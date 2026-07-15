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Заловиха пиян шофьор в с. Бистрица, карал с 4,60 промила

Заловиха пиян шофьор в с. Бистрица, карал с 4,60 промила

15 Юли, 2026 15:26 789 15

  • пиян-
  • шофьор-
  • бистрица

Предстои мъжът да бъде разпитан. Автомобилът е бил негова собственост

Заловиха пиян шофьор в с. Бистрица, карал с 4,60 промила - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор с рекордните 4,60 промила алкохол в кръвта е бил заловен в столичното село Бистрица, съобщи на брифинг Любомир Минков - представител на СДВР.

Сигналът е подаден преди обяд на телефон 112 от жители на селото, които съобщили за водач с неадекватно и рисково поведение на пътя. На място веднага били изпратени служители на полицията, които след обход установили автомобила и водача в района на ул. „Иглика“ №17.

Дрегерът отчел концентрация на алкохол от 4,60 промила. Мъжът, който е на 45 години, е задържан и му е издаден талон за медицинско изследване.

По думите на представителя на СДВР автомобилът се е движел неадекватно – водачът е криволичел, не е преценявал правилно дистанцията между автомобилите и не е спазвал пътната маркировка. Това е направило впечатление на гражданите, които са подали сигнала.

Срещу шофьора е започнало бързо производство. Автомобилът ще бъде иззет като веществено доказателство и ще бъде съхраняван на паркинг на МВР.

Към момента не е ясно дали това е първото нарушение на водача. От СДВР уточниха, че няма данни той да е служител на МВР. Мъжът се е придвижвал сам и въпреки затрудненията е успял да спре при подаден сигнал от полицейските служители.

Предстои мъжът да бъде разпитан. Автомобилът е бил негова собственост.

От началото на годината до днес са установени общо 118 водачи с концентрация на алкохол над 1,2 промила алкохол. 56 от тях са с над 2 промила. “Борбата с тези престъпления е ежедневна. През изминалото денонощие около 23.00 ч. вечерта на бул. “Ломско шосе” от служители на “Пътна полиция” са установени два автомобила, които са били управлявани от млади водачи: на 18 и 19-годишна възраст. Двамата са си спретнали непозволена и нерегламентирана гонка. Спрени са и са санкционирани. Свидетелствата и на двамата за управление на МПС са иззети за срок от 1 година. На един от водачите, при направена справка, се оказва, че миналата година на бул. “Тодор Александров” е самокатастрофирал, като тогава отново е шофирал с несъобразена скорост”, добави Любомир Минков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 много ясно

    11 0 Отговор
    Като във вица, как да ходи човека на 4.6 промила!?

    15:28 15.07.2026

  • 2 Интоксикация

    8 0 Отговор
    А за Гинес няма ли да го предложат?

    15:28 15.07.2026

  • 3 оня с коня

    8 1 Отговор
    ако беше от азиатски произходд щеше да е умрял ама бъгарина не му е проблем и на 5 промила да си кара колата

    Коментиран от #12

    15:29 15.07.2026

  • 4 честен ционист

    4 5 Отговор
    Радевсти трябва да задължат Ганчо да си инсталира по един алкозамок в машините за собствена сметка като в Русия.

    Коментиран от #15

    15:30 15.07.2026

  • 5 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    4 0 Отговор
    Браву! Вилик! Веднага мидал бакърена Стара планина да дават на негу!

    15:31 15.07.2026

  • 6 Един шофьор

    5 0 Отговор
    Не е вярно , не е вярно изпил е три бири човека и голяма работа. Апарата не е бил верен.

    15:32 15.07.2026

  • 7 в кратце

    5 1 Отговор
    Този определено е за затвор. Но....ще го пуснат след някой ден. Както обичайно става в България.

    15:35 15.07.2026

  • 8 Пешо

    7 0 Отговор
    Махнете от заглавието ,, село Бистрица ". Ще се обидят живеещите олигарси там.

    15:39 15.07.2026

  • 9 Теслатъ

    4 0 Отговор
    Жив??? -)))))))) Пишете го у рекордъ на "Гинес" (не бирата)!!!! -))))))))

    15:45 15.07.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    тоА ще изпочупи приборите на полицаите❗
    В спешното се чудят алкохол в кръвта ли са отчитатали или кръв в алкохола❗

    15:48 15.07.2026

  • 11 Механик

    4 0 Отговор
    Машалла, браточка! Шапка ти свалям!
    Аз цял живот съм се лъгал, че мога да пия и държа на концентрат.
    Извини ме за невежеството!
    Бъди здрав!

    15:55 15.07.2026

  • 12 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Живял съм в Далечния Изток. Да, там не носят на пиене, особено на концентрати.
    Това се дължи на факта, че на тия хора черните дробове много бавно отделят ензима "алкохолдехидрогеназа". За това при консумация на алкохол, особено ако се пие бързо и е концентрат, така се застрелват, че после седмица не можеш да ги намериш.
    Но има и изключения.

    15:59 15.07.2026

  • 13 Да не би случайно?

    2 0 Отговор
    Да не би случайно автомобилът на господина да се е движил със спирт?

    16:07 15.07.2026

  • 14 Дайте Му !

    1 0 Отговор
    Награда !

    16:07 15.07.2026

  • 15 Що бе, този?

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Ние да не сме алкаши като руските ти другари?

    16:09 15.07.2026

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