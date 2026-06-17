Парламентът обсъжда замразяване на депутатските заплати

Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки три месеца. Предложението идва от "Прогресивна България".
Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители в 52-ото НС да бъде фиксирано в размер на три средномесечни заплати в обществения сектор. Това на практика означава 4236 евро, колкото са нивата за март според данните на НСИ.
Предлага се още прекратяване на заложеното до момента преизчисляване на размера на възнагражденията на всеки три месеца. В мотивите на вносителите от "Прогресивна България" е записано, че с "приемането на тези промени Народното събрание ще даде ясен знак за отговорно, справедливо и прозрачно управление на публичните средства".
В програмата на НС е включено и обсъждане на първо четене на промени в Закона за МВР. С тях се дава възможност на ГДБОП да издава заповед за премахване и блокиране на достъпа до терористично съдържание в интернет.
Като мярка за ограничаване на заплахите от безпилотни летателни средства в пограничните зони Главна дирекция "Гранична полиция" получава правомощия по наблюдение на границата и специфичната охранителна дейност на обществените зони на летищата и периметъра към тях. Освен това ще може да отправя искания за получаване и обработване на резервационните данни на пътниците с цел предотвратяване и разкриване на престъпления, свързани с трафик на хора и стоки и нелегална миграция.
Депутатите ще избират и състава на постоянните делегации на НС в международни организации.
В седмичния дневен ред е включено и окончателно произнасяне по поисканата от правителството възможност за теглене на до 3,8 млрд. евро нов дълг. Очаква се точката да бъде разгледана в четвъртък.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 оня с коня
До коментар #3 от "само питам":Има една професия
"Заплата получател"
Коментиран от #9
05:54 17.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Защо
05:54 17.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 дядото
Коментиран от #13
06:12 17.06.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
най- големите заплати спрямо СРЗ
в най-бедната страна в целия ЕсеС ❗
Коментиран от #14
06:13 17.06.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "дядото":То требе с 40% да се намали и броя депутати❗
06:14 17.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Германия- 0,75 депутата на 100 000 жители🤔
Германия депутат с РЗ = 3-5 МРЗ🤔
България депутат с РЗ = 13 МРЗ❗
Коментиран от #23
06:20 17.06.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "то да са само политиците":Ами статията все пак е за дУ пЕ тати те❗
06:22 17.06.2026
17 в кратце
06:23 17.06.2026
18 Въй
06:28 17.06.2026
19 на ТРИ Мин. Раб. Заплати
06:32 17.06.2026
20 Между 30 и 40 000 лв. на месец
Народен СЪД, и ОСТАВКА на ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП и ПБ.
ОСТАВКА и ЗАТВОР!
Депутати умишлено фалирали Територията от 2020 с влизане в юрочакалнята, обезценили български лЪв, унищожили ВБ-за да теглят милиарди заеми - 23 млрд. лв за бюджетни заплати на година. Ограбили спестяванията на българите с 50%, заради Юрошит копейката. - ДПС, БКП, ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП. Унищожителите на Референдуми, Граници, Национална парична единица. Унищожителите на Енерегетиката и Земеделието, Напоителни с-ми.
06:36 17.06.2026
21 Край
06:45 17.06.2026
22 дядовото
06:46 17.06.2026
23 123
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Малко си послъгал:)
В Германия заплатата на депутатите в момента е 14 566 евро или 6.8 МРЗ, президента им взима 26 000 евро
В България депутатската заплата е 4 326 евро или 6.9 МРЗ, заплатата на президента е 8 200 евро
06:52 17.06.2026