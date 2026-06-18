В петък ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в "Баба Алино"

Утре ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността "Баба Алино", съобщи кметът на Варна Благомир Коцев, цитиран от БНР:
"Те ще бъдат връчени на инвеститора, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани и общината ще търси решение да го направи тя и ще направим така, че да възстановим гората. Тук вече ще говорим и с горските служби това да се случи в последствие, след като самото строителство бъде вече отменено".
Според кмета на Варна все още не са правени сметки колко би струвало разрушаването на незаконните сгради, ако това не бъде направено от инвеститора:
"Първото нещо, което сега трябва да направим, е първо да отменим тези заповеди за търпимости, което скоро ще се случи, тоест ще ги обявим. Ще започне такава процедура, за да може незаконното строителство да бъде установено ясно кое е, защото все пак нека не забравяме, там има и определени сгради, за които е спорно дали са незаконни или не и това трябва да бъде установено ясно".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #23
15:50 18.06.2026
2 Реалист
15:50 18.06.2026
3 честен ционист
15:51 18.06.2026
4 Коце Благомиров
Как ще правя ресто на парите, като ми изгореа у ресторантот!?
15:53 18.06.2026
5 Значии...
Коментиран от #16
15:53 18.06.2026
6 Курдо Коленков
15:55 18.06.2026
7 Хаха
15:56 18.06.2026
8 хехе
15:57 18.06.2026
9 Ъхъ
15:58 18.06.2026
10 или си отивай
15:59 18.06.2026
11 МхтоМхто
16:00 18.06.2026
12 Сталин
16:03 18.06.2026
13 Баба ви Алина
Няма да си дадем имотите.
16:10 18.06.2026
14 Оз. Ген.Румянцев
16:10 18.06.2026
15 Цвете
16:16 18.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Горски
Коментиран от #35
16:17 18.06.2026
18 Цвете
16:18 18.06.2026
19 Кобра Кай 🥋
16:19 18.06.2026
20 Цвете
16:20 18.06.2026
21 Берия
16:22 18.06.2026
22 ООрана държава
16:22 18.06.2026
23 Любезно предупреждение
До коментар #1 от "Без име":Да си опразнят сметките..
16:23 18.06.2026
24 Ако
До коментар #16 от "ои8уйхътгрф":Не го уцелят в събота, ще е в неделя! Ако не е неделя, ще е в понеделник.....
Мисля, че ми разбра предположенията...
16:25 18.06.2026
25 Хмм
16:27 18.06.2026
26 Намерил е цаката
16:28 18.06.2026
27 Мариус Путкински
16:30 18.06.2026
28 баба
16:30 18.06.2026
29 Преди
16:31 18.06.2026
30 Най после
16:31 18.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хмм
16:44 18.06.2026
34 Хо-хол
16:44 18.06.2026
35 Ама той
До коментар #17 от "Горски":кмета и без това си пуши тревица перманентно, така че....
16:47 18.06.2026
36 ППДБ
Много чевръсо действат, когато трябва да скрият някой техен зулум.
Помните ли как бързо асфалтираха пътя, където колата с Кирето уби човек?!
Сега и Кметчето бърза да замете собствените си следи!👹
16:58 18.06.2026
37 Арх
Коментиран от #38
17:02 18.06.2026
38 Хмм
До коментар #37 от "Арх":къщите са тип преносими контейнери, така че лесно могат да се вдигнат и преместят
17:14 18.06.2026
39 ?????
Явно има още доста неизбухнали мини из Варна.
17:14 18.06.2026