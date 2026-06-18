Новини
България »
От „Възраждане“ искат посланикът на Украйна у нас да бъде обявен за персона нон грата

От „Възраждане“ искат посланикът на Украйна у нас да бъде обявен за персона нон грата

18 Юни, 2026 10:07 1 672 55

  • възраждане-
  • посланик-
  • украйна-
  • персона нон грата

Причината за искането им е "заради мащабни незаконни действия на украинската групировка Куб във Варна - незаконно строителство и незаконна сеч на вековна гора в защитена зона"

От „Възраждане“ искат посланикът на Украйна у нас да бъде обявен за персона нон грата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От „Възраждане“ искат посланикът на Украйна у нас Олеся Илашчук да бъде обявена за персона нон грата и да ѝ бъде връчена официална нота за нейното отзоваване. Това обяви Коста Стоянов в декларация от патламентарната трибуна.

Причината за искането им е "заради мащабни незаконни действия на украинската групировка Куб във Варна - незаконно строителство и незаконна сеч на вековна гора в защитена зона".

По думите на Стоянов случаят "Баба Алино" се е превърнал в показателен пример за начина, по който функционират институциите, когато срещу тях стоят хора с влияние, ресурси и усещане за недосегаемост.

"Обществото видя как сигнали се прехвърлят от институция в институция, как отговорността се размива, въпросите се множат а отговорите изчезват. Видя как действат институциите, когато трябва да бъде санкциониран обикновеният човек и колко предпазливи стават, когато трябва да бъдат проверявани хора с правилните връзки", посочи още той.

"Никоя чужда дипломатическа мисия няма право да се намесва в работата на българските институции. Никой посланик няма право да поставя под съмнение независимостта на българската държава", заяви Стоянов.

Ще продължим да настояваме за отговори, за разследване, за отговорност, каза още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 54 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    67 9 Отговор
    Това още ли не е направено?

    10:08 18.06.2026

  • 2 Зеления

    67 11 Отговор
    "От „Възраждане“ искат посланикът на Украйна у нас Олеся Илашчук да бъде обявена за персона нон грата и да ѝ бъде връчена официална нота за нейното отзоваване"

    Подкрепям !!!

    10:09 18.06.2026

  • 3 к0к0рч0 💋🍌

    27 3 Отговор
    посланичката каза не и заплаши с шамари

    10:10 18.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ъхъъ

    19 65 Отговор
    Само ако първо обяват посланика на Кремъл в България за персона нон-грата !
    Мутрофанова е нужно да си ходи, защото командва до един от “Възраждане” до Радев-Борисов-Пеевски

    Коментиран от #34

    10:11 18.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хехе

    31 3 Отговор
    влияние подплатено и с финикийски знаци поне у нас отваря и най-здраво заключените врати

    10:12 18.06.2026

  • 8 КАКТО И

    51 7 Отговор
    ВСИЧКИ УКРАИНЦИ НА БЪЛГРСКА ИЗДРЪЖКА.

    10:12 18.06.2026

  • 9 Българин

    30 9 Отговор
    По-добре тоя рептил да бъде изгонен в Африка. В ЦАР, Сомалиленд или Западна Сахара!

    10:12 18.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 да, да

    31 9 Отговор
    Много правилно, отзовавайте тази врагиня

    10:15 18.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 az СВО Победа 81

    31 6 Отговор
    Задължително е, ако има държава!

    Но държава няма...

    10:16 18.06.2026

  • 14 Бялджип

    41 8 Отговор
    Напълно подкрепям изхвърлянето на украинската сексоложка-посланик, или както там се нарича обявяване за "ПЕРСОНА НОН ГРАТА". Това ще бъде звучен шамар за политическите престъпници, защитаващи бандитизма в България, а за Европейския съюз-освестяване! Да разберат, че в България не живеят само йесмени, които казват ДА, преди да ги попитат.

    10:16 18.06.2026

  • 15 чудесно

    21 4 Отговор
    Да си взема и ТИМаджиите със себе си.

    10:16 18.06.2026

  • 16 Стенли

    15 10 Отговор
    Мда , това е правилно , но за съжаление Радев е фалшив герой и едва ли ще се случи,на нещо друго искам да кажа извън темата, за системната омраза на граждани на така наречената държава Северна Македония , срещу всичко българско , трябва управляващите в България , независимо кои са силно да ограничат раздаването на БГ паспорти на граждани на така наречената държава Северна Македония

    10:17 18.06.2026

  • 17 Васална държава

    30 9 Отговор
    Ако бяхме нормална държава, тая трябваше да бъде изгонена и един черен печат на тескерето. Ама сме васална държава

    10:17 18.06.2026

  • 18 123

    36 8 Отговор
    Подкрепям, да се маха там откъдето е дошла тази арогантна и нагла украинка.Марш в твоята държава при крадливите си ментори.

    10:17 18.06.2026

  • 19 Хмм

    25 4 Отговор
    при случаите с украинските дронове само Гърция поиска официално обяснение и получи поне извинение, останалите са по-зле и от нас, а специално комплексът край Варна е оставен на местните власти, те са забъркали кашата, да се оправят, да си плащат обезщетенията варненци, те са си избрали кмета, макар да знаят че има незаконен строеж в Морската градина, същият е като Невзоров, не се посвени да заличи доказателствата от катастрофата с началника си Петков, като асфалтира пътя

    10:18 18.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хаха

    14 5 Отговор
    Не е луд 6ойто яде баницата, а който му я дава. Цялата политическа шайка от 1989 г. досега е за затвора, тя пък взе посочи виновника естествено извън себе си.

    10:19 18.06.2026

  • 22 има нещо вярно . а посланика просеше

    15 6 Отговор
    дайте за войната, дарете ни оръжия, правете ми подаръси . миротворец се разшири с 180 страници само за 5 месеца . на евро визия я нямаше никаква новоукрайна . разбира се и на световното по футбол се провали . щом не влязоха багерите значи някой ги спира . предишния посланик беше стар и неприятен дипломат . щом ни шпионира значи е за изгонване . толкова много емигранти от украйна у нас има . 4 години . не искат да се връщат при зелински и занужник .

    10:20 18.06.2026

  • 23 ОТ "ВЪZPAЖДАНЕ" МОЖЕ ДА ИСКАТ И

    14 22 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ДА СТАНЕ 16та РЕПУБЛИКА НА СССРе ...................... НО ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО, КАТО И ...................... ВРЪЩАНЕТО НА ЛЕВА ................... ФАКТ !

    Коментиран от #43

    10:21 18.06.2026

  • 24 Тоя

    8 3 Отговор
    Фият AH 71-27 IT пред блок Българка да не е на укринската посланичка

    10:24 18.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тъй върви света...

    10 5 Отговор
    Не вярвам да не знаете как ще свърши всичко това:
    Със закон, приет от избраниците ни в парламента с почти абсолютно мнозинство, ще бъде узаконено незаконното.
    Всички участващи ще запазят постовете и незаконните облаги, ще получат допълнително и украински отличия и награди.
    Посланичката ще израсне в дипломатическата йерархия.
    А обезбългарените и обезземлени българи ще четат декларации и ще набиват клавиатурите с подвити опашки.

    Коментиран от #31

    10:29 18.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Фактъ

    10 2 Отговор
    Обществото видя как сигнали се прехвърлят от институция в институция, как отговорността се размива, въпросите се множат а отговорите изчезват. Видя как действат институциите, когато трябва да бъде санкциониран обикновеният човек и колко предпазливи стават, когато трябва да бъдат проверявани хора с правилните връзки"СЛЕД ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО ЗВУЧИ СМЕШНО Никоя чужда дипломатическа мисия няма право да се намесва в работата на българските институции. На крива държава, чуждите пратеници й виновни. Не народ, а мър ша.

    10:31 18.06.2026

  • 29 хихи

    2 2 Отговор
    и аз искам..

    10:34 18.06.2026

  • 30 Правилна диагноза

    4 4 Отговор
    За проблемите в един дом е виновен госта.

    10:35 18.06.2026

  • 31 хихи

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Тъй върви света...":

    да и гласуване на узаконяване на гей браковете до края на годината....
    иначе пари нема...

    10:35 18.06.2026

  • 32 Тиква

    8 5 Отговор
    Окрабандерци багаж -гара-куев

    10:37 18.06.2026

  • 33 Копейки, Копейки!

    6 18 Отговор
    Не сте нито актуални, нито потребни. Кой знае какви бръмбари бръмчат в главите ви. Кремълски Мастии!

    10:39 18.06.2026

  • 34 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 14 Отговор

    До коментар #5 от "Ъхъъ":

    ПЪРВО ДА БЪДЕ ЕКСТРАДИРАНА ...................... ФАШИСТ(КАТА) БАБА ЕЛЕНКА МУТРОФАНОВА (РАZBЪДНИК НА ФАШИСТИ И РУСКИ ШПИОНИ) ................. ФАКТ !

    10:39 18.06.2026

  • 35 помогнала е на оня да духне с милионите

    11 1 Отговор
    а тук демерджииски го търси под дърво и камък . може да са свързани с петроханците . гори, сеч , загражданета , сайтове . някакви министри . доста съмнително .

    10:44 18.06.2026

  • 36 Мимч

    7 1 Отговор
    Абе тая,че си е еднозначно,но не знам кой е най виновен.Това не са ли нашите чорбаджии,които мълчаливо са им разрешили да строят.Така,че най виновен е не този,който яде баницата,а който му я дав

    10:50 18.06.2026

  • 37 явер

    4 2 Отговор
    Както украйнският така и руският посланник да се махат. Да им се намали представителството на до 10 човека, да са консулски служби само в София и бъдещите консули да са от български произход. Всички рускоговорящи да нямат право на собственост, да не им се дава гражданство, ако нямат български корени, а на тези на който им е дадено да се отнеме.

    10:55 18.06.2026

  • 38 Анонимен

    3 2 Отговор
    И да си ходи свободна с рушветите ли? Трябва да и се отнемат дипломатическите права и да бъде съдена за разрушаване на единството и предателство към две държави! Да я затворят в една клетка с хладнокръвния убиец, който е отгледала!

    10:55 18.06.2026

  • 39 Да бъде

    3 1 Отговор
    Както са казвали царете ни!!!Ама ще ни изпратят някой още по-голям Квазимодо!!!

    10:56 18.06.2026

  • 40 Бегай

    5 5 Отговор
    Възраждане са джобната партийка на Бойко и руското посолство.

    10:57 18.06.2026

  • 41 Бастардо

    5 4 Отговор
    Подкрепям искането.Бизочието и нахалството на укрите е безпределно.Виждам ги какви ги вършат и извън България.Това е отврат сбирщайн.Начело с крадливия пискач Зелю.

    Коментиран от #48, #49

    10:58 18.06.2026

  • 42 Троянец

    3 1 Отговор
    И защо?!На нея са им платили много по-малко отколкото са платили на Коцев!Какво е виновна тя?Истинския виновник е оня,за който скачахте на площада и ревяхте"СВОБОДА за БЛАГО"!
    Благо си гушна парите а Вие си останахте само със скачането!
    Какво Ви е виновна Олесия-не разбрах.....взела е едни пари да изкара един Укра айдук от БГ!
    А айдуците /нашите/ в БГ?!!!!!! Кой Кмет.кой депутат.....

    10:59 18.06.2026

  • 43 Похвали се на гей парада

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "ОТ "ВЪZPAЖДАНЕ" МОЖЕ ДА ИСКАТ И":

    колко пъти те "фактосаха" -?

    11:03 18.06.2026

  • 44 Пачо

    3 2 Отговор
    Посланикът е за това да защитава своите граждани, така че това искане е малоумно.А Митрофанова кога,тя много повече се меси в нашата политика...

    11:11 18.06.2026

  • 45 смях в залата

    0 0 Отговор
    Прочетете за Е м с к и я указ издаден от император Александър II през 1876 г

    11:22 18.06.2026

  • 46 Дика

    3 2 Отговор
    А Мутрофанова кога?

    11:25 18.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Троянец

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Бастардо":

    .....Бизочието и нахалството на укрите е безпределно......Tук си много прав,но в случая Посланика не е виновен.Гражданин на неговата държава е поискал съдействие за извеждането му от страната.Това е в задълженита на Посланика-да му го осигури.А доклолкото знам тоя и до днес го водят един от най-големите инвеститори във Варна.Не е осъден,не е доказана вината му!
    Виновника си кеца на Кметския стол и му пука на шишарката.А Вие скачайте и ревете:СВОБОДА за Благо!
    Винаги съм бил срещу орките и ще бъда,но в случая Посланика Олесия -не е виновна!

    11:34 18.06.2026

  • 50 потрес!

    0 1 Отговор
    Абе, бръсната картуно и подлога на кремълския злодей! Ти си национален предател, бе нищожество "възрожденско"! Не, Олешчук няма да бъде изгонена от Бългаиря, но със сигурност ние ще изгоним Мутрофанова, началничката на Зеления чорап от село Славяново, на банкянската мутра от СИК Боко Тиквата и на уродливото 190- килограямово тулоивще Пеевски! Да, ще изгоним Мутрофаноав! А ти, подлого кремълска, дето ти викат Коста, грабвай чемодана, заминавай на вокзала, качвай се на поезда и - право в Москва! И не се върщай! Един предател и продажник по-малко, пак добре!!

    11:39 18.06.2026

  • 51 Фори

    1 1 Отговор
    Възраждане са хулигани до един.Невзоров е украйнец само по паспорт.Иначе е руснак.

    11:41 18.06.2026

  • 52 БгВогон

    0 1 Отговор
    Тези земи са изконно украински!

    11:49 18.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ох, лесна ЧукЧук!

    0 0 Отговор
    Какво искаш ти бре?

    11:56 18.06.2026

  • 55 Само че

    0 0 Отговор
    Въпросният Невзоров е руснак и пере руски пари във Варна и посланикът на Украйна няма нищо общо. Трябва да искате оставката на кмета на Варна. Всички документи са издадени откакто той е кмет и във фирмата извършила строителството съдружник е сестрата на кмета на Варна. Правете си правилните изводи.

    11:59 18.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове