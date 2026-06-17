БЛС: Болниците работят под финансов натиск

За устойчивото развитие на една болница разходите за възнаграждения не бива да надхвърлят 55-60% от бюджета ѝ.
В някои лечебни заведения обаче този дял достига 100%.
Затова Българският лекарски съюз от години настоява за въвеждането на ефективен превантивен контрол.
Това заяви председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов в студиото на "Денят започва" по БНТ.
Той подчерта, че директорите на болниците не определят сами възнагражденията си, а те се формират съгласно Закона за публичните предприятия, който включва конкретни критерии като мащаба на управляваната структура и степента на отговорност.
По думите му цитираните високи заплати не могат да компенсират натрупаните дългове на лечебните заведения. Според него основният проблем е хроничното недофинансиране на болничната помощ и липсата на адекватна оценка на лекарския труд при определянето на цените на клиничните пътеки.
„Лесно е да се твърди, че директорите източват средства, но подобни внушения често се използват като аргумент срещу осигуряването на достатъчен бюджет за здравеопазване. Ние настояваме за пълна прозрачност и средствата от здравните осигуровки на българските граждани да постъпват в бюджета на НЗОК“, заяви още д-р Брънзалов.
Той предупреди, че в системата има сериозно напрежение заради несигурността около финансирането. По думите му половината година е изминала без приет бюджет, а това затруднява работата на всички лечебни заведения. „Няма болница, която съм посетил и която да не изпитва финансови затруднения“, посочи председателят на БЛС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
10:18 17.06.2026
2 при всички е така . и фирми и хора
10:25 17.06.2026
3 Европеец
Коментиран от #8
10:26 17.06.2026
4 Иван Грозни
10:26 17.06.2026
5 А бе тъпльо стига припява на
Не се интересуваш от нищо
И какво като обикаляш по болниците
Що не пообиколиш доболничната помощ.
Не си на ясно с проблемите
И не те и интересуват
Лапаш от членския внос
Е и поумня ли или си все същото провинциално примитив
10:28 17.06.2026
6 Шефьор
10:29 17.06.2026
7 безпартиен
10:30 17.06.2026
8 Ами той не е лекар
До коментар #3 от "Европеец":Той е председател на лекарския съюз
Тури го към кухите профсъюзи на ясла
10:30 17.06.2026
9 ха-ха
10:40 17.06.2026
10 дядото
10:43 17.06.2026
11 Гост
10:44 17.06.2026
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Че да видим, кой ги натиска тия мародери!
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