Новини
България »
Жена се хвърли от блок в квартал „Тракия“ в Пловдив

Жена се хвърли от блок в квартал „Тракия“ в Пловдив

30 Юни, 2026 13:16 1 783 45

  • скочила-
  • блок-
  • тракия

На тялото са се натъкнали граждани

Жена се хвърли от блок в квартал „Тракия“ в Пловдив - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Човешки труп е бил открит пред жилищен блок в пловдивския квартал „Тракия“ във вторник сутрин, твърди регионалният сайт plovdiv24.bg.

По първоначални данни жената е скочила от висок етаж на блок номер 70.

На тялото са се натъкнали граждани.

Пристигналите на място медици и служители на реда не са установили следи от насилие. Няма информация дали жената е оставила предсмъртно писмо.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емигрант

    17 6 Отговор
    Аз предпочетох да литна от Терминал 2.

    Коментиран от #23, #45

    13:18 30.06.2026

  • 2 масон слънце

    22 6 Отговор
    в мутро-комунистическата територия хората скачат от радост

    Коментиран от #36

    13:18 30.06.2026

  • 3 Следствие на евро зоната богата

    34 8 Отговор
    Скочила поради хубавия живот в дивия 🐺 вълчи капитализъм! Станахме парцалите на най богатите.

    13:18 30.06.2026

  • 4 Тодор Живков

    16 11 Отговор
    Кой не скача е червен!

    13:20 30.06.2026

  • 5 мнение

    13 24 Отговор
    това е началото на управлението на летеца

    а идва зимата с високите сметки

    Благодарим ти Партийо и Нинова

    Коментиран от #12, #30

    13:20 30.06.2026

  • 6 Без име

    26 1 Отговор
    Тук никой не умира от жега, само от "хубав"живот.

    13:20 30.06.2026

  • 7 така така

    15 3 Отговор
    ГЕРБерастия в Пловдив

    13:21 30.06.2026

  • 8 При

    14 7 Отговор
    ББ се палеха, при РР взеха да се хвърлят. Светла и памет на жената. Да пази господ.

    Коментиран от #10

    13:22 30.06.2026

  • 9 От Радост !

    7 10 Отговор
    Ще Да Е !

    Чула Е !

    За Новия !

    Бюджет !

    Коментиран от #16

    13:25 30.06.2026

  • 10 Оооо ЯКО ЛЪЖЕШ

    15 4 Отговор

    До коментар #8 от "При":

    Оооо първия самозапалил се беше във Варна при управлението на шайката граблива ГЕРБ и толупан Борисов

    Коментиран от #15

    13:26 30.06.2026

  • 11 оня с коня

    3 7 Отговор
    смеехте са че в русия скачали от прозорците а?

    Коментиран от #14

    13:27 30.06.2026

  • 12 С пТия Развалени !

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "мнение":

    Самолети !

    Луди Инвестиции !

    Ни Чакат !

    13:28 30.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Без име

    6 5 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    А онези двама бандеровски генерали умряха, защото не искали да скачат.

    13:29 30.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тъпунгер

    2 4 Отговор
    Нов бюджет за второ 6 месечие не може да има.

    13:31 30.06.2026

  • 18 ......

    4 5 Отговор
    Льотчика не я ли подсигури с парашут, а така я хвърли от комунистическия ТУ 154

    13:33 30.06.2026

  • 19 Пич

    16 0 Отговор
    Традиционно зле скалъпеното заключение от МВР - нямало установени следи от насилие?! Тялото на паднал от високо човек, увреден до степен смърт, е покрито изцяло от травми и фрактури !!! И само след пълна аутопсия, вещ патолог би могъл да се произнесе, кое от какво е!!!

    Коментиран от #21

    13:33 30.06.2026

  • 20 Нито възраст нито нищо

    9 0 Отговор
    Не им се работи твърде на тия хора.
    Не е ли малко неудобно. Ако не са коментарите никога няма да чета тука.

    13:34 30.06.2026

  • 21 Знаеш ли че дори за смъртен акт не

    12 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    Правят преглед на по възрастните хора ами просто го издават. Потрес.

    13:36 30.06.2026

  • 22 1488

    4 1 Отговор
    все пак премиера е летец !

    13:39 30.06.2026

  • 23 Питане

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    Колко чинии счупи, докато се научиш да ги миеш ???
    И в колко весета ти навряха главата, за да разбереш ЩО Е ТО ???

    13:40 30.06.2026

  • 24 От къде знаят че жената сама е скочила

    9 1 Отговор
    Теоретично може някой друг да я хвърлил. Разследване трябва но не им се работи. Разбираемо е но все пак.

    13:41 30.06.2026

  • 25 мичето нямаше да пропусне възрастта

    5 0 Отговор
    ако беше мъж до 30г да каже момче
    над 60г възрастен мъж

    13:43 30.06.2026

  • 26 Търсете

    0 2 Отговор
    Мъжа й.

    Коментиран от #27

    13:44 30.06.2026

  • 27 Или

    0 3 Отговор

    До коментар #26 от "Търсете":

    Любовника.

    13:46 30.06.2026

  • 28 Да питам само

    6 1 Отговор
    Това преди или след новината за рундьовите турски "инвестиции"?

    13:48 30.06.2026

  • 29 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 4 Отговор
    Прогресивна българка излъгана от активисти на ПП-ДБ, че може да полети като Батман. 🦧🥳🤣👍

    13:48 30.06.2026

  • 30 Борисов номер 2

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "мнение":

    Терора на Боташка е 1:1 с 2008-ма до фърлянато на оставката на Буци, ама в компресиран варинат.

    13:49 30.06.2026

  • 31 Роза

    7 3 Отговор
    За съжаление самоубийствата няма да спрат никога!Те се засилват много в тежки периоди от историята.Понякога причините са строго лични,друг път-немотия и унижения отвсякъде.Всеки човек има различен праг на издържливост.Много философи казват ,че това е въпрос на личен избор.Бог да прости нещастната жена и да приеме душата и!

    Коментиран от #41

    13:53 30.06.2026

  • 32 Бог да я прости горката жена !

    6 2 Отговор
    Интересно защо хората се самоубиват ,след като партията предвождана от банкенският артист ,законодател, съдия,премиер, стражар ,учител,ръководител, морален стожер, пример за младежта и народа , ги вкара в еврозоната и им дари щастие, просперитет високи доходи и само хубави неща.Хората станаха по богати а страната е отличник в законността и правовия ред.

    Коментиран от #38

    14:06 30.06.2026

  • 33 ПЕНКО

    1 3 Отговор
    ...ВЕДНАГА ТРЯБВА Д Е СЕ ОТРЕЖАТ ГЛАВИТЕ НА ПОНЕ ТРИМА ГАДЮХИ !!!!!!!!!!!!

    14:08 30.06.2026

  • 34 Спокойно

    4 0 Отговор
    Радев ще оправи нещата !

    14:10 30.06.2026

  • 35 Дзак

    0 1 Отговор
    Сигурно някой я е подтикнал за това!

    14:12 30.06.2026

  • 36 Уважавам опита ти за оригиналничене!

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "масон слънце":

    Но определено не си интересен!

    14:15 30.06.2026

  • 37 Бойко Българоубиец

    1 2 Отговор
    Слушала е някое мое интервю значи 😏😉😋

    14:20 30.06.2026

  • 38 Не се чуди!

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Бог да я прости горката жена !":

    С Боко 2 или Моше Крадве интересното продължава х2!

    14:20 30.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Айляк

    0 0 Отговор
    В друга медия пише, че мъж е скочил от висок етаж.
    Пак Пловдив, пак ж.к. Тракия, пак блок 70.
    А ся, де?
    Или няма значение? Карай, все умрел е.

    14:22 30.06.2026

  • 41 Е това се казва съдържателно изказване!

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Роза":

    Поздравления за човечността!
    А не като тийнейджърските лиготии,в по-горните постове,със смъртта на една клета жена...!

    14:22 30.06.2026

  • 42 Аз съм

    1 1 Отговор
    Чудя се в такива случаи едно леко бутване с ръце дали би могло да се види при аутопсия. Според мен няма как, освен ако е по-силен удар по тялото. И как тогава са сигурни, че човек е скочил, а не е бутнат? Сериозно ми е любопитно, не се заяждам с никой

    14:24 30.06.2026

  • 43 Прогресивна България

    0 0 Отговор
    Това е в следствие от действията на всички партии преди генерал Румен Радев. След 20 години управление, такива новини няма да съществуват

    14:27 30.06.2026

  • 44 Ф16 блок 70

    0 0 Отговор
    В списание дъга имаше комикс
    Чоко и Боко се учат да летят

    14:28 30.06.2026

  • 45 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    Да беше взел и другите индианци от племето с теб!

    14:28 30.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове