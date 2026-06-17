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Държавата отпусна 10,2 млн. евро на ЦИК

Държавата отпусна 10,2 млн. евро на ЦИК

17 Юни, 2026 16:54 509 12

  • цик-
  • средств-
  • изплащане

С част от парите ще се изплатят задължения, свързани с произвеждането на изборите за народни представители на 19 април 2026 г.

Държавата отпусна 10,2 млн. евро на ЦИК - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет одобри отпускането на средства в размер до 10,2 млн. евро на Централната избирателна комисия (ЦИК). С част от парите ще се изплатят задължения, свързани с произвеждането на изборите за народни представители на 19 април 2026 г., както и за изплащане на полагащите се обезщетения на членовете на ЦИК, чийто мандат изтича тази година.

С друга част от средствата ще се изплатят задълженията на ЦИК по сключените договори за обществени поръчки, свързани с осигуряване на машинното гласуване, изработка и доставка на специализирана хартия за бюлетини от машинното гласуване, хартиени бюлетини, компютърна обработка на данните от гласуването, издаване на Бюлетин за резултатите от изборите за народни представители на 19 април 2026 г.

Ресурсът ще обезпечи и държавните такси съгласно Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.

В условията на неприет държавен бюджет за 2026 г. финансирането ще се осъществи по реда на чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.Изходът е електронно гласуване по телефона с блокчейн.

    16:56 17.06.2026

  • 2 От Далавери !

    6 0 Отговор
    Не им остава Време !

    Да си свършат !

    Работата !

    16:57 17.06.2026

  • 3 Интересно

    7 0 Отговор
    Казват, хората, че не е важно кой как гласува, а кой как брои.
    Е, ясно защо им дават тия пари.

    16:57 17.06.2026

  • 4 ПОВЕЧЕ

    8 0 Отговор
    НИКОГА НЯМА ДА ГЛАСУВАМ!

    Коментиран от #8

    16:58 17.06.2026

  • 5 Анонимен

    7 0 Отговор
    Нали нямаше пари откъде ги намерихте тези милиони

    Коментиран от #6

    16:59 17.06.2026

  • 6 депутатник

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Е затова няма пари.

    17:04 17.06.2026

  • 7 После !

    4 0 Отговор
    Къде отивала Пенсията ми !

    За Окупиране !

    На Власта !

    17:09 17.06.2026

  • 8 При този Избор !

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "ПОВЕЧЕ":

    Е Все Едно Кой !

    И Цялото Занимание !

    Губи Смисъл !

    17:13 17.06.2026

  • 9 ВИК

    1 0 Отговор
    За човек, роден и живял винаги в София, е естествено да се интересувам от изборните резултата в софийските общини. Напоследък се проведоха избори за кмет в район Слатина и район Средец. В тези общини живеят поне по 50 - 60 000 души. Няма точна информация, но поне гласувалите се знае колко са - по-малко от 5%! Срам и резил за спечелилите тези избори!

    17:15 17.06.2026

  • 10 Така ще да е

    2 0 Отговор
    Зинаида Златанова трябва да захлеби ...

    17:15 17.06.2026

  • 11 оня с коня

    2 0 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    17:29 17.06.2026

  • 12 питайте

    1 0 Отговор
    Румен Йотова дали е съгласна пък тогава

    17:35 17.06.2026

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