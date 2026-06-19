Съдийка няма да бъде наказана за разбирането си, че брачната изневяра е „углавно престъпление и се наказва по закон от римското право“

Върховният административен съд (ВАС) потвърди отказа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) да образува дисциплинарно производство срещу съдийка за нейни коментари за изневярата в съдебен акт, станал публично известен. Основните мотиви за това са, че, от една страна, е изтекла давността за образуване на дисциплинарка, а от друга – правораздавателната дейност на съдията се преценява само чрез инстанционен контрол, пише news.lex.bg.

Казусът е свързан със съдията от районния съд в Плевен Светла Замфирова. На 29 април 2025 г. тя се произнася по спор за родителски права и в мотивите към решението пише следното: „Брачната изневяра е углавно престъпление и се преследва и наказва по закон от римското право“.

Нататък тя се позовава на практиката в САЩ: „Според закон от 1907 г. изневярата все още е престъпление в щата Ню Йорк, текстът до момента не е отпаднал.

Прелюбодеянието се третира като престъпление в няколко американски щата като Оклахома, Уисконсин и Мичиган, макар че обвиненията в съда са редки, а присъдите – още повече. Законовите текстове са останали от времето, когато изневярата все още е била единствената легална причина за развод. Според нюйоркския закон дефиницията за прелюбодеяние е случай, в който „човек, чийто съпруг/съпруга е жив, влиза в интимни отношения с друг“. Прелюбодеяние е и връзката с женен мъж или с омъжена жена. Едва няколко седмици след приемането на закона през 1907 г. са били арестувани женен мъж и жена“.

На 5 май м.г. адвокат подава сигнал за написаното в акта до председателя на РС-Плевен Вера Найденова.

На 20 май 2025 г. части от решението на съдия Замфирова са публикувани във фейсбук групата „Правна лудост“.

Два дни по-късно втори адвокат подава сигнал по повод мотивите на Светла Замфирова.

Двата сигнала са разгледани от етичната комисия към Плевенския окръжен съд, която е изляза със становище, че Замфирова е уронила престижа на съдийската професия с написаното в мотивите към решението.

На 3 февруари 2026 г. председателят на РС-Плевен предлага на Съдийската колегия да образува дисциплинарно производство срещу Замфирова.

И на 10 март т.г. СК на ВСС отказва по две причини. Едната е, че на 10 януари 2026 г. е изтекла 6-месечната давност за образуване на дисциплинарно производство срещу съдийката. А втората – кадровиците приемат предложението за недопустимо, защото фактическите основания, които се сочат като нарушение на етичния кодекс, попадат в обхвата на съдийската независимост и не могат да бъдат квалифицирани като нарушение на служебните нарушения или нарушаване на кодекса.

Шефът на РС-Плевен Вера Найденова оспори решението на колегията пред ВАС. Тричленен състав с председател и докладчик Николай Гунчев и членове Ирина Кюртева и Стела Динчева обаче отхвърли жалбата.

Върховните съдии отбелязват, че решението на СК на ВСС е мотивирано, правилно е изчислен давностният срок и той действително е изтекъл.

„Шестмесечният срок започва да тече от узнаването от един от органите и лицата по чл. 312, ал. 1 от ЗСВ, не се прекъсва и не тече поотделно за всеки от тях. Съгласно чл. 310, ал. 3, изр. 2 от ЗСВ, при нарушение, което накърнява престижа на съдебната власт, сроковете по ал. 1 започват да текат от разгласяване на деянието извън органите на съдебната власт (в този контекст, противно на становището на жалбоподателя, без правно значение за датата на откриване на нарушението е кога председателят на районния съд е получил становището на КПЕ). В случая СК на ВСС е проучила и съобразила периодите, в които съдия Замфирова е била в законоустановен отпуск, и аритметично правилно е изчислила, че 6-месечният срок за образуване на дисциплинарно производство, считано от датата на разгласяването на деянието извън органите на съдебната власт, е започнал да тече най-късно на 22.05.2026 г. (решението на съдия Замфирова и мотивите в него са придобили широка публичност след публикуването му във Фейсбук), което означава, че към датата на предложението на административния ръководител на Районен съд – Плевен този срок е бил изтекъл“, пише ВАС.

Върховните съдии отбелязват, че от съществено значение е и фактът, че е налице и друго самостоятелно основание за недопустимост на предложението на шефката на РС-Плевен. „В рамките на функционалния имунитет (чл. 132 от Конституцията на Република България) е дейността на съдията по осъществяване на правораздавателната му функция (чл. 117, ал. 2 от Конституцията на Република България), която може да бъде преценявана само по пътя на горестоящ съдебен контрол (инстанционен или извънреден). Неправилното тълкуване и приложение на материалния, респ. на процесуалния закон, не може да бъде основание за ангажиране на дисциплинарна отговорност на съдия“, посочва ВАС.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред петчленен състав на съда.

Какво дисциплинарно наказание?Не е зле да се прави скрининг от психиатър на съдиите. Прекалено много станаха случаите на психично отклонили се.

Дааааа, така изглеждат жените съдийки в очите на обществото.

Групата удачно в слуая „Правна лудост“. Лудост ли, глупост ли, съдиите трябва да внимават какво пишат в актовете си, че ги чете много народ. И пример взима.

На мен ми мирише на „АЙ“. 😉

То това остана…

Това е откачена работа бе.

Не им се занимава с изплискала легенЯ

Абе нещо съм се объркал ли? Да не сме 1368 година примерно? Що за инфантилност

Чак така. Попринцип съм против ама чак такива вече крайности в съда са малоумни. Той ми изневери – да лежи в затвора…

Глупости.

С тия псевдо християнски ценности дето Миряново синче и попа ни руска марионетка изповядват, не съм изненадан и такива съдии да се явят. Като ще е голям предтъпление ако изневярата я извършва жена. Нали… Щото как иначе. Средновековни глупости

Ми такова е ми

Хахахс

Обаче гледайте какво прави Фейсбук клюкарстването, за едни мотиви, може да ти изхвръкне главата, ако вземат, че бъдат разгласени в интернет от „доброжелатели“, търсещи сензации.

ВАС си го е казал повече от ясно и щом лицето В.П. от СРС може да коментира и дава квалификации свободно за исторически доктрини и течения в политиката, не виждам причина и този магистрат да бъде ограничаван в изразяването на своите аргументи.