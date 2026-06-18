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В петък ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в "Баба Алино"

В петък ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в "Баба Алино"

18 Юни, 2026 15:50 1 613 39

  • петък-
  • заповеди-
  • събаряне-
  • незаконно строителство-
  • баба алино

"Те ще бъдат връчени на инвеститора, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани и общината ще търси решение да го направи тя и ще направим така, че да възстановим гората. Тук вече ще говорим и с горските служби това да се случи в последствие, след като самото строителство бъде вече отменено", обясни кметът на Варна Благомир Коцев

В петък ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в "Баба Алино" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Утре ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността "Баба Алино", съобщи кметът на Варна Благомир Коцев, цитиран от БНР:

"Те ще бъдат връчени на инвеститора, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани и общината ще търси решение да го направи тя и ще направим така, че да възстановим гората. Тук вече ще говорим и с горските служби това да се случи в последствие, след като самото строителство бъде вече отменено".

Според кмета на Варна все още не са правени сметки колко би струвало разрушаването на незаконните сгради, ако това не бъде направено от инвеститора:

"Първото нещо, което сега трябва да направим, е първо да отменим тези заповеди за търпимости, което скоро ще се случи, тоест ще ги обявим. Ще започне такава процедура, за да може незаконното строителство да бъде установено ясно кое е, защото все пак нека не забравяме, там има и определени сгради, за които е спорно дали са незаконни или не и това трябва да бъде установено ясно".


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    24 7 Отговор
    А дано, ама надали. Най-много още някоя ограда да съборят.

    Коментиран от #23

    15:50 18.06.2026

  • 2 Реалист

    23 1 Отговор
    Ама да събарят за тяхна смстка нали?

    15:50 18.06.2026

  • 3 честен ционист

    28 7 Отговор
    Като при Росенец, ще гътнат едно-две барбекюта за пред камерите и останалото Айляк 16.

    15:51 18.06.2026

  • 4 Коце Благомиров

    14 5 Отговор
    Маани, закъсаах го?
    Как ще правя ресто на парите, като ми изгореа у ресторантот!?

    15:53 18.06.2026

  • 5 Значии...

    14 5 Отговор
    В събота ще гърмят по Благо!

    Коментиран от #16

    15:53 18.06.2026

  • 6 Курдо Коленков

    25 7 Отговор
    Този хубавец на снимката, дето гледа като ударен с мокър парцал- заради него е всичко!

    15:55 18.06.2026

  • 7 Хаха

    35 0 Отговор
    Почнете от имота на Данчо Ментата - ДПС НН.

    15:56 18.06.2026

  • 8 хехе

    21 2 Отговор
    Не знам какво ще събарят, но някой облажили се не е лошо да си напишат завещанията .

    15:57 18.06.2026

  • 9 Ъхъ

    18 6 Отговор
    Ще бутнат кучешката колибка пред сграда 102 за парлама! Аве, кого пак баламосва розовото пони Коци и защо още не са го опанделили?

    15:58 18.06.2026

  • 10 или си отивай

    21 3 Отговор
    В петък какво ще правиш е бъдещо време. Тока и водата спря ли? Извозването на боклука от контейнерите спря ли? Говори в сегашно време!

    15:59 18.06.2026

  • 11 МхтоМхто

    17 4 Отговор
    Това да го видя няма да го повярвам. Ако изобщо се стигне до събаряне, инвеститора няма да плати. Какви сметки ще му запорират? Всичко е в чанти на границата. Накрая общината ще плати с данъците от гражданите, а трябва тоя рапон да си подаде оставката най-накрая

    16:00 18.06.2026

  • 12 Сталин

    14 6 Отговор
    А на бас че нищо няма да съборят ,бандерите ще обжалват във съда ,и след 100 години съда ще излезе със решение

    16:03 18.06.2026

  • 13 Баба ви Алина

    21 1 Отговор
    С Данчо ментата ще легнем пред багерите.
    Няма да си дадем имотите.

    16:10 18.06.2026

  • 14 Оз. Ген.Румянцев

    10 10 Отговор
    Как ще възстановиш гора при налети основи иди.т такъв?

    16:10 18.06.2026

  • 15 Цвете

    11 9 Отговор
    БРАВО КМЕТЕ. ДА СЕ ПРЪЖДОСВАТ И ДА СИ СТРОЯТ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ. ДОСТАТЪЧНО ГИ ТЪРПЯХМЕ. В БЪЛГАРИЯ ИМА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН МИЛИОН РУСНАЦИ ТРАЙНО ЖИВЕЕЩИ.ОТ КЪДЕ СА ПАРИТЕ НА ОХОЛНИЯТ ИМ ЖИВОТ?

    16:16 18.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Горски

    9 7 Отговор
    Сетила се Мара да се побара, а пара ще възстановяваш ли от рушветите? Тоя вместо да е в затвора, се прави на ни лук ял, ни лук мирисал. Корумпиран кмет! За него има 5 тома в прокуратурата и е въпрос на време да изквичи на умряло. КУБ директно казаха, че са му плащали, за да съдейства и са му обещали так.нар. "съксес фии". Сега кметчето се опитва да вземе завоя под натиска на общественото мнение. Целият град знае, че това далеч не е единственият незаконен проект, покровителстван от кмета. А инвеститор и всички съучастници по веригата някой ще ги съди ли? В тази държава имам усещането, че само ако пушиш трева си престъпник.

    Коментиран от #35

    16:17 18.06.2026

  • 18 Цвете

    7 8 Отговор
    БРАВО КМЕТЕ. ДА СЕ ПРЪЖДОСВАТ И ДА СИ СТРОЯТ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ. ДОСТАТЪЧНО ГИ ТЪРПЯХМЕ. В БЪЛГАРИЯ ИМА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН МИЛИОН РУСНАЦИ ТРАЙНО ЖИВЕЕЩИ.ОТ КЪДЕ СА ПАРИТЕ НА ОХОЛНИЯТ ИМ ЖИВОТ?

    16:18 18.06.2026

  • 19 Кобра Кай 🥋

    12 7 Отговор
    Защо ше събаряте бе!? Приватизирайте го! Държавно става.

    16:19 18.06.2026

  • 20 Цвете

    7 7 Отговор
    БРАВО КМЕТЕ. ДА СЕ ПРЪЖДОСВАТ И ДА СИ СТРОЯТ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ. ДОСТАТЪЧНО ГИ ТЪРПЯХМЕ. В БЪЛГАРИЯ ИМА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН МИЛИОН РУСНАЦИ ТРАЙНО ЖИВЕЕЩИ.ОТ КЪДЕ СА ПАРИТЕ НА ОХОЛНИЯТ ИМ ЖИВОТ? НОМЕР 17, НЕ МИ ПРИСВОЯВАЙ ДУМИ,? НАУЧИ СЕ ДА БЪДЕШ УЧТИВ С ЧОВЕКА, КОЙТО ЗАЕМА ПОСТ КМЕТ НА ГРАДА ВАРНА. ЯСНА СЪМ, НАЛИ? 👀🤔🫵

    16:20 18.06.2026

  • 21 Берия

    9 3 Отговор
    Този, гузен, невиновен бяга, ще се почуди къде да ходи!Явно ще пътува отново за София! Там завивките, са ти още топли!

    16:22 18.06.2026

  • 22 ООрана държава

    11 1 Отговор
    И това беше заложена гербарска бомб@

    16:22 18.06.2026

  • 23 Любезно предупреждение

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Да си опразнят сметките..

    16:23 18.06.2026

  • 24 Ако

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "ои8уйхътгрф":

    Не го уцелят в събота, ще е в неделя! Ако не е неделя, ще е в понеделник.....
    Мисля, че ми разбра предположенията...

    16:25 18.06.2026

  • 25 Хмм

    11 1 Отговор
    17-годишен украинец е задържан за побой над варненски гражданин, който е в реаниимация след като е ритан и е скачанона главата му.

    16:27 18.06.2026

  • 26 Намерил е цаката

    8 5 Отговор
    Обжалвана в съда неграмотна кметска заповед за събаряне и ситуацията става патова (т.е.статут на търпимост безсрочна).

    16:28 18.06.2026

  • 27 Мариус Путкински

    3 3 Отговор
    Аз се чудя защо Благо Коцев не ги издаде тия заповеди още от килията си в затвора?

    16:30 18.06.2026

  • 28 баба

    3 1 Отговор
    уведомете путин, безплатно ще е

    16:30 18.06.2026

  • 29 Преди

    3 2 Отговор
    да се започне със събаряне и да се отнема дома на хората трябва всички взели подкупи и виновни да се стигне до тук трябва да са по затворите с отнето имущество!

    16:31 18.06.2026

  • 30 Най после

    9 0 Отговор
    Събаряйте една камъче да не остане и основите да се извадят и наново засаждане на дървета, а всички свързани с това незаконно строително безобразие в затвора.

    16:31 18.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хмм

    7 0 Отговор
    да осигурят охрана на кмета, наистина има нужда

    16:44 18.06.2026

  • 34 Хо-хол

    3 2 Отговор
    В Украйна режеме чу-ту-ри за такива работи. На Благо сложиха ли му охрана или ще го пази Бай Ста-ври? Питам за един преател с дрон?

    16:44 18.06.2026

  • 35 Ама той

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Горски":

    кмета и без това си пуши тревица перманентно, така че....

    16:47 18.06.2026

  • 36 ППДБ

    1 1 Отговор
    са известни със заличаването на собствените си престъпления!
    Много чевръсо действат, когато трябва да скрият някой техен зулум.
    Помните ли как бързо асфалтираха пътя, където колата с Кирето уби човек?!
    Сега и Кметчето бърза да замете собствените си следи!👹

    16:58 18.06.2026

  • 37 Арх

    4 1 Отговор
    Събаряне е единственото решение. Не се съобщава дали са съобразени с българските строителни норми, проектантите са украинци, а отстоянията между сградите се вижда, че са много под задължителните, теренът не е предназначен за строителство. Жалко само, че архитектурата е много по-добра от традиционните простотии по морето.

    Коментиран от #38

    17:02 18.06.2026

  • 38 Хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Арх":

    къщите са тип преносими контейнери, така че лесно могат да се вдигнат и преместят

    17:14 18.06.2026

  • 39 ?????

    0 0 Отговор
    Кметът нещо се разбърза след изявлението на КУБ.
    Явно има още доста неизбухнали мини из Варна.

    17:14 18.06.2026

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