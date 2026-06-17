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Вижте верните отговори: Седмокласниците преразказваха творба на Христо Раянов

Вижте верните отговори: Седмокласниците преразказваха творба на Христо Раянов

17 Юни, 2026 16:04 863 4

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Задачата, която изискваше формулиране на теза или антитеза, беше от разказа „Косачи“ на Елин Пелин

Вижте верните отговори: Седмокласниците преразказваха творба на Христо Раянов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Асен нетърпеливо пое листа от квестора. Най-сетне! Двайсет и пет въпроса за Римската империя, за които той се беше готвил цяло лято“.

Това е началото на текста на писателя и сценарист Христо Раянов, който преразказваха седмокласниците днес на националното външно оценяване по български език и литература. Те трябваше да напишат подробен преразказ от името на героя на неизучаваната творба „Въпрос №18“.

По традиция учениците изслушаха и запис на текста, като тази година той бе прочетен от актрисата Гергана Стоянова.

Задачата, която изискваше формулиране на теза или антитеза, беше от разказа „Косачи“ на Елин Пелин. Седмокласниците трябваше с няколко изречения да обяснят какво внушават думите на Лазо към Благолажа: “Ами тия чудновати работи, дето ми ги разправяш, защо ми са?“

Изпитът за седмокласниците бе с начален час 9:00 и се проведе в 1637 училища в страната.

Вижте верните отговори тук.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Не може без лакейничане

    2 2 Отговор
    Каква е тази римска империя, нямаме ли Българско царство господарство.

    16:07 17.06.2026

  • 2 Евродебил

    2 1 Отговор
    Няма лабаво!Догодина седмокласниците ще работят по някоя творба на сценарист от учиндолското шоу.Може и някой текст на Ивана да разработят.

    16:12 17.06.2026

  • 3 Чао

    3 1 Отговор
    Добре че вече завърших.Че си нямам никаква идея за тази творба.😂

    16:17 17.06.2026

  • 4 яаоаяоаяо

    0 0 Отговор
    Ху дъ фъъък ис Христо раянов и защо трябва да го преразказват????

    17:13 17.06.2026

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