Бившият шеф на ДНСК: Случаите с „Баба Алино“ и АМ „Хемус“ са пример за грубо погазване на закона

„Случаите с незаконното строителство в местността „Баба Алино“ и четвъртия лот на автомагистрала „Хемус“ имат общ знаменател – грубо нарушение на закона". Това заяви бившият началник на Дирекцията за национален строителен контрол арх. Влади Калинов в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

По думите му и в двата случая става въпрос за незаконно строителство, но с различни финансови измерения. „При „Баба Алино“ щетите вероятно ще бъдат за сметка на частен инвеститор и могат да достигнат около 50 млн. евро. При АМ „Хемус“ обаче са раздадени поне десет пъти повече средства“, посочи Калинов. Той определи и двата случая като „брутално погазване на закона по най-жестокия възможен начин“.

Според него при строителството на магистралата нарушенията са били допуснати от държавата, докато при „Баба Алино“ институциите не са изпълнили задълженията си по контрол. „Основната отговорност е на местната власт и на цялата поредица от кметове през годините. Самият факт, че са издадени удостоверения за търпимост, показва, че много хора не са си свършили работата“, заяви той и добави: „Дефектът с незаконното строителство се отглежда трайно в България от много години насам“.

По отношение на разследването на строителството на АМ „Хемус“ Калинов разказа, че по време на работата си в ДНСК е възложено заснемане на терените с дрон, тъй като до част от обектите е било трудно да се достигне по друг начин. „Поръчахме на геодезическа фирма да извърши заснемане на цялата територия. Изготвен беше запис, който разпространихме до всички компетентни институции“, каза той. По думите му всички събрани материали по случая са били предадени на МВР.

Калинов припомни още, че по негово време като ръководител на ДНСК е било предприето дисциплинарно уволнение на предишния директор на Регионалната дирекция на строителния контрол в Ловеч заради констатирани нарушения, свързани с АМ „Хемус“.