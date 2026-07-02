Евтим Милошев освободи Съвета на директорите на НДК

С протокол на министъра на културата Евтим Милошев днес се освобождават досегашните членове на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД.
На тяхно място са избрани: Ия Петкова – Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин, Иванка Веселинова.
Мандатът на новоизбраните членове е до провеждане на конкурсна процедура, но не повече от 6 месеца.
На първото си съвещание Съветът на директорите избра и изпълнителен директор – Ия Петкова – Ангелова, която в периода 2015-2020 г. е била ръководител на направление „Стратегическо развитие“ в НДК.
За всички промени са предприети необходимите действия за вписване в Търговския регистър, съобщиха от Министерството на културата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пожелание
21:24 02.07.2026
2 Овчар
21:29 02.07.2026
3 Муньото
21:29 02.07.2026
4 Бай Миле
Коментиран от #12
21:32 02.07.2026
5 Роко
21:33 02.07.2026
6 Гербаджииската администрация
21:33 02.07.2026
7 Крадлив некадърник
21:33 02.07.2026
8 Ахааа
21:36 02.07.2026
9 ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺
Е С ПРОКЛЯТИЕТО НА Л.Ж.И ЦК НА БКП
АПРОПО...И БИВШИТЕ КАЗАРМИ И ПР.
21:38 02.07.2026
10 Тома
21:38 02.07.2026
11 Баче Кики
21:39 02.07.2026
12 А Какво
До коментар #4 от "Бай Миле":Какво предлагаш. НДК да е на загуба, при огромни приходи от концерти и заплаткаджий директори.
21:44 02.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тероризъм
Прокурорите крепят Терористи!
22:08 02.07.2026
15 Исторически парк
22:15 02.07.2026
16 Не са нужни такива хора съвет на
22:16 02.07.2026
17 Анонимен
22:18 02.07.2026