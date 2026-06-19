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"Мальовица" отговори на Шишков за строителството

"Мальовица" отговори на Шишков за строителството

19 Юни, 2026 16:56 1 208 9

  • мальовица-
  • лифт-
  • иван шишков-
  • строителство

Трябва ли да се случи инцидент, за да бъде модернизиран, питат от пресцентъра на „Мальовица“

"Мальовица" отговори на Шишков за строителството - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Модернизацията и реконструкцията на стария влек в седалков лифт от село Говедарци до Мальовица (община Самоков), е напълно законна, като са спазени всички процедури в законодателството“. Това се почва в съобщение от пресцентъра на „Мальовица“.

По-рано днес регионалният министър Иван Шишков заяви, че в момента в района на Мальовица се извършва незаконно строителство, което продължава въпреки забраната на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

„Инвестиционният проект е одобрен от община Самоков и е издадено разрешение за строеж от РДНСК – Софийска област. Инвестиционното намерение се реализира изцяло в габарита на съществуваща просека, чиито дължина и ширина се запазват напълно. Просеката е изградена съгласно разрешение от 1987 г. Обектът се ползва от "Ви Ай Хънтинг“ ООД съгласно Нотариален акт за учредяване на вещно право на ползване, по силата на който "Български туристически съюз“ дава право на ползване на дружеството, входирало инвестиционното намерение“, се посочва в прессъобщението.

„Именно ДНСК е изложила в Мотивите на Решение №СО-37-ПР/2025 на РИОСВ – София, че извършването на реконструкцията и модернизацията на въпросния влек не представлява ново строителство в поземлен имот, придобит по смисъла на § 3 от ПЗР на Закона за горите и не съществува правна пречка да се извършат дейностите, описани в Инвестиционното предложение. Представители на Дирекция "Национален парк Рила“, участвали в проверката, са установили, че строителните дейности се извършват извън границите на парка и не представляват нарушение на режимите и нормите, действащи в защитената територия“, посочват от „Мальовица“.

„Същевременно инвестиционният проект е разработен от правоспособни проектанти в съответните проектантски специалности, които носят професионална и законова отговорност за изготвените от тях проектни решения. Проектът е преминал и независима оценка за съответствие от лицензирано консултантско дружество, което е удостоверило съответствието му със съществените изисквания към строежите и приложимите нормативни изисквания. Относно дължина на трасето – то се запазва в цялост, като последните два стълба на територията на парк "Рила“ са служили за обтегачи на стоманеното въже на влека. В новото съоръжение (лифт) не е необходимо да има стълбове за обтягане на въжето, тъй като те влизат в горна станция и променят посоката си към долна станция. При влекът, като съоръжение, горната станция представлява обръщало, а при лифтът горната станция съвместява обтягане, обръщане и смяна на посока“, заявяват още от пресцентъра.

„Процесното инвестиционно намерение не предвижда промяна предназначението на имота. Не се предвижда усвояване на нови горски площи. Не се предвижда изграждане на ново трасе. Не се предвижда нов урбанизиран обект върху горска територия. Старият влек в село Говедарци, община Самоков, който превозваше туристи до Мальовица, беше в окаяно състояние и опасен за хората“, посочиха още от „Мальовица“.

„Трябва ли да се случи инцидент, за да бъде модернизиран? Съществуващото съоръжение е не просто морално остаряло, но и не отговаря на съвременните изисквания за безопасност, комфорт и енергийна ефективност, а поддръжката му по никакъв начин не може да компенсира недостатъците му! Новият четириседалков лифт е с капацитет от 1520 души на час. Идеята на инвестиционното предложение е да се модернизира съществуващо ски съоръжение – ски влек, в нова въжена линия за превоз на хора – четириседалков лифт. За да се случи това, трябва да бъдат подменени долната и горна станция, носещите стълбове, въжето, транспортните средства на въжената линия. При модернизацията ще бъде запазено трасето на съществуващия влек с неговите габарити – дължина и ширина, като няма да бъде изсичана дървесна растителност. Ще бъде запазено разположението на стълбовете, като старите стълбове и фундаменти ще бъдат демонтирани и на същите места ще бъдат изградени новите“, се посочва в прессъобщението.

„С инвестиционното намерение се предоставят съвременни и модерни условия за практикуване на различни видове спорт и туризъм. От друга страна с модернизацията се осигурява безопасността на посетителите. Новото съоръжение – четириседалков лифт, се състои от долна и горна задвижваща станция; горна връщаща станция; 10 бр. стълбове по трасето. Хоризонталната дължина на съоръжението ще бъде 621м, а по наклон 676 метра. Капацитетът ще е от 1520 човека на час (към момента капацитета на влека е 900 души на час), придвижвани със скорост 2.60 м/сек. Ще има 57 седалки, а пътуването в едната посока ще отнема 4 минути и 20 секунди.

Проектът не носи вреди на околната среда, тъй като е свързан със замяна на износени елементи, подмяна на морално остарели такива, осигуряване на безопасни условия за ползване“, се казва още в прессъобщението.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    9 4 Отговор
    А покрай влека строим и вилни селища както хотела за птички в подпорната стена

    16:59 19.06.2026

  • 2 Фен

    8 4 Отговор
    Безумни "еколози"! Витоша е гола, без дървета. Но там не може да се изградят лифтове!? А как ги правят в Австрия, Италия, Франция? Просто тамошните хотелиери плащат на нашите "еколози", да не позволяват да се развива зимният туризъм у нас.

    Коментиран от #4

    17:07 19.06.2026

  • 3 станко

    5 4 Отговор
    Прогресивният Радевски кабинет си мисли че всичко започва от тях.

    Коментиран от #8

    17:07 19.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Въй

    1 2 Отговор
    Мальовица е започнала да Шишкавее.

    17:34 19.06.2026

  • 7 Гост

    4 0 Отговор
    В Мальовица няма как да няма мутри и далавери, това е невъзможно

    17:52 19.06.2026

  • 8 Едва ли.....

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "станко":

    Шишака просто се взема на прекалено сериозно.

    17:54 19.06.2026

  • 9 Радев

    2 0 Отговор
    СЪБАРЯЙ МУТРИТЕ!

    18:01 19.06.2026

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