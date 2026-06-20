Български и сръбски туристи изкачват заедно връх Руй

Български и сръбски туристи ще изкачват заедно днес връх Руй от двете страни на границата. Върхът е висок 1706 м.

От българска страна изкачването ще започне в 10:00 часа. Туристите ще тръгнат от селата Забел и Ломница. И по двата маршрута разстоянието е около 8 км. Маршрутът от Ломница е с 1000 м денивелация, а от Забел - с 900 м.

По пътя си туристите ще се отбият до хижа "Руй", където ги очаква вкусна храна, уточнява БНР.

Организаторите от Трънското туристическо дружество са се погрижили за доброто настроение на участниците в похода с жива музика от гайдарски състав и народна певица.

Предвижда се групите от България и Сърбия да се срещнат на върха в 14:00ч. Тъй като той е граничен е необходимо уведомление от страна на желаещите да се включат в изкачването до Гранична полиция.