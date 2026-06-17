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“Политико”: България се противопоставя на части от 21-я пакет от санкции срещу Русия

“Политико”: България се противопоставя на части от 21-я пакет от санкции срещу Русия

17 Юни, 2026 10:00 1 585 50

  • политико-
  • санкции-
  • русия

Санкциите обхващат области като енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията

“Политико”: България се противопоставя на части от 21-я пакет от санкции срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

“България съобщи, че се противопоставя на части от 21-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия, според двама дипломати”. Това пише брюкселското издание “Политико” днес.

Държавите от ЕС обсъждат в момента 21-ия пакет от санкции срещу Русия, който ЕК представи на 9 юни.

Санкциите обхващат области като енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията. За първи път се предлага забрана за влизане в ЕС на руски военни, които са участвали в агресията срещу Украйна.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 естествено

    41 28 Отговор
    Ние сме православни, а каките от Брюксел искат да наложат санкции на руския патриярх. ТЕ като са вещици, това си е техен проблем, ние обаче сме православни.

    Коментиран от #44

    10:04 17.06.2026

  • 3 Нетаняху

    37 13 Отговор
    България не е бананова република.

    Коментиран от #6

    10:05 17.06.2026

  • 4 Радев да внимава

    38 49 Отговор
    70% от хората вярват твърдо в европейския път на България.

    Коментиран от #11, #18

    10:09 17.06.2026

  • 5 Гумен Гадев

    35 26 Отговор
    Май няма да си довърша мандата.

    10:09 17.06.2026

  • 6 оня с коня

    23 9 Отговор

    До коментар #3 от "Нетаняху":

    Има тука един Индивид който непрекъснато обяснява колко било важно че в България имало Банани- на Него му кажи че не сме бананова Република.

    Коментиран от #25

    10:10 17.06.2026

  • 7 ВВП

    21 27 Отговор
    Нормално ..Слава Румен .!!Даьвика Руски и азиатски инвестиции...От запад иде само педреазкъъ идеология

    10:11 17.06.2026

  • 8 явер

    17 36 Отговор
    Прости сме си и винаги сме били такива. Русия е най-големият враг на България, за туй не сме се обединили, защото залагаме винаги на загубилите и агресорите. Провославието е най-тъпата християнска религия и Кирил патриарха на Русия е престъпник, нищо повече, за тези който намесват религията. В България трябва да има втори Борис покръстител, за да я смени с протестанство или католицизъм

    Коментиран от #20

    10:12 17.06.2026

  • 9 Ми то и украйна е агресор спрямо Русия

    34 15 Отговор
    Зеленски всеки ден показва кадри и дори се хвали със запалени рафинерии на територията на Русия. Да не говорим за украинската агресия в Курск. Това беше потресаваща агресия .

    10:13 17.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Българският път на България

    30 6 Отговор

    До коментар #4 от "Радев да внимава":

    Мен лично ме интересува българския път на България.

    10:14 17.06.2026

  • 12 ВВП

    17 10 Отговор
    Окропистан 2,2 млн ликвидирани окропа,15 млн офейкали..

    Коментиран от #17, #19

    10:14 17.06.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    21 17 Отговор
    Орбан се пресели в България с одежди на льотчик

    10:15 17.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ВВП

    21 15 Отговор
    Радев е избран да вкара България,в българския път ..Пътят на Киев и режима е много различен.тия са шизофренички опортюнисти..террористи,затова ги заличават ..

    10:16 17.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Имаш грешка в числото

    15 8 Отговор

    До коментар #4 от "Радев да внимава":

    добавил си една нула. 7% е вярното. Всичките точно ще се съберете в Белене и Скравена

    10:18 17.06.2026

  • 19 Денацификация

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "ВВП":

    Това представлява което си написал.

    10:18 17.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Един от онези

    15 14 Отговор
    Тези прогресивни иоти вървят с бързи стъпки към с.корея!
    Ще си ходят наесен!

    Коментиран от #24

    10:19 17.06.2026

  • 22 явер

    13 20 Отговор
    Като загуби Русия войната и започне да плаща репарации, да не кажат европейците вие бяхте с тях и вие ще плащате по 10млрд. евро на година, тогава тука защитаващите Русия, какво ще пишете.

    Коментиран от #26, #29

    10:20 17.06.2026

  • 23 Трай,

    4 3 Отговор
    ма, сво.лач

    10:20 17.06.2026

  • 24 По-скоро вие пайдаджийте

    8 9 Отговор

    До коментар #21 от "Един от онези":

    ще ходите в Белене на есен. Що не пробвате едно протестчч1е да ни дадете повод да ви втечним костната структура? Моля ви, пробвайте, много искам да ви скачам на празните евро-джендърляшки кратини

    10:21 17.06.2026

  • 25 Банан

    9 5 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Вероятно тоя индивид като малък само за банани си е мечтал! Затова все за банани драска.

    10:21 17.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Щирлиц

    12 6 Отговор
    прави само това, което му нареди Центъра!

    10:23 17.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ама вярно ли

    14 10 Отговор

    До коментар #22 от "явер":

    Още ли има заблудени овчици, дето вярват на Зеленските халюцинации ....

    10:24 17.06.2026

  • 30 евалата чалгопитеци

    15 12 Отговор
    След загубата на Орбан, Путин си има нови клоуни в Европа.

    Коментиран от #35

    10:24 17.06.2026

  • 31 Радев

    11 7 Отговор
    е от Путиновата хунта. Срам и позор за България! На всичкото отгоре е некадърен и служи на копринковите олигарси и руската пета колона!

    10:29 17.06.2026

  • 32 ВВП

    6 9 Отговор
    При разпада на Окропистан 15 млн офейкали..В България 160000 окраински боклука ..

    Коментиран от #49, #50

    10:29 17.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ами браво

    5 7 Отговор
    Енергетиката, търговията заминаха заради едеотините от Брюкселу и Боко, Шиши, Кики. България печелеше много от нормалните отношения с Русия. Те затова сега хората да Радев са против някои от санкциите, ядрената ни централа работи само с руско ядрено гориво. Рафинерията ни преработва само руски петрол

    10:31 17.06.2026

  • 35 оня с коня

    7 5 Отговор

    До коментар #30 от "евалата чалгопитеци":

    Орбан поне Смучеше евтини Руски горива,нашият Гунчо ще смуче Джинджифили...и Ние покрай него.

    Коментиран от #39

    10:31 17.06.2026

  • 36 Анонимен

    2 4 Отговор
    За Европа за демокрация за Еврозона Не на диктатори вън

    10:33 17.06.2026

  • 37 ПРАВИЛНА ПОЗИЦИЯ

    3 5 Отговор
    ДА ВЪРВИШ ПО СВИРКАТА НА БЕЗМО ЗЪЧНИТЕ БРЮКСЕЛСКИ ТЕТКИ НЕ Е ПО ХАРАКТЕРА НА РАДЕВ

    Коментиран от #47

    10:33 17.06.2026

  • 38 Аз и моето семейство

    5 3 Отговор
    Както и всички мои познати и приятели смятаме,че прогресистите са бокkлуци .

    Коментиран от #41

    10:34 17.06.2026

  • 39 АЙДЕ ГЪЧ

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "оня с коня":

    ДА МУ СМУЧЕШ ОТ ......ТО Е ЯСНО

    10:35 17.06.2026

  • 40 дондьо 2026

    5 2 Отговор
    завладяна държава! Европа
    ще ни отсвири!

    10:35 17.06.2026

  • 41 ПЕТРОХАНСКИЙЙЙЙ

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "Аз и моето семейство":

    ТИ ОТ ЛАМИТЕ СИ МАЙ..!

    10:37 17.06.2026

  • 42 правилно

    4 5 Отговор
    Щом 20 пакета санкции не проработиха, на какво основание ще си мислим, че 21 пакет ще работи? В Европа духа вятъра на промяната и скоро този настървен елит ще изгуби властта, а новият ще търси помощта на Русия за справяне с енергийната криза, защото след лятото идват есента и зимата. Най-после разумна и отговорна позиция от българска страна.

    Коментиран от #46

    10:38 17.06.2026

  • 43 Ти да видиш

    4 4 Отговор
    Браво на Радев!

    10:39 17.06.2026

  • 44 Ти си руски

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "естествено":

    Сатанист и обслужваш мамона

    10:40 17.06.2026

  • 45 !!!?

    5 3 Отговор
    Мистър Кеш се опитва задържи до президентските избори разочаровани Копейки в орбитата си с плоски заяждания с ЕС по отношение новите санции към хунтата на Путлер...!!!?

    10:41 17.06.2026

  • 46 Оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "правилно":

    Щом като смяташ че досега 20 Пакета Евросанкции не са работили,остава да обясниш и защо Радев се напъва да се противопоставя на 21-я пакет:)

    10:47 17.06.2026

  • 47 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "ПРАВИЛНА ПОЗИЦИЯ":

    Не на Путин не на Радев оставка Демокрация Вън на проруските тук е Европа

    10:52 17.06.2026

  • 48 миче амче що трябва да научаваме

    3 0 Отговор
    от брюкселското зеле “Политико”
    а не от вас

    и кой точно се противопоставил на кои точки?
    и не казвай бг а конкретни имена

    10:53 17.06.2026

  • 49 Хи,хи,хи...

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "ВВП":

    Не знам дали украинците се преселват, ама блатните ша умирват. Реперацийки брато после......мор..... Хи,хи,хи

    10:54 17.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

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