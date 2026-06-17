Вижте верните отговори: Седмокласниците преразказваха творба на Христо Раянов

„Асен нетърпеливо пое листа от квестора. Най-сетне! Двайсет и пет въпроса за Римската империя, за които той се беше готвил цяло лято“.

Това е началото на текста на писателя и сценарист Христо Раянов, който преразказваха седмокласниците днес на националното външно оценяване по български език и литература. Те трябваше да напишат подробен преразказ от името на героя на неизучаваната творба „Въпрос №18“.

По традиция учениците изслушаха и запис на текста, като тази година той бе прочетен от актрисата Гергана Стоянова.

Задачата, която изискваше формулиране на теза или антитеза, беше от разказа „Косачи“ на Елин Пелин. Седмокласниците трябваше с няколко изречения да обяснят какво внушават думите на Лазо към Благолажа: “Ами тия чудновати работи, дето ми ги разправяш, защо ми са?“

Изпитът за седмокласниците бе с начален час 9:00 и се проведе в 1637 училища в страната.

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