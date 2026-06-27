Андрияна Татарова: Това е измислен конфликт на интереси, свързан с опит за отнемане на два етажа от НДК

„Разбрахме вчера от медиите, че от 24 юни съм освободена от поста изпълнителен директор на НДК“, каза в „Тази събота“ по bTV Андрияна Татарова.
„Това е изключително странно. Това е първи министър на културата от петима, които не са водили диалог с нас въпреки нашето желание. Тръгнаха през медиите да изнасят неверни факти и ще продължа да твърдя това. Ще се боря истината да излезе наяве“, заяви Татарова.
„Винаги до този момент с всички министри и екипите им сме водили разговор как да развиваме НДК, как да подобрим финансовите условия, какво е бъдещето. Ние сме първият борд, който е избран с конкурс и борд, който е разписал бизнес стратегии, които дават ясна картина къде искаме да отведем НДК, обясни още тя.
По думите ѝ обаче диалог не е имало и Евтим Милошев публично е отказал да разговаря с тях.
„От всичките говорения на Евтим Милошев може би само три или четири път той е говорел за това какво смята да прави в културата. Всичко останало – от ден първи, два месеца той посвети на това как да ме махне мен и как да блокира НДК. Неговият фокус бе да бъда отстранена като изпълнителен директор“, заяви Андрияна Татарова.
По думите ѝ той е излъгал пред парламента, че одитният доклад не е приключил. Тя обаче твърди, че той е приключил.
„Той не открива нито едно нарушение при образуването на нашите възнаграждения“, посочи Андрияна Татарова.
Тя разказа, че през 2024 г. е имало опит за отнемането на два етажа от НДК и оказан натиск върху нея да подпише „за отпаднала необходимост."
„През 2024 г. пристига писмо от акционерното дружество, на което моят син е изпълнителен директор. В писмото има запитване за наем на зала „Азарян“ за заснемане на театрална постановка. Отдадохме я под наем за реализирането на продукцията без грам обогатяване от моя страна. Аз обогатявам с НДК с този акт на действие, без да има намаление или каквото и нарушение на правилата“, обясни Татарова.
„Става въпрос за наем на залата за 2000 лв. на фона на всички кражби и конфликти на интереси в тази държава. Тук ме упрекват, че аз съм обогатила НДК, а не себе си или дружеството и то за 2000 лв.“, заяви тя.
Андрияна Татарова обжалва отнетото ѝ право на адвокатска защита.
„Докато не се произнесе петчленна комисия във ВАС, това все още за мен не е приключило като съдебна сага. Ще продължа да доказвам, че не съм направила нищо нередно и че това е един измислен конфликт на интереси с една единствена цел – свързан е с двата етажа и с моето отстраняване“, заяви Татарова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Зевс
Коментиран от #14
12:35 27.06.2026
3 Хаха
12:39 27.06.2026
4 Мишо Гошо
Коментиран от #39
12:42 27.06.2026
5 Само да попитам
12:42 27.06.2026
6 Изрусената застаряла блонди
12:44 27.06.2026
7 Тази жена направи много
НЕКА СЕ БОРИ ДА ГО ЗАПАЗИ ЦЯЛО.
НЕКА ДА НЕ ОСТАНАТ НАПРАЗНИ ДЕЛАТА НА ХОРАТА КОИТО ГО ПОСТРОИХА.
НЕКА НЕ СЕ ХВЪРЛЯ СЯНКА ВЪРХУ ТЯХ.
УСПЕХ !!!
Коментиран от #11, #38
12:46 27.06.2026
8 А50
12:49 27.06.2026
9 А50
12:50 27.06.2026
10 хаха
Като му набият шута от Солунската митница и започва да реве, че е жертва и как го били махнали щото бил "пречел на лошите". ХАХАХА
Нагли питеци си бяхте, 3 пъти по нагли станахте бе жалкари!
12:53 27.06.2026
11 хаха
До коментар #7 от "Тази жена направи много":ХАХАХА!
12:54 27.06.2026
12 13900 Евро заплатка. 26 000 лв.
12:54 27.06.2026
13 Гост
12:55 27.06.2026
14 Госта..
До коментар #2 от "Зевс":Абе човече ,как да се откаже от 13 800 евро заплата на МЕСЕЦ ,тя получава повече от президента и 15 пъти повече от ноемален работещ .
12:57 27.06.2026
15 Ваклин
13:00 27.06.2026
16 Светльо
13:00 27.06.2026
17 ТАЗИ НА СНИМКАТА
13:03 27.06.2026
18 Що бе???
13:06 27.06.2026
19 СЗО
13:07 27.06.2026
20 Авгий
13:07 27.06.2026
21 Феодалната Олигархия !
И ти !
На Твойто Ниво !
13:14 27.06.2026
22 Тома
13:18 27.06.2026
23 ИМА ЛИ НЯКОЙ ТУКА
13:18 27.06.2026
24 Не става!
Нито достойнство има, нито чест!
Културна и грамотна дЕректорка!?
Пълна излагация!
13:19 27.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мим
13:24 27.06.2026
28 извод
Коментиран от #32
13:24 27.06.2026
29 Шофьор
13:26 27.06.2026
30 Разкарай се
13:26 27.06.2026
31 Бай Ставри
13:27 27.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Иван 1
13:29 27.06.2026
34 Хмм
Коментиран от #42
13:34 27.06.2026
35 Оракула от Делфи
Време е за специален съд и нищо друго!
Да оставиш такива като тази, да си определят заплатите , сами ,
е престъпление и за на този който я е назначил!
Това е заплата на Премиер министъра на Швеция ...!!!
Колко и " димпломи" да има тази , парите са на ниво фантастика???
13:39 27.06.2026
36 2000 наем за
Ощетява НДК с много пари. Ама нали и е син...
13:42 27.06.2026
37 Дедо
13:44 27.06.2026
38 тая
До коментар #7 от "Тази жена направи много":нема нищо общо с онези които го построиха бе б.х. !
13:44 27.06.2026
39 Гошо Мишо
До коментар #4 от "Мишо Гошо":За Мишо Гошо има Уикипедия за да първо да се просвещава.... после да се изразява ............
13:46 27.06.2026
40 вместо
13:51 27.06.2026
41 Не мога да разбера
14:01 27.06.2026
42 Какво сега
До коментар #34 от "Хмм":Да плачем ли за нея.
14:04 27.06.2026
43 Ми да ги отнемат проклетите етажи
14:07 27.06.2026