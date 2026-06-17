С пълно мнозинство депутатите замразиха заплатите си

Без дебати и с пълно мнозинство депутатите замразиха своите заплати. 193 народни представители подкрепиха предложението на председателя на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов за промяна в правилника за дейността на Народното събрание.
По този начин се преустанови действащият механизъм за автоматично преизчисляване на възнагражденията на депутатите всеки три месеца и се въведе по-прозрачен и предвидим подход, съобразен с общата политика по доходите в публичния сектор.
С приетите промените основното месечно възнаграждение на народните представители ще бъде фиксиран в размер на три средно месечни заплати на наетите лица по трудови и служебни правоотношения в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт от март 2026 г. Възнагражденията ще се получават по банков път.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9
10:42 17.06.2026
2 Замразиха заплатите на 50 000 евро
10:44 17.06.2026
3 Пенчо
10:45 17.06.2026
4 така се прави
10:47 17.06.2026
5 Сила
Заплатите са само 20,30 % от реалните им доходи като народни представители , абсолютен популизъм и прах в очите на масите ....
Сега ще се амбицират да смъкват повече мангизи от други места ...
10:48 17.06.2026
6 Тцтц
А що не ги намалиха,на минимални заплати
10:51 17.06.2026
7 Двуликия Мунчо...
10:55 17.06.2026
8 Айде
10:57 17.06.2026
9 Горките хорица
До коментар #1 от "Последния Софиянец":На Русия , Венесулела и Иран като им замразят активите , не могат да ги харчат. Сега от какво ще преживяват нашите избранници? Може да им се наложи да се трудят, мани , мани..
10:58 17.06.2026
10 хмм
10:59 17.06.2026
11 Експерт
10:59 17.06.2026