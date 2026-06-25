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Отстраниха от поста изпълнителния директор на НДК Андриана Татарова

Отстраниха от поста изпълнителния директор на НДК Андриана Татарова

25 Юни, 2026 15:35 845 25

  • изпълнителен директор-
  • ндк-
  • отстраняване от длъжност

Това обяви по време на заседание на парламентарната комисия по култура и медии ресорният министър Евтим Милошев

Отстраниха от поста изпълнителния директор на НДК Андриана Татарова - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Отстраниха от поста изпълнителния директор на Националния дворец на културата Андриана Татарова. Това обяви по време на заседание на парламентарната комисия по култура и медии ресорният министър Евтим Милошев, цитиран от Нова телевизия.
„Назначих проверки на Инспектората и поисках вътрешен одит. Резултатите от одита предстои да излязат. Тези на Инспектората обаче излязоха. На тяхна база, считано от 24 юни, освободих като член на съвета на директорите и прекратих договора на Татарова за управление на дружеството”, обяви Милошев. Той обаче уточни,, че това не я освобождава от отговорност.
Припомняме, че Върховният административен съд окончателно потвърди наложената ѝ глоба от 5000 лева заради конфликт на интереси. Нарушението се състои в това, че тя е сключила договор за наем на зала със свързано с нея лице – собствения ѝ син. Според решението на магистратите на Татарова са отнети още 476 лева от дневното ѝ възнаграждение за 28 май 2024 г. - деня, в който е подписан проблемият контракт. Шефът на НДК е осъдена да заплати и разноски по делото в размер на 102 евро.

Според съда за наличието на конфликт на интереси не е нужно доказване на реална вреда или облага, а е достатъчно установяването на формално нарушение - самият факт, че длъжностно лице е сключило договор в частен интерес.

Припомняме, че в началото на месеца министърът на културата Евтим Милошев изнесе данни за финансовото състояние на НДК и заплатите, които получава Съветът на директорите на дружеството, което го управлява. Милошев посочи, че дружеството е на загуба от близо 49 млн. евро и спрямо 2024 г., сумата за 2025-а се е увеличила с 502%.
Министърът уточни и какви са възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството – петима членове, един от които е изпълнителен директор. През последните години те се удвояват спрямо 2024 година, и се утрояват спрямо 2023 г. Той даде и по-точни данни: възнагражденията за 2023 година възлизат на близо 104 000 евро, за 2024 г. - близо 158 000 евро, за 2025 г. – близо 305 000 евро. Заплатата на изпълнителния директор за 2025 г. е близо 200 681 евро, което означава, че месечното ѝ възнаграждение е в размер на около 13 680 евро. Всички членове на Съвета получават и месечни ваучери за храна на стойност 102 евро, допълни още министърът.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    10 2 Отговор
    То българи има ли в политиката и бизнеса в България,само татари арменци евреи сигани анадолци ,а българите кучета ги яли

    Коментиран от #13

    15:38 25.06.2026

  • 2 Люба

    17 2 Отговор
    Браво,навсякъде бързо разчитване на калинките!

    Коментиран от #9, #16

    15:38 25.06.2026

  • 3 Дориана

    16 1 Отговор
    Точно така това е правилното решение. Дори още по- рано трябваше да я освободят , алчността се наказва. Тя води до корупция.

    15:39 25.06.2026

  • 4 Генади

    11 1 Отговор
    Съд до дупка и към Сливен при "полицайката" !

    Коментиран от #11

    15:40 25.06.2026

  • 5 ЧУДЕСА

    7 1 Отговор
    НЯМА ДЪРЖАВНА ИКОНОМИКА , А ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ 600 000 ИЛИ 10% ОТ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕТО.ТАКА Е ПРИ ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА .

    15:41 25.06.2026

  • 6 Лост

    7 2 Отговор
    Сменете и Главчев и калинките в Сметната палата.

    15:42 25.06.2026

  • 7 Ъъъ

    11 1 Отговор
    "13 680 евро.заплатка и месечни ваучери за храна на стойност 102 евро..." Ехаааа, а казват, че не сме били в клуба на богатите😉

    15:42 25.06.2026

  • 8 Има пари, ще се върне

    4 1 Отговор
    Ще си плати на честния съд и ще я възстанови.

    15:43 25.06.2026

  • 9 честен ционист

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Люба":

    Просто една застаряла калинка, освобождава място за по-млада и по-сгодна отново с 5 цифрена заплата.

    Коментиран от #14

    15:43 25.06.2026

  • 10 жалната женица къд ще си търси службица

    5 2 Отговор
    но пък
    кво значи няква си калинка
    ако печели печели цял рояк бръмбари калинки на сладки службици
    ако пък губи губи пак народа
    да плаща масрафа на чекмеджарите

    Коментиран от #23

    15:43 25.06.2026

  • 11 ТОВА Е ДИСКРИМИНАЦИЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Генади":

    ТРЯБВА ДА ИМА СМЕСЕНИ ЗАТВОРИ А НЕ САМО ЕДНОПОЛОВИ

    15:45 25.06.2026

  • 12 днк

    6 0 Отговор
    Днес е хубав ден за НДК. Едно безпардонно и арогантно Блонди се маха!

    15:45 25.06.2026

  • 13 Да ти го напиша

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    То и ти си 100%сиганин.

    Коментиран от #21

    15:46 25.06.2026

  • 14 бай бръмбар съм

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    освобождава място за по-млад бръмбар
    нали сме с равни права с калинките и кърлежите

    15:46 25.06.2026

  • 15 И КВО

    2 0 Отговор
    СЕГА НА БОРСАТА ЗА БЕЗРАБОТНИ ЛИ ЩЕ СЕ РЕГИСТРИРА!?

    15:48 25.06.2026

  • 16 разчитване на калинките!

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Люба":

    по скоро
    разместване на калинките!

    кацат пък на други сладки службици
    спонсорирани от игриви бръмбари
    финансирани от заблуден народ който ги изхранва

    15:49 25.06.2026

  • 17 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    Съдът да не я върне в един момент...

    15:49 25.06.2026

  • 18 В Държавата !

    2 0 Отговор
    На Изродите !

    Какво Ли !

    Не се Случва !

    15:50 25.06.2026

  • 19 Един

    1 0 Отговор
    Ох че сладка служби а. Директор на къща 13к евро.

    15:50 25.06.2026

  • 20 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Специално тази трябваше да бъде отстранена само защото си е давала ваучер за храна! Дори да се абстрахираме от всички други факти, то фактът, че животното се е полакомило за още 200 лева е скандален! Изобщо може ли да си представи някой какъв морал на улична котка има това същество? Десетки хиляди левове заплата всеки месец , но не , тя е пожелала ваучер за храна!!!!

    15:52 25.06.2026

  • 21 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Да ти го напиша":

    Напиши и го лапни

    15:54 25.06.2026

  • 22 Мим

    1 0 Отговор
    Тая нагласа, трябва да възстанови и цялата сума от взетите над 3000 Евро заплати или приблизително по 10 000 евра на месец за годините на този пост....На година по 120 000 Е....

    15:55 25.06.2026

  • 23 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "жалната женица къд ще си търси службица":

    За проститутки винаги има работа

    15:55 25.06.2026

  • 24 селски полковник

    0 0 Отговор
    Сигурно е захлебила добре. Може да си направи една екскурзия до Дубай докато види накъде ще задуха вятъра.

    15:57 25.06.2026

  • 25 Емигрант

    0 0 Отговор
    Аууу какви "сериозни" и "страховити" наказания, всеки следващ директор на воля и с радост ще краде ! Кога ще се чуе за съд, затвор, отнемане на имущество в полза на държавата КОГА бе ИМИТИРАЩИ "СЕРИОЗНИ" ПОЛИТИЦИ ! Какво стана с Тиквата и Пеевски да не са излезли чисти като сълзици когато гласуват еднакво с новите доминиращи червени таласъми в НС, а преди изборите се надпреварваха да маскарят Радев и шайката му ? Тази "гепаджийка" с радост напуска постът си, доволна от това което свърши, както и онзи преди нея откраднал над 20 млн. от НДК и него имунитет го "варди" !

    16:01 25.06.2026

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