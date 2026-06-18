Вигенин пред Дарик: Без гласа на България Северна Македония не може да стане член на Европейския съюз

„Насаждането на омраза към България в Република Северна Македония е пряк резултат от политиката на управляващите в Скопие.“ Това заяви евродепутатът от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин в интервю за специалното студио на Дарик радио в Страсбург. Повод за коментара стана инцидентът с подпалените автомобили на българското посолство в Скопие.

„Напълно се солидаризирам с позицията на президента, защото този акт, макар че ще бъде представен като случайно явление на един криминално проявен индивид, е резултат от политиката на поредица от ръководства в Република Северна Македония, които системно насаждат омраза, пряко или косвено. Това, че е заловен извършителят, не е достатъчно. Нужни са системни действия“, заяви Вигенин. Той отбеляза, че ще бъде важно и парламентът на Северна Македония ясно да осъди подобни прояви.

Евродепутатът съобщи, че българските представители в Европейския парламент подготвят обща позиция по случая. По думите му единомислието между всички 17 български евродепутати показва, че става дума за национална, а не за партийна позиция.

„Ние дълги години се опитвахме да намерим верния път към Република Северна Македония. Направихме много компромиси, надявахме се, че френското предложение, което вече е европейско и е част от преговорната рамка, ще даде възможност за конструктивни стъпки от тяхна страна. До този момент нищо не се случва. Нашите съседи не искат да тръгнат по какъвто и да е път към Европейския съюз. Те търсят само извинения и оправдания“, заяви Вигенин.

Според него България остава последователен поддръжник на европейската перспектива на Северна Македония, но няма как да подкрепи членството на държава, която поддържа враждебно отношение към нея.

„Искаме да видим Северна Македония в Европейския съюз, но не можем да позволим да влезе една държава, която е враждебно настроена към нас. Те трябва да спечелят България, защото без гласа на България Република Северна Македония не може да стане член на Европейския съюз“, подчерта той. Вигенин заяви, че може би е дошло време да променим подхода и да заявим, че членството на Република Северна Македония в ЕС ще бъде подложено на референдум. Това ще принуди съседите да променят политиката към България, защото ще трябва да дадат аргументи на българските граждани в полза на тяхната кандидатура.

Коментирайки икономическите теми, евродепутатът призова за по-активни действия срещу необоснованото задържане на високи цени на горивата и стоките.

„Когато започне да се вдига цената, тя веднага хвърчи нагоре, а падането не е с такава скорост при бензина и дизела. Правителството трябва да си влезе във функциите и да види какво се случва по този въпрос“, заяви Вигенин. Според него поевтиняването на енергията трябва да се отрази и върху цените на продуктите, които поскъпнаха през последните месеци.

По темата за бюджета и социалната политика той предупреди, че ограничаването на дефицита не бива да става за сметка на хората с ниски и средни доходи.

„От управляващата партия постоянно чуваме, че бюджетният дефицит ще бъде ограничен чрез орязване на социални разходи. Това е грешна политика. БСП сме ясни в това отношение. Има стъпки и начини. Дефицит се преодолява не само с орязване на разходи, а и с увеличаване на приходи. Нека цената да не бъде плащана от хората с най-ниски и средни доходи“, заяви Вигенин.

В интервюто той коментира и предстоящите президентски избори. „Президентските избори са важни, защото до голяма степен ще финализират цикъла на политическа нестабилност, който наблюдаваме през последните години“, каза той.

Според Вигенин, ако Илияна Йотова официално обяви кандидатурата си, тя би била естественият кандидат за подкрепа от БСП. „Тя стои солидно и стабилно. Българите като цяло приключиха с експериментите и аз към този момент не виждам сериозна алтернатива на нейна кандидатура“, заяви Кристиан Вигенин.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/