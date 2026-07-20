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Шофьор се удари в дърво и загина в Пловдивско

Шофьор се удари в дърво и загина в Пловдивско

20 Юли, 2026 10:47 556 5

  • пловдивско-
  • кадиево-
  • шофьор-
  • катастрофа

Сигналът за инцидента е подаден към 7,30 ч. тази сутрин

Шофьор се удари в дърво и загина в Пловдивско - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Шофьор е загинал при катастрофа край село Кадиево, област Пловдив, тази сутрин. Сигналът за лек автомобил, който излязъл извън пътното платно и се блъснал в дърво, е подаден на тел. 112 към 7,30 ч.

Насочените към местопроизшествието екипи на РУ-Стамболийски и Спешна помощ констатирали смъртта на около 60-годишния мъж зад волана, който е пътувал сам. Причината за смъртта все още не е ясна.

Към момента се прави оглед с участието и на служители от сектор „Разследване на престъпления по пътищата“.

Движението в участъка на пътния инцидент не е спряно, но апелът е водачите да преминават с повишено внимание.


България
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