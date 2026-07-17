Мартин Цурински: При масовите проверки на камиони са съставени 13 акта и над 60 фиша

Ако не всеки втори, то поне всеки трети шофьор на камион е в нарушение. От началото на акцията на СДВР са проверени над 160 камиона, съставени са 13 акта и над 60 фиша. Това каза зам.-началникът на „Пътна полиция” към СДВР ком. Мартин Цурински в ефира на Интервюто в Новините на NOVA.
Актовете са за износени гуми, нередовни документи. Установен е водач, на който всички точки са отнети. Други нарушения са за използване на телефон по време на шофиране, непоставен колан и други.
Глобата е от 25 до 250 евро в зависимост от нарушението, има и предвидени санкции в размер от 1000 до 3500 евро.
Цурински коментира и установения шофьор с 37 акта и 98 фиша. Комисарят посочи, че той е загубил правоспособност заради всички отнети контролни точки.
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