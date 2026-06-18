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Наталия Ефремова за майчинството: Темата за увеличението ще бъде поставена при подготовката на Бюджет 2027

Наталия Ефремова за майчинството: Темата за увеличението ще бъде поставена при подготовката на Бюджет 2027

18 Юни, 2026 10:15 558 5

  • наталия ефремова-
  • майчинство-
  • увеличение-
  • бюджет 2027

Социалният министър уточни, че ще бъде обсъждано както увеличаване на плащането през втората година от майчинството, така и на обезщетението за майките, които се върнат на работа преди изтичането на този период.

Наталия Ефремова за майчинството: Темата за увеличението ще бъде поставена при подготовката на Бюджет 2027 - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви в ефира на bTV, че пенсионната система може да стане по-устойчива и стабилна, но подчерта, че това няма да стане чрез намаляване на социалните плащания.

По повод финансирането на пенсиите и нарастващия държавен дълг Ефремова посочи, че определението, че пенсиите се изплащат чрез дълг, не е напълно коректно.

Социалните плащания, когато говорим за пенсии, по изключение се покриват с дълг. По принцип не е съвсем коректно това определение, тъй като първият стълб на пенсионната система е разходопокривен. Не е възможно на практика при демографската характеристика на българското население 100% от осигуровките да покриват целия фонд, който е необходим за изплащане на пенсиите“, каза тя.

По думите ѝ една от основните задачи ще бъде плащания, които не са характерни за осигурителната система, постепенно да бъдат прехвърлени към социалната система.

„На първо място много е важно всички плащания, които не са характерни за осигурителната система, да не бъдат част от нея. Има много такива, които би следвало да се изплащат от социалната система“, обясни министърът.

Като пример тя посочи COVID добавките към пенсиите.

„Така известната COVID добавка по своята същност е социално плащане, в никакъв случай не е част от приноса на хората, когато са се осигурявали. Тя не би следвало да е част от пенсионната формула“, заяви Ефремова.

Според нея същото важи и за социалните пенсии.

„Социалните пенсии, например за старост, по своята същност нямат осигурителен принос от страна на човека. Няма никакъв проблем те да продължат да бъдат предоставяни на хората, но би следвало да се предоставят от социалната система“, каза тя.

Министърът беше категорична, че социалните плащания няма да бъдат намалявани.

„Те са напълно гарантирани. Те са гарантирани от закона на първо място. Те са гарантирани не само в специалните ни закони, но и в удължителния закон за бюджета, както и в този, който предстои да бъде приет като „Бюджет 2026“, заяви Ефремова.

По думите ѝ намалението на разходите ще бъде търсено чрез оптимизация на издръжката на системата, а не чрез орязване на социални плащания.

„По отношение на издръжката действително правим анализ. Направили сме съответните предложения към Министерството на финансите за оптимизация на разходите, така че да изпълним условията, които са ни поставени“, каза тя.

Ефремова посочи, че около 5% от щатните бройки в системата са незаети.

„Около 5% имаме незаети бройки. Имайте предвид, че нашата система е много голяма“, отбеляза тя.

По темата дали държавните служители трябва сами да плащат осигуровките си министърът заяви, че е необходим задълбочен анализ.

„Все още не се е разгърнало съвсем широко обсъждането, тъй като има липса на достатъчно аргументи в едната и в другата посока“, каза тя.

Според Ефремова темата трябва да бъде разглеждана в контекста на цялостната система на възнагражденията в държавната администрация.

„В годините бих казала, че има натрупани дисбаланси, които са се случвали поради временни, еднократни решения за повишаване в едната система на възнагражденията, за неповишаване в друга и съответно натрупани дисбаланси“, заяви министърът.

По отношение на работещите пенсионери тя посочи:
„Разбира се, че най-добрият вариант е да има поетапно приключване на трудовата дейност на по-опитните хора. Едномоментното освобождаване би обезкръвило администрацията или пък системите за сигурност“, каза Ефремова.

По повод майчинството министърът заяви, че за бюджета за 2026 г. не може да се очаква увеличение на социалните плащания.

„В момента не е подходящо да се правят в нито една система никакви промени, които водят до увеличени разходи, за да стабилизираме финансовите системи“, обясни тя.

В същото време Ефремова даде заявка, че темата ще бъде поставена при подготовката на бюджета за 2027 г.

„Моята борба, битка или предложение към следващия „Бюджет 2027“ ще бъде в посока подкрепа на майчинството“, заяви министърът.

Тя уточни, че ще бъде обсъждано както увеличаване на плащането през втората година от майчинството, така и на обезщетението за майките, които се върнат на работа преди изтичането на този период.

„Това би могло да се дискутира. Включително и увеличаване на размера на обезщетението, което по принцип майката взима, когато се върне на работа редом със своето възнаграждение“, каза Ефремова.

По отношение на пенсиите министърът подчерта, че ще защитава прилагането на т.нар. швейцарско правило.

„Аз, разбира се, ще бъда защитник на това то да се прилага така, както е разписано“, заяви тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 честен ционист

    2 2 Отговор
    Наталья ще изравни българските с руските пенсии като поотреже оттук-оттам.

    10:19 18.06.2026

  • 2 радевци са бойковаци на квадрат

    7 1 Отговор
    Първата им работа да ударят инвалиди и пансионери финансово .Те са им най удобни да ги ограбят защото нямат физически сили за протест.Данъците на богатите да не се питат и да плащат за всичко само бедните.Тръгнаха срещу електората си.

    10:23 18.06.2026

  • 3 Главоблъсканица

    5 0 Отговор
    Ще успее ли някой да намери разумен аргумент в полза на факта, че у нас се дава еднакво голям платен отпуск по майчинство и на онези жени, които работят или учат, и на мързеланите, които нито са учили, нито имат намерение някога да работят? Тя се излежава у дома си и получава много видове помощи, а ние се изгърбавме от работа на по 2 или 3 места и после от нашите пари ще дават още и още на мързелната, та нейният осеменител да има за пиене! Откъде накъде?

    10:35 18.06.2026

  • 4 Моята борба

    2 0 Отговор
    достатъчно е да прочетеш този лозунг и ти става ясно, че ще съсипят всичко и после няма оправия. Министърке - с кой се бориш бе кака? Пенсионерите и майките някакви врагове ли ти се привиждат?

    11:10 18.06.2026

  • 5 адвокат

    1 0 Отговор
    ясно се вижда че с 2 години майчинство,раждаемостта пада,вече е под 49 000.това не работи,,майките пушат цигари по парковете и мързелуват. 2 години. 1 година майчинство както е в цивилизацията България трябва да изплува от тинята

    11:57 18.06.2026

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