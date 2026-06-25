Отстраниха от поста изпълнителния директор на НДК Андриана Татарова

Отстраниха от поста изпълнителния директор на Националния дворец на културата Андриана Татарова. Това обяви по време на заседание на парламентарната комисия по култура и медии ресорният министър Евтим Милошев, цитиран от Нова телевизия.
„Назначих проверки на Инспектората и поисках вътрешен одит. Резултатите от одита предстои да излязат. Тези на Инспектората обаче излязоха. На тяхна база, считано от 24 юни, освободих като член на съвета на директорите и прекратих договора на Татарова за управление на дружеството”, обяви Милошев. Той обаче уточни,, че това не я освобождава от отговорност.
Припомняме, че Върховният административен съд окончателно потвърди наложената ѝ глоба от 5000 лева заради конфликт на интереси. Нарушението се състои в това, че тя е сключила договор за наем на зала със свързано с нея лице – собствения ѝ син. Според решението на магистратите на Татарова са отнети още 476 лева от дневното ѝ възнаграждение за 28 май 2024 г. - деня, в който е подписан проблемият контракт. Шефът на НДК е осъдена да заплати и разноски по делото в размер на 102 евро.
Според съда за наличието на конфликт на интереси не е нужно доказване на реална вреда или облага, а е достатъчно установяването на формално нарушение - самият факт, че длъжностно лице е сключило договор в частен интерес.
Припомняме, че в началото на месеца министърът на културата Евтим Милошев изнесе данни за финансовото състояние на НДК и заплатите, които получава Съветът на директорите на дружеството, което го управлява. Милошев посочи, че дружеството е на загуба от близо 49 млн. евро и спрямо 2024 г., сумата за 2025-а се е увеличила с 502%.
Министърът уточни и какви са възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството – петима членове, един от които е изпълнителен директор. През последните години те се удвояват спрямо 2024 година, и се утрояват спрямо 2023 г. Той даде и по-точни данни: възнагражденията за 2023 година възлизат на близо 104 000 евро, за 2024 г. - близо 158 000 евро, за 2025 г. – близо 305 000 евро. Заплатата на изпълнителния директор за 2025 г. е близо 200 681 евро, което означава, че месечното ѝ възнаграждение е в размер на около 13 680 евро. Всички членове на Съвета получават и месечни ваучери за храна на стойност 102 евро, допълни още министърът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #13
15:38 25.06.2026
2 Люба
Коментиран от #9, #16
15:38 25.06.2026
3 Дориана
15:39 25.06.2026
4 Генади
Коментиран от #11
15:40 25.06.2026
5 ЧУДЕСА
15:41 25.06.2026
6 Лост
15:42 25.06.2026
7 Ъъъ
15:42 25.06.2026
8 Има пари, ще се върне
15:43 25.06.2026
9 честен ционист
До коментар #2 от "Люба":Просто една застаряла калинка, освобождава място за по-млада и по-сгодна отново с 5 цифрена заплата.
Коментиран от #14
15:43 25.06.2026
10 жалната женица къд ще си търси службица
кво значи няква си калинка
ако печели печели цял рояк бръмбари калинки на сладки службици
ако пък губи губи пак народа
да плаща масрафа на чекмеджарите
Коментиран от #23
15:43 25.06.2026
11 ТОВА Е ДИСКРИМИНАЦИЯ
До коментар #4 от "Генади":ТРЯБВА ДА ИМА СМЕСЕНИ ЗАТВОРИ А НЕ САМО ЕДНОПОЛОВИ
15:45 25.06.2026
12 днк
15:45 25.06.2026
13 Да ти го напиша
До коментар #1 от "Сталин":То и ти си 100%сиганин.
Коментиран от #21
15:46 25.06.2026
14 бай бръмбар съм
До коментар #9 от "честен ционист":освобождава място за по-млад бръмбар
нали сме с равни права с калинките и кърлежите
15:46 25.06.2026
15 И КВО
15:48 25.06.2026
16 разчитване на калинките!
До коментар #2 от "Люба":по скоро
разместване на калинките!
кацат пък на други сладки службици
спонсорирани от игриви бръмбари
финансирани от заблуден народ който ги изхранва
15:49 25.06.2026
17 Ти да видиш
15:49 25.06.2026
18 В Държавата !
Какво Ли !
Не се Случва !
15:50 25.06.2026
19 Един
15:50 25.06.2026
20 Лопата Орешник
15:52 25.06.2026
21 Сталин
До коментар #13 от "Да ти го напиша":Напиши и го лапни
15:54 25.06.2026
22 Мим
15:55 25.06.2026
23 Сталин
До коментар #10 от "жалната женица къд ще си търси службица":За проститутки винаги има работа
15:55 25.06.2026
24 селски полковник
15:57 25.06.2026
25 Емигрант
16:01 25.06.2026