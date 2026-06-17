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БЛС: Болниците работят под финансов натиск

БЛС: Болниците работят под финансов натиск

17 Юни, 2026 10:16 581 16

  • блс-
  • болници-
  • заплати-
  • финанси-
  • николай брънзалов

За устойчивото развитие на една болница разходите за възнаграждения не бива да надхвърлят 55-60% от бюджета ѝ

БЛС: Болниците работят под финансов натиск - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За устойчивото развитие на една болница разходите за възнаграждения не бива да надхвърлят 55-60% от бюджета ѝ.

В някои лечебни заведения обаче този дял достига 100%.

Затова Българският лекарски съюз от години настоява за въвеждането на ефективен превантивен контрол.

Това заяви председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов в студиото на "Денят започва" по БНТ.

Той подчерта, че директорите на болниците не определят сами възнагражденията си, а те се формират съгласно Закона за публичните предприятия, който включва конкретни критерии като мащаба на управляваната структура и степента на отговорност.

По думите му цитираните високи заплати не могат да компенсират натрупаните дългове на лечебните заведения. Според него основният проблем е хроничното недофинансиране на болничната помощ и липсата на адекватна оценка на лекарския труд при определянето на цените на клиничните пътеки.

„Лесно е да се твърди, че директорите източват средства, но подобни внушения често се използват като аргумент срещу осигуряването на достатъчен бюджет за здравеопазване. Ние настояваме за пълна прозрачност и средствата от здравните осигуровки на българските граждани да постъпват в бюджета на НЗОК“, заяви още д-р Брънзалов.

Той предупреди, че в системата има сериозно напрежение заради несигурността около финансирането. По думите му половината година е изминала без приет бюджет, а това затруднява работата на всички лечебни заведения. „Няма болница, която съм посетил и която да не изпитва финансови затруднения“, посочи председателят на БЛС.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 0 Отговор
    Дебелака, и той ли 40 000 €.....?!

    10:18 17.06.2026

  • 2 при всички е така . и фирми и хора

    4 0 Отговор
    както държавата взема заем и пуска за продажба книжа , така банките не дават лихви за влог , а слагат такси , а хората са с кредити . това е след 2016г . горе долу от тогава пискливи политикани яхнали ек и ес крякат за зелена сделка, здрав и богат живот, еко коли, вериги магазини с промоции . така народа живее с намалените стоки . на промоция е което залежава . него го рекламират . фармацията е така . най добрите лекарства ги изнасят за долари . болниците намаляха малко . не ги ремонтират . много болни има .

    10:25 17.06.2026

  • 3 Европеец

    13 0 Отговор
    Сигурно взема много пари тоя, но ми адски противен.... Лекарите не се наядоха, не ми се коментират.....а девалвацията в здравеопазването хептен....

    Коментиран от #8

    10:26 17.06.2026

  • 4 Иван Грозни

    7 0 Отговор
    Тоя умник в началото казва едно в края друго.

    10:26 17.06.2026

  • 5 А бе тъпльо стига припява на

    6 0 Отговор
    Господарите си
    Не се интересуваш от нищо
    И какво като обикаляш по болниците
    Що не пообиколиш доболничната помощ.
    Не си на ясно с проблемите
    И не те и интересуват
    Лапаш от членския внос
    Е и поумня ли или си все същото провинциално примитив

    10:28 17.06.2026

  • 6 Шефьор

    12 0 Отговор
    За този лекарите винаги взимат малко пари... А, не коментира откраднатите пари от надписване на дейности. Нали на всички е ясно, че НЗОК не може да провери истинността на всички извършени дейности в една болница. Защо не коментира случаи в които пациенти се пращат от лекари да си купят консумативи, на цени 3-4 пъти по скъпи от действителните, а после се взима от консуматива на болницата и в склада и се връща закупения консуматив от пациента. После екскурзии-тип семинари, бахама мама и общи приказки, че здравеопазването е недофинансирано. И, 10% да стане ЗОВ, докато няма осъдени и вкарани в затвора за документална измама, НИЩО.

    10:29 17.06.2026

  • 7 безпартиен

    6 1 Отговор
    РЕАЛНО плащат здравни осигуровки 1.2 милиона работещи по трудови договори в ЧАСТНИЯ СЕКТОР!! Останалите 2.1 милиона пенсионери, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни, над 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни разчитат на бюджета! Решение е преминаване от здравни осигуровки към ЗДРАВНИ ЗАСТРАХОВКИ!!! Който си плаща-ще ползва!За честността на проведените лечения ще следи този който плаща на здравните заведения -ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ!Ще станат излишни всички тези от здравната каса!

    10:30 17.06.2026

  • 8 Ами той не е лекар

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Той е председател на лекарския съюз
    Тури го към кухите профсъюзи на ясла

    10:30 17.06.2026

  • 9 ха-ха

    3 0 Отговор
    Ако има държавно учатие заплатата на управителя на болницата нали не трябва да надвишава заплатата на президента? Това не го приехте вие или не е ли минало на първо четене тази промяна? За частните болници защо не! Те не трябва да ползват здравната каса ,а който може ще се лекува там и ще си плаща. Трябва и да се промени лекарите да работят и в часта и в държавна болница ,освен ако не са извикани по спешност в частна болница и допълнително да получат заплащане, но това само за опредлени лекари специалисти. Малко е лицемерно това което казва министъра.

    10:40 17.06.2026

  • 10 дядото

    3 0 Отговор
    тази дебела св..... само пари иска.кога ще коментира изнудването на пациентите с "избор" на екипи,с хилядите лева доплащане за "консумативи" на безбожни цени,далаверите с клиничните пътеки и още куп злоупотреби на лекари и болници.нагли хора,пфу.

    10:43 17.06.2026

  • 11 Гост

    0 0 Отговор
    Тоя тарикат-милионер какво плямпа пак? Един преглед е €100 вече! Всички доктори си направиха частни кабинети! Сестри и санитари са бедните в здравеопазването

    10:44 17.06.2026

  • 12 Пълна финансова проверка

    1 0 Отговор
    За доходите и имуществото на всички лекари от- до и то до 9-то коляно!
    Че да видим, кой ги натиска тия мародери!

    10:48 17.06.2026

  • 13 Търговия с органи

    1 0 Отговор
    И какво точно "работят" в болниците? Основните нарушения на търговските дружества са злоупотреба с лични данни на пациентите и точене на мангизи от здравната каса, а и още и разпространяват вътрешно болнични инфекции и поставят фалшиви диагнози.

    10:48 17.06.2026

  • 14 Меганаглост

    3 0 Отговор
    Да получаваш по четвърт милион заплата годишно, и да твърдиш, че не ти стигат парите, е някаква меганаглост. Болниците са затънали в кражби, корупция, далавери и никой не взема мерки. Това племе не се наяде. Когато болницата е държавана и финансирането е държавно, държавата трябва да определи някаква заплата на директора от 2000 евро, и това е. Какви бордове, какво лапане, какви обществени поръчки. Директор на болница дал на фирма на жена му да пере чаршафите на болницата срещу няколко милионта годишно - така е навсякъде. Мощно се краде от храната, от консумативите, от лекарствата, от прането, от ремонти, от апаратура - изобщо от всичко. Милиарди се източват всяка година. А иначе имало недостиг на средства според такива плужеци. Меганаглеци.

    10:51 17.06.2026

  • 15 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Слушай дебел простак! Ние нямаме болници а заведения за скъпи погребални услуги,кръстени на светии и светици. Минавайте към Светия синод но без Здравната каса и тогава кажете какъв е финансовия ви натиск. Или може би към италианската мафия. Гнусни алчни търговци с Хипократова клетва, некадърници и нахалници. Боко тиквата ви остави да крадете безобразно, за да не си вижда,колко краде самият той. Но сега всичко ще свърши. Имаме доверие на Радев,дано ви покаже как да работите,без да обирате пациентите,които са осигурявани цял живот.

    10:52 17.06.2026

  • 16 Петър

    0 0 Отговор
    Г-н Брънзалов, в тази професия трябва да има и поне малко морал! От години припявате само за пари. Пари,пари! А някой трябва да ги заработи тези пари! Някой трябва да произведе продаваем продукт за да има средства. Кога ще започнете да говорите за качеството в здравеопазването преди финансите?Кога от лечебните заведения ще излизат излекувани пациенти,та с гордост да харчите заработеното от вас? М?

    11:01 17.06.2026

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