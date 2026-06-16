ЦИК призовава депутатите да не променят Изборния кодекс

В обръщение към 52-рото Народно събрание Общественият съвет към Централната избирателна комисия призовава депутатите да не променят Изборния кодекс "на коляно" преди президентските избори.

В обръщението се отбелязва, че този вот наближава бързо и че до провеждането му остават по-малко от два месеца работно парламентарно време, предава БНР.

"В условията на изключително натоварен график, включително предстоящо приемане на бюджета на страната за тази година и на промени в Закона за съдебната власт и предвид натрупаното през последните години обществено напрежение от честите и противоречиви промени в Изборния кодекс и в контекста на предстоящото встъпване в длъжност на новата Централна избирателна комисия, Общественият съвет към ЦИК смята, че "започването на обхватни промени в Изборния кодекс в този момент би било неудачно".

Вместо това съветът препоръчва на парламента да отмени промените в кодекса от февруари тази година и да възстанови в пълна степен права на избирателите извън страната. А обхватните изменения да бъдат подложени на задълбочен анализ и на широк обществен дебат.