Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Велико Търново »
Готвят нови санкции за "Кроношпан"

Готвят нови санкции за "Кроношпан"

18 Юни, 2026 05:14, обновена 18 Юни, 2026 04:16 694 1

  • кроношпав-
  • санкции-
  • екоинспекция-
  • замърсяване

Екоинспекцията във Велико Търново ще накаже предприятието за ново замърсяване на въздуха

Готвят нови санкции за "Кроношпан" - 1
Снимка: Kronospan Bulgaria
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново ще санкционира „Кроношпан“ за замърсяването на въздуха в града тази сутрин, съобщиха от информационния център на инспекцията.

Тази сутрин в РИОСВ – Велико Търново са получени повече от 100 сигнала за замърсен въздух и миризма на дървесина и лепило, както и за синкава пелена в различни части на града, посочват от инспекцията. Специфична миризма на дървесина е усетена и до сградата на РИОСВ, а мъгла със синкав оттенък е наблюдавана над целия град. Извършена е и проверка в кварталите „Колю Фичето“ и „Зона Б“, като в обхода са участвали и сигналоподатели.

Установената специфична миризма и мъгла са в резултат от възобновяване на работата на линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на „Кроношпан България“ ЕООД. Дружеството за пореден път не е спазило условието на Комплексното разрешително и е допуснало разпространение на миризми извън границите на производствената площадка. РИОСВ – Велико Търново ще състави акт и ще наложи санкция за установеното нарушение.

На 15 юни РИОСВ премахна пломбите на спрените съоръжения към линията за производство на ПДЧ в изпълнение на определението на Върховния административен съд от 9 юни. С него съдът постанови спиране на предварителното изпълнение на заповедта на директора на РИОСВ – Велико Търново за налагане на Принудителна административна мярка – спиране на производствената дейност на линията за производство ПДЧ на площадката на „Кроношпан България“ ЕООД.

По график, след стартиране на производствени групи и установяване на техническото им състояние, на 16 юни следобед линията е влязла в нормален експлоатационен режим.

РИОСВ – Велико Търново изиска от „Кроношпан България“ ЕООД ежемесечно докладване за изпълнение на дейностите по предвиденото надграждане и модернизация на пречиствателните съоръжения и стриктен контрол върху натоварване на производствените мощности.

С цел непрекъснато проследяване на качеството на въздуха предстои в зоната, която е най-близо до предприятието - между кварталите „Бузлуджа“ и „Зона Б“, да бъде позиционирана мобилна автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда за измерване на показателите за качество на атмосферния въздух.


Велико Търново / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не е на

    1 0 Отговор
    добре, тея служби нещо много почнаха да си вършат работата, мислех, че да се работи в интерес на хората е забранено в тая държава

    05:13 18.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове