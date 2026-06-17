Държавата отпусна 10,2 млн. евро на ЦИК

Министерският съвет одобри отпускането на средства в размер до 10,2 млн. евро на Централната избирателна комисия (ЦИК). С част от парите ще се изплатят задължения, свързани с произвеждането на изборите за народни представители на 19 април 2026 г., както и за изплащане на полагащите се обезщетения на членовете на ЦИК, чийто мандат изтича тази година.

С друга част от средствата ще се изплатят задълженията на ЦИК по сключените договори за обществени поръчки, свързани с осигуряване на машинното гласуване, изработка и доставка на специализирана хартия за бюлетини от машинното гласуване, хартиени бюлетини, компютърна обработка на данните от гласуването, издаване на Бюлетин за резултатите от изборите за народни представители на 19 април 2026 г.

Ресурсът ще обезпечи и държавните такси съгласно Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.

В условията на неприет държавен бюджет за 2026 г. финансирането ще се осъществи по реда на чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.