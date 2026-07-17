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Мартин Цурински: При масовите проверки на камиони са съставени 13 акта и над 60 фиша

Мартин Цурински: При масовите проверки на камиони са съставени 13 акта и над 60 фиша

17 Юли, 2026 20:52 635 9

  • мартин цурински-
  • санкции-
  • нарушения-
  • камиони

Актовете са за износени гуми, нередовни документи. Установен е водач, на който всички точки са отнети

Мартин Цурински: При масовите проверки на камиони са съставени 13 акта и над 60 фиша - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако не всеки втори, то поне всеки трети шофьор на камион е в нарушение. От началото на акцията на СДВР са проверени над 160 камиона, съставени са 13 акта и над 60 фиша. Това каза зам.-началникът на „Пътна полиция” към СДВР ком. Мартин Цурински в ефира на Интервюто в Новините на NOVA.

Актовете са за износени гуми, нередовни документи. Установен е водач, на който всички точки са отнети. Други нарушения са за използване на телефон по време на шофиране, непоставен колан и други.

Глобата е от 25 до 250 евро в зависимост от нарушението, има и предвидени санкции в размер от 1000 до 3500 евро.

Цурински коментира и установения шофьор с 37 акта и 98 фиша. Комисарят посочи, че той е загубил правоспособност заради всички отнети контролни точки.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Брау шапкар!

    7 0 Отговор
    Прекинали сте са да работите 😂😂

    20:54 17.07.2026

  • 2 Нищоправеца

    4 0 Отговор
    Тоа па, кво сега да ви ръкопляскаме ли. Съставили 13 фиша... на 1300 нищоправци е към 1 промил на човек

    21:11 17.07.2026

  • 3 за опасен път

    4 0 Отговор
    за който си и платил на кого трябва да напиша акт ?

    21:13 17.07.2026

  • 4 Миризлив пор

    2 0 Отговор
    Е па за тази акция с толкова хванати а преди това без проблеми означава 2.неща - или не си вършите работата и камионджиите правят каквото си искат, или някой взема някой лев да си затвори очите!

    21:37 17.07.2026

  • 5 браво

    1 0 Отговор
    Но с толкова малко глоби са проверили не повече от 3 до 5 процента от камионите!

    21:43 17.07.2026

  • 6 МП4

    1 1 Отговор
    Малоумни ли сте , най- вероятно да , за да разберете че нацията ни е болна и тези актове и глоби не вършат работа. Болно общество , облъчено . . .

    21:49 17.07.2026

  • 7 Лумпен

    1 0 Отговор
    Милиционерите в действие. !

    21:51 17.07.2026

  • 8 мамник

    0 0 Отговор
    Пушилка за 2-ва 3-и дена и после както си знаем. И защо изобщо се обявява кога ше има акции??? Да се приготват проверяваните със повечко евраци или какво????

    22:00 17.07.2026

  • 9 Извадете

    0 0 Отговор
    статистиката..колко са проверени.. щото това са пунта мара числа, да не говорим за мерките.

    22:23 17.07.2026

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