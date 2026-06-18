В петък ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в "Баба Алино"

Утре ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността "Баба Алино", съобщи кметът на Варна Благомир Коцев, цитиран от БНР:

"Те ще бъдат връчени на инвеститора, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани и общината ще търси решение да го направи тя и ще направим така, че да възстановим гората. Тук вече ще говорим и с горските служби това да се случи в последствие, след като самото строителство бъде вече отменено".

Според кмета на Варна все още не са правени сметки колко би струвало разрушаването на незаконните сгради, ако това не бъде направено от инвеститора:

"Първото нещо, което сега трябва да направим, е първо да отменим тези заповеди за търпимости, което скоро ще се случи, тоест ще ги обявим. Ще започне такава процедура, за да може незаконното строителство да бъде установено ясно кое е, защото все пак нека не забравяме, там има и определени сгради, за които е спорно дали са незаконни или не и това трябва да бъде установено ясно".