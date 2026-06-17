Пулев: България има потенциал да привлече значителен частен капитал за стратегически проекти

Kонсолидираме всички дейности, свързани с инвестициите, под юрисдикцията на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ). Така всички агенции, дирекции и различни структури, разпръснати доскоро в цялата администрация, ще са на едно място с общо управление. Това е първата реформа, която успешно завършихме само за един месец, за която получихме с много бърза подкрепа от Парламента.

Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща във вторник с представители на J.P. Morgan. В разговора бяха обсъдени възможностите, които Инициативата за сигурност и устойчивост (Security and Resiliency Initiative – SRI) на компанията може да предостави за ускоряване на стратегическите цели на България в областта на енергийната независимост, модернизацията на индустрията и икономическата устойчивост. Инициативата представлява дългосрочна международна рамка за мобилизиране на значителен частен капитал в подкрепа на сектори от критично значение за икономическата стабилност, в т.ч. енергетика, модерно производство, критични вериги на доставки и стратегически технологии.

Вицепремиерът подчерта предстоящото създаване на централно координационно звено към Министерския съвет, което ще координира работата между институциите по стратегически инвестиционни проекти и ще осигурява единна точка за контакт с инвеститорите, включително относно разрешителни и административни процедури.

Пулев открои развитието на инфраструктурата и подготвяната законодателна реформа за публично-частните партньорства, която ще създаде възможности за привличане на частен капитал и стратегически партньори за ключови инфраструктурни проекти. Министърът изложи плановете за развитие на електроенергийните мрежи, трансграничната свързаност, ядрената енергетика, газовите мощности и съоръженията за съхранение на енергия. Той подчерта потенциала на страната за развитие на Помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ). България разполага с една действаща система, а в плановете са включени още три проекта, всеки с планирана мощност от близо 1 GW.

Пулев запозна представителите на J.P. Morgan с плановете за развитие на система за рисков капитал и подкрепа на стартиращи компании. „Под юрисдикцията на МИИИ ще развием и система за рисков капитал и стартиращи компании. Ще им се предостави иновативна среда (Sandbox) за реално тестване на продукти и услуги чрез държавни агенции и предприятия от селскостопански до индустриални и отбранителни структури. Успешните компании ще получават директни договори и подкрепа. Идеята е да се създадат шампиони в иновациите“, подчерта той, като открои и идеята за изграждане на индустриална зона в района на София, насочена към иновативни компании и високотехнологични производства. „Част от проектите ще могат да се реализират чрез съвместни дружества с държавно участие в съотношение 50:50 в зависимост от степента на технологичен трансфер. В някои случаи това ще позволи и индиректна държавна гаранция при финансиране на тези съвместни структури“, посочи още Пулев.

В срещата в МИИИ участие взе и заместник-министърът на финансите Методи Методиев.