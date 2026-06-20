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Български и сръбски туристи изкачват заедно връх Руй

Български и сръбски туристи изкачват заедно връх Руй

20 Юни, 2026 08:20 1 082 21

  • събрия-
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  • изкачване-
  • туристи

По пътя си туристите ще се отбият до хижа "Руй"

Български и сръбски туристи изкачват заедно връх Руй - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Български и сръбски туристи ще изкачват заедно днес връх Руй от двете страни на границата. Върхът е висок 1706 м.

От българска страна изкачването ще започне в 10:00 часа. Туристите ще тръгнат от селата Забел и Ломница. И по двата маршрута разстоянието е около 8 км. Маршрутът от Ломница е с 1000 м денивелация, а от Забел - с 900 м.

По пътя си туристите ще се отбият до хижа "Руй", където ги очаква вкусна храна, уточнява БНР.

Организаторите от Трънското туристическо дружество са се погрижили за доброто настроение на участниците в похода с жива музика от гайдарски състав и народна певица.

Предвижда се групите от България и Сърбия да се срещнат на върха в 14:00ч. Тъй като той е граничен е необходимо уведомление от страна на желаещите да се включат в изкачването до Гранична полиция.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    7 3 Отговор
    Така така...... Що туристки съм ги водил на разходка, за да изкачат връх Руй...

    Коментиран от #10

    08:23 20.06.2026

  • 2 любопитен кръшкач

    8 1 Отговор
    Някоя млада сръбкиня да се качи на моя Руй!

    08:39 20.06.2026

  • 3 к0к0рч0 💋🍌

    6 1 Отговор
    аз го качвам всяка нощ

    08:39 20.06.2026

  • 4 Стас

    6 1 Отговор
    На оня,моя,вече ще му казвам Руй,а не онова с Х.

    08:41 20.06.2026

  • 5 муцунка

    3 3 Отговор
    На Никол Кидман трябва ли й Руй?Вече е на пийсе годинки.

    Коментиран от #7

    08:43 20.06.2026

  • 6 Ели Енчева

    6 0 Отговор
    На 59 години е Никол,бре!Гледай,какво четеш и пишеш!

    08:44 20.06.2026

  • 7 Абе

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "муцунка":

    На една жена ако има кой да й го даде, вероятно няма да го откаже и на 60+!

    08:45 20.06.2026

  • 8 В духа на Факти

    4 2 Отговор
    Не са туристи, а туристки и върхът не е Руй.

    Коментиран от #9

    09:12 20.06.2026

  • 9 Езвенете

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "В духа на Факти":

    Ну аз къту по недоучил, ни ми давът ощи жините тъ съм детствен, и саму си мисля зъ секс! Тува ли намеквте, или съ излагъм пак?!

    09:23 20.06.2026

  • 10 Ъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Да не си играл ролята на туристката?

    Коментиран от #12

    09:24 20.06.2026

  • 11 Гост

    2 0 Отговор
    Пак сте сбъркали една буква в правописа.

    09:27 20.06.2026

  • 12 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ъъъъ":

    Да не си ми мераклисана да ме ..... с пенисколан?

    09:30 20.06.2026

  • 13 Механик

    0 2 Отговор
    И колко човека в България ще се впечатлят от тази новина, та сте я сложили даже на заглавната страница?
    Кого го интересува кой ще се качва на рУЙ?
    НАс повече ни интересува дали тия самодейци няма да "закъсат" някъде, та да пращаме и плащаме спасители и хеликоптери.

    Коментиран от #17

    09:39 20.06.2026

  • 14 Кренвиршка със шоколад

    0 0 Отговор
    Българитe там си живеем открай време - на върха на Руя 😂

    09:46 20.06.2026

  • 15 Умиротворител

    2 1 Отговор
    Оставете хората спокойно да изкачат върха, бе! Какво сте се заяли още от сутринта?

    10:03 20.06.2026

  • 16 Бахтимир

    1 1 Отговор
    Хижа Руй с малко игра с буквите и се получава рижаво удоволствие

    10:05 20.06.2026

  • 17 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Къ да не е важно бе, това е РУЙ бе, ей.

    10:06 20.06.2026

  • 18 Стеф

    2 1 Отговор
    Абе, какви са тези простотии? Един нормален коментар няма?!?
    Изкажете мнение, пожелайте нещо хубаво, на организаторите,на участниците, или просто не пишете!

    Коментиран от #20

    10:10 20.06.2026

  • 19 007 лиценз ту кил

    1 0 Отговор
    Да ви кажа един виц. Вълка, заека и хамстера решили да играят на стражари и апаши и трябвало да си изберат партизански имена. Вълка казал, аз съм Вую, заека казал, аз съм Зую, а хамстера се обърнал и казал, аз па няма да играя с вас.

    10:10 20.06.2026

  • 20 Георги

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Стеф":

    като изключим твоя коментар, вече и моя, всички други са само положителни. Няма друга такава статия.

    10:21 20.06.2026

  • 21 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Кетъринга ще е от мене и с 5% отстъпка.

    10:31 20.06.2026

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