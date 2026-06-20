Само 18 евро за дюнер в курорта "Албена"! Да хапнем на крак по морето

Летният сезон по българското Черноморие едва започна, а ценовите рекорди вече падат един след друг. След Аналгина за 12 евро в Созопол и „златните“ редени салати, нов кулинарен абсурд взриви социалните мрежи. Нашенец, отмаращ в курортния комплекс Албена, сподели снимка, която остави без думи хиляди потребители във Facebook и TikTok.

Става въпрос за абсолютния крал на българското бързо хранене – дюнера. Само че на морето той вече не е евтина алтернатива за хапване на крак, а истинско луксозно изкушение.

От публикацията на възмутения летовник става ясно, че една порция дюнер в курорта се продава за зашеметяващите 18 евро. Преизчислено по фиксирания курс, това прави точно 35,21 български лева!

За сравнение, проверка на цените в големите градове в страната и онлайн платформите за доставка показва следното:

Реална цена в София/Варна: Голям дюнер в кутия или порция варира между 9,00 и 13,00 лв. (около 4,50 – 6,50 евро).

Цена в Албена: 35,21 лв. (18,00 евро).

Разлика: Цената по курортите е почти ТРИ ПЪТИ по-висока от нормалната за страната.

Потребителите в мрежата веднага започнаха гневни коментари и иронични съпоставки с чужбина. Мнозина отбелязват, че дори в сърцето на Германия (родилката на модерния дюнер кебап) или във Франция, огромна порция от това ястие в турски ресторант рядко надхвърля 8 до 11 евро.

„За 18 евро в Берлин ще ти донесат дюнер с размер на малко прасенце и безплатна напитка, а тук ни дерат кожите на собственото ни море“, пише бесен потребител под поста.

Търговците по Черноморието често оправдават космическите суми с краткия сезон, скъпите наеми в затворените комплекси като Албена и повишените разходи за персонал. За средностатистическия български турист обаче остава отворен въпросът: Нормално ли е улична храна да струва колкото изискана вечеря в ресторант? Ако тази тенденция се запази, родните ресторантьори и хотелиери не трябва да се изненадват, че плажовете в съседна Гърция отново ще се пукат по шевовете от българска реч.