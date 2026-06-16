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Горивата бавно поевтиняват

Горивата бавно поевтиняват

16 Юни, 2026 10:48 377 1

  • горива-
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  • боян рашев

Цени каквито са били преди войната може да има догодина по това време, смята енергийният експерт Боян Рашев

Горивата бавно поевтиняват - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Цените на горивата у нас бавно падат на колонките. Днес А95 струва 1,53 евро, дизелът – 1,59 евро, газта – 0,67 евро.

„Това се дължи най-общо на понижението на цените на нефта, което се случва покрай новините, че кризата свършва”, каза пред Нова тв енергийният експерт Боян Рашев. И допълни, че не очаква скоро да има по-голям спад на цените на нефта.

„Не очаквам кризата напълно да свърши. Доставките ще бъдат затруднени дълго време”, смята експертът.

„Истината е, че от март месец досега почти всеки анализатор, който е направил някаква прогноза за цените на нефта, е сбъркал. Нито една от апокалиптичните прогнози в началото реално не се случи. Оказва се, че през цялото време е имало повече износ на нефт и петролни продукти, отколкото се смяташе. Но относително спокойното положение в момента го дължим преди всичко на това, че се използват огромни количества от запасите, складирани навсякъде по света, включително в Китай, но най-вече в САЩ. Щатите станаха огромен износител, благодарение на изливането на стратегическите петролни резерви”, коментира енергийният експерт.

Според него това няма да продължи до безкрайност. Той очаква до края на годината цените за останат на това ниво или малко да се вдигнат. Такива, каквито са били преди войната, може да има догодина.


България
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  • 1 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    От еврото е.

    10:49 16.06.2026

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