Шофьор се удари в дърво и загина в Пловдивско

Шофьор е загинал при катастрофа край село Кадиево, област Пловдив, тази сутрин. Сигналът за лек автомобил, който излязъл извън пътното платно и се блъснал в дърво, е подаден на тел. 112 към 7,30 ч.

Насочените към местопроизшествието екипи на РУ-Стамболийски и Спешна помощ констатирали смъртта на около 60-годишния мъж зад волана, който е пътувал сам. Причината за смъртта все още не е ясна.

Към момента се прави оглед с участието и на служители от сектор „Разследване на престъпления по пътищата“.

Движението в участъка на пътния инцидент не е спряно, но апелът е водачите да преминават с повишено внимание.