Жена се хвърли от блок в квартал „Тракия“ в Пловдив

Човешки труп е бил открит пред жилищен блок в пловдивския квартал „Тракия“ във вторник сутрин, твърди регионалният сайт plovdiv24.bg.
По първоначални данни жената е скочила от висок етаж на блок номер 70.
На тялото са се натъкнали граждани.
Пристигналите на място медици и служители на реда не са установили следи от насилие. Няма информация дали жената е оставила предсмъртно писмо.
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емигрант
Коментиран от #23, #45
13:18 30.06.2026
2 масон слънце
Коментиран от #36
13:18 30.06.2026
3 Следствие на евро зоната богата
13:18 30.06.2026
4 Тодор Живков
13:20 30.06.2026
5 мнение
а идва зимата с високите сметки
Благодарим ти Партийо и Нинова
Коментиран от #12, #30
13:20 30.06.2026
6 Без име
13:20 30.06.2026
7 така така
13:21 30.06.2026
8 При
Коментиран от #10
13:22 30.06.2026
9 От Радост !
Чула Е !
За Новия !
Бюджет !
Коментиран от #16
13:25 30.06.2026
10 Оооо ЯКО ЛЪЖЕШ
До коментар #8 от "При":Оооо първия самозапалил се беше във Варна при управлението на шайката граблива ГЕРБ и толупан Борисов
Коментиран от #15
13:26 30.06.2026
11 оня с коня
Коментиран от #14
13:27 30.06.2026
12 С пТия Развалени !
До коментар #5 от "мнение":Самолети !
Луди Инвестиции !
Ни Чакат !
13:28 30.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Без име
До коментар #11 от "оня с коня":А онези двама бандеровски генерали умряха, защото не искали да скачат.
13:29 30.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тъпунгер
13:31 30.06.2026
18 ......
13:33 30.06.2026
19 Пич
Коментиран от #21
13:33 30.06.2026
20 Нито възраст нито нищо
Не е ли малко неудобно. Ако не са коментарите никога няма да чета тука.
13:34 30.06.2026
21 Знаеш ли че дори за смъртен акт не
До коментар #19 от "Пич":Правят преглед на по възрастните хора ами просто го издават. Потрес.
13:36 30.06.2026
22 1488
13:39 30.06.2026
23 Питане
До коментар #1 от "Емигрант":Колко чинии счупи, докато се научиш да ги миеш ???
И в колко весета ти навряха главата, за да разбереш ЩО Е ТО ???
13:40 30.06.2026
24 От къде знаят че жената сама е скочила
13:41 30.06.2026
25 мичето нямаше да пропусне възрастта
над 60г възрастен мъж
13:43 30.06.2026
26 Търсете
Коментиран от #27
13:44 30.06.2026
27 Или
До коментар #26 от "Търсете":Любовника.
13:46 30.06.2026
28 Да питам само
13:48 30.06.2026
29 Mими Кучева🐕🦺
13:48 30.06.2026
30 Борисов номер 2
До коментар #5 от "мнение":Терора на Боташка е 1:1 с 2008-ма до фърлянато на оставката на Буци, ама в компресиран варинат.
13:49 30.06.2026
31 Роза
Коментиран от #41
13:53 30.06.2026
32 Бог да я прости горката жена !
Коментиран от #38
14:06 30.06.2026
33 ПЕНКО
14:08 30.06.2026
34 Спокойно
14:10 30.06.2026
35 Дзак
14:12 30.06.2026
36 Уважавам опита ти за оригиналничене!
До коментар #2 от "масон слънце":Но определено не си интересен!
14:15 30.06.2026
37 Бойко Българоубиец
14:20 30.06.2026
38 Не се чуди!
До коментар #32 от "Бог да я прости горката жена !":С Боко 2 или Моше Крадве интересното продължава х2!
14:20 30.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Айляк
Пак Пловдив, пак ж.к. Тракия, пак блок 70.
А ся, де?
Или няма значение? Карай, все умрел е.
14:22 30.06.2026
41 Е това се казва съдържателно изказване!
До коментар #31 от "Роза":Поздравления за човечността!
А не като тийнейджърските лиготии,в по-горните постове,със смъртта на една клета жена...!
14:22 30.06.2026
42 Аз съм
14:24 30.06.2026
43 Прогресивна България
14:27 30.06.2026
44 Ф16 блок 70
Чоко и Боко се учат да летят
14:28 30.06.2026
45 1111
До коментар #1 от "Емигрант":Да беше взел и другите индианци от племето с теб!
14:28 30.06.2026