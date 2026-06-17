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Проф. Ангел Димитров: Г-н Вайц доказа през последните години, откакто е докладчик по напредъка на РСМ, че е доста близък с настоящата власт в Скопие

Проф. Ангел Димитров: Г-н Вайц доказа през последните години, откакто е докладчик по напредъка на РСМ, че е доста близък с настоящата власт в Скопие

17 Юни, 2026 18:58 709 21

  • проф. ангел димитров-
  • вайц-
  • докладчик-
  • северна македония

Антибългарската риторика и езикът на омразата не са спирали от 1944 година. Историята е най-неудобна и най-дразнеща за Скопие

Проф. Ангел Димитров: Г-н Вайц доказа през последните години, откакто е докладчик по напредъка на РСМ, че е доста близък с настоящата власт в Скопие - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Г-н Вайц доказа през последните години, откакто е докладчик по напредъка на РСМ, че е доста близък с настоящата власт в Скопие. Истината е, че голямата част от евродепутатите не подкрепиха неговата идея да очисти най-неудобните моменти за РСМ. Безспорно историята е най-неудобна и най-дразнеща за Скопие. Това беше и причината за искането на г-н Вайц да отпадне Съвместната комисия по историческите въпроси. В днешния доклад не става въпрос само за Съвместната комисия. Говори се за огромни проблеми с върховенството на закона и отново се напомня, че трябва да бъдат направени конституционни промени.

Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ историкът и дипломат проф. Ангел Димитров, съпредседател на Съвместната комисия по историческите въпроси с РСМ, който коментира приетия днес от Европарламента доклад за напредъка на Северна Македония.

"Антибългарската риторика и езикът на омразата не са спирали от 1944 година. Сега видяхме последния акт - запалването на дипломатическите коли. Аз съм убеден, че това не е някакъв случаен човек. Убеден съм също така, че този човек няма да получи някаква тежка присъда. За пример мога да дам подпалвача на клуба в Битоля. Твърдо мога да заявя, че никоя друга държава не е направила повече за РСМ от България, но от другата страна получаваме само негативни коментари. България трябва да има безкомпромисна политика спрямо Скопие. Имаме съсед, който води неприятелска политика спрямо България и трябва да получи категоричен отговор", завърши проф. Ангел Димитров.

"Комисията работи, но за съжаление на празни обороти. Още разглеждаме учебниците по история в РСМ за 7. клас. От три години стоим XI век и дневният ред на комисията не е мръднал. Това се дължи на факта, че колегите от Скопие отказват да признаят, че сме имали обща история. Ако трябва да бъда честен, беше написан нов учебник за 7. клас, в който отпаднаха едни такива закачки, че българите са татари. Поставяйки под съмнение нашата интерпретация за миналото и стремейки се да утвърдят само тяхната теория на македонизма поставя на мушка България и българската държавност. Всички знаем, че теорията за македонизма е измислена от сръбски историк", добави той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АВСТРИЕЦО ВЗЕ РУШВЕТА

    8 1 Отговор
    Но работа не свърши. Макетата пак са измамените камилчета.

    Коментиран от #21

    19:01 17.06.2026

  • 2 Анонимен

    3 1 Отговор
    Няма смисъл и от посолство в Македония. Сегашните управляващи, не искат Македония, да влиза в ЕС.

    19:06 17.06.2026

  • 3 Тоя тюфлек ваЙц

    8 1 Отговор
    Само факта, че е от ЗЕЛЕНИТЕ вече говори нещи, пи-долна сган няма от тия във всяка държава
    Доказано тоя работи за югославските наративи, омазал е муцуната яко, защо е докладчик все още като прави опит за промяна на вече подпусан договор, да променяме всеки договор, дали ще може?
    Изпълнителите са в скопие, а идеолозите белград-москва, има ли някой неразбрал!?

    19:08 17.06.2026

  • 4 Омръзна ми

    4 4 Отговор
    Цял живот балкански омрази тия срещу тия ония срещу ония никой никой не иска всеки мрази другия това са балканските варварски племена...затова Европа гледа на нас като на АБОРИГЕНИ

    19:08 17.06.2026

  • 5 Бумеранг

    1 0 Отговор
    А нашите евролапачи какво правят в Европарламента?

    Коментиран от #11

    19:11 17.06.2026

  • 6 Смърфиета

    2 2 Отговор
    Проф. Ангел Димитров–Чората е пряк потомък на македонския войвода Димче Чората от Титов Велес. Много умен човек беше, светла му памет, заради него бяха променили учебниците за седми клас, да не ни наричат татари, след като Валери Симеонов Балевски беше не татарин, а черкезин. Докато бях във фалшивата ченгеджийска организация МВРО, където бях от 15 годищна, бяхме повдигнали въпроса за паметна плоча на революцюнерът Радул Мисирков, но циганите на Константин Величков все я чупеха. А той там се е укривал, няма къде да я сложим. Тогава напуснахме МВРО една сюрия хора от Илинден и Зап. парк. Но аз мисля днеска, че трябва да туриме една плоча на войводата Димче Чората, но не искам да е в Благоевград, а в София, защото Благоевград е много македонизиран. Трябва да е некъде във София, но Димче Чората не е посещавал София и се твърди, че е бил неграмотен, затова може би трябва да поискаме от общината да я сложиме там, където ще я забележат, а именно на НДК, като посочим, че Димче Чората е там прадедо на историкът проф. Ангел Димитров–Чората.

    19:13 17.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Вайц е прибрал нещо май а?

    4 0 Отговор
    Мирише на корупция от страна на Г-н Вайц, май???

    19:18 17.06.2026

  • 9 Веспасиян

    5 0 Отговор
    И на Вайц парите не му миришат....

    19:18 17.06.2026

  • 10 Перо

    5 0 Отговор
    Защо нашите евродепутати не инициират смяната на докладчика за РСМ, за конфликт на интереси?

    Коментиран от #13

    19:19 17.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Смърфиета

    2 2 Отговор
    Агрегират се по еврейски – Волгата, клиничен, Ицо Хазарта, доказан, Цветелина Пенкова, доказана и има още ама сега се сещам само за тази тройка от посткостовистите, мимикриращи в три различни групи. А Андрей Слабаков така и не удържа на думата си дето все викаше във ФБ да направи прожекция на късометражния си "Юдео и Джумалета"

    19:21 17.06.2026

  • 13 Смърфиета

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Перо":

    Отговори си сам, ако това питаш.

    19:23 17.06.2026

  • 14 Ми предишния докладчик

    2 0 Отговор
    Не беше ли представител на България макар и от депесе. Още от тогава се объркаха нещата.

    19:25 17.06.2026

  • 15 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 2 Отговор
    1. C. Мaкeдoния e вce oщe в cръбcкa oрбитa.
    2. Cърбия, дoри и пocтaвeнa нa кoлeнe, нямa дa изпуcнe C. Мaкeдoния oт хвaткaтa cи.
    3. Пo тeзи причини, Бългaрия нe мoжe дa oкaжe никaквo пoлoжитeлнo влияниe към C. Мaкeдoния.
    4. Вcякo нaшe дeйcтвиe зa врaзумявaнe нa C. Мaкeдoния зaтягa cръбcкaтa примкa.
    5. Дaвaнeтo нa бългaрcкo грaждaнcтвo нa cкoпяни нe вoди дo нищo пoлoжитeлнo.
    6. Вcякaкви пoлитичecки прeгoвoри/пaзaрлъци ca бeзпoлeзни.

    Коментиран от #19

    19:26 17.06.2026

  • 16 Перо

    1 1 Отговор
    Явно това правителство не желае да влиза в ЕС, не прави нищо за промени и за прикритие пред населението ползва “външния враг” БГ! При това положение нашите държавници и дипломати трябва да искат прекратяване на всички плащания от ЕС, предприсъединителни фондове и др. субсидии! Само това е ефективна мярка!

    19:27 17.06.2026

  • 17 Кой беше докладчик

    2 0 Отговор
    Преди Вайс. Това е въпроса и защо ме се говори за неговата роля.

    19:27 17.06.2026

  • 18 Кой беше докладчик преди Вайс ?

    2 0 Отговор
    Това е въпроса и защо не се говори за неговата роля.

    19:30 17.06.2026

  • 19 ПРИПОМНЯНЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Омразата в Северна Македония към България и Българите е жизнено необходима за тях. При едно стопляне на отношенията с нас, Македония ще бъде ликвидирана от Великите сили пряко, или чрез някои от техните марионетки, Албания, Сърбия или Гърция. България няма да бъде в състояние да я защити. Да си спомним кой евакуира с автобуси обкръжените албански банди в Арачиново, с чие благоволение бе създадена македонската нация и как повече от 50 години Европа безучастно наблюдава гаврата с българщината в Македония, в битка срещу кои армии са загиналите българи от вече заличените военни гробища /с едно две изключения/ в Република Македония. По-добре една мразеща ни Македония отколкото една съсипана и банкрутирала Северна Македония, разпарчатосана със сигурност между Албания, Гърция и Сърбия, безвъзвратно мъртва за БЪЛГАРСКАТА КАУЗА. За мъртвия, надежда вече няма. Не трябва да се позволи унищожението и асимилирането на поредната Българска територия, подобно на Северна Добруджа, Южна Тракия, гръцка Македония, окупираните от Сърбия покрайнини и други дялове вече забравени. Пътят е «Со кротце, со благо и со малце кютек”. Трябва да запазим Северна Македония с цената на всичко. Атаките, изолацията и нейното дискриминиране в действителност са срещу България. Прави се всичко възможно С. Македония да бъде обругавана, изолирана и задушена. Докато я има С. Македония има и надежда ширещата се там българофобия, спекулации, фалшивикации, кражби на история, някога да престанат и прав

    19:36 17.06.2026

  • 20 Никой

    0 0 Отговор
    Но какво стана с предишният преговарящ.

    19:37 17.06.2026

  • 21 Порно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "АВСТРИЕЦО ВЗЕ РУШВЕТА":

    Не е само рушвет, и нещо пикантно има, ама нейсе, да не ме обвинят, че не харесвам това, което харесва Дара.

    19:40 17.06.2026

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