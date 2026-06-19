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„Възраждане“ пита дали България се готви да даде водите си и магистралите си на Турция и Гърция

„Възраждане“ пита дали България се готви да даде водите си и магистралите си на Турция и Гърция

19 Юни, 2026 12:12 671 29

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Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис се срещнаха в София на 4 юни, а външният министър Велислава Петрова и турският й колега Хакан Фидан - на 11 юни

„Възраждане“ пита дали България се готви да даде водите си и магистралите си на Турция и Гърция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Възраждане“ настояваме да получим максимално пълна и пространна информация за преговорите, които са водени както с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, така и с турския министър на външните работи Хакан Фидан, както за водите на Арда, така и за водите на Тунджа, и на Марица. Настояваме да получим и пълна информация за преговорите, които се водят по отношение на предоставяне на териториални концесии на Турция в България.

Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна в началото на днешното заседание.

Министър-председателят Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис се срещнаха в София на 4 юни, а външният министър Велислава Петрова и турският ѝ колега Хакан Фидан - на 11 юни, припомни БТА.

Костадинов каза, че преди една година България и Гърция са подписали двустранен протокол, с който страната ни е отстъпила за още пет години управлението на водите на река Арда на Гърция. За нас това беше много сериозна и вътрешнополитическа, и външнополитическа загуба едновременно, каза той.

В продължение на няколко седмици вече ние се опитваме да разберем какво точно се е случило на преговорите с Мицотакис, който беше тук в началото на този месец, каза Костадинов и допълни, че миналата седмица премиерът Румен Радев е казал, че България ще води преговори с Гърция.

„Въпросът е какво точно обаче ще искаме ние, защото това, което чухме, е, че България ще иска да влезе в управлението на някои пристанища в Беломорска Тракия. Само че нито една държава в Европейския съюз не търгува своите води по този начин“, каза Костадинов.

„Една държава личи кога е управлявана от държавници, тогава, когато нейните ръководители мислят за десетилетия напред. Когато обаче видим как тук от тази трибуна министър-председатели говорят за няколко месеца напред, това вече е много трагично. Защото миналата година Росен Желязков, тогавашният министър-председател, ни убеждаваше как ние сме щели да получаваме пари от Гърция за това, че ще им даваме вода“, посочи Костадинов.

По негови думи е станало ясно, че за миналата година България е получила 4,2 милиона лева. „При условие, че сме продали 164 милиона кубични метра вода на Гърция, това означава, че ние сме продали един кубичен метър на стойност две стотинки. Същевременно водата в община Ивайловград, на чиято територия се намира последният язовир, от който ние изпускаме вода за Гърция, водата за българските граждани е шест лева“, каза лидерът на „Възраждане“.

Тази година се получава едно интересно съвпадение, защото три дни след като Мицотакис беше на посещение тук, един от заместник-министрите, който участваше в този преговорен процес - Атанас Костадинов, беше уволнен. Може би това е част от политическата чистка в управлението на държавата, което е съвсем нормално, посочи Костадинов и допълни, че си задават въпроса да не би когато гърците са дошли, да са поискали точно един от тези, които са били по-твърди в отстояването на българската позиция, да бъдат премахнати от управлението на страната.

Ние искаме да получим информация дали турският външен министър Хакан Фидан не е поставил въпроса за българските води. Защото той е поставил въпроса за българската територия, каза Костадинов.

Той добави, че българското правителство в лицето на министър Иван Шишков е заявило, че няма проблем да даде една магистрала на Турция. „Явно такива преговори се водят“, каза той.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    11 2 Отговор
    Не даваме.Те сами си взимат.

    12:14 19.06.2026

  • 2 Костя дъ Простя

    11 8 Отговор
    Се мъчи да влезе
    В Обектива.
    Но неговите РУСОФИЛКИ
    Вече пристанаха на Генерал Боташ.

    Гагаузката скоро отива в историята
    Подобно на Сидеров.

    12:15 19.06.2026

  • 3 Гост

    6 4 Отговор
    Българите и дпе дават за без пари.

    Коментиран от #6

    12:16 19.06.2026

  • 4 да това е

    6 2 Отговор
    интересен въпрос

    12:18 19.06.2026

  • 5 Възраждане пита но това е глас в пустиня

    7 0 Отговор
    Бог високо цар далеко народа изроден.

    12:19 19.06.2026

  • 6 бою циганина

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    преди години дадох магистрала люлин да я строят турци..... султана така пожела

    12:19 19.06.2026

  • 7 А на кой?

    4 0 Отговор
    Ние само крадеме,пари няма.Други желаещи също няма.

    12:20 19.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 На глупав и npoзз народ

    6 0 Отговор
    Не може да се помогне.

    12:22 19.06.2026

  • 10 Винету

    3 2 Отговор
    Боташ, (руско-турски) ботуш. Ен договор, за геополитически ,стратегически контрол над България. Използваната химикалка е: Нямам никакво желание, да им пиша имената. Ще бъдат изтрити, така или иначе, от българската история. Националните предатели, историята, не ги помни.

    Коментиран от #19

    12:23 19.06.2026

  • 11 Още ли не осъзнавате

    10 1 Отговор
    че зеленият потник ви излъга? Ще се теглят заем след заем, мандата ще се точи, виновни няма да има и никога няма да научите истините за Петрохан, Баба алино и изчезналите милиарди...

    Коментиран от #13

    12:24 19.06.2026

  • 12 Само поробването е

    4 1 Отговор
    Като самомаркирането по западните вериги. Не е задължително но след като нито една каса не работи нямаме друга възможност.

    12:28 19.06.2026

  • 13 Ми той кмета имал желание

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Още ли не осъзнавате":

    Да събори укронациските незаконни постройки но нямало Багер който бил повреден или не му дават да работи.

    12:32 19.06.2026

  • 14 Радев е гнида

    7 1 Отговор
    Кауна трябва да бъде държан изкъсо и да му се иска отчет за всяко действие !

    12:33 19.06.2026

  • 15 Работодателите нали получават разрешение

    1 0 Отговор
    За назначаване на азиатци на свободните работни места. Значи могат да се назначат чуждестранни работници от Азия. Защо трябва друга държава членка да строи беге магистрали. Не мога да разбера.

    12:40 19.06.2026

  • 16 Прецакването

    0 1 Отговор
    Тряваше ти да си на мястото на Радев,не мислиш ли?

    12:41 19.06.2026

  • 17 НЯМА ЛИ КОЙ ДА ДАДЕ ПАРЛАМЕНТА

    2 0 Отговор
    На кучетата.

    12:43 19.06.2026

  • 18 НА ЕСЕН НЯКОЙ ЩЕ ЯДЕ ДЪРВОТО

    2 0 Отговор
    С тези цени, обедняването и връхлитаща ни криза Банкя да не стане кииф.

    12:46 19.06.2026

  • 19 руско турски ботуш няма

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Винету":

    Не съществува. И няма как да съществува. Дано и Русия да го разбере най сетне. Турция е изцяло под влиянието на Британия и САЩ.

    Коментиран от #27

    12:46 19.06.2026

  • 20 Боташ

    3 0 Отговор
    Радефъ ще продаде България

    12:48 19.06.2026

  • 21 Самопоробването е като самомаркирането

    1 0 Отговор
    Всички да против но си траят да не стане още по зле.

    12:49 19.06.2026

  • 22 Костя Костадинович Копейкин

    2 1 Отговор
    И ако са дадени на Гърция и Турция... защо са дадени на тях?... Защо не са дадени на Русия???... Защо?

    12:52 19.06.2026

  • 23 копейкин

    1 2 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ БЕ!

    12:52 19.06.2026

  • 24 Сега играят сценка

    4 0 Отговор
    Царя дава пъдаря не дава. Нещо такова.

    12:52 19.06.2026

  • 25 Един ми слага минус само на мен , ОК

    0 0 Отговор
    Други подобни мнения даже по остри критики на тях не слага минус . Да е жив и здрав. Ние не сме ззлобни.

    12:55 19.06.2026

  • 26 костя

    0 2 Отговор
    трябва да бъде разчленен за назидание на русофили и копейки!

    12:55 19.06.2026

  • 27 Да де....

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "руско турски ботуш няма":

    Обаче наш мунчо обу руските ботуши и вече марширува, ще по марширува докато му излезат мазоли, и докато от ЕС нему изплющят дузина шамара по празната му фатмашка кратуна.

    12:56 19.06.2026

  • 28 Другата седмица

    1 2 Отговор
    Ще бъдат големи
    Жеги .

    МУРГАВИЯ Напълни ли
    Басейна в Тюленово?

    12:57 19.06.2026

  • 29 Копейкин

    0 2 Отговор
    Да ги дадем на Русия!

    12:58 19.06.2026

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