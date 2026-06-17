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С пълно мнозинство депутатите замразиха заплатите си

С пълно мнозинство депутатите замразиха заплатите си

17 Юни, 2026 10:41 455 11

  • депутати-
  • замразяване-
  • заплати

По този начин се преустанови действащият механизъм за автоматично преизчисляване на възнагражденията на депутатите всеки три месеца и се въведе по-прозрачен и предвидим подход, съобразен с общата политика по доходите в публичния сектор

С пълно мнозинство депутатите замразиха заплатите си - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Без дебати и с пълно мнозинство депутатите замразиха своите заплати. 193 народни представители подкрепиха предложението на председателя на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов за промяна в правилника за дейността на Народното събрание.

По този начин се преустанови действащият механизъм за автоматично преизчисляване на възнагражденията на депутатите всеки три месеца и се въведе по-прозрачен и предвидим подход, съобразен с общата политика по доходите в публичния сектор.

С приетите промените основното месечно възнаграждение на народните представители ще бъде фиксиран в размер на три средно месечни заплати на наетите лица по трудови и служебни правоотношения в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт от март 2026 г. Възнагражденията ще се получават по банков път.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    С 9000 лв заплата как ще изкарат месеца? Трябва да им събираме капачки.

    Коментиран от #9

    10:42 17.06.2026

  • 2 Замразиха заплатите на 50 000 евро

    7 0 Отговор
    Месечно обаче грабежите и комисионните са се увеличили

    10:44 17.06.2026

  • 3 Пенчо

    7 0 Отговор
    Замразени ама вдигнати! Мижи да те лажем!

    10:45 17.06.2026

  • 4 така се прави

    1 0 Отговор
    "Възнагражденията ще се получават по банков път." Пеевски най-после ще заработи за хората 🤣

    10:47 17.06.2026

  • 5 Сила

    3 0 Отговор
    А парите от комисии , за" сътрудници " , за участия във всякакви измислени синекурни пърформанси ...??!
    Заплатите са само 20,30 % от реалните им доходи като народни представители , абсолютен популизъм и прах в очите на масите ....
    Сега ще се амбицират да смъкват повече мангизи от други места ...

    10:48 17.06.2026

  • 6 Тцтц

    6 0 Отговор
    С пълно мнозинство депутатите замразиха заплатите си

    А що не ги намалиха,на минимални заплати

    10:51 17.06.2026

  • 7 Двуликия Мунчо...

    2 0 Отговор
    Такива демагози и лъжци като регресивните копринки копринки не е имало... А в бюджетния ссектор всеки три месеца се актуализира заплатата на кмет и зам. Кмет...на министри, съветници и пр. Заплатата на кмет е към 5000 евро...основна,на нея има клас и всяко тримесечие ДМС поне още две заплати....А те спестяват от майки и пенсионери....

    10:55 17.06.2026

  • 8 Айде

    1 0 Отговор
    Демагогия и некадърност властват в парламента!

    10:57 17.06.2026

  • 9 Горките хорица

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    На Русия , Венесулела и Иран като им замразят активите , не могат да ги харчат. Сега от какво ще преживяват нашите избранници? Може да им се наложи да се трудят, мани , мани..

    10:58 17.06.2026

  • 10 хмм

    0 0 Отговор
    Злите езици твърдят, че Пеевски е входирал питане дали може заплатата му да се превежда по банковата сметка на Ради Ревански. Мотивите му са, че в противен случай ще трябва да работи на ползу роду, щото бай Магнитски не му дава една банкова сметка да си открие на свое име. Радев, ти си безпощаден.

    10:59 17.06.2026

  • 11 Експерт

    1 0 Отговор
    А крайна мандатност в парламента кога!?

    10:59 17.06.2026

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