Шофьор се удари в дърво и загина в Пловдивско

Шофьор е загинал при катастрофа край село Кадиево, област Пловдив, тази сутрин. Сигналът за лек автомобил, който излязъл извън пътното платно и се блъснал в дърво, е подаден на тел. 112 към 7,30 ч.
Насочените към местопроизшествието екипи на РУ-Стамболийски и Спешна помощ констатирали смъртта на около 60-годишния мъж зад волана, който е пътувал сам. Причината за смъртта все още не е ясна.
Към момента се прави оглед с участието и на служители от сектор „Разследване на престъпления по пътищата“.
Движението в участъка на пътния инцидент не е спряно, но апелът е водачите да преминават с повишено внимание.
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1 Картофски
10:49 20.07.2026
2 Тая Работа !
На Електронна Игра !
10:52 20.07.2026
3 Джигит
10:53 20.07.2026
4 Борчвор
10:55 20.07.2026
5 Карал ли е на ламби
Монбат
11:02 20.07.2026