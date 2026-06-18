Министър Василев на среща с посланика на Италия: Нашата задача е да направим България привлекателна за инвеститорите

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев проведе среща с посланика на Италия Н. Пр. Марчело Апичела и представители на Конфиндустрия България.

Министър Василев представи новия дизайн и визията на Министерството като подчерта, че два от основните приоритети са създаването на оптимална среда за развитие на индустрия с висока добавена стойност у нас и дигитална трансформация на администрацията, за да бъде тя по-бърза, по-лесна и по-удобна за бизнеса и гражданите. „Нашата задача е да направим България привлекателна за инвеститорите. Работим активно за намаляване на административната тежест“, каза той и допълни, че Италия е стратегически партньор.

Обсъдиха още възможности за задълбочаване на сътрудничеството и обмяна на опит в сферите на иновациите, дигитализацията, изкуствения интелект и др.

Акцент по време на срещата беше поставен върху темата киберсигурност като министър Василев отбеляза, че засиленото взаимодействие между държавите-членки в тази област е от важно значение за ЕС. Относно космическите технологии бяха обсъдени възможности компании от двете страни да си партнират в общи проекти.

Министър Василев беше приветстван за пускането на Системата за Интегриран Граждански Мониторинг и Анализ (СИГМА). По време се срещата се отбеляза, че тя е добър знак за прозрачност и възможност гражданите да бъдат по-близо до публичния сектор. „Технологиите и прозрачността са оръжие за борба с корупцията. Чрез СИГМА искаме да насърчим конкуренцията и обществените поръчки да бъдат достъпни за повече фирми“, посочи министърът на иновациите и дигиталната трансформация.

В срещата участваха още зам.-министър Мира Йосифова, председателят на Конфиндустрия България Нунцианте Кораджо и представители на организацията. Сдружението включва близо 200 италиански фирми, които са у нас и осигуряват над 30 000 работни места в различни сектори на икономиката.