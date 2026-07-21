Иран предупреди България заради американските самолети, МВнР отговори: България не предприема враждебни действия

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията ѝ за военни операции срещу Иран, съобщават ирански държавни медии.
Предупреждението идва, след като българското правителство обяви, че ще поиска одобрението на парламента за разполагането на до осем американски самолета цистерни във военна база в "Безмер".
Според Багаей всяка дейност, която улеснява американски атаки срещу Иран, би представлявала съучастие в това, което той определи като „агресия и военни престъпления“.
Говорителят е призовал България да не се превръща в „съучастник на агресори и нарушители на закона“, предаде иранската държавна медия, цитирана от Нова тв.
Министерството на външните работи на Република България (МВнР) получи и нота от посолството на Ислямска република Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолети-цистерни на военновъздушните сили на САЩ на летище „Безмер“.
По съществуващия дипломатически канал бяха представени позициите на Иран по този чувствителен въпрос.
Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ, съобщиха от дипломатическата ни централа.
Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток.
Надяваме се възможно най-скоро и двете страни в конфликта повторно да се ангажират с деескалация и прекратяване на военните действия, за което те успяха да се споразумеят съвсем наскоро.
България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, слагащо край на конфликта, допълниха от МВнР.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп съм
Коментиран от #18
20:27 21.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Без име
Коментиран от #17
20:27 21.07.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #35, #43
20:27 21.07.2026
5 Отговорът
20:27 21.07.2026
6 Атина си е
20:28 21.07.2026
7 Руският поп от КГБ
защото руският поп от КГБ публично нашока канчето на Радев насред София и от тогава Радев придоби Стокхолмски синдром!
А пък Йотова падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони!
20:29 21.07.2026
8 Гост
20:29 21.07.2026
9 От Германия!
Няма ефект!
20:29 21.07.2026
10 Жураналист
Тези бомби не бяха срещу българите.
20:30 21.07.2026
11 Сила
20:30 21.07.2026
12 Мишок
20:30 21.07.2026
13 голем смех
Коментиран от #20
20:31 21.07.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ДЕЛЯТ 50/50 ДОХОДИТЕ
ОТ ТАКСИТЕ ПРЕЗ ОРМУЗКИЯ ПРОЛИВ
.....
ТРЪМПУХАТА ЩЕ ПРИЕМЕ КАТО НИЩО
.....
И АРАБЕЛИТЕ ЩЕ ДХХХХ НА МИСТЪР БИЙН ЧЕРНАТА УСОЙНИЦА :)
20:31 21.07.2026
15 Браво
20:32 21.07.2026
16 Пустите Ушанкофили,
20:32 21.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Симо
До коментар #1 от "Тръмп съм":Ами той Радев си го каза : " Интересите на Америка са интереси и на България ?!
20:33 21.07.2026
19 Искаме визи за САЩ!
Коментиран от #46
20:33 21.07.2026
20 Сила
До коментар #13 от "голем смех":Копейкин Акбар !!! Максуда Акбар !!!
Амин ...🙏😇
20:33 21.07.2026
21 смийгъл
20:34 21.07.2026
22 .....
20:34 21.07.2026
23 Сатана Z
Коментиран от #44
20:34 21.07.2026
24 мдаа
20:34 21.07.2026
25 В България !
Може Да Минават !
Но Пред !
Иран !
Едва ли !
Коментиран от #29, #32
20:34 21.07.2026
26 Без име
До коментар #17 от "Кухоглава копейка":Досега само майка ти знаеше за нюнюто.
20:34 21.07.2026
27 Копейки,
Коментиран от #38
20:35 21.07.2026
28 заря в Безмер
20:35 21.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Не знам
20:35 21.07.2026
31 Прави са Иран
20:36 21.07.2026
32 Без име
До коментар #25 от "В България !":За Иран не знам, но на хутите не минават.
20:36 21.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Сатана Z
20:37 21.07.2026
35 Емигрант
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Уфцете и гуведата на територията, ако не видят пари, не си помръдват пиандурските з панталони.
Чакай да се роди по-умно поколение и тогава се надявай.
20:37 21.07.2026
36 Кои са тея да ни казват
Я много да не се обаждат. Ние казваме ли им какво да си слагат по летищата.
20:37 21.07.2026
37 Сaтана Z
- А нас за какво?
20:39 21.07.2026
38 Омазан
До коментар #27 от "Копейки,":до уши , на два стола , плюс зависимост от финансиралите предизборната гнусна кампания , не знае кой път да Фаща ! И лъжите свършиха , не че някой им вярва .
20:40 21.07.2026
39 Иран да се извини, дето
Гааах ти нахалите да ни дават тон в живота!
Коментиран от #49, #54, #55
20:40 21.07.2026
40 Панчо милиционера
20:41 21.07.2026
41 Аналогично, по време на ВСВ
А на 5-и септември 1944 г. фашистите се питат защо СССР ни обявява война?
20:42 21.07.2026
42 Бай Желю шумкаря петроханеца
20:42 21.07.2026
43 бай Иван
До коментар #4 от "Последния Софиянец":А стига вече едни и същи на протести . Де.б.и.ли.те гласували за Радев да си оправят кашите в които ни набъркаха. Дори в моето семейство има такива за съжаление .Трима . Отидоха и тихомълком фърлиха бюлетината за Радев. Сега ми седят и се тюхкат какво са направили. Гледат новините и кълнат Радев. Е сега им казах "аз съм на дивана, искам Вас да ви видя на площада". И поредната тъпотия да се запасявали с туршии /ако ни ударели иранците/,че пак са избрали на изборите войната. Казах им,че първо да отидат пак с тоалетна хартия да се запасят, като по ковида. Те такива са за съжаление и в моето семейство. Преди години един приятел член на Атака, като дойде царя ми обясняваше как понеже имал роднини ще докарал оромни арабски инвестиции в България. Гледам ,гледам и си мисля "боже какво образование и безкритично мислене създадохме ". Е сега е същото .Боже какви и.ди.о.и избиратели създадохме и какви деб.ли политици избираме.
20:43 21.07.2026
44 а ти навоz200
До коментар #23 от "Сатана Z":за компирите
20:43 21.07.2026
45 Българите нямат нищо против
20:44 21.07.2026
46 Ха ха ха
До коментар #19 от "Искаме визи за САЩ!":Никой не е забранил визите за САЩ. Отиваш в посолството и подаваш документи, плащаш такса 150 долара и заминаваш. А ако имаш 1 милион долара получаваш златна карта със снимката на Тръмп.
20:45 21.07.2026
47 ЕС и НАТО мощ и сила
20:46 21.07.2026
48 Гай Турий
20:46 21.07.2026
49 Дрън, дрън ярина
До коментар #39 от "Иран да се извини, дето":Тази опорка от ционистката пропаганда ли ти я пуснаха?
Я си приснай колко десетки хиляди палестински деца избихте в ивицата Газа за няма и три години - със снайперски куршуми, с бомби, със снаряди, с глад, жажда и болести!?
20:46 21.07.2026
50 Уха
20:47 21.07.2026
51 Чорбар
20:49 21.07.2026
52 Фют
20:53 21.07.2026
53 До електората на ПБ
Аз се срамувам, му гласувах доверие!
20:54 21.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.