Иран предупреди България заради американските самолети, МВнР отговори: България не предприема враждебни действия

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията ѝ за военни операции срещу Иран, съобщават ирански държавни медии.

Предупреждението идва, след като българското правителство обяви, че ще поиска одобрението на парламента за разполагането на до осем американски самолета цистерни във военна база в "Безмер".

Според Багаей всяка дейност, която улеснява американски атаки срещу Иран, би представлявала съучастие в това, което той определи като „агресия и военни престъпления“.

Говорителят е призовал България да не се превръща в „съучастник на агресори и нарушители на закона“, предаде иранската държавна медия, цитирана от Нова тв.

Министерството на външните работи на Република България (МВнР) получи и нота от посолството на Ислямска република Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолети-цистерни на военновъздушните сили на САЩ на летище „Безмер“.

По съществуващия дипломатически канал бяха представени позициите на Иран по този чувствителен въпрос.

Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ, съобщиха от дипломатическата ни централа.

Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток.

Надяваме се възможно най-скоро и двете страни в конфликта повторно да се ангажират с деескалация и прекратяване на военните действия, за което те успяха да се споразумеят съвсем наскоро.

България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, слагащо край на конфликта, допълниха от МВнР.