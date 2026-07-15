Заловиха пиян шофьор в с. Бистрица, карал с 4,60 промила

Шофьор с рекордните 4,60 промила алкохол в кръвта е бил заловен в столичното село Бистрица, съобщи на брифинг Любомир Минков - представител на СДВР.

Сигналът е подаден преди обяд на телефон 112 от жители на селото, които съобщили за водач с неадекватно и рисково поведение на пътя. На място веднага били изпратени служители на полицията, които след обход установили автомобила и водача в района на ул. „Иглика“ №17.

Дрегерът отчел концентрация на алкохол от 4,60 промила. Мъжът, който е на 45 години, е задържан и му е издаден талон за медицинско изследване.

По думите на представителя на СДВР автомобилът се е движел неадекватно – водачът е криволичел, не е преценявал правилно дистанцията между автомобилите и не е спазвал пътната маркировка. Това е направило впечатление на гражданите, които са подали сигнала.

Срещу шофьора е започнало бързо производство. Автомобилът ще бъде иззет като веществено доказателство и ще бъде съхраняван на паркинг на МВР.

Към момента не е ясно дали това е първото нарушение на водача. От СДВР уточниха, че няма данни той да е служител на МВР. Мъжът се е придвижвал сам и въпреки затрудненията е успял да спре при подаден сигнал от полицейските служители.

Предстои мъжът да бъде разпитан. Автомобилът е бил негова собственост.

От началото на годината до днес са установени общо 118 водачи с концентрация на алкохол над 1,2 промила алкохол. 56 от тях са с над 2 промила. “Борбата с тези престъпления е ежедневна. През изминалото денонощие около 23.00 ч. вечерта на бул. “Ломско шосе” от служители на “Пътна полиция” са установени два автомобила, които са били управлявани от млади водачи: на 18 и 19-годишна възраст. Двамата са си спретнали непозволена и нерегламентирана гонка. Спрени са и са санкционирани. Свидетелствата и на двамата за управление на МПС са иззети за срок от 1 година. На един от водачите, при направена справка, се оказва, че миналата година на бул. “Тодор Александров” е самокатастрофирал, като тогава отново е шофирал с несъобразена скорост”, добави Любомир Минков.