Борислав Велков: Документите на НДК са подписвани от нелегитимен директор

Документите на Националния дворец на културата (НДК) са подписвани от нелегитимен директор. Това каза в предаването „Тази неделя“ бившият председател на Съвета на директорите на НДК Борислав Велков.

Културата е във фокус през последните дни. От една страна заради заплатата, която беше обявена от министъра на културата и която се взима от ръководството. От друга страна - заради задълженията, които има и НДК.

Направиха впечатление и публикациите в социалните мрежи на Борислав Велков, който публикува множество документи за нарушения през последните години в НДК. По думите му изпълнителният директор на НДК Андрияна Татарова е в конфликт на интереси при заемането на поста.

„Това се твърди от Комисията за противодействие на корупцията на Република България. Има решение от 30 юни миналата година. След това има решение на съда, което го потвърждава“, посочи той.

Велков обясни, че когато Татарова е постъпила в НДК, все още е била притежател на акции в частната си компания. „Освен това същата компания е имала търговски взаимоотношения с НДК“. Той добави, че към момента тя не е част от тази компания.

„Конфликтът на интереси е бил към момента на постъпването през 2023 година. Всички документи са подписани от нелегитимен директор“, коментира Велков.

Той посочи, че всичките документи, които е публикувал, посочват нарушения. „Те са от будни граждани. Не е лошо да имаме будно обществено мнение, когато става дума за публични средства“.

Една от първите му публикации е за информационна система. Велков твърди, че става дума за договор за 12,5 милиона евро, който задълбочава финансовите проблеми на дружеството.

„Нямам никакъв личен мотив към НДК, но обществото и почтеността имат много голям мотив да се върнат там. Първият символ на НДК на фасадата е слънце. Време е това слънце да изгрее, защото виждам, че фениксът отново е в пепелта“, посочи той и добави, че изобщо не обмисля да седне на шефския стол.

„Много се забавлявам с тази обществена поръчка, защото една от първите публикации, които направих за нейната нецелесъобразност, доведе до спиране на една друга. Но не тази“, коментира той.

Велков посочи, че преди тази обществена поръчка има пусната подобна, която печели голяма компания. Тя се отказва от обществената поръчка, след което се обявява нова и я печели друга компания.

„Става дума за изграждане не само на информационна система на НДК - в нея влизат много компоненти“, обясни Велков.

По думите му не става дума за нередност в обществената поръчка, а за това дали трябва да се дадат 12 милиона за информационна система, която да накичи НДК с LED дисплеи. „Трябва ли да правим билетна система за милиони от нулата? Никой в съвременния свят не прави това. Кои билети ще предлагаме? НДК да не би да е активен промоутър на пазара?“, попита той.

„Ако съм на мястото на принципала, веднага бих направил преразглеждане на целесъобразността на тази поръчка и много внимателно бих видял от какво точно има нужда НДК“, коментира той.

Според него може би част от тези системи са необходими, но няма смисъл от билетна система при условие, че приходите от билети за 2025 година са около 600–700 хиляди лева. „Защо инвестираме милиони за това? Това е много сериозна сума и трябва да разберем защо се прави“.

„Става дума за цялостно преживяване в НДК. Правим информационна система, с която да информираме хора, които и без това са достатъчно информирани. В същото време в седалките в Зала 1 могат да те ядат дървеници. Залата не е в добро състояние“, посочи Велков.

По думите му средствата трябва да се инвестират там, където има развитие и бизнес. „От гледна точка на необходимостта от този вид поръчка има сериозен проблем“.