Евтим Милошев освободи Съвета на директорите на НДК

С протокол на министъра на културата Евтим Милошев днес се освобождават досегашните членове на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД.

На тяхно място са избрани: Ия Петкова – Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин, Иванка Веселинова.

Мандатът на новоизбраните членове е до провеждане на конкурсна процедура, но не повече от 6 месеца.

На първото си съвещание Съветът на директорите избра и изпълнителен директор – Ия Петкова – Ангелова, която в периода 2015-2020 г. е била ръководител на направление „Стратегическо развитие“ в НДК.

За всички промени са предприети необходимите действия за вписване в Търговския регистър, съобщиха от Министерството на културата.