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Пулев: България има потенциал да привлече значителен частен капитал за стратегически проекти

Пулев: България има потенциал да привлече значителен частен капитал за стратегически проекти

17 Юни, 2026 10:17 529 16

  • инфраструктура-
  • инвестиции-
  • павец-
  • j.p. morgan

Пред представители на J.P. Morgan вицепремиерът представи ключовите реформи, които подобряват инвестиционната среда и ускоряват реализацията на приоритетни проекти

Пулев: България има потенциал да привлече значителен частен капитал за стратегически проекти - 1
Снимка: МИИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Kонсолидираме всички дейности, свързани с инвестициите, под юрисдикцията на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ). Така всички агенции, дирекции и различни структури, разпръснати доскоро в цялата администрация, ще са на едно място с общо управление. Това е първата реформа, която успешно завършихме само за един месец, за която получихме с много бърза подкрепа от Парламента.

Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща във вторник с представители на J.P. Morgan. В разговора бяха обсъдени възможностите, които Инициативата за сигурност и устойчивост (Security and Resiliency Initiative – SRI) на компанията може да предостави за ускоряване на стратегическите цели на България в областта на енергийната независимост, модернизацията на индустрията и икономическата устойчивост. Инициативата представлява дългосрочна международна рамка за мобилизиране на значителен частен капитал в подкрепа на сектори от критично значение за икономическата стабилност, в т.ч. енергетика, модерно производство, критични вериги на доставки и стратегически технологии.

Вицепремиерът подчерта предстоящото създаване на централно координационно звено към Министерския съвет, което ще координира работата между институциите по стратегически инвестиционни проекти и ще осигурява единна точка за контакт с инвеститорите, включително относно разрешителни и административни процедури.

Пулев открои развитието на инфраструктурата и подготвяната законодателна реформа за публично-частните партньорства, която ще създаде възможности за привличане на частен капитал и стратегически партньори за ключови инфраструктурни проекти. Министърът изложи плановете за развитие на електроенергийните мрежи, трансграничната свързаност, ядрената енергетика, газовите мощности и съоръженията за съхранение на енергия. Той подчерта потенциала на страната за развитие на Помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ). България разполага с една действаща система, а в плановете са включени още три проекта, всеки с планирана мощност от близо 1 GW.

Пулев запозна представителите на J.P. Morgan с плановете за развитие на система за рисков капитал и подкрепа на стартиращи компании. „Под юрисдикцията на МИИИ ще развием и система за рисков капитал и стартиращи компании. Ще им се предостави иновативна среда (Sandbox) за реално тестване на продукти и услуги чрез държавни агенции и предприятия от селскостопански до индустриални и отбранителни структури. Успешните компании ще получават директни договори и подкрепа. Идеята е да се създадат шампиони в иновациите“, подчерта той, като открои и идеята за изграждане на индустриална зона в района на София, насочена към иновативни компании и високотехнологични производства. „Част от проектите ще могат да се реализират чрез съвместни дружества с държавно участие в съотношение 50:50 в зависимост от степента на технологичен трансфер. В някои случаи това ще позволи и индиректна държавна гаранция при финансиране на тези съвместни структури“, посочи още Пулев.

В срещата в МИИИ участие взе и заместник-министърът на финансите Методи Методиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 1 Отговор
    Датацентровете на Skynet

    Коментиран от #3, #5

    10:18 17.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Раздават на концесия Родината на Турция.

    10:20 17.06.2026

  • 3 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Докога ще продължаваме да се залъгваме за потенциала на бг-то....

    Коментиран от #6, #7, #12

    10:20 17.06.2026

  • 4 Бегето може да направи макс чушкопек

    3 1 Отговор
    Вече се е доказало бегето в това🤣🤣🤣

    10:21 17.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Всички страни от ЕС взимат милиарди евро данък от технологичните компании на САЩ.Само в България няма данък.

    Коментиран от #9

    10:21 17.06.2026

  • 6 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Една празна територия на кръстопът има голям потенциал.

    10:21 17.06.2026

  • 7 Докъто идват чежденците

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    И ги лъжат за да гепат това онова

    10:22 17.06.2026

  • 8 Привличате само мизерия засега

    6 0 Отговор
    Тия задълбочиха чудовищната бедност до умопомрачителни нива , удариха политически най- бедните и безпомощните и избиха с глад всички социално уязвими групи, т е. 80% от населението...простотия, липса на образование, мизерия, инфраструктурна катастрофа повсеместно . Абе мизерници,бизлезте от тия мизерни кабинети и тръгнете сред гражданите по г адовете и селата , така се управлява с реална представа кво причиняваш сам на хората....

    Коментиран от #11

    10:23 17.06.2026

  • 9 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Ама какъв данък искаш да платят, като хората си инвестират на територия отдавна вече изкупена за жълти стотинки от българина?

    10:23 17.06.2026

  • 10 Пич

    3 1 Отговор
    Ще привлече някоя биологична лаборатория за гадни вируси!!! Това ще привлече от тези, с които говори!!!
    Ама му викат инвестиции...?!

    10:24 17.06.2026

  • 11 На политиците

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Привличате само мизерия засега":

    Със заплати от 50 000 евро не им пука за бегето и народа щото това е само декор а парите им идват от бнб печатницата

    10:25 17.06.2026

  • 12 Търновец

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    За какъв потенциал в тази окрадена държава говорите? Пример - през 1999 Лукойл за 81 млн.$ придоби 58% от Нефтохима в Бургас а там интереси имаха Шел - според източници, и може би Мултигруп. Като нов тогавашния Нефтохим би струвал около 6 милиарда долара. А България не бива да купува ядрени реактори и малки модулни реактори от САЩ и никакви концесии на чужди фирми особено Американски Руски Канадски и Южноафрикански. ЕС има достатъчно капитали и водещо технологии и Японските са също водещи.

    10:30 17.06.2026

  • 13 !!!?

    3 0 Отговор
    Кеша финансира "Прогреса"...!

    10:31 17.06.2026

  • 14 Чакаме

    2 1 Отговор
    Да изчистете съдебната система и реформи в нея.Няма да привлечете никакъв капитал в тази мафиотска държава.Сульо много си далеч от реалността.Никой няма да се гръмне нито в мафиотска,нито в проруска джунгла,където закони няма.Само дерат бедните да пълнят хазната.Ало богатите Тикви кога ще платят за кражбите си.Велико с десет апартамента в Дубай,а Магнита.А Сарафов как има и той апартамент в Дубай,Спецове също и д-р.Декларирани ли са.?А списъка на Цацаров с 38-те проверени магистрати с имоти и сметки в чужбина,които не бяха декларирани кога ще го видим на бял свят.Радев ще излезе най-големия шарлатанин.Само празни обещания,а сега даже крие заплатата на някакъв служител като го питат.Ще надминете и Тиквата по лъжи.Неговите бяха малко забавни ,защото го знаем Ганя.А фашите са скучни и много обидни за всички,които гласувахме за вас.Но не сме заспали фатмаци да знаете.Ще си получите и вие заслуженото.

    10:44 17.06.2026

  • 15 Анонимен

    3 0 Отговор
    БКП лъжат като за световно оставка

    10:44 17.06.2026

  • 16 Тези

    2 0 Отговор
    Всичките радевисти,сякаш са изкарали школата АОНСУ,само врътки на пазарни приказки и махленски интриги.Жива ,да не бях.Когато гръм удари ще им светни за какво ги избрахме.Костюмари бездарни.

    10:48 17.06.2026

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