Проф. Ангел Димитров: Г-н Вайц доказа през последните години, откакто е докладчик по напредъка на РСМ, че е доста близък с настоящата власт в Скопие

Г-н Вайц доказа през последните години, откакто е докладчик по напредъка на РСМ, че е доста близък с настоящата власт в Скопие. Истината е, че голямата част от евродепутатите не подкрепиха неговата идея да очисти най-неудобните моменти за РСМ. Безспорно историята е най-неудобна и най-дразнеща за Скопие. Това беше и причината за искането на г-н Вайц да отпадне Съвместната комисия по историческите въпроси. В днешния доклад не става въпрос само за Съвместната комисия. Говори се за огромни проблеми с върховенството на закона и отново се напомня, че трябва да бъдат направени конституционни промени.

Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ историкът и дипломат проф. Ангел Димитров, съпредседател на Съвместната комисия по историческите въпроси с РСМ, който коментира приетия днес от Европарламента доклад за напредъка на Северна Македония.

"Антибългарската риторика и езикът на омразата не са спирали от 1944 година. Сега видяхме последния акт - запалването на дипломатическите коли. Аз съм убеден, че това не е някакъв случаен човек. Убеден съм също така, че този човек няма да получи някаква тежка присъда. За пример мога да дам подпалвача на клуба в Битоля. Твърдо мога да заявя, че никоя друга държава не е направила повече за РСМ от България, но от другата страна получаваме само негативни коментари. България трябва да има безкомпромисна политика спрямо Скопие. Имаме съсед, който води неприятелска политика спрямо България и трябва да получи категоричен отговор", завърши проф. Ангел Димитров.

"Комисията работи, но за съжаление на празни обороти. Още разглеждаме учебниците по история в РСМ за 7. клас. От три години стоим XI век и дневният ред на комисията не е мръднал. Това се дължи на факта, че колегите от Скопие отказват да признаят, че сме имали обща история. Ако трябва да бъда честен, беше написан нов учебник за 7. клас, в който отпаднаха едни такива закачки, че българите са татари. Поставяйки под съмнение нашата интерпретация за миналото и стремейки се да утвърдят само тяхната теория на македонизма поставя на мушка България и българската държавност. Всички знаем, че теорията за македонизма е измислена от сръбски историк", добави той.