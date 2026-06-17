“Политико”: България се противопоставя на части от 21-я пакет от санкции срещу Русия

“България съобщи, че се противопоставя на части от 21-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия, според двама дипломати”. Това пише брюкселското издание “Политико” днес.
Държавите от ЕС обсъждат в момента 21-ия пакет от санкции срещу Русия, който ЕК представи на 9 юни.
Санкциите обхващат области като енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията. За първи път се предлага забрана за влизане в ЕС на руски военни, които са участвали в агресията срещу Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 естествено
Коментиран от #44
10:04 17.06.2026
3 Нетаняху
Коментиран от #6
10:05 17.06.2026
4 Радев да внимава
Коментиран от #11, #18
10:09 17.06.2026
5 Гумен Гадев
10:09 17.06.2026
6 оня с коня
До коментар #3 от "Нетаняху":Има тука един Индивид който непрекъснато обяснява колко било важно че в България имало Банани- на Него му кажи че не сме бананова Република.
Коментиран от #25
10:10 17.06.2026
7 ВВП
10:11 17.06.2026
8 явер
Коментиран от #20
10:12 17.06.2026
9 Ми то и украйна е агресор спрямо Русия
10:13 17.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Българският път на България
До коментар #4 от "Радев да внимава":Мен лично ме интересува българския път на България.
10:14 17.06.2026
12 ВВП
Коментиран от #17, #19
10:14 17.06.2026
13 АГАТ а Кристи
10:15 17.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ВВП
10:16 17.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Имаш грешка в числото
До коментар #4 от "Радев да внимава":добавил си една нула. 7% е вярното. Всичките точно ще се съберете в Белене и Скравена
10:18 17.06.2026
19 Денацификация
До коментар #12 от "ВВП":Това представлява което си написал.
10:18 17.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Един от онези
Ще си ходят наесен!
Коментиран от #24
10:19 17.06.2026
22 явер
Коментиран от #26, #29
10:20 17.06.2026
23 Трай,
10:20 17.06.2026
24 По-скоро вие пайдаджийте
До коментар #21 от "Един от онези":ще ходите в Белене на есен. Що не пробвате едно протестчч1е да ни дадете повод да ви втечним костната структура? Моля ви, пробвайте, много искам да ви скачам на празните евро-джендърляшки кратини
10:21 17.06.2026
25 Банан
До коментар #6 от "оня с коня":Вероятно тоя индивид като малък само за банани си е мечтал! Затова все за банани драска.
10:21 17.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Щирлиц
10:23 17.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ама вярно ли
До коментар #22 от "явер":Още ли има заблудени овчици, дето вярват на Зеленските халюцинации ....
10:24 17.06.2026
30 евалата чалгопитеци
Коментиран от #35
10:24 17.06.2026
31 Радев
10:29 17.06.2026
32 ВВП
Коментиран от #49, #50
10:29 17.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ами браво
10:31 17.06.2026
35 оня с коня
До коментар #30 от "евалата чалгопитеци":Орбан поне Смучеше евтини Руски горива,нашият Гунчо ще смуче Джинджифили...и Ние покрай него.
Коментиран от #39
10:31 17.06.2026
36 Анонимен
10:33 17.06.2026
37 ПРАВИЛНА ПОЗИЦИЯ
Коментиран от #47
10:33 17.06.2026
38 Аз и моето семейство
Коментиран от #41
10:34 17.06.2026
39 АЙДЕ ГЪЧ
До коментар #35 от "оня с коня":ДА МУ СМУЧЕШ ОТ ......ТО Е ЯСНО
10:35 17.06.2026
40 дондьо 2026
ще ни отсвири!
10:35 17.06.2026
41 ПЕТРОХАНСКИЙЙЙЙ
До коментар #38 от "Аз и моето семейство":ТИ ОТ ЛАМИТЕ СИ МАЙ..!
10:37 17.06.2026
42 правилно
Коментиран от #46
10:38 17.06.2026
43 Ти да видиш
10:39 17.06.2026
44 Ти си руски
До коментар #2 от "естествено":Сатанист и обслужваш мамона
10:40 17.06.2026
45 !!!?
10:41 17.06.2026
46 Оня с коня
До коментар #42 от "правилно":Щом като смяташ че досега 20 Пакета Евросанкции не са работили,остава да обясниш и защо Радев се напъва да се противопоставя на 21-я пакет:)
10:47 17.06.2026
47 Анонимен
До коментар #37 от "ПРАВИЛНА ПОЗИЦИЯ":Не на Путин не на Радев оставка Демокрация Вън на проруските тук е Европа
10:52 17.06.2026
48 миче амче що трябва да научаваме
а не от вас
и кой точно се противопоставил на кои точки?
и не казвай бг а конкретни имена
10:53 17.06.2026
49 Хи,хи,хи...
До коментар #32 от "ВВП":Не знам дали украинците се преселват, ама блатните ша умирват. Реперацийки брато после......мор..... Хи,хи,хи
10:54 17.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.