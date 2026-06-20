Само 18 евро за дюнер в курорта "Албена"! Да хапнем на крак по морето

Летният сезон по българското Черноморие едва започна, а ценовите рекорди вече падат един след друг. След Аналгина за 12 евро в Созопол и „златните“ редени салати, нов кулинарен абсурд взриви социалните мрежи. Нашенец, отмаращ в курортния комплекс Албена, сподели снимка, която остави без думи хиляди потребители във Facebook и TikTok.
Става въпрос за абсолютния крал на българското бързо хранене – дюнера. Само че на морето той вече не е евтина алтернатива за хапване на крак, а истинско луксозно изкушение.
От публикацията на възмутения летовник става ясно, че една порция дюнер в курорта се продава за зашеметяващите 18 евро. Преизчислено по фиксирания курс, това прави точно 35,21 български лева!
За сравнение, проверка на цените в големите градове в страната и онлайн платформите за доставка показва следното:
Реална цена в София/Варна: Голям дюнер в кутия или порция варира между 9,00 и 13,00 лв. (около 4,50 – 6,50 евро).
Цена в Албена: 35,21 лв. (18,00 евро).
Разлика: Цената по курортите е почти ТРИ ПЪТИ по-висока от нормалната за страната.
Потребителите в мрежата веднага започнаха гневни коментари и иронични съпоставки с чужбина. Мнозина отбелязват, че дори в сърцето на Германия (родилката на модерния дюнер кебап) или във Франция, огромна порция от това ястие в турски ресторант рядко надхвърля 8 до 11 евро.
„За 18 евро в Берлин ще ти донесат дюнер с размер на малко прасенце и безплатна напитка, а тук ни дерат кожите на собственото ни море“, пише бесен потребител под поста.
Търговците по Черноморието често оправдават космическите суми с краткия сезон, скъпите наеми в затворените комплекси като Албена и повишените разходи за персонал. За средностатистическия български турист обаче остава отворен въпросът: Нормално ли е улична храна да струва колкото изискана вечеря в ресторант? Ако тази тенденция се запази, родните ресторантьори и хотелиери не трябва да се изненадват, че плажовете в съседна Гърция отново ще се пукат по шевовете от българска реч.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мъжки чорапогащи
(с) Радой Ралин
Коментиран от #6, #59
18:26 20.06.2026
2 Само дето сте пропуснали!
18:28 20.06.2026
3 Гост666
18:29 20.06.2026
4 Злоба
18:30 20.06.2026
5 54 дни мунчо на власт - статистика
- Отказа да се създаде комисия, която да разследва най-големия олигарх.
- Не казва и дума за съдебна реформа.
- Провери как ще реагира обществото, ако намали майчинството.
- С помощта на ГЕРБ и ДПС гласува ЗА изтеглянето на 3.8 млрд евро нов външен дълг.
- Планира да вдигне осигуровките.
- Назначи отговорните за БОТАШ на директорски държавни позиции.
- Планира да вдигне данъците на имотите.
- Планира да вдигне данъците на по-скъпите автомобили.
В същото това време няма абсолютно никакво намерение да прави реформи в публичния сектор.и НЕ планира да намали публипните разходи.
Not great, not terrible!
Коментиран от #13, #42, #65, #83
18:30 20.06.2026
6 НЕ Е ТАКА!
До коментар #1 от "Мъжки чорапогащи":Познавам много Българи,които не са от тях!
18:30 20.06.2026
7 Гларуса
Коментиран от #17
18:34 20.06.2026
8 мдам
Цената е напълно адекватна за клуба на богатите!
Коментиран от #24
18:34 20.06.2026
9 Идеално,
18:35 20.06.2026
10 Луд Скайуокър
Назнам колко е в Монако , не съм бил там но предполагам че е на същата цена като в Албена ! Все пак сме в клуба на богатите и за това нашето море не е за мизерници !
Коментиран от #51
18:35 20.06.2026
11 Евтинийка е в България
Коментиран от #35
18:36 20.06.2026
12 Бисер
Коментиран от #21
18:37 20.06.2026
13 Вътре целия го искам на мунчовите
До коментар #5 от "54 дни мунчо на власт - статистика":Гладни избиратели голтаци...Целияяяяяя аааа хахаха😂🤣🤣😅😆😁😁🥳🤠
Коментиран от #52, #54
18:38 20.06.2026
14 Хахахаха
18:38 20.06.2026
15 az СВО Победа 81
Да ви е сладко!
18:38 20.06.2026
16 Минималната
18:39 20.06.2026
17 Али Гатор
До коментар #7 от "Гларуса":Само балъци се хранят по летища , жп гари , автогари и в ресторанти и капки в близост до туристически забележителности !
Коментиран от #28
18:40 20.06.2026
18 🦁ЩЩД🦁
18:41 20.06.2026
19 az СВО Победа 81
А помните ли как ни разправяха от сутрин до вечер, че цените няма да мръднат и че Хърватски сценарий не невъзможен за България???
🤣🤣🤣
Коментиран от #23, #58
18:41 20.06.2026
20 Морския
18:41 20.06.2026
21 Пипилота
До коментар #12 от "Бисер":Как си яде тва належащо с пръсти ли с прибори ли? На детето сладолед да купя належащо ли е или да му откажа?
Коментиран от #87
18:42 20.06.2026
22 Мерси
18:42 20.06.2026
23 az СВО Победа 81
До коментар #19 от "az СВО Победа 81":Да се чете "е невъзможен"
18:42 20.06.2026
24 Ти си
До коментар #8 от "мдам":Богатите дюнери не ядат а хайвер от белуга и черни трюфели .......
Коментиран от #79
18:42 20.06.2026
25 ЕС разреши ново поколение ГМО в храните
Четирима – не подкрепят свободата на избор: Танер Кабилов, Радан Кънев, Илхан Кючук и Ивайло Вълчев.
18:43 20.06.2026
26 не забравяте и такса вход за
Коментиран от #53
18:43 20.06.2026
27 Начо
18:43 20.06.2026
28 Гларуса
До коментар #17 от "Али Гатор":Абе чОгун, минавал ли са границата на землището на забутаното село, в което мизерстваш та се намесваш?
Коментиран от #49
18:43 20.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ЕС разреши ново поколение ГМО
ПБ и НС подкрепят промени в директива 2001/18 за дерегулиране на пазара на генетично модифицирани бактерии, квас, вируси и микроорганизми, вкл. и трансгенни, предупреждават от сдружение „Агролинк“.
„Агролинк“ други организации ще призоват Пламен Абровски да разгледа възможността за завеждане на иск срещу Регламента на ЕС за новите ГМО. Словашкото правителство вече е предприело стъпки в тази посока.
Коментиран от #61
18:46 20.06.2026
31 мда
18:46 20.06.2026
32 Кирил
Бяхме на екскурзия в Брюксел и Лил. Заведенията да безбожни. Уличната храна е скъпа. Купувахме от магазина до хотела.
18:47 20.06.2026
33 az СВО Победа 81
Че може и по-скъп да стане....
18:49 20.06.2026
34 Дик диверсанта
Благодарение, знаете на кого.
18:50 20.06.2026
35 Оди там Кеноби
До коментар #11 от "Евтинийка е в България":Е то цената като във Франция ! Какво сега възмущавашлу се или се радваш че сме станали рав с богатоте (кредитни) европейци ?
Aитър фрапе в Старбукс е 9,56 €
18:50 20.06.2026
36 Васил
Коментиран от #43, #45, #48
18:51 20.06.2026
37 Софиянец
18:51 20.06.2026
38 Дик диверсанта
18:52 20.06.2026
39 червения
18:52 20.06.2026
40 стоян георгиев
18:53 20.06.2026
41 МВР служител
18:53 20.06.2026
42 Колега забрави да споменеш
До коментар #5 от "54 дни мунчо на власт - статистика":И да допълня- мунчо кayнов боташа не само изтегли почти 4 млрд.евро нов дълг почти половината колкото правителството "Желязков" за 11 месеца а и завари 3% дефицит а сега е 7 4%. Тоест изчезнаха 6.8 млрд . Е,не са изчезнали ,отидоха от бюджета в лични сметки на тези които са вложили 120-150 милиона в кампанията му според бившия министър Иван Христанов - таки,маджо ,черепа ,Гергов, бобокови ,Сотир ушев и други и са си върнали инвестициите десетократно...та честито мунчови клети избиратели...
18:54 20.06.2026
43 Дик диверсанта
До коментар #36 от "Васил":Най-добрия контрол е от потребителите, ама от потребителите има 610 000, които ги знаете какви са, те нямат никакъв контрол над нищо, тях ги контролират.
18:54 20.06.2026
44 Варненец
18:54 20.06.2026
45 🦁ЩЩД🦁
До коментар #36 от "Васил":Е,чакай де,откога дюнера и узото,сервирани под плажния чадър,станаха част от "кошницата" ?
18:54 20.06.2026
46 Стилиян Андашки
18:55 20.06.2026
47 хмммм
18:55 20.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Али Гатор
До коментар #28 от "Гларуса":Не не съм минавал отатък мерата на селото а и нетрябва за да знам че само балъци се хранят по летища , жп гари , автогари и в ресторанти и капанчета в близост до туристически забележителности,
18:59 20.06.2026
50 Нали сме в клуба на богатите, колко да с
19:02 20.06.2026
51 Тъй , тъй синко
До коментар #10 от "Луд Скайуокър":ама като дойде ден да се защитава мутроморието от чужди нашественици , "мизерниците" няма да си турят гърдите пред куршумите , ами ще кажат един "европейски пасс" !
19:04 20.06.2026
52 Амнести интернешънъл
До коментар #13 от "Вътре целия го искам на мунчовите":РУМЕН ГУНДЯЕВ БОТАШ ВЕЧЕ НЕ ЛЪЖЕ САМО ОТ МЕГДАНА НА БЪЛГАРИЯ. ТОЙ ЛЪЖЕ ВЕЧЕ И В ЕВРОПА И НИ ПРАВИ ЗА СМЯХ.
Румен Алекперов Боташ вече е крайно нагъл. Вчера с патетичен глас пред журналисти в Брюксел заяви, че Европейската комисия е одобрила плащане в размер на 1 милиард евро по четвъртия етап на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), а още 150 милиона евро забавени средства ще бъдат изплатени на България с петия етап от плана.
"Европейският съвет днес приключи с добра новина за България. Европейската комисия одобри 1 милиард евро плащане по четвъртия етап на Плана за възстановяване и устойчивост. Зелена светлина се дава и на още 150 милиона забавени плащания, които ще получим с петия етап, което е ясен показател за доверието в българското правителство и признание за нашата енергична работа за постигане на всички условия"
Новина се представя като голяма победа, а когато човек отвори официалните документи и прочете детайлите, картината се оказва значително по-различна.
От изявленията на представители на властта и последвалите медийни интерпретации остана впечатлението, че Брюксел едва ли не е одобрил окончателно над 1 милиард евро за България и че страната успешно е изпълнила своите ангажименти.
Само че официалният документ на Европейската комисия казва нещо съвсем различно. Комисията е извършила предварителна оценка на четвъртото искане за плащане и е установила, че България е изпълнила задоволително 23 от общо 26 ключови етапа и цели
19:07 20.06.2026
53 По вода няма бариера
До коментар #26 от "не забравяте и такса вход за":Минава се само със шнорхел -))
19:07 20.06.2026
54 Амнести интернешънъл
До коментар #13 от "Вътре целия го искам на мунчовите":Само че официалният документ на Европейската комисия казва нещо съвсем различно. Комисията е извършила предварителна оценка на четвъртото искане за плащане и е установила, че България е изпълнила задоволително 23 от общо 26 ключови етапа и цели. Това означава, че три важни ангажимента все още не са изпълнени в необходимата степен.
С други думи - няма окончателно одобрение на цялото плащане. Няма окончателно приключване на процедурата. Няма и гаранция, че цялата сума ще бъде изплатена незабавно. Напротив.
Напомням, че с изявление на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен след срещата с министър-председателя на България Румен Радев
на 28 Mай 2026 г. стана ясно, че България не е извършила редица реформи, които ако не бъдат извършени до края на месец август 2026 г., парите от ПВУ няма да бъдат предоставени на България, независимо, че има предварителна положителна оценка по 23 от общо 26 ключови етапи и цели.
Какво очаква ЕК от България:
Мерки за борба с корупцията, включително приемането на законодателство за създаване на политически и финансово независима Комисия за противодействие на корупцията с функции по превенция и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и въвеждането на правила за регулиране на лобистката дейност.
Мерки за декарбонизация на енергийния сектор. Те включват подобряване на корпоративното управление на държавните енергийни дружества чрез преструктуриране на Българския енергиен холдин
Коментиран от #70
19:10 20.06.2026
55 Лелеле
19:13 20.06.2026
56 комплекс Албена, сподели снимка
амче тва не е албена мари дет си я цъкнала
макар да казваш че споделил снимка
19:14 20.06.2026
57 18 евро за питка
19:15 20.06.2026
58 Анархия България
До коментар #19 от "az СВО Победа 81":Хърватите овладяха цените, чак след таван на надценките, но тук цари анархия и трите държавни агенции по цените, само взимат заплати.
19:17 20.06.2026
59 прав си баьо
До коментар #1 от "Мъжки чорапогащи":Българин всъщност кат теб
а такива с лопата да ги ринеш с подобен манталитет
е балкански циганин в Мъжки чорапогащи
гледащ да прецака другите мислещ се за по тарикат
19:18 20.06.2026
60 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩОТО В РОДНИЯ ДЕТРОЙТ Е ТОЛКОВА :)
Коментиран от #72
19:21 20.06.2026
61 Един друг
До коментар #30 от "ЕС разреши ново поколение ГМО":Защо не заминеш за Русия, там ГМО е забранено сигурно. Защо ще се тровиш в омразния ЕС? Путин търси такива като теб, но за 1 година от България са заминали 0 русороби. От Германия има едно семейство и вече искат да се връщат.
19:26 20.06.2026
62 МАЙКА СИ ЛИ ТЪРСИТЕ НА МОРЕТО?
които му е скъпо да ми ядеХ..У..Я
Коментиран от #78
19:28 20.06.2026
63 Ах ,ах
До коментар #48 от "Хихихи":Не му се връдвай. Той и още няколко са от тези които не могат да преглътнат ,че народа ги изгони. Ще има още мнэго такава изказвания. Активирали са се ,за да свалат Радев и да го злепоставят. Провэкации ще има още.
19:28 20.06.2026
64 Наблизо
19:29 20.06.2026
65 Бойко
До коментар #5 от "54 дни мунчо на власт - статистика":Само атомната от Козлодуй ще ви оправи такива като тебе
Коментиран от #73
19:30 20.06.2026
66 Дааааа
19:30 20.06.2026
67 Наивник на средна възраст
19:32 20.06.2026
68 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
19:33 20.06.2026
69 бедна ми бг!
19:33 20.06.2026
70 🦁ЩЩД🦁
До коментар #54 от "Амнести интернешънъл":Извинете,казва ли нещо ръководството на ЕС за т.нар. НПО-та,с чиито пари разни отрепки непрекъснато сноват да Брюксел,където им пълнят главите с глупости ?
19:34 20.06.2026
71 ФАКТ
19:36 20.06.2026
72 Българин
До коментар #60 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Не бре това е дюнерЧЕ за дете до 5годинки! За МЪЖ трябват 5 такива хапчици..........
19:37 20.06.2026
73 оня с коня
До коментар #65 от "Бойко":ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH
19:39 20.06.2026
74 ЕФТИН МИЛОШЕВ
19:40 20.06.2026
75 Що бе...
19:41 20.06.2026
76 Неа Ираклица
19:42 20.06.2026
77 МЪЧИТЕЛНОТО ПРОБУЖДАНЕ ЗАПОЧВА
19:43 20.06.2026
78 ТИР
До коментар #62 от "МАЙКА СИ ЛИ ТЪРСИТЕ НА МОРЕТО?":11 евро в Гърция три шишчета с гарнитура и хлебче , сладолед почерпка , паркира и камион безплатно...
19:44 20.06.2026
79 мдам
До коментар #24 от "Ти си":Явно не си контактувал с бг богаташи, и дюнери ядат и шкембе чорба с чесън, даже си умират за тях😉 , сериозно!
Иначе Б.Б. каза, че всички ни е вкарал в клуба на богатите, така че му благодари!
19:44 20.06.2026
80 Хохо Бохо
19:45 20.06.2026
81 МЪЧИТЕЛНОТО ПРОБУЖДАНЕ ЗАПОЧВА
19:47 20.06.2026
82 ЗАКОНИТЕ НА ИКОНОМИКАТА
19:49 20.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Ха ха хаха
19:51 20.06.2026
85 Читател
19:52 20.06.2026
86 ДАСКАЛ ГЕНЧО
НИЕ СМЕ НА УЛТРА ОЛ ИНКЛУЗИВ В ТУРЦИЯ ЗА 600ЕВРО.
19:57 20.06.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Алчни
20:14 20.06.2026
89 ?????
Дюнер в Москва – 250 рубли примерно 3 евра.
Аналгин в Москва – 20 хапчета 82 рубли примерно 97 евроцента.
20:20 20.06.2026