скъп ток по 700 лв. мегаватчас в ЕС, и 50% с ДДС таксичките на ВЕИ и фото лобистите. Плюс им плащаме и загубите по трасето по 25%. Плюс натоварване на ел. система и непостоянни напрежения. Ето как ще бори олигархията на ГЕРБ и ДПС. 50% от министрите му и зам. министрите, и всички органи КЕВР, НСИ са на ГЕРБ и ДПС, фалирали държавата със заеми, ВЕИ-та и юрошиткопейката, която изяде 50% от спестяванията на българите. 50% от кабинета му са министри и зам. министри уличени в КОРУПЦИЯ, кадри на ДПС и ГЕРБ.

    11:11 16.06.2026

  • 31 това не е тайна

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    Костя беше контра-протестиращ във Варна по време на големите протести. Най-голямото надигане в съвремената ни история. Мишкуваше в областната управа / на герб/ и се кротна когато ГЕПИ и сие си върнаха общината.
    Лобист и тарикат, който освен това май се видя и с повечеко пари, отколкото може да докаже?

    11:13 16.06.2026

  • 32 БОЦ - ко

    0 0 Отговор
    Бавно и полека,
    Не след няколко века,
    Народа започна да осъзнава,
    От комунист - и "свирка" не става !

    11:15 16.06.2026

  • 33 Подкрепям

    1 0 Отговор
    На 100 процента!

    11:16 16.06.2026

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