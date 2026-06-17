Проф. Ангел Димитров: Г-н Вайц доказа през последните години, откакто е докладчик по напредъка на РСМ, че е доста близък с настоящата власт в Скопие

Г-н Вайц доказа през последните години, откакто е докладчик по напредъка на РСМ, че е доста близък с настоящата власт в Скопие. Истината е, че голямата част от евродепутатите не подкрепиха неговата идея да очисти най-неудобните моменти за РСМ. Безспорно историята е най-неудобна и най-дразнеща за Скопие. Това беше и причината за искането на г-н Вайц да отпадне Съвместната комисия по историческите въпроси. В днешния доклад не става въпрос само за Съвместната комисия. Говори се за огромни проблеми с върховенството на закона и отново се напомня, че трябва да бъдат направени конституционни промени.
Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ историкът и дипломат проф. Ангел Димитров, съпредседател на Съвместната комисия по историческите въпроси с РСМ, който коментира приетия днес от Европарламента доклад за напредъка на Северна Македония.
"Антибългарската риторика и езикът на омразата не са спирали от 1944 година. Сега видяхме последния акт - запалването на дипломатическите коли. Аз съм убеден, че това не е някакъв случаен човек. Убеден съм също така, че този човек няма да получи някаква тежка присъда. За пример мога да дам подпалвача на клуба в Битоля. Твърдо мога да заявя, че никоя друга държава не е направила повече за РСМ от България, но от другата страна получаваме само негативни коментари. България трябва да има безкомпромисна политика спрямо Скопие. Имаме съсед, който води неприятелска политика спрямо България и трябва да получи категоричен отговор", завърши проф. Ангел Димитров.
"Комисията работи, но за съжаление на празни обороти. Още разглеждаме учебниците по история в РСМ за 7. клас. От три години стоим XI век и дневният ред на комисията не е мръднал. Това се дължи на факта, че колегите от Скопие отказват да признаят, че сме имали обща история. Ако трябва да бъда честен, беше написан нов учебник за 7. клас, в който отпаднаха едни такива закачки, че българите са татари. Поставяйки под съмнение нашата интерпретация за миналото и стремейки се да утвърдят само тяхната теория на македонизма поставя на мушка България и българската държавност. Всички знаем, че теорията за македонизма е измислена от сръбски историк", добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АВСТРИЕЦО ВЗЕ РУШВЕТА
Коментиран от #21
19:01 17.06.2026
2 Анонимен
19:06 17.06.2026
3 Тоя тюфлек ваЙц
Доказано тоя работи за югославските наративи, омазал е муцуната яко, защо е докладчик все още като прави опит за промяна на вече подпусан договор, да променяме всеки договор, дали ще може?
Изпълнителите са в скопие, а идеолозите белград-москва, има ли някой неразбрал!?
19:08 17.06.2026
4 Омръзна ми
19:08 17.06.2026
5 Бумеранг
Коментиран от #11
19:11 17.06.2026
6 Смърфиета
19:13 17.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Вайц е прибрал нещо май а?
19:18 17.06.2026
9 Веспасиян
19:18 17.06.2026
10 Перо
Коментиран от #13
19:19 17.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Смърфиета
19:21 17.06.2026
13 Смърфиета
До коментар #10 от "Перо":Отговори си сам, ако това питаш.
19:23 17.06.2026
14 Ми предишния докладчик
19:25 17.06.2026
15 ИМПЕРИАЛИСТ
2. Cърбия, дoри и пocтaвeнa нa кoлeнe, нямa дa изпуcнe C. Мaкeдoния oт хвaткaтa cи.
3. Пo тeзи причини, Бългaрия нe мoжe дa oкaжe никaквo пoлoжитeлнo влияниe към C. Мaкeдoния.
4. Вcякo нaшe дeйcтвиe зa врaзумявaнe нa C. Мaкeдoния зaтягa cръбcкaтa примкa.
5. Дaвaнeтo нa бългaрcкo грaждaнcтвo нa cкoпяни нe вoди дo нищo пoлoжитeлнo.
6. Вcякaкви пoлитичecки прeгoвoри/пaзaрлъци ca бeзпoлeзни.
Коментиран от #19
19:26 17.06.2026
16 Перо
19:27 17.06.2026
17 Кой беше докладчик
19:27 17.06.2026
18 Кой беше докладчик преди Вайс ?
19:30 17.06.2026
19 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #15 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Омразата в Северна Македония към България и Българите е жизнено необходима за тях. При едно стопляне на отношенията с нас, Македония ще бъде ликвидирана от Великите сили пряко, или чрез някои от техните марионетки, Албания, Сърбия или Гърция. България няма да бъде в състояние да я защити. Да си спомним кой евакуира с автобуси обкръжените албански банди в Арачиново, с чие благоволение бе създадена македонската нация и как повече от 50 години Европа безучастно наблюдава гаврата с българщината в Македония, в битка срещу кои армии са загиналите българи от вече заличените военни гробища /с едно две изключения/ в Република Македония. По-добре една мразеща ни Македония отколкото една съсипана и банкрутирала Северна Македония, разпарчатосана със сигурност между Албания, Гърция и Сърбия, безвъзвратно мъртва за БЪЛГАРСКАТА КАУЗА. За мъртвия, надежда вече няма. Не трябва да се позволи унищожението и асимилирането на поредната Българска територия, подобно на Северна Добруджа, Южна Тракия, гръцка Македония, окупираните от Сърбия покрайнини и други дялове вече забравени. Пътят е «Со кротце, со благо и со малце кютек”. Трябва да запазим Северна Македония с цената на всичко. Атаките, изолацията и нейното дискриминиране в действителност са срещу България. Прави се всичко възможно С. Македония да бъде обругавана, изолирана и задушена. Докато я има С. Македония има и надежда ширещата се там българофобия, спекулации, фалшивикации, кражби на история, някога да престанат и прав
19:36 17.06.2026
20 Никой
19:37 17.06.2026
21 Порно
До коментар #1 от "АВСТРИЕЦО ВЗЕ РУШВЕТА":Не е само рушвет, и нещо пикантно има, ама нейсе, да не ме обвинят, че не харесвам това, което харесва Дара.
19:40 17.06.2026