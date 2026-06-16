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ЦИК призовава депутатите да не променят Изборния кодекс

ЦИК призовава депутатите да не променят Изборния кодекс

16 Юни, 2026 11:11 739 6

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  • изборен кодекс

Общественият съвет към ЦИК смята, че "започването на обхватни промени в Изборния кодекс в този момент би било неудачно

ЦИК призовава депутатите да не променят Изборния кодекс - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В обръщение към 52-рото Народно събрание Общественият съвет към Централната избирателна комисия призовава депутатите да не променят Изборния кодекс "на коляно" преди президентските избори.

В обръщението се отбелязва, че този вот наближава бързо и че до провеждането му остават по-малко от два месеца работно парламентарно време, предава БНР.

"В условията на изключително натоварен график, включително предстоящо приемане на бюджета на страната за тази година и на промени в Закона за съдебната власт и предвид натрупаното през последните години обществено напрежение от честите и противоречиви промени в Изборния кодекс и в контекста на предстоящото встъпване в длъжност на новата Централна избирателна комисия, Общественият съвет към ЦИК смята, че "започването на обхватни промени в Изборния кодекс в този момент би било неудачно".

Вместо това съветът препоръчва на парламента да отмени промените в кодекса от февруари тази година и да възстанови в пълна степен права на избирателите извън страната. А обхватните изменения да бъдат подложени на задълбочен анализ и на широк обществен дебат.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    9 0 Отговор
    Преди избори не е подходящ момента, след избори явно също не еподходящ момента. Най-добре да ги оставим тези хрантутници да си кютат вовеки веков.

    11:13 16.06.2026

  • 2 Дресиран евроатлантик

    2 1 Отговор
    Искаме нов прайд

    11:13 16.06.2026

  • 3 честен ционист

    2 5 Отговор
    Местните избори трябва да се преустановят. Защо Ганчо трябва да гласува за някаква си изборна позиция без някакви важни функции? Кметовете може просто да се назначават от централната власт като едно време.

    11:15 16.06.2026

  • 4 Дориана

    8 1 Отговор
    Точно обратното Изборния кодекс трябва да бъде преработен, защото така направен той обслужваше интересите на Борисов и Пеевски и даваше възможност за фалшифициране на изборите. Таса, че корумпираните и зависими от Пеевски и Борисов служители да не дават "съвети"

    11:16 16.06.2026

  • 5 Той Трябва Да Бъде !

    3 1 Отговор
    Анлиран !

    Като Несправедлив !

    И Ненужен !

    Т.Е. С отпаднала !

    Необходимист !

    11:17 16.06.2026

  • 6 ВЪПРОС

    5 0 Отговор
    А КОТА ЩЕ БЪДАТ НАМАЛЕНИ БРОЯТ НА ДЕПУТАТИТЕ КОИТО СА ПОВЕЧЕ ОТ ЧВОГО ГОЛЕМИ СТРАНИ В ЕС АДМИНИСТРАЦИЯТА КОЯТО НИ УБИВА ПОЛИЦИЯТО КОГА?????

    11:53 16.06.2026

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