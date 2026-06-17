“Политико”: България се противопоставя на части от 21-я пакет от санкции срещу Русия

“България съобщи, че се противопоставя на части от 21-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия, според двама дипломати”. Това пише брюкселското издание “Политико” днес.

Държавите от ЕС обсъждат в момента 21-ия пакет от санкции срещу Русия, който ЕК представи на 9 юни.

Санкциите обхващат области като енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията. За първи път се предлага забрана за влизане в ЕС на руски военни, които са участвали в агресията срещу Украйна.