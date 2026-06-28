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Доц. Наум Кайчев: Срещи на съвместната комисия със Скопие има, но няма резултати

Доц. Наум Кайчев: Срещи на съвместната комисия със Скопие има, но няма резултати

28 Юни, 2026 21:52, обновена 28 Юни, 2026 20:56 593 5

  • доцент наум кайчев-
  • съвместна комисия-
  • северна македония

Какво се случва между България и Северна Македония

Доц. Наум Кайчев: Срещи на съвместната комисия със Скопие има, но няма резултати - 1
Снимка: NOVA
NOVA NOVA

Напрежението между Северна Македония и България продължава да се натрупва през различни дипломатически ситуации. Темата коментира в предаването „На фокус” съпредседателят на Междуведомствената комисия по историческите въпроси със Северна Македония доц. Наум Кайчев.

„Срещи има, разговори има. Но няма резултати, нямаме решения, които да бъдат приети от правителствата на двете страни и да бъдат приложени”, обясни доц. Кайчев.

Той припомни, че когато е създадена комисията е имало решения и приети текстове от правителствата на двете страни. За съгжаление обаче те не се прилагат. Освен това от 2019 година работата на комисията „тъпче на едно място” и „работи напразни обороти”.

„Имаме заседания. Последното беше в началото на месец юни – 3–4 юни тази година в Скопие. Но за съжаление не стигаме до резултат. От отсрещната страна няма желание да се вслушат в историческите извори, но най-вече да се стигне до конкретни решения”, обясни доц. Кайчев.

„На европейската дипломация е ясно какво е реалното положение в Северна Македония. Едно доказателство за това е докладът на Европейския парламент. Там оценките за страната не са никак ласкави. Подчертава се, че няма никакъв прогрес през последната година. Има забележки и в сферата на екологията. Дори политическата система на страната се оценява със „задоволителен” само”, обясни доц. Кайчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    4 2 Отговор
    Трябва да ги отрежем напълно.Няма по измислени на,г леци от македонците

    21:01 28.06.2026

  • 2 Оставете

    3 3 Отговор
    хората на мира. Не искат да имат общо с бг-то и е разбираемо. Стига вече сте ти ръчкали!

    Коментиран от #5

    21:07 28.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ние българите, е нашето сега, определено

    2 1 Отговор
    Ние българите, е нашето сега, определено от граници и меддии, културни събития, образование и политиците. ШОУТО..!! Мразят ли ни македонците?? Не ни мразят, просто не знаят защо да ни обичат. И българите не обичат македонците, само се заяждат от ретро нагони свързани националната пропаганда и фолклор. Как е с българите в другите страни - същото е. Мразят българите. Добре, че бяха комунистите, и стана Македонска държава, инак щяха да се убиват още, геноциди и тероризъм.. Македонците емигрирали преди 100 години в Канада и САЩ, никак не мислят, че са българи.. Един испанец в Латинска Америка не се смята за испанец щом не израсъл в Испания. Един българин в САЩ е американец, щом е израсъл там, дори да казва, че баба му е българка. Да, редно е да се знае истината - историята, но стига с този просташки национализъм. Колко македонци в Гърция питаме дали са българи. Българският антимакедонизъм сега, е антикомунистически конструкт. И анти Сърбия, анти Русия, НАЛИ ГЛАВНАТА ЦЕЛ на католиците, английската аристокрация, неоконите, и немците, е да няма славянско обединение. Сега този конструкт е от началото на преходът, след социализмът. Антимакедонистите никак не засягат Македония в Гърция, и Гръцките закони и образование и история.

    21:28 28.06.2026

  • 5 Милчо Лаков

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Оставете":

    Това е лакомията още от Междусъюзническата война-Македония,та Македония и Белото море...Струва ми се,че ние и гърците сме взели по-хубавите части от областта.Вече не можеш да ги накараш да се пишат българи и това е.Европа е разделена,я накарай австрийците да се пишат немци!?Или на шотландците държава?

    21:29 28.06.2026

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