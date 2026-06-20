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Пускат отново втори блок на ТЕЦ „Бобов дол“

Пускат отново втори блок на ТЕЦ „Бобов дол“

20 Юни, 2026 09:21 819 5

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Пускат отново втори блок на ТЕЦ „Бобов дол“ - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Втори блок на ТЕЦ „Бобов дол“ ще бъде пуснат отново днес, потвърди изпълнителният директор на дружеството инж. Чавдар Стойнев, съобщава БНТ.

Мощността беше принудително спряна от РИОСВ на 21 май до отстраняване на всички пропуски и нарушения на екоизискванията. От ТЕЦ-а уверяват, че предписанията са изпълнени.

Първи блок на централата е в дългосрочен ремонт и няма да работи до края на септември. Трети блок е в авариен ремонт и се очаква да бъде пуснат другата седмица.

Централата включи целия си ресурс и потенциал. Бяха привлечени и специалисти отвън за решаването на тежката ситуация.

От общините Бобов дол и Дупница изразиха пълната си подкрепа централата да заработи отново, тъй като в противен случай около 1200 души могат да останат без работа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 2 Отговор
    При предишното правителство щяха да го държат спрян поне година, а той щяхме да внасяме на високи но демократични цени.

    09:26 20.06.2026

  • 2 Черни домати

    9 1 Отговор
    Мунчо е човек на Ковача и Гоце

    Коментиран от #3

    09:31 20.06.2026

  • 3 тия

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Черни домати":

    защо не са по магнитски и директно в джендемя?

    09:33 20.06.2026

  • 4 Това Се Казва Индустрия !

    6 1 Отговор
    Имаме !

    Комини !

    Коментиран от #5

    09:42 20.06.2026

  • 5 Дааа

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Това Се Казва Индустрия !":

    ..и въглища..

    09:59 20.06.2026

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