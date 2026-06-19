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Товарен камион катастрофира на АМ „Тракия“

Товарен камион катастрофира на АМ „Тракия“

19 Юни, 2026 19:08, обновена 19 Юни, 2026 18:10 839 5

  • катастрофа-
  • магистрала тракия-
  • камион

Шофьорът се размина без травми

Товарен камион катастрофира на АМ „Тракия“ - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Товарен автомобил самокатастрофира на автомагистрала „Тракия“ в платното в посока Бургас.

Инцидентът е станал днес малко след 15.30 часа в района на 219-ия километър.

Шофьорът е 38-годишен мъж, който за щастие се е разминал без наранявания. Нанесени са единствено материални щети. Пробата му за алкохол, направена на място, е отчела отрицателен резултат.

В момента в участъка има полицейски екип, който обслужва произшествието.


България
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