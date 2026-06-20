Български и сръбски туристи изкачват заедно връх Руй

Български и сръбски туристи ще изкачват заедно днес връх Руй от двете страни на границата. Върхът е висок 1706 м.
От българска страна изкачването ще започне в 10:00 часа. Туристите ще тръгнат от селата Забел и Ломница. И по двата маршрута разстоянието е около 8 км. Маршрутът от Ломница е с 1000 м денивелация, а от Забел - с 900 м.
По пътя си туристите ще се отбият до хижа "Руй", където ги очаква вкусна храна, уточнява БНР.
Организаторите от Трънското туристическо дружество са се погрижили за доброто настроение на участниците в похода с жива музика от гайдарски състав и народна певица.
Предвижда се групите от България и Сърбия да се срещнат на върха в 14:00ч. Тъй като той е граничен е необходимо уведомление от страна на желаещите да се включат в изкачването до Гранична полиция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха
Коментиран от #10
08:23 20.06.2026
2 любопитен кръшкач
08:39 20.06.2026
3 к0к0рч0 💋🍌
08:39 20.06.2026
4 Стас
08:41 20.06.2026
5 муцунка
Коментиран от #7
08:43 20.06.2026
6 Ели Енчева
08:44 20.06.2026
7 Абе
До коментар #5 от "муцунка":На една жена ако има кой да й го даде, вероятно няма да го откаже и на 60+!
08:45 20.06.2026
8 В духа на Факти
Коментиран от #9
09:12 20.06.2026
9 Езвенете
До коментар #8 от "В духа на Факти":Ну аз къту по недоучил, ни ми давът ощи жините тъ съм детствен, и саму си мисля зъ секс! Тува ли намеквте, или съ излагъм пак?!
09:23 20.06.2026
10 Ъъъъ
До коментар #1 от "Хахаха":Да не си играл ролята на туристката?
Коментиран от #12
09:24 20.06.2026
11 Гост
09:27 20.06.2026
12 Хахаха
До коментар #10 от "Ъъъъ":Да не си ми мераклисана да ме ..... с пенисколан?
09:30 20.06.2026
13 Механик
Кого го интересува кой ще се качва на рУЙ?
НАс повече ни интересува дали тия самодейци няма да "закъсат" някъде, та да пращаме и плащаме спасители и хеликоптери.
Коментиран от #17
09:39 20.06.2026
14 Кренвиршка със шоколад
09:46 20.06.2026
15 Умиротворител
10:03 20.06.2026
16 Бахтимир
10:05 20.06.2026
17 Абе
До коментар #13 от "Механик":Къ да не е важно бе, това е РУЙ бе, ей.
10:06 20.06.2026
18 Стеф
Изкажете мнение, пожелайте нещо хубаво, на организаторите,на участниците, или просто не пишете!
Коментиран от #20
10:10 20.06.2026
19 007 лиценз ту кил
10:10 20.06.2026
20 Георги
До коментар #18 от "Стеф":като изключим твоя коментар, вече и моя, всички други са само положителни. Няма друга такава статия.
10:21 20.06.2026
21 Последния Софиянец
10:31 20.06.2026