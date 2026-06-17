Пулев: България има потенциал да привлече значителен частен капитал за стратегически проекти

Kонсолидираме всички дейности, свързани с инвестициите, под юрисдикцията на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ). Така всички агенции, дирекции и различни структури, разпръснати доскоро в цялата администрация, ще са на едно място с общо управление. Това е първата реформа, която успешно завършихме само за един месец, за която получихме с много бърза подкрепа от Парламента.
Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща във вторник с представители на J.P. Morgan. В разговора бяха обсъдени възможностите, които Инициативата за сигурност и устойчивост (Security and Resiliency Initiative – SRI) на компанията може да предостави за ускоряване на стратегическите цели на България в областта на енергийната независимост, модернизацията на индустрията и икономическата устойчивост. Инициативата представлява дългосрочна международна рамка за мобилизиране на значителен частен капитал в подкрепа на сектори от критично значение за икономическата стабилност, в т.ч. енергетика, модерно производство, критични вериги на доставки и стратегически технологии.
Вицепремиерът подчерта предстоящото създаване на централно координационно звено към Министерския съвет, което ще координира работата между институциите по стратегически инвестиционни проекти и ще осигурява единна точка за контакт с инвеститорите, включително относно разрешителни и административни процедури.
Пулев открои развитието на инфраструктурата и подготвяната законодателна реформа за публично-частните партньорства, която ще създаде възможности за привличане на частен капитал и стратегически партньори за ключови инфраструктурни проекти. Министърът изложи плановете за развитие на електроенергийните мрежи, трансграничната свързаност, ядрената енергетика, газовите мощности и съоръженията за съхранение на енергия. Той подчерта потенциала на страната за развитие на Помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ). България разполага с една действаща система, а в плановете са включени още три проекта, всеки с планирана мощност от близо 1 GW.
Пулев запозна представителите на J.P. Morgan с плановете за развитие на система за рисков капитал и подкрепа на стартиращи компании. „Под юрисдикцията на МИИИ ще развием и система за рисков капитал и стартиращи компании. Ще им се предостави иновативна среда (Sandbox) за реално тестване на продукти и услуги чрез държавни агенции и предприятия от селскостопански до индустриални и отбранителни структури. Успешните компании ще получават директни договори и подкрепа. Идеята е да се създадат шампиони в иновациите“, подчерта той, като открои и идеята за изграждане на индустриална зона в района на София, насочена към иновативни компании и високотехнологични производства. „Част от проектите ще могат да се реализират чрез съвместни дружества с държавно участие в съотношение 50:50 в зависимост от степента на технологичен трансфер. В някои случаи това ще позволи и индиректна държавна гаранция при финансиране на тези съвместни структури“, посочи още Пулев.
В срещата в МИИИ участие взе и заместник-министърът на финансите Методи Методиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #3, #5
10:18 17.06.2026
2 Последния Софиянец
10:20 17.06.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "честен ционист":Докога ще продължаваме да се залъгваме за потенциала на бг-то....
Коментиран от #6, #7, #12
10:20 17.06.2026
4 Бегето може да направи макс чушкопек
10:21 17.06.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #1 от "честен ционист":Всички страни от ЕС взимат милиарди евро данък от технологичните компании на САЩ.Само в България няма данък.
Коментиран от #9
10:21 17.06.2026
6 честен ционист
До коментар #3 от "Европеец":Една празна територия на кръстопът има голям потенциал.
10:21 17.06.2026
7 Докъто идват чежденците
До коментар #3 от "Европеец":И ги лъжат за да гепат това онова
10:22 17.06.2026
8 Привличате само мизерия засега
Коментиран от #11
10:23 17.06.2026
9 честен ционист
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Ама какъв данък искаш да платят, като хората си инвестират на територия отдавна вече изкупена за жълти стотинки от българина?
10:23 17.06.2026
10 Пич
Ама му викат инвестиции...?!
10:24 17.06.2026
11 На политиците
До коментар #8 от "Привличате само мизерия засега":Със заплати от 50 000 евро не им пука за бегето и народа щото това е само декор а парите им идват от бнб печатницата
10:25 17.06.2026
12 Търновец
До коментар #3 от "Европеец":За какъв потенциал в тази окрадена държава говорите? Пример - през 1999 Лукойл за 81 млн.$ придоби 58% от Нефтохима в Бургас а там интереси имаха Шел - според източници, и може би Мултигруп. Като нов тогавашния Нефтохим би струвал около 6 милиарда долара. А България не бива да купува ядрени реактори и малки модулни реактори от САЩ и никакви концесии на чужди фирми особено Американски Руски Канадски и Южноафрикански. ЕС има достатъчно капитали и водещо технологии и Японските са също водещи.
10:30 17.06.2026
13 !!!?
10:31 17.06.2026
14 Чакаме
10:44 17.06.2026
15 Анонимен
10:44 17.06.2026
16 Тези
10:48 17.06.2026