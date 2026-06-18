От „Възраждане“ искат посланикът на Украйна у нас да бъде обявен за персона нон грата

От „Възраждане“ искат посланикът на Украйна у нас Олеся Илашчук да бъде обявена за персона нон грата и да ѝ бъде връчена официална нота за нейното отзоваване. Това обяви Коста Стоянов в декларация от патламентарната трибуна.
Причината за искането им е "заради мащабни незаконни действия на украинската групировка Куб във Варна - незаконно строителство и незаконна сеч на вековна гора в защитена зона".
По думите на Стоянов случаят "Баба Алино" се е превърнал в показателен пример за начина, по който функционират институциите, когато срещу тях стоят хора с влияние, ресурси и усещане за недосегаемост.
"Обществото видя как сигнали се прехвърлят от институция в институция, как отговорността се размива, въпросите се множат а отговорите изчезват. Видя как действат институциите, когато трябва да бъде санкциониран обикновеният човек и колко предпазливи стават, когато трябва да бъдат проверявани хора с правилните връзки", посочи още той.
"Никоя чужда дипломатическа мисия няма право да се намесва в работата на българските институции. Никой посланик няма право да поставя под съмнение независимостта на българската държава", заяви Стоянов.
Ще продължим да настояваме за отговори, за разследване, за отговорност, каза още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
10:08 18.06.2026
2 Зеления
Подкрепям !!!
10:09 18.06.2026
3 к0к0рч0 💋🍌
10:10 18.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ъхъъ
Мутрофанова е нужно да си ходи, защото командва до един от “Възраждане” до Радев-Борисов-Пеевски
Коментиран от #34
10:11 18.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хехе
10:12 18.06.2026
8 КАКТО И
10:12 18.06.2026
9 Българин
10:12 18.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 да, да
10:15 18.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 az СВО Победа 81
Но държава няма...
10:16 18.06.2026
14 Бялджип
10:16 18.06.2026
15 чудесно
10:16 18.06.2026
16 Стенли
10:17 18.06.2026
17 Васална държава
10:17 18.06.2026
18 123
10:17 18.06.2026
19 Хмм
10:18 18.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Хаха
10:19 18.06.2026
22 има нещо вярно . а посланика просеше
10:20 18.06.2026
23 ОТ "ВЪZPAЖДАНЕ" МОЖЕ ДА ИСКАТ И
Коментиран от #43
10:21 18.06.2026
24 Тоя
10:24 18.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Тъй върви света...
Със закон, приет от избраниците ни в парламента с почти абсолютно мнозинство, ще бъде узаконено незаконното.
Всички участващи ще запазят постовете и незаконните облаги, ще получат допълнително и украински отличия и награди.
Посланичката ще израсне в дипломатическата йерархия.
А обезбългарените и обезземлени българи ще четат декларации и ще набиват клавиатурите с подвити опашки.
Коментиран от #31
10:29 18.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Фактъ
10:31 18.06.2026
29 хихи
10:34 18.06.2026
30 Правилна диагноза
10:35 18.06.2026
31 хихи
До коментар #26 от "Тъй върви света...":да и гласуване на узаконяване на гей браковете до края на годината....
иначе пари нема...
10:35 18.06.2026
32 Тиква
10:37 18.06.2026
33 Копейки, Копейки!
10:39 18.06.2026
34 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #5 от "Ъхъъ":ПЪРВО ДА БЪДЕ ЕКСТРАДИРАНА ...................... ФАШИСТ(КАТА) БАБА ЕЛЕНКА МУТРОФАНОВА (РАZBЪДНИК НА ФАШИСТИ И РУСКИ ШПИОНИ) ................. ФАКТ !
10:39 18.06.2026
35 помогнала е на оня да духне с милионите
10:44 18.06.2026
36 Мимч
10:50 18.06.2026
37 явер
10:55 18.06.2026
38 Анонимен
10:55 18.06.2026
39 Да бъде
10:56 18.06.2026
40 Бегай
10:57 18.06.2026
41 Бастардо
Коментиран от #48, #49
10:58 18.06.2026
42 Троянец
Благо си гушна парите а Вие си останахте само със скачането!
Какво Ви е виновна Олесия-не разбрах.....взела е едни пари да изкара един Укра айдук от БГ!
А айдуците /нашите/ в БГ?!!!!!! Кой Кмет.кой депутат.....
10:59 18.06.2026
43 Похвали се на гей парада
До коментар #23 от "ОТ "ВЪZPAЖДАНЕ" МОЖЕ ДА ИСКАТ И":колко пъти те "фактосаха" -?
11:03 18.06.2026
44 Пачо
11:11 18.06.2026
45 смях в залата
11:22 18.06.2026
46 Дика
11:25 18.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Троянец
До коментар #41 от "Бастардо":.....Бизочието и нахалството на укрите е безпределно......Tук си много прав,но в случая Посланика не е виновен.Гражданин на неговата държава е поискал съдействие за извеждането му от страната.Това е в задълженита на Посланика-да му го осигури.А доклолкото знам тоя и до днес го водят един от най-големите инвеститори във Варна.Не е осъден,не е доказана вината му!
Виновника си кеца на Кметския стол и му пука на шишарката.А Вие скачайте и ревете:СВОБОДА за Благо!
Винаги съм бил срещу орките и ще бъда,но в случая Посланика Олесия -не е виновна!
11:34 18.06.2026
50 потрес!
11:39 18.06.2026
51 Фори
11:41 18.06.2026
52 БгВогон
11:49 18.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ох, лесна ЧукЧук!
11:56 18.06.2026
55 Само че
11:59 18.06.2026