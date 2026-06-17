БЛС: Болниците работят под финансов натиск

За устойчивото развитие на една болница разходите за възнаграждения не бива да надхвърлят 55-60% от бюджета ѝ.

В някои лечебни заведения обаче този дял достига 100%.

Затова Българският лекарски съюз от години настоява за въвеждането на ефективен превантивен контрол.

Това заяви председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов в студиото на "Денят започва" по БНТ.

Той подчерта, че директорите на болниците не определят сами възнагражденията си, а те се формират съгласно Закона за публичните предприятия, който включва конкретни критерии като мащаба на управляваната структура и степента на отговорност.

По думите му цитираните високи заплати не могат да компенсират натрупаните дългове на лечебните заведения. Според него основният проблем е хроничното недофинансиране на болничната помощ и липсата на адекватна оценка на лекарския труд при определянето на цените на клиничните пътеки.

„Лесно е да се твърди, че директорите източват средства, но подобни внушения често се използват като аргумент срещу осигуряването на достатъчен бюджет за здравеопазване. Ние настояваме за пълна прозрачност и средствата от здравните осигуровки на българските граждани да постъпват в бюджета на НЗОК“, заяви още д-р Брънзалов.

Той предупреди, че в системата има сериозно напрежение заради несигурността около финансирането. По думите му половината година е изминала без приет бюджет, а това затруднява работата на всички лечебни заведения. „Няма болница, която съм посетил и която да не изпитва финансови затруднения“, посочи председателят на БЛС.