Румен Радев: Въвеждаме прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства

Министър-председателят Румен Радев представи Системата за Интегриран Граждански Мониторинг и Анализ (СИГМА). Това е нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.
Правителството направи първа стъпка към създаването на автоматизирана система за контрол върху разходването на публични средства и обществените поръчки. Това обяви премиерът при представянето на новата дигитална платформа за проследяване на публичните разходи.
Според министър-председателя инициативата е част от поетите ангажименти за повече прозрачност в управлението и ограничаване на възможностите за неправомерно влияние върху държавните ресурси. „Поехме ангажимент не само да ограничим достъпа на определени икономически кръгове до публичните ресурси, но и да създадем механизми, които да предотвратят бъдещо овладяване на институции и обществени средства“, заяви Радев.
Премиерът подчерта, че още в първия месец от работата на кабинета е направена важна крачка към изграждането на автоматизиран контролен механизъм.
По думите му Министерството на иновациите и дигиталната трансформация е разработило платформа, която събира и обобщава големи обеми информация, свързана с обществените поръчки и разходването на публични средства. Системата позволява бързо проследяване на това къде отиват бюджетните средства, кои компании печелят поръчки и по какъв начин са избрани изпълнителите.
Новият инструмент ще предоставя информация за стойността на договорите, броя на участниците в процедурите и начина, по който са проведени обществените поръчки. „Ще може ясно да се види къде отиват парите на данъкоплатците, кои фирми печелят поръчките и дали те са възложени след реална конкуренция или при ограничен брой участници“, обясни премиерът.
Според него платформата ще даде възможност за по-лесно откриване на рискове и потенциални нарушения при възлагането на обществени поръчки. Румен Радев изрази увереност, че системата ще бъде полезна не само за държавната администрация, но и за бизнеса, медиите и контролните органи.
„Тази система ще осигури по-голяма прозрачност и ще даде на обществото достъп до важна информация за управлението на публичните средства“, посочи той. Премиерът определи проекта като важна стъпка към по-ефективен контрол върху държавните разходи и повишаване на доверието в институциите.
Премиерът Румен Радев подчерта, че платформата вече работи в реално време и автоматично обработва всяка нова обществена поръчка, публикувана в държавната система за електронни обществени поръчки.
Според него основното предимство е, че за първи път информацията се обобщава и подрежда по различни критерии, което позволява лесно да се проследи кои институции възлагат най-много обществени поръчки, кои фирми печелят най-много средства и по какъв начин са избрани изпълнителите.
Радев заяви, че следващият етап е системата да обхване и вътрешноведомствените разплащания между държавни структури, които в момента не попадат в обхвата на обществените поръчки. „Не всички движения на публични средства минават през обществените поръчки. Затова следващата стъпка е да проследяваме и вътрешните плащания между държавни институции“, посочи премиерът.
Той съобщи още, че се разработват допълнителни функционалности за автоматично откриване на съмнителни практики, включително случаи на предварително насочени обществени поръчки, фаворизиране на определени фирми, свързани лица и необосновано завишени цени.
„Това е началото на истинската прозрачност в публичните финанси. Без достъп до информация няма как да се борим ефективно с корупцията“, заяви Радев и призова медиите активно да използват платформата.
Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев представи в детайли платформата СИГМА, която обединява данни за обществените поръчки от периода 2020-2026 г.
По думите му системата съдържа информация за над 193 000 договора и обособени позиции на обща стойност над 51 млрд. лева, сключени от повече от 4400 държавни институции и общини с над 17 000 компании.
Василев обясни, че досегашната система за обществени поръчки позволява достъп до документите, но не предлага анализи и връзки между данните. „До момента информацията съществуваше, но беше трудно достъпна и практически невъзможна за цялостен анализ. СИГМА дава възможност всеки гражданин за секунди да проследи как се харчат публичните средства“, каза министърът.
Платформата позволява търсене по институции, общини, фирми и конкретни договори, като показва начина на възлагане, броя на участниците и стойността на всяка поръчка.
Сред институциите с най-голям обем обществени поръчки според първоначалните данни са Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на транспорта и „Булгартрансгаз“, а сред общините водят Столичната община, Бургас, Варна и Пловдив.
Министърът подчерта, че платформата е с напълно свободен достъп и отворен код, а данните могат да бъдат експортирани и използвани от журналисти, неправителствени организации, изследователи и граждани за допълнителни проверки и анализи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Ху (By Who)
10:46 16.06.2026
2 Изявления
България загива
Само изявления
Какво правиш за събуждане
На фермерите?!
Стимули?
Няма!!
Какво изобщо правиш?
Договорняшки истории в ущърб на България
Нищо друго
И ..празни приказки!
На светло , ха ха..
Оле, майко.
Коментиран от #10
10:47 16.06.2026
3 Да се забранят " Обществените поръчки"
Магистралите да се дадат на концесия, както е в цял свят!
10:47 16.06.2026
4 Средства
Коментиран от #6
10:48 16.06.2026
5 Анонимен
10:48 16.06.2026
6 Анонимен
До коментар #4 от "Средства":Има всичко просто месията страхува невежите малоумниците с цел владеене и завладяване Европа е демокрация месията
10:50 16.06.2026
7 Анонимен
10:51 16.06.2026
8 Да...
С Домусчиев
С Бобоков
Малко по на тъмно с Божков
И със знайни и незнайни от спонсорите
Позор
10:53 16.06.2026
9 Възpожденец 🇧🇬
Докога едни 250 комунистически семейства, назначени от Москва за губернатори, ще ограбва България ?! кРадев, Буда, пеевски .. са само аватари на съветската, руско-българската мафия
Коментиран от #14
10:53 16.06.2026
10 Тралала
До коментар #2 от "Изявления":Спряха ли ти кранчето, че цвилиш? Какво си? Гробар, чалгар, от меките?
Коментиран от #16
10:54 16.06.2026
11 Реално
Как с нещо откраднато ще борите кражбите ?!
10:55 16.06.2026
12 БОЦ - ко
Рундьо се оказа поредния пе......ст !
10:55 16.06.2026
13 Отлично!
10:55 16.06.2026
14 Да....
До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":Само че, не руско- българска мафия, а на червената проевропейска мафия
Уточнението е важно- същата е против Путин
Коментиран от #18
10:57 16.06.2026
15 Шмекер Копейкин празнодумеца
Фатмаците ще излязат по големи ... д е б и л и ... от kaтyна на Костя
Коментиран от #24
10:57 16.06.2026
16 Радко
До коментар #10 от "Тралала":Е заедно с гореизброените от теб. Колеги са, служители на глобалните, срещу част от пая на ограбеното от собствените им народи
10:59 16.06.2026
17 Дориана
Коментиран от #20
11:00 16.06.2026
18 Вие сте жертва на руска пропаганда !
До коментар #14 от "Да....":Доста са ви облъчили с пропаганда ...
Толкова сте заслепен, че не виждате гредата в окото си.
11:00 16.06.2026
19 Още не се е разписала
11:02 16.06.2026
20 Не гледай какво върша, а какво ти думам
До коментар #17 от "Дориана":Засега действията са коренно противоположни от заявките, с които излъгаха народа, който ми се струва, че наесен ще изпълни площадите.
11:02 16.06.2026
21 Опа..
Знаех си
Да разправя колко е истински Радко
11:03 16.06.2026
22 Как тихичко ЦИФРОВИЗИРА
ОСТАВКА на ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП и ПБ.
За десерт още 8 милиарда лева ЗАЕМИ, а ЕЦБ вдига лихвите. Не пипа печалби на вериги по 450 млн. на година и банки, не пипа и чудовищните цени на лекарства и мобилни.
ОСТАВКА! Референдум на Дойран и запазване на КЕШ в Конституцията, последно Швейцария го направи преди месец.
11:03 16.06.2026
23 НАМАЛЕТЕ
НАМАЛЕТЕ СИ ЗАПЛАТИТЕ,
ПЪК ТОГАВА ГОВОРИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ.
11:04 16.06.2026
24 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
До коментар #15 от "Шмекер Копейкин празнодумеца":Това е невъзможно !
Лично доктор, генерал, агент Буда Банкята ги е избирал и одобрявал в cekтата на Костя.
Коментиран от #31
11:04 16.06.2026
25 Да си избереш Тато от Тему 🤣
11:06 16.06.2026
26 Имам хуйюбол
11:08 16.06.2026
27 Грийн сок
и накрая прозрачен зелен чорап
за нищо неставащ.
Коментиран от #29
11:08 16.06.2026
28 първата ви задача
Те масово са корумпирани и са злоупотребили неведнъж.
Да не говором че или са партийни назначения, или са се конформирали със статувтото последните 23 години, че няма как да не са превеждали по еидн или друг начин пари по черните партийни каси.
С подобно корумпета за каква прозрачност може да се говори?
След това са всички регулатори, правоприлагащи и ревизионни органи. Ако те са същите, как може да имаме нова политика?
11:09 16.06.2026
29 чудя се
До коментар #27 от "Грийн сок":Вие за толкова години не можахте ли да измислите нещо по-ригинално от "зелен чорап"? Каква е тази интелектуална немощ?
11:10 16.06.2026
30 Част от ЗАЕМА ПВУ
11:11 16.06.2026
31 това не е тайна
До коментар #24 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":Костя беше контра-протестиращ във Варна по време на големите протести. Най-голямото надигане в съвремената ни история. Мишкуваше в областната управа / на герб/ и се кротна когато ГЕПИ и сие си върнаха общината.
Лобист и тарикат, който освен това май се видя и с повечеко пари, отколкото може да докаже?
11:13 16.06.2026
32 БОЦ - ко
Не след няколко века,
Народа започна да осъзнава,
От комунист - и "свирка" не става !
11:15 16.06.2026
33 Подкрепям
11:16 16.06.2026