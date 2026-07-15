Заловиха пиян шофьор в с. Бистрица, карал с 4,60 промила

Шофьор с рекордните 4,60 промила алкохол в кръвта е бил заловен в столичното село Бистрица, съобщи на брифинг Любомир Минков - представител на СДВР.
Сигналът е подаден преди обяд на телефон 112 от жители на селото, които съобщили за водач с неадекватно и рисково поведение на пътя. На място веднага били изпратени служители на полицията, които след обход установили автомобила и водача в района на ул. „Иглика“ №17.
Дрегерът отчел концентрация на алкохол от 4,60 промила. Мъжът, който е на 45 години, е задържан и му е издаден талон за медицинско изследване.
По думите на представителя на СДВР автомобилът се е движел неадекватно – водачът е криволичел, не е преценявал правилно дистанцията между автомобилите и не е спазвал пътната маркировка. Това е направило впечатление на гражданите, които са подали сигнала.
Срещу шофьора е започнало бързо производство. Автомобилът ще бъде иззет като веществено доказателство и ще бъде съхраняван на паркинг на МВР.
Към момента не е ясно дали това е първото нарушение на водача. От СДВР уточниха, че няма данни той да е служител на МВР. Мъжът се е придвижвал сам и въпреки затрудненията е успял да спре при подаден сигнал от полицейските служители.
Предстои мъжът да бъде разпитан. Автомобилът е бил негова собственост.
От началото на годината до днес са установени общо 118 водачи с концентрация на алкохол над 1,2 промила алкохол. 56 от тях са с над 2 промила. “Борбата с тези престъпления е ежедневна. През изминалото денонощие около 23.00 ч. вечерта на бул. “Ломско шосе” от служители на “Пътна полиция” са установени два автомобила, които са били управлявани от млади водачи: на 18 и 19-годишна възраст. Двамата са си спретнали непозволена и нерегламентирана гонка. Спрени са и са санкционирани. Свидетелствата и на двамата за управление на МПС са иззети за срок от 1 година. На един от водачите, при направена справка, се оказва, че миналата година на бул. “Тодор Александров” е самокатастрофирал, като тогава отново е шофирал с несъобразена скорост”, добави Любомир Минков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 много ясно
15:28 15.07.2026
2 Интоксикация
15:28 15.07.2026
3 оня с коня
Коментиран от #12
15:29 15.07.2026
4 честен ционист
Коментиран от #15
15:30 15.07.2026
5 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново
15:31 15.07.2026
6 Един шофьор
15:32 15.07.2026
7 в кратце
15:35 15.07.2026
8 Пешо
15:39 15.07.2026
9 Теслатъ
15:45 15.07.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
В спешното се чудят алкохол в кръвта ли са отчитатали или кръв в алкохола❗
15:48 15.07.2026
11 Механик
Аз цял живот съм се лъгал, че мога да пия и държа на концентрат.
Извини ме за невежеството!
Бъди здрав!
15:55 15.07.2026
12 Механик
До коментар #3 от "оня с коня":Живял съм в Далечния Изток. Да, там не носят на пиене, особено на концентрати.
Това се дължи на факта, че на тия хора черните дробове много бавно отделят ензима "алкохолдехидрогеназа". За това при консумация на алкохол, особено ако се пие бързо и е концентрат, така се застрелват, че после седмица не можеш да ги намериш.
Но има и изключения.
15:59 15.07.2026
13 Да не би случайно?
16:07 15.07.2026
14 Дайте Му !
16:07 15.07.2026
15 Що бе, този?
До коментар #4 от "честен ционист":Ние да не сме алкаши като руските ти другари?
16:09 15.07.2026