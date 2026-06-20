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Само 18 евро за дюнер в курорта "Албена"! Да хапнем на крак по морето

Само 18 евро за дюнер в курорта "Албена"! Да хапнем на крак по морето

20 Юни, 2026 18:15 3 221 89

  • дюнер-
  • албена-
  • цена-
  • море

Разлика: Цената по курортите е почти ТРИ ПЪТИ по-висока от нормалната за страната

Само 18 евро за дюнер в курорта "Албена"! Да хапнем на крак по морето - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Летният сезон по българското Черноморие едва започна, а ценовите рекорди вече падат един след друг. След Аналгина за 12 евро в Созопол и „златните“ редени салати, нов кулинарен абсурд взриви социалните мрежи. Нашенец, отмаращ в курортния комплекс Албена, сподели снимка, която остави без думи хиляди потребители във Facebook и TikTok.

Става въпрос за абсолютния крал на българското бързо хранене – дюнера. Само че на морето той вече не е евтина алтернатива за хапване на крак, а истинско луксозно изкушение.

От публикацията на възмутения летовник става ясно, че една порция дюнер в курорта се продава за зашеметяващите 18 евро. Преизчислено по фиксирания курс, това прави точно 35,21 български лева!

За сравнение, проверка на цените в големите градове в страната и онлайн платформите за доставка показва следното:

Реална цена в София/Варна: Голям дюнер в кутия или порция варира между 9,00 и 13,00 лв. (около 4,50 – 6,50 евро).

Цена в Албена: 35,21 лв. (18,00 евро).

Разлика: Цената по курортите е почти ТРИ ПЪТИ по-висока от нормалната за страната.

Потребителите в мрежата веднага започнаха гневни коментари и иронични съпоставки с чужбина. Мнозина отбелязват, че дори в сърцето на Германия (родилката на модерния дюнер кебап) или във Франция, огромна порция от това ястие в турски ресторант рядко надхвърля 8 до 11 евро.

„За 18 евро в Берлин ще ти донесат дюнер с размер на малко прасенце и безплатна напитка, а тук ни дерат кожите на собственото ни море“, пише бесен потребител под поста.

Търговците по Черноморието често оправдават космическите суми с краткия сезон, скъпите наеми в затворените комплекси като Албена и повишените разходи за персонал. За средностатистическия български турист обаче остава отворен въпросът: Нормално ли е улична храна да струва колкото изискана вечеря в ресторант? Ако тази тенденция се запази, родните ресторантьори и хотелиери не трябва да се изненадват, че плажовете в съседна Гърция отново ще се пукат по шевовете от българска реч.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъжки чорапогащи

    59 13 Отговор
    Българин всъщност е балкански циганин.


    (с) Радой Ралин

    Коментиран от #6, #59

    18:26 20.06.2026

  • 2 Само дето сте пропуснали!

    29 1 Отговор
    Кавичките на - ,,Само"...!

    18:28 20.06.2026

  • 3 Гост666

    27 4 Отговор
    Имам си станция към бачкането с нормални цени за спане и ядене . За 9 дни страхотна почивка .

    18:29 20.06.2026

  • 4 Злоба

    38 3 Отговор
    Истински дюнер с агнешко или с пиле . Пробвал съм правен от Кувейтски готвач дюнер нищо общо с това по улиците .

    18:30 20.06.2026

  • 5 54 дни мунчо на власт - статистика

    57 31 Отговор
    Румен Радев дойде на власт с обещанието за съдебна реформа и борба с олигархията. За първите малко над 50 дни в управлението:

    - Отказа да се създаде комисия, която да разследва най-големия олигарх.
    - Не казва и дума за съдебна реформа.
    - Провери как ще реагира обществото, ако намали майчинството.
    - С помощта на ГЕРБ и ДПС гласува ЗА изтеглянето на 3.8 млрд евро нов външен дълг.
    - Планира да вдигне осигуровките.
    - Назначи отговорните за БОТАШ на директорски държавни позиции.
    - Планира да вдигне данъците на имотите.
    - Планира да вдигне данъците на по-скъпите автомобили.

    В същото това време няма абсолютно никакво намерение да прави реформи в публичния сектор.и НЕ планира да намали публипните разходи.

    Not great, not terrible!

    Коментиран от #13, #42, #65, #83

    18:30 20.06.2026

  • 6 НЕ Е ТАКА!

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "Мъжки чорапогащи":

    Познавам много Българи,които не са от тях!

    18:30 20.06.2026

  • 7 Гларуса

    32 27 Отговор
    Ай стига с тия евтини сензацийки за шарани де. НИКОЙ не ви кара на сила да се набутвате. Цените са написани навсякъде и като не ти отърва не си купуваш. Спрете да купувате и цените ще паднат. И на мен ми се искаше да хапна парче пица на летището в Милано за 3 лева ама се оказа че е от 9 евро нагоре, да взема да се оплача на Папата а...

    Коментиран от #17

    18:34 20.06.2026

  • 8 мдам

    32 9 Отговор
    По-добре да го закръглят на 20Е, така или иначе, ще викат, че нямат дребни да върнат😉
    Цената е напълно адекватна за клуба на богатите!

    Коментиран от #24

    18:34 20.06.2026

  • 9 Идеално,

    44 2 Отговор
    Тези цени са гаранция за светкавичен фалит! А фалитът действа много отрезвяващо и дисциплиниращо, поне на останалите, още нефалирали!

    18:35 20.06.2026

  • 10 Луд Скайуокър

    39 4 Отговор
    Ядох дюнер (гирос) миналото лято в Аспровалта за 5€ за 8€ в Кицбюл през зимния сезон а миналия месец в Истанбул за 5€ !
    Назнам колко е в Монако , не съм бил там но предполагам че е на същата цена като в Албена ! Все пак сме в клуба на богатите и за това нашето море не е за мизерници !

    Коментиран от #51

    18:35 20.06.2026

  • 11 Евтинийка е в България

    36 8 Отговор
    Статията е точна че в нашата страна е евтино. 18 евро за дюнер а преди 5 дни в кафе на самообслужване в Созопол платих за фрапе 150 гр. 7.50 евро. А другаде беше 9-10 евро. Няма и 15 лв. Евтини цени с кошница с грижа за хората на премиер Радев

    Коментиран от #35

    18:36 20.06.2026

  • 12 Бисер

    46 0 Отговор
    Бойкот пълен! Купувайте само належащото!

    Коментиран от #21

    18:37 20.06.2026

  • 13 Вътре целия го искам на мунчовите

    23 9 Отговор

    До коментар #5 от "54 дни мунчо на власт - статистика":

    Гладни избиратели голтаци...Целияяяяяя аааа хахаха😂🤣🤣😅😆😁😁🥳🤠

    Коментиран от #52, #54

    18:38 20.06.2026

  • 14 Хахахаха

    28 0 Отговор
    Е, ще продавате по един на седмица.

    18:38 20.06.2026

  • 15 az СВО Победа 81

    25 5 Отговор
    Така е в "клубът на богатите"!

    Да ви е сладко!

    18:38 20.06.2026

  • 16 Минималната

    21 0 Отговор
    Заплата е 481 евро чисто

    18:39 20.06.2026

  • 17 Али Гатор

    20 10 Отговор

    До коментар #7 от "Гларуса":

    Само балъци се хранят по летища , жп гари , автогари и в ресторанти и капки в близост до туристически забележителности !

    Коментиран от #28

    18:40 20.06.2026

  • 18 🦁ЩЩД🦁

    38 2 Отговор
    Значи,да обобщим-във водата-"Ешерихия коли",по пясъка-нефт,храната и пиенето-почти без пари.Е,как да не полети човек към родното Черноморие !Купонът е тотален,а някои твърдят,че сезонът бил пред провал.Глупости !

    18:41 20.06.2026

  • 19 az СВО Победа 81

    42 7 Отговор
    Няма и 6 месеца от влизането в еврозоната и дюнерът удари 18 евро....

    А помните ли как ни разправяха от сутрин до вечер, че цените няма да мръднат и че Хърватски сценарий не невъзможен за България???

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #23, #58

    18:41 20.06.2026

  • 20 Морския

    9 23 Отговор
    До всички плювачи: Отваряйте дюнери, кръчми и магазини по морето или каквото ви дойде наум... нали е много лесно и се забогатява за едно лято, какво чакате. - отваряйте продавайте по 25 евро ако можете.. има избор от свободни заведения и помещения

    18:41 20.06.2026

  • 21 Пипилота

    16 2 Отговор

    До коментар #12 от "Бисер":

    Как си яде тва належащо с пръсти ли с прибори ли? На детето сладолед да купя належащо ли е или да му откажа?

    Коментиран от #87

    18:42 20.06.2026

  • 22 Мерси

    28 0 Отговор
    Предпочитам Монако Ница, Антиб, Виена.

    18:42 20.06.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "az СВО Победа 81":

    Да се чете "е невъзможен"

    18:42 20.06.2026

  • 24 Ти си

    23 0 Отговор

    До коментар #8 от "мдам":

    Богатите дюнери не ядат а хайвер от белуга и черни трюфели .......

    Коментиран от #79

    18:42 20.06.2026

  • 25 ЕС разреши ново поколение ГМО в храните

    8 3 Отговор
    БЕЗ производителите да трябва да отбелязват на етикетите, че продуктът е ГМО, реши Европейският парламент. Това са плодове, зеленчуци, семена, зърнени култури и др.Парламентът също така подкрепи Европейската комисия и Съвета на ЕС, като предостави безсрочни права на биотехнологичната индустрия да отглежда и предлага на пазара нови ГМО без никакъв мониторинг. Ако те причинят вреда на хора, селскостопански животни или природата, никой не може да бъде подведен под отговорност.От българските евродепутати 7 подкрепиха етикетирането (наличието на ГМО в продукта да бъде записвано на етикета) – информираността за производители и потребители: Рада Лайкова, Цветелина Пенкова, Христо Петров, Станислав Стоянов, Кристиян Вигенин, Петър Волгин, Елена Йончева.
    Четирима – не подкрепят свободата на избор: Танер Кабилов, Радан Кънев, Илхан Кючук и Ивайло Вълчев.

    18:43 20.06.2026

  • 26 не забравяте и такса вход за

    21 1 Отговор
    комплекса… нищо, че ще да е оулинклузив, бариерата не е инклузиФффф

    Коментиран от #53

    18:43 20.06.2026

  • 27 Начо

    18 1 Отговор
    Цените да такива защото има кой да ги плаща

    18:43 20.06.2026

  • 28 Гларуса

    5 9 Отговор

    До коментар #17 от "Али Гатор":

    Абе чОгун, минавал ли са границата на землището на забутаното село, в което мизерстваш та се намесваш?

    Коментиран от #49

    18:43 20.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ЕС разреши ново поколение ГМО

    5 3 Отговор
    които да НЕ са етикирани на храните. Няма да знаем какво ядем. И докато позицията на България за новите ГМО под натиска на гражданското общество запази своите резерви относно дерегулирането на новите ГМО/НГТ (новите генетични технологии).
    ПБ и НС подкрепят промени в директива 2001/18 за дерегулиране на пазара на генетично модифицирани бактерии, квас, вируси и микроорганизми, вкл. и трансгенни, предупреждават от сдружение „Агролинк“.
    „Агролинк“ други организации ще призоват Пламен Абровски да разгледа възможността за завеждане на иск срещу Регламента на ЕС за новите ГМО. Словашкото правителство вече е предприело стъпки в тази посока.

    Коментиран от #61

    18:46 20.06.2026

  • 31 мда

    17 0 Отговор
    Бойкот на алчността! Бойкот на бетона!

    18:46 20.06.2026

  • 32 Кирил

    18 5 Отговор
    Решението е много лесно. На който му е скъпо да купува храна от веригите. Много българи правят точно това като отидат в чужбина .
    Бяхме на екскурзия в Брюксел и Лил. Заведенията да безбожни. Уличната храна е скъпа. Купувахме от магазина до хотела.

    18:47 20.06.2026

  • 33 az СВО Победа 81

    17 6 Отговор
    Като не щяхте да протестирате срещу шиткойна сега яжте дюнер за по 18 евро!

    Че може и по-скъп да стане....

    18:49 20.06.2026

  • 34 Дик диверсанта

    18 3 Отговор
    Докато има шарани ще има и рибари. За шараните знаем, че са официално 610 000.
    Благодарение, знаете на кого.

    18:50 20.06.2026

  • 35 Оди там Кеноби

    11 3 Отговор

    До коментар #11 от "Евтинийка е в България":

    Е то цената като във Франция ! Какво сега възмущавашлу се или се радваш че сме станали рав с богатоте (кредитни) европейци ?
    Aитър фрапе в Старбукс е 9,56 €

    18:50 20.06.2026

  • 36 Васил

    16 6 Отговор
    Просто у нас пазарната икономика е изкривена защото никой не никакъв контрол има органи плаща им се а те не вършат работа. Миналата година в лева дюнера беше около 4,50 лева а сега е 4,50 5,00 евро къде е сега Радев да ни каже нещо за потребителската кошница???

    Коментиран от #43, #45, #48

    18:51 20.06.2026

  • 37 Софиянец

    18 6 Отговор
    Ппдб-лите да ходят да лапат дюнера за 18 еврака, тамън европейско ще им стане! Араб и евро, топ комбинация 😂 все вдно си в центъра на мюнхен

    18:51 20.06.2026

  • 38 Дик диверсанта

    5 8 Отговор
    В имението на Копейкин всичко е безплатно, но само за копейкин, платено е, знаете от кого.

    18:52 20.06.2026

  • 39 червения

    5 6 Отговор
    Руския башибозук.

    18:52 20.06.2026

  • 40 стоян георгиев

    6 4 Отговор
    Ицко Хазрта Евродупетата нали пееше - дънерите са шарени лайа 😂 явно себе си е гледал

    18:53 20.06.2026

  • 41 МВР служител

    19 0 Отговор
    Когато дадат по бТВ прасето алигбегов и жена му с белезници, тази свинщина ще свърши

    18:53 20.06.2026

  • 42 Колега забрави да споменеш

    12 9 Отговор

    До коментар #5 от "54 дни мунчо на власт - статистика":

    И да допълня- мунчо кayнов боташа не само изтегли почти 4 млрд.евро нов дълг почти половината колкото правителството "Желязков" за 11 месеца а и завари 3% дефицит а сега е 7 4%. Тоест изчезнаха 6.8 млрд . Е,не са изчезнали ,отидоха от бюджета в лични сметки на тези които са вложили 120-150 милиона в кампанията му според бившия министър Иван Христанов - таки,маджо ,черепа ,Гергов, бобокови ,Сотир ушев и други и са си върнали инвестициите десетократно...та честито мунчови клети избиратели...

    18:54 20.06.2026

  • 43 Дик диверсанта

    6 3 Отговор

    До коментар #36 от "Васил":

    Най-добрия контрол е от потребителите, ама от потребителите има 610 000, които ги знаете какви са, те нямат никакъв контрол над нищо, тях ги контролират.

    18:54 20.06.2026

  • 44 Варненец

    9 3 Отговор
    18 евро 😁 месото украинско ли е 🐖🇺🇦🐖

    18:54 20.06.2026

  • 45 🦁ЩЩД🦁

    11 0 Отговор

    До коментар #36 от "Васил":

    Е,чакай де,откога дюнера и узото,сервирани под плажния чадър,станаха част от "кошницата" ?

    18:54 20.06.2026

  • 46 Стилиян Андашки

    17 0 Отговор
    Яжте дюнери с месо от фризери от миналата година. От военновремевите запаси на западни страни. Българския търгаш гледа ден година храни.

    18:55 20.06.2026

  • 47 хмммм

    11 0 Отговор
    То няма вече нормална цена изобщо, а пък за Варна си е жива трагедия. То това на всички е ясно!

    18:55 20.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Али Гатор

    13 1 Отговор

    До коментар #28 от "Гларуса":

    Не не съм минавал отатък мерата на селото а и нетрябва за да знам че само балъци се хранят по летища , жп гари , автогари и в ресторанти и капанчета в близост до туристически забележителности,

    18:59 20.06.2026

  • 50 Нали сме в клуба на богатите, колко да с

    9 2 Отговор
    Като има кой да ги яде, ще се продават дюнери на всякакви цени. Аз не ги харесвам и не ги ям. А дали си заслужават, всеки си решава.

    19:02 20.06.2026

  • 51 Тъй , тъй синко

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Луд Скайуокър":

    ама като дойде ден да се защитава мутроморието от чужди нашественици , "мизерниците" няма да си турят гърдите пред куршумите , ами ще кажат един "европейски пасс" !

    19:04 20.06.2026

  • 52 Амнести интернешънъл

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "Вътре целия го искам на мунчовите":

    РУМЕН ГУНДЯЕВ БОТАШ ВЕЧЕ НЕ ЛЪЖЕ САМО ОТ МЕГДАНА НА БЪЛГАРИЯ. ТОЙ ЛЪЖЕ ВЕЧЕ И В ЕВРОПА И НИ ПРАВИ ЗА СМЯХ.

    Румен Алекперов Боташ вече е крайно нагъл. Вчера с патетичен глас пред журналисти в Брюксел заяви, че Европейската комисия е одобрила плащане в размер на 1 милиард евро по четвъртия етап на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), а още 150 милиона евро забавени средства ще бъдат изплатени на България с петия етап от плана.

    "Европейският съвет днес приключи с добра новина за България. Европейската комисия одобри 1 милиард евро плащане по четвъртия етап на Плана за възстановяване и устойчивост. Зелена светлина се дава и на още 150 милиона забавени плащания, които ще получим с петия етап, което е ясен показател за доверието в българското правителство и признание за нашата енергична работа за постигане на всички условия"

    Новина се представя като голяма победа, а когато човек отвори официалните документи и прочете детайлите, картината се оказва значително по-различна.

    От изявленията на представители на властта и последвалите медийни интерпретации остана впечатлението, че Брюксел едва ли не е одобрил окончателно над 1 милиард евро за България и че страната успешно е изпълнила своите ангажименти.

    Само че официалният документ на Европейската комисия казва нещо съвсем различно. Комисията е извършила предварителна оценка на четвъртото искане за плащане и е установила, че България е изпълнила задоволително 23 от общо 26 ключови етапа и цели

    19:07 20.06.2026

  • 53 По вода няма бариера

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "не забравяте и такса вход за":

    Минава се само със шнорхел -))

    19:07 20.06.2026

  • 54 Амнести интернешънъл

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Вътре целия го искам на мунчовите":

    Само че официалният документ на Европейската комисия казва нещо съвсем различно. Комисията е извършила предварителна оценка на четвъртото искане за плащане и е установила, че България е изпълнила задоволително 23 от общо 26 ключови етапа и цели. Това означава, че три важни ангажимента все още не са изпълнени в необходимата степен.

    С други думи - няма окончателно одобрение на цялото плащане. Няма окончателно приключване на процедурата. Няма и гаранция, че цялата сума ще бъде изплатена незабавно. Напротив.

    Напомням, че с изявление на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен след срещата с министър-председателя на България Румен Радев
    на 28 Mай 2026 г. стана ясно, че България не е извършила редица реформи, които ако не бъдат извършени до края на месец август 2026 г., парите от ПВУ няма да бъдат предоставени на България, независимо, че има предварителна положителна оценка по 23 от общо 26 ключови етапи и цели.

    Какво очаква ЕК от България:

    Мерки за борба с корупцията, включително приемането на законодателство за създаване на политически и финансово независима Комисия за противодействие на корупцията с функции по превенция и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и въвеждането на правила за регулиране на лобистката дейност.

    Мерки за декарбонизация на енергийния сектор. Те включват подобряване на корпоративното управление на държавните енергийни дружества чрез преструктуриране на Българския енергиен холдин

    Коментиран от #70

    19:10 20.06.2026

  • 55 Лелеле

    8 0 Отговор
    Месото от шиша е от изрезки, а в Турция се слага хубаво бяло месо , цената е в пъти по-евтина.

    19:13 20.06.2026

  • 56 комплекс Албена, сподели снимка

    4 0 Отговор
    миче мари
    амче тва не е албена мари дет си я цъкнала
    макар да казваш че споделил снимка

    19:14 20.06.2026

  • 57 18 евро за питка

    7 0 Отговор
    с пРъжен компир, зелъе и кетчуп...а и някоя вчерашна пилИшка трътка??? Не благодаря. 6 килА месо за 30лева+две/2 шишета ракия за 16евро + салатите 2 евро е ще се пръснат от яденье и пиене поне 3 ма души................... Ай да ви е........... "дюнерО"!!!!

    19:15 20.06.2026

  • 58 Анархия България

    14 0 Отговор

    До коментар #19 от "az СВО Победа 81":

    Хърватите овладяха цените, чак след таван на надценките, но тук цари анархия и трите държавни агенции по цените, само взимат заплати.

    19:17 20.06.2026

  • 59 прав си баьо

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мъжки чорапогащи":

    Българин всъщност кат теб
    а такива с лопата да ги ринеш с подобен манталитет
    е балкански циганин в Мъжки чорапогащи
    гледащ да прецака другите мислещ се за по тарикат

    19:18 20.06.2026

  • 60 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    ТВА ДЮНЕРА ЗА 4 ЧОВЕКА ЛИ Е ?
    ЩОТО В РОДНИЯ ДЕТРОЙТ Е ТОЛКОВА :)

    Коментиран от #72

    19:21 20.06.2026

  • 61 Един друг

    11 3 Отговор

    До коментар #30 от "ЕС разреши ново поколение ГМО":

    Защо не заминеш за Русия, там ГМО е забранено сигурно. Защо ще се тровиш в омразния ЕС? Путин търси такива като теб, но за 1 година от България са заминали 0 русороби. От Германия има едно семейство и вече искат да се връщат.

    19:26 20.06.2026

  • 62 МАЙКА СИ ЛИ ТЪРСИТЕ НА МОРЕТО?

    5 1 Отговор
    ами бил е 18лв сега е 18 евро

    които му е скъпо да ми ядеХ..У..Я

    Коментиран от #78

    19:28 20.06.2026

  • 63 Ах ,ах

    1 6 Отговор

    До коментар #48 от "Хихихи":

    Не му се връдвай. Той и още няколко са от тези които не могат да преглътнат ,че народа ги изгони. Ще има още мнэго такава изказвания. Активирали са се ,за да свалат Радев и да го злепоставят. Провэкации ще има още.

    19:28 20.06.2026

  • 64 Наблизо

    7 0 Отговор
    има ли WC и лекар , включени в цената ?

    19:29 20.06.2026

  • 65 Бойко

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "54 дни мунчо на власт - статистика":

    Само атомната от Козлодуй ще ви оправи такива като тебе

    Коментиран от #73

    19:30 20.06.2026

  • 66 Дааааа

    4 2 Отговор
    Тичай народе, дюнери на промоция . Бананите по колко са?

    19:30 20.06.2026

  • 67 Наивник на средна възраст

    1 6 Отговор
    Всяко идиотско деяние има философско оправдание....Гербаджии и красивите да си траят - 1-те за 20 години видяхме какво направиха(500 миилиарда км магистрали),не за 50 дена......другите също...

    19:32 20.06.2026

  • 68 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    7 0 Отговор
    За да ходиш нискоинтелигентни хора да те щавят по морето.

    19:33 20.06.2026

  • 69 бедна ми бг!

    7 1 Отговор
    Що се чудите???Нима държавата на бюроклати-бг е по различна???нима 46г неизмислиха закон данък върху земята над 5дка..нима новите кремълски негодяи не се канят да вдигат данъка върху имотите???Ако имаш имот от родителите си ,трябва да ти го вземат ,като едно време ,ако сте женени не може да имате повече от едно жилище...вие се главоблъскате за един дюнер,а другите проблеми дето ви влизат без да се усетите ги......

    19:33 20.06.2026

  • 70 🦁ЩЩД🦁

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Амнести интернешънъл":

    Извинете,казва ли нещо ръководството на ЕС за т.нар. НПО-та,с чиито пари разни отрепки непрекъснато сноват да Брюксел,където им пълнят главите с глупости ?

    19:34 20.06.2026

  • 71 ФАКТ

    7 3 Отговор
    Това е само началото !!! Като ходех за защита на БЪЛГАРСКАТА валута ми викахте- ууууууу копейка нещастна ! А сега яжте дюнери по 35 лева които бяха по 6-7 лева по копейково време !!!Ако ви е сухичко може и едно тараторче да си вземете за 20-25 лева с най-евтиното мляко и краставици от Пакистан !!! Искахте да сте в клуба на богатите - е вече сте там !!!! Лошото е че връщане назад няма !!!!!

    19:36 20.06.2026

  • 72 Българин

    5 0 Отговор

    До коментар #60 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Не бре това е дюнерЧЕ за дете до 5годинки! За МЪЖ трябват 5 такива хапчици..........

    19:37 20.06.2026

  • 73 оня с коня

    8 1 Отговор

    До коментар #65 от "Бойко":

    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    19:39 20.06.2026

  • 74 ЕФТИН МИЛОШЕВ

    7 0 Отговор
    Министър на туризма и министър на културата - затова сега ни туризъм, ни култура.

    19:40 20.06.2026

  • 75 Що бе...

    10 0 Отговор
    в Атина и в предградията с море колкото цялото ни Черноморие, една "пита гюро" (дюнер), е на символична цена 3.70/3.80 евро. Сега нашите черноморски дебили да си зададат въпроса, защо туристите ходят в Атина, а не на нашето Черноморие? В Атина разбира се, е бол и с RnBnB-та на нормална цена. Има Акропол с 5 милиона жители, столица, в която доматите на местния пазар са 60 евро цента, а пържолите в месарския са 4.50 евро за килограм. Едно печено пиле струва само 7 евро. Черноморски пирати - супер бандити!

    19:41 20.06.2026

  • 76 Неа Ираклица

    14 0 Отговор
    Пита гирос - 5 евро, салата хориатики 5.5 е. в таверна, агнешк адана, ама агнешка, не овча - 9 евро, скариди саганаки -9 евро... Алибегов и всички други селско бегове, ресторантьори и бизнесмени - да го тииииттт те... Яжте си го бетономорието, отглеждайте си го, печелете си...

    19:42 20.06.2026

  • 77 МЪЧИТЕЛНОТО ПРОБУЖДАНЕ ЗАПОЧВА

    6 4 Отговор
    Българите започва да осъзнават колко много ги ограбиха Боко Шиши ппдб-та царя, сдс-то. България е по-зле и от окраина.

    19:43 20.06.2026

  • 78 ТИР

    5 0 Отговор

    До коментар #62 от "МАЙКА СИ ЛИ ТЪРСИТЕ НА МОРЕТО?":

    11 евро в Гърция три шишчета с гарнитура и хлебче , сладолед почерпка , паркира и камион безплатно...

    19:44 20.06.2026

  • 79 мдам

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "Ти си":

    Явно не си контактувал с бг богаташи, и дюнери ядат и шкембе чорба с чесън, даже си умират за тях😉 , сериозно!
    Иначе Б.Б. каза, че всички ни е вкарал в клуба на богатите, така че му благодари!

    19:44 20.06.2026

  • 80 Хохо Бохо

    7 0 Отговор
    Дюнер на лазурния бряг е по евтин. За кво сравнение говорим? Пълен бойкот на алчните селяци

    19:45 20.06.2026

  • 81 МЪЧИТЕЛНОТО ПРОБУЖДАНЕ ЗАПОЧВА

    3 2 Отговор
    На есен ще хващаме дебелите тояги и у Банкя.

    19:47 20.06.2026

  • 82 ЗАКОНИТЕ НА ИКОНОМИКАТА

    4 0 Отговор
    Масовите фалити ще излекуват българския мутротуризъм.

    19:49 20.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Ха ха хаха

    2 0 Отговор
    а знаете ли какво има под ноктите на дюнерджиите когато използват шишенце с вода за след голяма нужда, ха ха да ви е сладкооооо......

    19:51 20.06.2026

  • 85 Читател

    3 1 Отговор
    Малко е трябва 38 евро да бъде нали искате клуба на богатите.Ето добър апетит.

    19:52 20.06.2026

  • 86 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    3 0 Отговор
    ЗАЩО НЕ КАЗВАТ ЧЕ ДЮНЕРДЖИИКАТА И КОЛЕГАТА СА И ГОЛИ. СОСА ГО ЦВЪРКАТ ОТ ЦИ ЦАТА. ДРУГОТО МНОГО ВАЖНО Е ЧЕ МЕСОТО Е СТАРО , САЛАТИТЕ ЗАВЕХНАЛИ , КАРТОФИТЕ НЕДОИЗПЪРЖЕНИ. ВЪОБЩЕ ЛУКС. ДА ВИ Е СЛАДКО.
    НИЕ СМЕ НА УЛТРА ОЛ ИНКЛУЗИВ В ТУРЦИЯ ЗА 600ЕВРО.

    19:57 20.06.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Алчни

    3 0 Отговор
    Керетени

    20:14 20.06.2026

  • 89 ?????

    1 1 Отговор
    Уф.
    Дюнер в Москва – 250 рубли примерно 3 евра.
    Аналгин в Москва – 20 хапчета 82 рубли примерно 97 евроцента.

    20:20 20.06.2026

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