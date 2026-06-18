Хаджидимитров за горивата: От 1 юли може да имаме цени под 1,45 евро навсякъде

"В следващите 2-3 седмици ще виждаме цени със 7-8 цента надолу на светлите горива у нас. От 1 юли може да имаме цени под 1,45 евро навсякъде", каза в в "Интервюто в Новините на NOVA" Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.
"Има много съоръжения в региона на Близкия изток, които трябва да бъдат възстановени и имат определена цена, която да се възстанови. Важно е да продължат мирните преговори и те да са в сила в дългосрочен период", заяви още той.
"Страната ни не тръгна към запасите от горива, защото ние не получаваме горива от Близкия изток. Запазихме цените, като най-високата цена беше около 1,80 евро. С началото на учебната година е реалистично да виждаме цени около 1,30 евро, защото дотогава всички загуби и трафикът да бъдат възстановени. Потреблението в световен мащаб не е голямо. Цените бяха такива, защото имаше страх, че горивата ще свършат", изтъкна Хаджидимитров.
По думите му няма да има поскъпване на горивата през лятото. "Това лято имахме късмета войната да свърши. С около 4 цента са паднали дизеловите горива, а в следващите дни може да видим спад с по още 2-3 цента", обясни той.
Той увери, че качеството на горивата у нас е едно най-добрите в България. "Процентът на некачествените горива у нас е под 0,5%. Местата, където може да се намерят лоши горива. Местата, където може да има некачествено предлагане, се броят на едната ми ръка. 80% от бензиностанциите ни се снабдавят с гориво от "Нефтохим", каза представителят на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Блажени са вярвящете
21:14 18.06.2026
2 Ма кво ми
Коментиран от #3
21:16 18.06.2026
3 Купи си
До коментар #2 от "Ма кво ми":и една туба за пиене, че водата ще е скъпа.
Коментиран от #11
21:18 18.06.2026
4 Грую
21:22 18.06.2026
5 Гост
Коментиран от #9, #10
21:22 18.06.2026
6 Кочо простия чизмар
21:31 18.06.2026
7 ЧУХ ХИТРЕЦА
21:32 18.06.2026
8 До Кога ?
Тъпи !
Физиономии ?
21:34 18.06.2026
9 Нема ! Да Ти !
До коментар #5 от "Гост":Кажем !
21:36 18.06.2026
10 Оти още !
До коментар #5 от "Гост":Оти още !
Не сме надули !
Достатъчно !
Джобовете !
21:37 18.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 математик
21:41 18.06.2026
13 Ма чакайте бре
21:43 18.06.2026
14 НАДЕЖДАТА
21:43 18.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 шофьор
Коментиран от #20
21:44 18.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Бо ли ме к. а
21:45 18.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 1234
До коментар #16 от "шофьор":Ползвай Фуело, сайтът им показва цени, в София в момента има бензиностанции на 1.31, примерно.
22:02 18.06.2026
21 гадове
22:02 18.06.2026