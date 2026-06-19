Пожар до хотели в Слънчев бряг, огънят обхвана и покрив на магазин

Пожар е възникнал в района на курортния комплекс Слънчев бряг, след като са се запалили отпадъци в близост до хотели и заведения. Инцидентът е станал малко след обед в петък, а на място незабавно са изпратени екипи на пожарната, съобщи Нова тв.
По информация на противопожарните служби в овладяването на огъня участват два специализирани автомобила с огнеборци. Пламъците са локализирани в зоната на запалването и не застрашават туристи, персонал или близките сгради.
Пожарникарите продължават работа по окончателното потушаване на огнището и недопускане на разпространение на огъня към съседни терени. Причините за възникването на пожара се изясняват.
Заради вятъра пожарът е обхванал покрив на магазин. Освен двата противопожарни екипа, към Слънчев бряг са изпратени още два, за да се справят с огъня. Към момента няма опасност за близкия хотел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
14:12 19.06.2026
2 Чудесно
14:12 19.06.2026
3 Алоооо кажете кой
Веднага!!!
Коментиран от #8
14:13 19.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 оня с коня
Как е в булгарристан
14:14 19.06.2026
6 Ти пък какво правиш
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Там последен и тук и там
14:15 19.06.2026
7 Здравков
14:16 19.06.2026
8 оня с коня
До коментар #3 от "Алоооо кажете кой":Хотел Феникс също е в пламъци
14:18 19.06.2026
9 Слънчака е
Коментиран от #16
14:20 19.06.2026
10 Питанка
Коментиран от #13
14:22 19.06.2026
11 турист
14:22 19.06.2026
12 Айляк
Просто е.
Терор. Тероризъм по бандерски.
Ама кака Сийка готвачката забравила тигана, а пък дедо Ради бръкнал у контакта, това са глупости, бла-бла...
Вън от България, бандери.
14:23 19.06.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Питанка":Скъпите хотели в Свети Влас на Диневи по 10 украинци в стая и завъдили хлебарки и гризачи.Имаше разлепени по хотелите че в неделя ще минават ловци на плъхове и хлебарки.
14:27 19.06.2026
14 Тъпите рускини и украинки
14:33 19.06.2026
15 миме
14:42 19.06.2026
16 миме
До коментар #9 от "Слънчака е":нема такова нещо кат"украинци"
14:45 19.06.2026