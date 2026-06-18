Трима пострадаха в катастрофа край Поликраище

Катастрофа между три автомобила затруднява движението по пътя Велико Търново – Русе.

Произшествието е станало около 20.00 часа в района на село Поликраище. По първоначална информация са се ударили два леки и един товарен автомобил.

Пострадали са жена, която е била зад волана на единия лек автомобил, и дете, което е пътувало в него, съобщават от полицията. Според първоначалната информация състоянието им не е тежко.

Екипи на полицията регулират движението на автомобилите в участъка. Причините за катастрофата се изясняват.