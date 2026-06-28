Доц. Наум Кайчев: Срещи на съвместната комисия със Скопие има, но няма резултати

Напрежението между Северна Македония и България продължава да се натрупва през различни дипломатически ситуации. Темата коментира в предаването „На фокус” съпредседателят на Междуведомствената комисия по историческите въпроси със Северна Македония доц. Наум Кайчев.

„Срещи има, разговори има. Но няма резултати, нямаме решения, които да бъдат приети от правителствата на двете страни и да бъдат приложени”, обясни доц. Кайчев.

Той припомни, че когато е създадена комисията е имало решения и приети текстове от правителствата на двете страни. За съгжаление обаче те не се прилагат. Освен това от 2019 година работата на комисията „тъпче на едно място” и „работи напразни обороти”.

„Имаме заседания. Последното беше в началото на месец юни – 3–4 юни тази година в Скопие. Но за съжаление не стигаме до резултат. От отсрещната страна няма желание да се вслушат в историческите извори, но най-вече да се стигне до конкретни решения”, обясни доц. Кайчев.

„На европейската дипломация е ясно какво е реалното положение в Северна Македония. Едно доказателство за това е докладът на Европейския парламент. Там оценките за страната не са никак ласкави. Подчертава се, че няма никакъв прогрес през последната година. Има забележки и в сферата на екологията. Дори политическата система на страната се оценява със „задоволителен” само”, обясни доц. Кайчев.