Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Хаджидимитров за горивата: От 1 юли може да имаме цени под 1,45 евро навсякъде

Хаджидимитров за горивата: От 1 юли може да имаме цени под 1,45 евро навсякъде

18 Юни, 2026 21:07 693 21

  • димитър хаджидимитров-
  • горива-
  • цени

По думите му няма да има поскъпване на горивата през лятото

Хаджидимитров за горивата: От 1 юли може да имаме цени под 1,45 евро навсякъде - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"В следващите 2-3 седмици ще виждаме цени със 7-8 цента надолу на светлите горива у нас. От 1 юли може да имаме цени под 1,45 евро навсякъде", каза в в "Интервюто в Новините на NOVA" Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

"Има много съоръжения в региона на Близкия изток, които трябва да бъдат възстановени и имат определена цена, която да се възстанови. Важно е да продължат мирните преговори и те да са в сила в дългосрочен период", заяви още той.

"Страната ни не тръгна към запасите от горива, защото ние не получаваме горива от Близкия изток. Запазихме цените, като най-високата цена беше около 1,80 евро. С началото на учебната година е реалистично да виждаме цени около 1,30 евро, защото дотогава всички загуби и трафикът да бъдат възстановени. Потреблението в световен мащаб не е голямо. Цените бяха такива, защото имаше страх, че горивата ще свършат", изтъкна Хаджидимитров.

По думите му няма да има поскъпване на горивата през лятото. "Това лято имахме късмета войната да свърши. С около 4 цента са паднали дизеловите горива, а в следващите дни може да видим спад с по още 2-3 цента", обясни той.

Той увери, че качеството на горивата у нас е едно най-добрите в България. "Процентът на некачествените горива у нас е под 0,5%. Местата, където може да се намерят лоши горива. Местата, където може да има некачествено предлагане, се броят на едната ми ръка. 80% от бензиностанциите ни се снабдавят с гориво от "Нефтохим", каза представителят на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Блажени са вярвящете

    5 2 Отговор
    на този "пророк". Горивото към август ще падне до към 3 €.

    21:14 18.06.2026

  • 2 Ма кво ми

    3 2 Отговор
    Говориш бе днес сипах в Сф на 1,41 бензин

    Коментиран от #3

    21:16 18.06.2026

  • 3 Купи си

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ма кво ми":

    и една туба за пиене, че водата ще е скъпа.

    Коментиран от #11

    21:18 18.06.2026

  • 4 Грую

    11 0 Отговор
    Ма те беха под 1.25 навсякаде бре, с уж победихме Иранците пък глей ти кви цени

    21:22 18.06.2026

  • 5 Гост

    10 0 Отговор
    Цените на петрола вече са на нивото преди тъпотиите с протока. Ама на горивата не са. Що тъй, бе, Миме?

    Коментиран от #9, #10

    21:22 18.06.2026

  • 6 Кочо простия чизмар

    4 0 Отговор
    Относно твърдениято на тоя, че качествата на горивата в България били най-високи, казвам, че лъже. Мафиотът на Инса ойл налива такава газ пропан-бутан в Пловдив, иначе по-евтина, че двигателят подскачакт като кон, буталата ритат тикмета, направо разбива цилиндрите за минута. Тоя Самуилов ли е... е крадец и убиец на двигатели.

    21:31 18.06.2026

  • 7 ЧУХ ХИТРЕЦА

    6 0 Отговор
    ДО ВОЙНАТА БАРЕЛА БЕШЕ НА СЪЩАТА ЦЕНА А У НАС ДИЗЕЛА БЕШЕ 1.29 , ТОЯ "ЩЕДРИЯ" НИ ОБЕЩАВА 1.45....🤔🤦‍♂️🤢

    21:32 18.06.2026

  • 8 До Кога ?

    2 0 Отговор
    Ще Гледаме !

    Тъпи !

    Физиономии ?

    21:34 18.06.2026

  • 9 Нема ! Да Ти !

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Кажем !

    21:36 18.06.2026

  • 10 Оти още !

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Оти още !

    Не сме надули !

    Достатъчно !

    Джобовете !

    21:37 18.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 математик

    5 0 Отговор
    Трябва да видим 1.00 за литър , този човек ни обещава 1,45 .Преди да затворят протока цената беше 1.25 или нещо такова .Няма да се учудя барел петрол да се срине до 40 долара , но най реалистичната цена е някъде 50-60 , тоест няма да имат оправдание за цифрата на колонката .

    21:41 18.06.2026

  • 13 Ма чакайте бре

    1 0 Отговор
    Чиляци сега били заредили чо старите цени.Виж кат ги вдигат са по борсовите разбираш ли.Ех семката ви до л ма.

    21:43 18.06.2026

  • 14 НАДЕЖДАТА

    1 0 Отговор
    УМИРАЛА ПОСЛЕДНА...

    21:43 18.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 шофьор

    3 0 Отговор
    В момента има цена 1,45 . Ако имате карта на някоя бензиностанция , дават отстъпка и пак се получва подобна цена .Съвсем за мезе ни взеха .

    Коментиран от #20

    21:44 18.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бо ли ме к. а

    0 1 Отговор
    За дизела и бензина карам си дамо на ток от моите панели.Вие го со ка й те.

    21:45 18.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 1234

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "шофьор":

    Ползвай Фуело, сайтът им показва цени, в София в момента има бензиностанции на 1.31, примерно.

    22:02 18.06.2026

  • 21 гадове

    2 0 Отговор
    изравниха центе тук и в германия. доходите някой друг път

    22:02 18.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове