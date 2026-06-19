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Пожар до хотели в Слънчев бряг, огънят обхвана и покрив на магазин

Пожар до хотели в Слънчев бряг, огънят обхвана и покрив на магазин

19 Юни, 2026 14:10 733 16

  • пожар-
  • слънчев бряг-
  • покрив

Четири противопожарни екипа се включиха в овладяването на пламъците

Пожар до хотели в Слънчев бряг, огънят обхвана и покрив на магазин - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пожар е възникнал в района на курортния комплекс Слънчев бряг, след като са се запалили отпадъци в близост до хотели и заведения. Инцидентът е станал малко след обед в петък, а на място незабавно са изпратени екипи на пожарната, съобщи Нова тв.

По информация на противопожарните служби в овладяването на огъня участват два специализирани автомобила с огнеборци. Пламъците са локализирани в зоната на запалването и не застрашават туристи, персонал или близките сгради.

Пожарникарите продължават работа по окончателното потушаване на огнището и недопускане на разпространение на огъня към съседни терени. Причините за възникването на пожара се изясняват.

Заради вятъра пожарът е обхванал покрив на магазин. Освен двата противопожарни екипа, към Слънчев бряг са изпратени още два, за да се справят с огъня. Към момента няма опасност за близкия хотел.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Вчера руснак надупчи с автомат два буса на украинци които не искали да слушат руският химн.

    Коментиран от #6

    14:12 19.06.2026

  • 2 Чудесно

    12 0 Отговор
    всичко там е на престъпници

    14:12 19.06.2026

  • 3 Алоооо кажете кой

    9 1 Отговор
    Хотел
    Веднага!!!

    Коментиран от #8

    14:13 19.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 оня с коня

    10 2 Отговор
    "отпадъци в близост до хотели и заведения"
    Как е в булгарристан

    14:14 19.06.2026

  • 6 Ти пък какво правиш

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Там последен и тук и там

    14:15 19.06.2026

  • 7 Здравков

    4 0 Отговор
    Ако изгори и хотела след увеличените 500 % такси смет към данъците биха ли попитали какво е това сметище ? Ще е добра новина с добър отговор ,евентуално.

    14:16 19.06.2026

  • 8 оня с коня

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Алоооо кажете кой":

    Хотел Феникс също е в пламъци

    14:18 19.06.2026

  • 9 Слънчака е

    5 0 Отговор
    руско-украински анклав!

    Коментиран от #16

    14:20 19.06.2026

  • 10 Питанка

    4 0 Отговор
    Е как сметище на 19. Юни в централна част с магазини и хотели ? Това курорт ли е , махала ли е някоя на село ? Малии , Слънчев Бряг . притесних се за Украинци и Руснаци там . Горките , а от война избягаха с банкови сметки и лимузини. Тука същата работа и без война и природни катаклизми народ не остана. Но ,пък може и да разберат най-после за къде са се натискали и попаднали. По добре в Македония и Албания да бяха отишли. Или в Конго въпреки военната хунта.

    Коментиран от #13

    14:22 19.06.2026

  • 11 турист

    7 0 Отговор
    Слънчака трябва да се събори и на мястото на хотелите да се направят модерни бунгала и малки вили , дворчета , спортни площадки , зони за деца.С две думи , човек да отиде наистина на почивка .

    14:22 19.06.2026

  • 12 Айляк

    5 0 Отговор
    Буташ бандерско Баба Алино, имаш от раз бандерски пожар у Слънчо бийч.
    Просто е.
    Терор. Тероризъм по бандерски.
    Ама кака Сийка готвачката забравила тигана, а пък дедо Ради бръкнал у контакта, това са глупости, бла-бла...
    Вън от България, бандери.

    14:23 19.06.2026

  • 13 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Питанка":

    Скъпите хотели в Свети Влас на Диневи по 10 украинци в стая и завъдили хлебарки и гризачи.Имаше разлепени по хотелите че в неделя ще минават ловци на плъхове и хлебарки.

    14:27 19.06.2026

  • 14 Тъпите рускини и украинки

    3 0 Отговор
    купуват в затворени комплекси евтино и после нашите търгаши ги дерат с такси поддръжка!

    14:33 19.06.2026

  • 15 миме

    0 0 Отговор
    поредните мафиотски разборки между богаташите,обичайно при капитализма

    14:42 19.06.2026

  • 16 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Слънчака е":

    нема такова нещо кат"украинци"

    14:45 19.06.2026

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