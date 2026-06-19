Товарен камион катастрофира на АМ „Тракия“

Товарен автомобил самокатастрофира на автомагистрала „Тракия“ в платното в посока Бургас.
Инцидентът е станал днес малко след 15.30 часа в района на 219-ия километър.
Шофьорът е 38-годишен мъж, който за щастие се е разминал без наранявания. Нанесени са единствено материални щети. Пробата му за алкохол, направена на място, е отчела отрицателен резултат.
В момента в участъка има полицейски екип, който обслужва произшествието.
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1 Катастрофата !
Кой е Втория Обект ?
18:21 19.06.2026
2 По принцип
18:31 19.06.2026
3 МПС
19:01 19.06.2026
4 Гост
1. Преумора и заспиване.
2. За да не са айляк по време на път ЧАТЯТ ПО ТЕЛЕФОНА!
19:05 19.06.2026
5 Факти
19:33 19.06.2026