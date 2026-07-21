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Иран предупреди България заради американските самолети, МВнР отговори: България не предприема враждебни действия

Иран предупреди България заради американските самолети, МВнР отговори: България не предприема враждебни действия

21 Юли, 2026 20:24 843 55

  • иран-
  • предупреждение-
  • българия-
  • самолети-
  • сащ-
  • мвнр

Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток

Иран предупреди България заради американските самолети, МВнР отговори: България не предприема враждебни действия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията ѝ за военни операции срещу Иран, съобщават ирански държавни медии.

Предупреждението идва, след като българското правителство обяви, че ще поиска одобрението на парламента за разполагането на до осем американски самолета цистерни във военна база в "Безмер".

Според Багаей всяка дейност, която улеснява американски атаки срещу Иран, би представлявала съучастие в това, което той определи като „агресия и военни престъпления“.

Говорителят е призовал България да не се превръща в „съучастник на агресори и нарушители на закона“, предаде иранската държавна медия, цитирана от Нова тв.

Министерството на външните работи на Република България (МВнР) получи и нота от посолството на Ислямска република Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолети-цистерни на военновъздушните сили на САЩ на летище „Безмер“.

По съществуващия дипломатически канал бяха представени позициите на Иран по този чувствителен въпрос.

Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ, съобщиха от дипломатическата ни централа.

Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток.

Надяваме се възможно най-скоро и двете страни в конфликта повторно да се ангажират с деескалация и прекратяване на военните действия, за което те успяха да се споразумеят съвсем наскоро.

България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, слагащо край на конфликта, допълниха от МВнР.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп съм

    39 3 Отговор
    Поредното надупване от Рундю

    Коментиран от #18

    20:27 21.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Без име

    26 3 Отговор
    А такккаааа! Ай, чИститУ!!!

    Коментиран от #17

    20:27 21.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    32 6 Отговор
    Днес пред парламента бяхме само 100 човека.Утре трябва да сме 100 000 или край с България.

    Коментиран от #35, #43

    20:27 21.07.2026

  • 5 Отговорът

    17 1 Отговор
    е с "голяма стойност" !

    20:27 21.07.2026

  • 6 Атина си е

    8 6 Отговор
    Боклукчийски Град миризливи некъпани данайци с скъсани и стари дрехи и 💩 полицайки 🤮💃💩🇬🇷

    20:28 21.07.2026

  • 7 Руският поп от КГБ

    14 11 Отговор
    Радев е против санкциите към Гундяев,
    защото руският поп от КГБ публично нашока канчето на Радев насред София и от тогава Радев придоби Стокхолмски синдром!
    А пък Йотова падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони!

    20:29 21.07.2026

  • 8 Гост

    19 6 Отговор
    България не предприема враждебни действия спрямо Иран, САМО ГИ ПОДКРЕПЯ, което по принцип е едно и също! Както през ВСВ от България излетели германските командоси да убият "тримата големи" на Техеранската конференция, декември 1943 г.

    20:29 21.07.2026

  • 9 От Германия!

    25 2 Отговор
    Радев се примоли на Мерц, Лидъла да намали цените!
    Няма ефект!

    20:29 21.07.2026

  • 10 Жураналист

    23 6 Отговор
    Когато избомбят летището, иранците също ще кажат:
    Тези бомби не бяха срещу българите.

    20:30 21.07.2026

  • 11 Сила

    8 14 Отговор
    Ай тихо бе чалмари ....🐐💥🤟

    20:30 21.07.2026

  • 12 Мишок

    22 1 Отговор
    Фурашката се покри като мишок!

    20:30 21.07.2026

  • 13 голем смех

    6 9 Отговор
    Сега двете копейки дето ходиха да се поклонят на погребението на аятолаха да не вземат да се в самовзривят на летището.😂

    Коментиран от #20

    20:31 21.07.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 6 Отговор
    АКО ИРАНЦИТЕ ПРЕДЛОЖАТ НА ТРЪМП
    ДА ДЕЛЯТ 50/50 ДОХОДИТЕ
    ОТ ТАКСИТЕ ПРЕЗ ОРМУЗКИЯ ПРОЛИВ
    .....
    ТРЪМПУХАТА ЩЕ ПРИЕМЕ КАТО НИЩО
    .....
    И АРАБЕЛИТЕ ЩЕ ДХХХХ НА МИСТЪР БИЙН ЧЕРНАТА УСОЙНИЦА :)

    20:31 21.07.2026

  • 15 Браво

    12 3 Отговор
    Радко тъп мункев

    20:32 21.07.2026

  • 16 Пустите Ушанкофили,

    7 8 Отговор
    Станаха Чалмофили!

    20:32 21.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Симо

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп съм":

    Ами той Радев си го каза : " Интересите на Америка са интереси и на България ?!

    20:33 21.07.2026

  • 19 Искаме визи за САЩ!

    7 6 Отговор
    Искаме да бегаме от тази ко чинка!

    Коментиран от #46

    20:33 21.07.2026

  • 20 Сила

    6 7 Отговор

    До коментар #13 от "голем смех":

    Копейкин Акбар !!! Максуда Акбар !!!
    Амин ...🙏😇

    20:33 21.07.2026

  • 21 смийгъл

    2 1 Отговор
    бегай

    20:34 21.07.2026

  • 22 .....

    1 3 Отговор
    Тия колко дронове дадоха срещу буферайна?

    20:34 21.07.2026

  • 23 Сатана Z

    15 4 Отговор
    Най-накрая мечтата на Уинстън Чърчил да превърне София в картофена нива ще се сбъдне.

    Коментиран от #44

    20:34 21.07.2026

  • 24 мдаа

    12 2 Отговор
    Фигуранта ще направи точно това срещу което скачаше само преди няколко месеца, ще превърне Бъ;лгария в мишена.

    20:34 21.07.2026

  • 25 В България !

    11 2 Отговор
    Тия Номера !

    Може Да Минават !

    Но Пред !

    Иран !

    Едва ли !

    Коментиран от #29, #32

    20:34 21.07.2026

  • 26 Без име

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Кухоглава копейка":

    Досега само майка ти знаеше за нюнюто.

    20:34 21.07.2026

  • 27 Копейки,

    11 4 Отговор
    Мунчо ви пре(о)даде.😅

    Коментиран от #38

    20:35 21.07.2026

  • 28 заря в Безмер

    6 2 Отговор
    и пак 240 виновни

    20:35 21.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Не знам

    4 0 Отговор
    дали е истина , но при 60 милиарда евро , господин Шварц едва ли е реагирал и замислил !

    20:35 21.07.2026

  • 31 Прави са Иран

    11 0 Отговор
    Така ставаме съучастник на агресията на световното зло.

    20:36 21.07.2026

  • 32 Без име

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "В България !":

    За Иран не знам, но на хутите не минават.

    20:36 21.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Ако беше кашик Румен Радев щеше да изпрати кашимерията на помощ на бай Дончо.Амо той летец.Ще плаши гаргите а не иранците.

    20:37 21.07.2026

  • 35 Емигрант

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Уфцете и гуведата на територията, ако не видят пари, не си помръдват пиандурските з панталони.

    Чакай да се роди по-умно поколение и тогава се надявай.

    20:37 21.07.2026

  • 36 Кои са тея да ни казват

    5 5 Отговор
    Путин ги е инструктирал.
    Я много да не се обаждат. Ние казваме ли им какво да си слагат по летищата.

    20:37 21.07.2026

  • 37 Сaтана Z

    6 1 Отговор
    Оная разголената пача-министърка от външно какво изплю по случая?Нека позная,питала е иранският посланик:

    - А нас за какво?

    20:39 21.07.2026

  • 38 Омазан

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Копейки,":

    до уши , на два стола , плюс зависимост от финансиралите предизборната гнусна кампания , не знае кой път да Фаща ! И лъжите свършиха , не че някой им вярва .

    20:40 21.07.2026

  • 39 Иран да се извини, дето

    4 6 Отговор
    Хамас ни спретна атентат в Сарафово.
    Гааах ти нахалите да ни дават тон в живота!

    Коментиран от #49, #54, #55

    20:40 21.07.2026

  • 40 Панчо милиционера

    5 0 Отговор
    Рундьовците са в ступор.Никой още не им е спуснал опрки.Да хвалят ли,да кълнат ли,Абе кофти работа.

    20:41 21.07.2026

  • 41 Аналогично, по време на ВСВ

    3 1 Отговор
    Царство България, като държава-членка на Тристранния фашистки и нацистки пакт Рим-Берлин-Токио, не къса дипломатическите си отношения със СССР, но става балканска база и територия на Хитлер за действия на нацисткия флот срещу СССР.

    А на 5-и септември 1944 г. фашистите се питат защо СССР ни обявява война?

    20:42 21.07.2026

  • 42 Бай Желю шумкаря петроханеца

    2 2 Отговор
    Всички русофили на амбразурата като матросов да браним господарите хазарското племе русия,и братушките от ислямския халифат Иран

    20:42 21.07.2026

  • 43 бай Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    А стига вече едни и същи на протести . Де.б.и.ли.те гласували за Радев да си оправят кашите в които ни набъркаха. Дори в моето семейство има такива за съжаление .Трима . Отидоха и тихомълком фърлиха бюлетината за Радев. Сега ми седят и се тюхкат какво са направили. Гледат новините и кълнат Радев. Е сега им казах "аз съм на дивана, искам Вас да ви видя на площада". И поредната тъпотия да се запасявали с туршии /ако ни ударели иранците/,че пак са избрали на изборите войната. Казах им,че първо да отидат пак с тоалетна хартия да се запасят, като по ковида. Те такива са за съжаление и в моето семейство. Преди години един приятел член на Атака, като дойде царя ми обясняваше как понеже имал роднини ще докарал оромни арабски инвестиции в България. Гледам ,гледам и си мисля "боже какво образование и безкритично мислене създадохме ". Е сега е същото .Боже какви и.ди.о.и избиратели създадохме и какви деб.ли политици избираме.

    20:43 21.07.2026

  • 44 а ти навоz200

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Сатана Z":

    за компирите

    20:43 21.07.2026

  • 45 Българите нямат нищо против

    3 0 Отговор
    Да бъдат бомбардирани всички самолети на българска територия които не са български

    20:44 21.07.2026

  • 46 Ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Искаме визи за САЩ!":

    Никой не е забранил визите за САЩ. Отиваш в посолството и подаваш документи, плащаш такса 150 долара и заминаваш. А ако имаш 1 милион долара получаваш златна карта със снимката на Тръмп.

    20:45 21.07.2026

  • 47 ЕС и НАТО мощ и сила

    3 3 Отговор
    Добре че сме в НАТО иначе комунистическия терорист русия щеше да дойде да асвабсждава варна и Бургас от болгарский нацики

    20:46 21.07.2026

  • 48 Гай Турий

    2 0 Отговор
    Радев тоя път се предаде. Но няма къде да ходи. Огромен дефицит в бюджета, инфлация, липса на външни инвеститори. Поне да беше поискал американски инвеститори в производство, електроника или нещо което носи добавена стойнаст, а не в магазини и хотели, да навлязат със свой капитал в България, една ескадрила Ф-16 втора ръка с резервните им части. Насреща нищо. Поне да си платят наема с престоя.Заплахата на Иран е реална. Ако излумкат Безмер, кой ще плаща щетите, жертвите?! България е безобизна жертва, няма са какво да отговори на братски Иран, освен да се кръсти, Бог да прости...

    20:46 21.07.2026

  • 49 Дрън, дрън ярина

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Иран да се извини, дето":

    Тази опорка от ционистката пропаганда ли ти я пуснаха?

    Я си приснай колко десетки хиляди палестински деца избихте в ивицата Газа за няма и три години - със снайперски куршуми, с бомби, със снаряди, с глад, жажда и болести!?

    20:46 21.07.2026

  • 50 Уха

    0 0 Отговор
    Генерал Мишок качи Мис Пиги на Ф16 и играе казачок. С мръсна газ изпреварва Про100 едеотите по героизъм на мозъчните клетки.

    20:47 21.07.2026

  • 51 Чорбар

    1 2 Отговор
    Иранския р.е..жим тря..бв.а да п.а.д.не!!!!

    20:49 21.07.2026

  • 52 Фют

    0 0 Отговор
    Багаей, нали ако ни вкарат във война и предизвикат конфликт, политиците ще са първите, които народа ще убие, още след първата ракета в държавата.

    20:53 21.07.2026

  • 53 До електората на ПБ

    0 0 Отговор
    Не се ли срамувате, че избрахте един натовски генерал да ни направи мишена в услуга на чужди интереси?
    Аз се срамувам, му гласувах доверие!

    20:54 21.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

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