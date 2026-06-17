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Парламентът обсъжда замразяване на депутатските заплати

Парламентът обсъжда замразяване на депутатските заплати

17 Юни, 2026 06:38, обновена 17 Юни, 2026 05:47 708 23

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  • парламент

Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители в 52-ото НС да бъде фиксирано в размер на три средномесечни заплати в обществения сектор

Парламентът обсъжда замразяване на депутатските заплати - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки три месеца. Предложението идва от "Прогресивна България".

Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители в 52-ото НС да бъде фиксирано в размер на три средномесечни заплати в обществения сектор. Това на практика означава 4236 евро, колкото са нивата за март според данните на НСИ.

Предлага се още прекратяване на заложеното до момента преизчисляване на размера на възнагражденията на всеки три месеца. В мотивите на вносителите от "Прогресивна България" е записано, че с "приемането на тези промени Народното събрание ще даде ясен знак за отговорно, справедливо и прозрачно управление на публичните средства".

В програмата на НС е включено и обсъждане на първо четене на промени в Закона за МВР. С тях се дава възможност на ГДБОП да издава заповед за премахване и блокиране на достъпа до терористично съдържание в интернет.

Като мярка за ограничаване на заплахите от безпилотни летателни средства в пограничните зони Главна дирекция "Гранична полиция" получава правомощия по наблюдение на границата и специфичната охранителна дейност на обществените зони на летищата и периметъра към тях. Освен това ще може да отправя искания за получаване и обработване на резервационните данни на пътниците с цел предотвратяване и разкриване на престъпления, свързани с трафик на хора и стоки и нелегална миграция.

Депутатите ще избират и състава на постоянните делегации на НС в международни организации.

В седмичния дневен ред е включено и окончателно произнасяне по поисканата от правителството възможност за теглене на до 3,8 млрд. евро нов дълг. Очаква се точката да бъде разгледана в четвъртък.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 6 оня с коня

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "само питам":

    Има една професия
    "Заплата получател"

    Коментиран от #9

    05:54 17.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Защо

    5 1 Отговор
    само замразяване ? 50 % НАДОЛУ !

    05:54 17.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 дядото

    7 0 Отговор
    колко ли време ще обсъждат.в унгария просто го направиха и то с -40 %

    Коментиран от #13

    06:12 17.06.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 0 Отговор
    Най- много депутати на 100 000 жители, с
    най- големите заплати спрямо СРЗ
    в най-бедната страна в целия ЕсеС ❗

    Коментиран от #14

    06:13 17.06.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "дядото":

    То требе с 40% да се намали и броя депутати❗

    06:14 17.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор
    България- 3,73 депутата на 100 000 жители❗
    Германия- 0,75 депутата на 100 000 жители🤔
    Германия депутат с РЗ = 3-5 МРЗ🤔
    България депутат с РЗ = 13 МРЗ❗

    Коментиран от #23

    06:20 17.06.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "то да са само политиците":

    Ами статията все пак е за дУ пЕ тати те❗

    06:22 17.06.2026

  • 17 в кратце

    4 0 Отговор
    ...автоматична индексация на всеки три месеца за пенсионерите НЯ-МА!

    06:23 17.06.2026

  • 18 Въй

    3 0 Отговор
    След като замразят депутатските заплати,по тях ще могат да се карат ски.

    06:28 17.06.2026

  • 19 на ТРИ Мин. Раб. Заплати

    3 0 Отговор
    да бъде фиксирано в размер на ТРИ Мин. Раб. Заплати===========

    06:32 17.06.2026

  • 20 Между 30 и 40 000 лв. на месец

    1 0 Отговор
    Получават родните депутати, плюс БЕЗПЛАТНИ лечения в елитни болници, безплатна кола, шофьор, винетки, тех. прегледи, бензин, без общински такси коли. Безплатни: наеми, телефони, ток, вода, парно. Без плащане на осигуровки, безплатни мобилни. УВЕЛИЧЕНИЯ на всеки 3 месеца. На 5.5 милиона народ 240 депутата. В Израел на 10 милиона 100 депутата. Или чистата им заплата не трябва да е повече от 4000 лв. спрямо колегите им на ЗАПАД. Само българският депутат взема минималната заплата х 7, в Европа е от 2 до 4 пъти. Най-бедната държава в ЕС, хрантути най-богатите депутати, спрямо размер доходи.
    Народен СЪД, и ОСТАВКА на ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП и ПБ.
    ОСТАВКА и ЗАТВОР!
    Депутати умишлено фалирали Територията от 2020 с влизане в юрочакалнята, обезценили български лЪв, унищожили ВБ-за да теглят милиарди заеми - 23 млрд. лв за бюджетни заплати на година. Ограбили спестяванията на българите с 50%, заради Юрошит копейката. - ДПС, БКП, ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП. Унищожителите на Референдуми, Граници, Национална парична единица. Унищожителите на Енерегетиката и Земеделието, Напоителни с-ми.

    06:36 17.06.2026

  • 21 Край

    3 0 Отговор
    Хич да не обсъждат замразяване а да обсъждат НАМАЛЯВАНЕ ако искат да изкарат мандата. И да не обсъждат много а директно да намаляват наполовина.

    06:45 17.06.2026

  • 22 дядовото

    3 0 Отговор
    Броя на депутатите в бг парламента трябва да бъде 53 ! Как се изчислява просто тройно правило, броя на населението в Германия, броя на техните депутати и готово!

    06:46 17.06.2026

  • 23 123

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Малко си послъгал:)
    В Германия заплатата на депутатите в момента е 14 566 евро или 6.8 МРЗ, президента им взима 26 000 евро
    В България депутатската заплата е 4 326 евро или 6.9 МРЗ, заплатата на президента е 8 200 евро

    06:52 17.06.2026

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