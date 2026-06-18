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Вигенин: Опростихме правилата за химикали и козметика, без компромис с безопасността на гражданите

Вигенин: Опростихме правилата за химикали и козметика, без компромис с безопасността на гражданите

18 Юни, 2026 11:12 368

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Не успя опитът да се ограничи приложението на розовото масло и другите етерични масла

Вигенин: Опростихме правилата за химикали и козметика, без компромис с безопасността на гражданите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Защитихме безопасността на гражданите и българското розово масло в споразумението, което постигнаха Европейският парламент, Европейският съвет и Комисията за опростяване на правилата за химикали, козметика и торове.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин, който е докладчик от името на Групата на социалистите и демократите по пакета Омнибус 6.

Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия постигнаха политическо споразумение в междуинституционалните преговори (триалог) по т.нар. Омнибус 6 - пакет от законодателни промени, обхващащ европейските правила за класификацията и етикетирането на химикали (CLP), козметичните продукти и торовете.

Сред най-важните резултати от споразумението е запазването на изискванията за регистрация и оценка на определени опасни вещества, използвани в торове. Производителите ще продължат да носят отговорност да доказват безопасността на тези вещества и да предоставят необходимата информация на европейските органи, така че защитата на здравето на гражданите и околната среда да остане гарантирана.

По отношение на химическите продукти беше постигнат компромис, който съчетава по-голяма гъвкавост за производителите с гаранции за информираността на потребителите. При определени малки опаковки част от информацията ще може да бъде предоставяна чрез цифров етикет, но най-важните предупреждения за опасност ще останат видими върху физическата опаковка.

Споразумението въвежда и ясни изисквания за четливостта на етикетите. Определят се конкретни стандарти относно размера на шрифта, контраста и оформлението на информацията върху етикетите, така че потребителите да могат по-лесно да разбират рисковете, свързани с използването на химически продукти.

Постигнат беше и напредък по отношение на козметичните продукти. Новите правила насърчават използването на по-безопасни алтернативи на опасните вещества, когато те осигуряват съпоставима ефективност и безопасност. Европейската комисия ще разработи и специални насоки за оценката на тези алтернативи в рамките на една година след влизането в сила на регламента.

Предвиждат се по-ясни преходни периоди при ограничаването на опасни вещества в козметиката, което ще даде на индустрията необходимото време за адаптация, без компромис със защитата на потребителите. Особено значение за България има договореното решение по отношение на етеричните масла и традиционни производства като българското розово масло.

„С постигнатото споразумение даваме знак, че можем да модернизираме европейското законодателство, без да отслабваме стандартите за безопасност. Европа остава световен лидер в защитата на здравето на гражданите и околната среда, като същевременно създава предвидими и работещи правила за бизнеса“, коментира Кристиан Вигенин.

Споразумение между преговорните екипи предстои да бъде окончателно одобрено от Европейския парламент и Съвета на ЕС.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин: Опростихме правилата за химикали и козметика, без компромис с безопасността на гражданите


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