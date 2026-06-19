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Бившият шеф на ДНСК: Случаите с „Баба Алино“ и АМ „Хемус“ са пример за грубо погазване на закона

Бившият шеф на ДНСК: Случаите с „Баба Алино“ и АМ „Хемус“ са пример за грубо погазване на закона

19 Юни, 2026 18:40 596 17

  • влади калинов-
  • баба алино-
  • ам хемус

Според него при строителството на магистралата нарушенията са били допуснати от държавата, докато при „Баба Алино“ институциите не са изпълнили задълженията си по контрол

Бившият шеф на ДНСК: Случаите с „Баба Алино“ и АМ „Хемус“ са пример за грубо погазване на закона - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Случаите с незаконното строителство в местността „Баба Алино“ и четвъртия лот на автомагистрала „Хемус“ имат общ знаменател – грубо нарушение на закона". Това заяви бившият началник на Дирекцията за национален строителен контрол арх. Влади Калинов в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

По думите му и в двата случая става въпрос за незаконно строителство, но с различни финансови измерения. „При „Баба Алино“ щетите вероятно ще бъдат за сметка на частен инвеститор и могат да достигнат около 50 млн. евро. При АМ „Хемус“ обаче са раздадени поне десет пъти повече средства“, посочи Калинов. Той определи и двата случая като „брутално погазване на закона по най-жестокия възможен начин“.

Според него при строителството на магистралата нарушенията са били допуснати от държавата, докато при „Баба Алино“ институциите не са изпълнили задълженията си по контрол. „Основната отговорност е на местната власт и на цялата поредица от кметове през годините. Самият факт, че са издадени удостоверения за търпимост, показва, че много хора не са си свършили работата“, заяви той и добави: „Дефектът с незаконното строителство се отглежда трайно в България от много години насам“.

По отношение на разследването на строителството на АМ „Хемус“ Калинов разказа, че по време на работата си в ДНСК е възложено заснемане на терените с дрон, тъй като до част от обектите е било трудно да се достигне по друг начин. „Поръчахме на геодезическа фирма да извърши заснемане на цялата територия. Изготвен беше запис, който разпространихме до всички компетентни институции“, каза той. По думите му всички събрани материали по случая са били предадени на МВР.

Калинов припомни още, че по негово време като ръководител на ДНСК е било предприето дисциплинарно уволнение на предишния директор на Регионалната дирекция на строителния контрол в Ловеч заради констатирани нарушения, свързани с АМ „Хемус“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Без майтап

    2 4 Отговор
    Руменчо смачка гласувалите за него ,ти говориш за някакви си закони.

    18:45 19.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Къде Видя Закон Тука ?

    4 0 Отговор
    ----------------- !

    Коментиран от #5

    18:45 19.06.2026

  • 5 Тук Такова Нещо !

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Къде Видя Закон Тука ?":

    Няма !

    18:46 19.06.2026

  • 6 погледнете

    4 0 Отговор
    простите мутри на всички бг политици бизнесмени и т.н. измет?

    18:47 19.06.2026

  • 7 ПеПедофил

    2 1 Отговор
    Важното е да се опитаме да размием вината, да я прехвърлим към РИОСВ, украинското и руското посолство, най-вече към ДНСК. Нищо че такова ниско строителство попада в четвърта категория по ЗУТ и за него отговаря общината, а ДНСК е от първа до трета категори. Ако беше легален комплекс с всички инвестиционни намерения и платени такси, щеше да е в ресора на ДНСК, ама понеже всичко е нелегално, не трябва да е ясно че общината е отговорна, щото нашето кметче е най-най. Путин е виновен!

    Коментиран от #8

    18:49 19.06.2026

  • 8 какви категории бе

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "ПеПедофил":

    всички са са джендема!!!!!!

    18:50 19.06.2026

  • 9 Дориана

    3 0 Отговор
    Някои корумпирани политици и чиновници си въобразиха, че са Над Закона. Сега дойде времето когато по трудния начин ще разберат , че тава което са посели като кражби и корупция това ще пожънат.Борисов и Пеевски да осъзнаят, че времето на корумпирана , мафиотска и Превзета България вече свърши. Идва Новото време на разплата.

    18:52 19.06.2026

  • 10 търговище

    5 0 Отговор
    ламаята хари от ТЪРГОВИЩЕ ИМА 6 ИМОТА във незакония град

    18:57 19.06.2026

  • 11 Питам

    4 0 Отговор
    Ти бе КАЛИНКОВ, до като беше шеф, какво прави? чешеше си ушите и прибираше рушвети?

    19:01 19.06.2026

  • 12 банга ранга и чанга

    3 0 Отговор
    Банкенският артист и закон са две различни неща.За него, той е закон и прокурор и стражар и съдия и полицай и следовател и законодател. Ще остане да се харчи спокойно пенсията и всичко що шава на фронтовата територия трябва да му е благодарно за беззаконията и разрухата, която причини на българите.

    19:04 19.06.2026

  • 13 Български гражданин

    3 0 Отговор
    Със съдействието на управляващите .

    19:07 19.06.2026

  • 14 Бандита Тиква и Прасе

    3 0 Отговор
    Ние намазахме филиите , а пилота да търси под вола теле ....всичко е във офшорки и съвсем законно ВЗЕМАНЕ ( крадене) от простия Български Народ !!!!!!

    Коментиран от #15

    19:16 19.06.2026

  • 15 Сарафов

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бандита Тиква и Прасе":

    Прави да моите верни другари банкята и пиши , притаите главния прокурор на София !

    19:17 19.06.2026

  • 16 Съд и затвор за тиквуна и ортака му шиш

    2 0 Отговор
    Съд и затвор за крадците на България !!!!!

    19:19 19.06.2026

  • 17 Неразбрал

    2 0 Отговор
    Абе някои да ми обясни кои беше тоя които строеше магистрала ХЕМУС и кое правителство раздаде милионите на свои хора ...????????

    19:23 19.06.2026

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