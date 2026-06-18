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Министър Василев на среща с посланика на Италия: Нашата задача е да направим България привлекателна за инвеститорите

Министър Василев на среща с посланика на Италия: Нашата задача е да направим България привлекателна за инвеститорите

18 Юни, 2026 16:01 365 10

  • иван василев-
  • н. пр. марчело апичела-
  • италия-
  • инвестиции

Акцент по време на срещата беше поставен върху темата киберсигурност

Министър Василев на среща с посланика на Италия: Нашата задача е да направим България привлекателна за инвеститорите - 1
Снимка: МИДТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев проведе среща с посланика на Италия Н. Пр. Марчело Апичела и представители на Конфиндустрия България.

Министър Василев представи новия дизайн и визията на Министерството като подчерта, че два от основните приоритети са създаването на оптимална среда за развитие на индустрия с висока добавена стойност у нас и дигитална трансформация на администрацията, за да бъде тя по-бърза, по-лесна и по-удобна за бизнеса и гражданите. „Нашата задача е да направим България привлекателна за инвеститорите. Работим активно за намаляване на административната тежест“, каза той и допълни, че Италия е стратегически партньор.

Обсъдиха още възможности за задълбочаване на сътрудничеството и обмяна на опит в сферите на иновациите, дигитализацията, изкуствения интелект и др.

Акцент по време на срещата беше поставен върху темата киберсигурност като министър Василев отбеляза, че засиленото взаимодействие между държавите-членки в тази област е от важно значение за ЕС. Относно космическите технологии бяха обсъдени възможности компании от двете страни да си партнират в общи проекти.

Министър Василев беше приветстван за пускането на Системата за Интегриран Граждански Мониторинг и Анализ (СИГМА). По време се срещата се отбеляза, че тя е добър знак за прозрачност и възможност гражданите да бъдат по-близо до публичния сектор. „Технологиите и прозрачността са оръжие за борба с корупцията. Чрез СИГМА искаме да насърчим конкуренцията и обществените поръчки да бъдат достъпни за повече фирми“, посочи министърът на иновациите и дигиталната трансформация.

В срещата участваха още зам.-министър Мира Йосифова, председателят на Конфиндустрия България Нунцианте Кораджо и представители на организацията. Сдружението включва близо 200 италиански фирми, които са у нас и осигуряват над 30 000 работни места в различни сектори на икономиката.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    5 0 Отговор
    Я! Още ли имате опасни отпадъци за горене?

    16:19 18.06.2026

  • 2 Продай !

    3 0 Отговор
    Г !

    --

    Ъ !

    --

    С !

    16:22 18.06.2026

  • 3 Сталин

    4 1 Отговор
    Щото са ни малко западните мародери в България,сега и още пиявици от запад дето не плащат данъци и влачат всички пари извън България,а държавата тегли заеми да си покрива масрафа щото тези пирати нищо не плащат в България

    16:23 18.06.2026

  • 4 Ленко

    4 0 Отговор
    То инвеститори в България, отдавна няма!
    50% преплуваха Дунав, там работят и там живеят, в Румъния!

    16:26 18.06.2026

  • 5 ТОВА

    3 0 Отговор
    СКОРО НЯМА КАК ДА СЕ СЛУЧИ.

    16:32 18.06.2026

  • 6 Посланикът ,

    4 0 Отговор
    като е чул клишетата му , сигурно си е казал "Що ли си губя времето ?" .

    16:35 18.06.2026

  • 7 Споко

    1 0 Отговор
    Сега като паднат санкциите срещу Русия и ще видите вие какъв подем ще настане .Настроение иронично !

    16:42 18.06.2026

  • 8 дядото

    1 1 Отговор
    вашата задача е да направите бг по-привлекателна за ...експлоататорите ни

    16:54 18.06.2026

  • 9 как го правите

    0 0 Отговор
    с незаконни градове корупция неработеща съдебна система?

    17:00 18.06.2026

  • 10 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Никой няма да инвестира в България при настоящото русофилско правителство.

    17:04 18.06.2026

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