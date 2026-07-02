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Евтим Милошев освободи Съвета на директорите на НДК

Евтим Милошев освободи Съвета на директорите на НДК

2 Юли, 2026 21:20 880 17

  • евтим милошев-
  • ндк-
  • съвет на директорите

За всички промени са предприети необходимите действия за вписване в Търговския регистър

Евтим Милошев освободи Съвета на директорите на НДК - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С протокол на министъра на културата Евтим Милошев днес се освобождават досегашните членове на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД.

На тяхно място са избрани: Ия Петкова – Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин, Иванка Веселинова.

Мандатът на новоизбраните членове е до провеждане на конкурсна процедура, но не повече от 6 месеца.

На първото си съвещание Съветът на директорите избра и изпълнителен директор – Ия Петкова – Ангелова, която в периода 2015-2020 г. е била ръководител на направление „Стратегическо развитие“ в НДК.

За всички промени са предприети необходимите действия за вписване в Търговския регистър, съобщиха от Министерството на културата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пожелание

    8 1 Отговор
    Та този съвет на директорите да не управлява Белият дом.Тези съвети и бордове ,трябва да паднат зад борда ,и да не се дават пари за тоз де вее на калинките

    21:24 02.07.2026

  • 2 Овчар

    11 2 Отговор
    Вече почти 40 години гласуваме и заменяме едни кърлежи с други....! Сценарият е един и същ ..В народното събрание...: В началото едните ще изнасилват другите това разбира се е незаконно , после изнасилвачите преди да бъдат обвинени ще намерят кредит и ще платят на изнасилените и те вече няма да са жертви а проститутки и всичко става законно...! После 240 парцала ще започнат да изнасилват народа...! Позната картинка.

    21:29 02.07.2026

  • 3 Муньото

    10 1 Отговор
    като ги е подбирал е внимавал мутрите им да са по-отвратителни от неговата, сътворена от кръстоска между гаргамел и патка

    21:29 02.07.2026

  • 4 Бай Миле

    4 3 Отговор
    Ти господ ли си Милушев?????? Къде тръгна ? От къде идваш

    Коментиран от #12

    21:32 02.07.2026

  • 5 Роко

    8 1 Отговор
    Айде сега тоя съвет на директори за какво е какви директори са и на кого.Наши хора нищо не вършещи и назначени с бомбастични заплати! Нито един от тях не трябва да го има! А забравих и секретарките им! И още храненици около тях! Ей сополанковци съвсем сте се разхайтили!

    21:33 02.07.2026

  • 6 Гербаджииската администрация

    4 1 Отговор
    Лежи на гърба на народа и прилапва парите за нищоправене. Уволнявайте наред.

    21:33 02.07.2026

  • 7 Крадлив некадърник

    2 1 Отговор
    Жалък ненормалник

    21:33 02.07.2026

  • 8 Ахааа

    6 2 Отговор
    Това е много добре! Всички назначения на Пеевски- Борисов са съмнителни и корумпирани! Един по един- вън ! Като се почне от културата и се стигне до съдебната власт- Всички назначения на двамата убавци- вън !!!

    21:36 02.07.2026

  • 9 ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺

    2 0 Отговор
    ТОВА НЕЩО ЕНДЕКАТО
    Е С ПРОКЛЯТИЕТО НА Л.Ж.И ЦК НА БКП
    АПРОПО...И БИВШИТЕ КАЗАРМИ И ПР.

    21:38 02.07.2026

  • 10 Тома

    7 0 Отговор
    А за какъв ч.еп е този борд на директорите.Да лапат големи заплати ли.

    21:38 02.07.2026

  • 11 Баче Кики

    4 0 Отговор
    Някой хора освен началници нищо друго не могат да работят.. Поздрав по македонски. Декан си директор

    21:39 02.07.2026

  • 12 А Какво

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Миле":

    Какво предлагаш. НДК да е на загуба, при огромни приходи от концерти и заплаткаджий директори.

    21:44 02.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тероризъм

    0 0 Отговор
    Перник са международни Терористи!
    Прокурорите крепят Терористи!

    22:08 02.07.2026

  • 15 Исторически парк

    0 0 Отговор
    А депесарите в Народния кога??!

    22:15 02.07.2026

  • 16 Не са нужни такива хора съвет на

    1 0 Отговор
    Директорите на НДК.. няма нужда от такъв борд на съвета на директорите на НДК. Ако смятате да ги замените с ваши хора има опасност и вие да изгорите. По добре не правете това.

    22:16 02.07.2026

  • 17 Анонимен

    0 0 Отговор
    Червените наглеци се настаняват на хранилката Защо не пишете за Василев за бюджета А за тези наглеци обсебили властта

    22:18 02.07.2026

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