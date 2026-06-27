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Андрияна Татарова: Това е измислен конфликт на интереси, свързан с опит за отнемане на два етажа от НДК

Андрияна Татарова: Това е измислен конфликт на интереси, свързан с опит за отнемане на два етажа от НДК

27 Юни, 2026 12:30 1 261 43

  • андрияна татарова-
  • конфликт на интереси-
  • отнемане-
  • два етажа-
  • ндк

„От всичките говорения на Евтим Милошев може би само три или четири път той е говорел за това какво смята да прави в културата. Всичко останало – от ден първи, два месеца той посвети на това как да ме махне мен и как да блокира НДК. Неговият фокус бе да бъда отстранена като изпълнителен директор“, заяви още Татарова.

Андрияна Татарова: Това е измислен конфликт на интереси, свързан с опит за отнемане на два етажа от НДК - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Разбрахме вчера от медиите, че от 24 юни съм освободена от поста изпълнителен директор на НДК“, каза в „Тази събота“ по bTV Андрияна Татарова.

„Това е изключително странно. Това е първи министър на културата от петима, които не са водили диалог с нас въпреки нашето желание. Тръгнаха през медиите да изнасят неверни факти и ще продължа да твърдя това. Ще се боря истината да излезе наяве“, заяви Татарова.

„Винаги до този момент с всички министри и екипите им сме водили разговор как да развиваме НДК, как да подобрим финансовите условия, какво е бъдещето. Ние сме първият борд, който е избран с конкурс и борд, който е разписал бизнес стратегии, които дават ясна картина къде искаме да отведем НДК, обясни още тя.

По думите ѝ обаче диалог не е имало и Евтим Милошев публично е отказал да разговаря с тях.

„От всичките говорения на Евтим Милошев може би само три или четири път той е говорел за това какво смята да прави в културата. Всичко останало – от ден първи, два месеца той посвети на това как да ме махне мен и как да блокира НДК. Неговият фокус бе да бъда отстранена като изпълнителен директор“, заяви Андрияна Татарова.

По думите ѝ той е излъгал пред парламента, че одитният доклад не е приключил. Тя обаче твърди, че той е приключил.

„Той не открива нито едно нарушение при образуването на нашите възнаграждения“, посочи Андрияна Татарова.

Тя разказа, че през 2024 г. е имало опит за отнемането на два етажа от НДК и оказан натиск върху нея да подпише „за отпаднала необходимост."

„През 2024 г. пристига писмо от акционерното дружество, на което моят син е изпълнителен директор. В писмото има запитване за наем на зала „Азарян“ за заснемане на театрална постановка. Отдадохме я под наем за реализирането на продукцията без грам обогатяване от моя страна. Аз обогатявам с НДК с този акт на действие, без да има намаление или каквото и нарушение на правилата“, обясни Татарова.

„Става въпрос за наем на залата за 2000 лв. на фона на всички кражби и конфликти на интереси в тази държава. Тук ме упрекват, че аз съм обогатила НДК, а не себе си или дружеството и то за 2000 лв.“, заяви тя.

Андрияна Татарова обжалва отнетото ѝ право на адвокатска защита.

„Докато не се произнесе петчленна комисия във ВАС, това все още за мен не е приключило като съдебна сага. Ще продължа да доказвам, че не съм направила нищо нередно и че това е един измислен конфликт на интереси с една единствена цел – свързан е с двата етажа и с моето отстраняване“, заяви Татарова.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зевс

    57 1 Отговор
    Лелче, за миналата година си на 50 милиона загуба, достатъчна причина да си ходиш

    Коментиран от #14

    12:35 27.06.2026

  • 3 Хаха

    54 1 Отговор
    Поредната некадърна калинка блондинка.

    12:39 27.06.2026

  • 4 Мишо Гошо

    4 17 Отговор
    Какво е направил Ефтим, за да спре опростачаването на народа?

    Коментиран от #39

    12:42 27.06.2026

  • 5 Само да попитам

    53 1 Отговор
    Винаги се чудя как шефове на болници, ето и тази дама вземат огромни заплати на почти фалиралите им ведомства. Някакво неудобство не чувстват ли?

    12:42 27.06.2026

  • 6 Изрусената застаряла блонди

    18 1 Отговор
    Никой няма право да ми отнема стоянките на ботевградското или монтанското шосета !!

    12:44 27.06.2026

  • 7 Тази жена направи много

    2 31 Отговор
    за НДК
    НЕКА СЕ БОРИ ДА ГО ЗАПАЗИ ЦЯЛО.
    НЕКА ДА НЕ ОСТАНАТ НАПРАЗНИ ДЕЛАТА НА ХОРАТА КОИТО ГО ПОСТРОИХА.
    НЕКА НЕ СЕ ХВЪРЛЯ СЯНКА ВЪРХУ ТЯХ.
    УСПЕХ !!!

    Коментиран от #11, #38

    12:46 27.06.2026

  • 8 А50

    34 1 Отговор
    Няма изчегъртване на тия калинки

    12:49 27.06.2026

  • 9 А50

    31 2 Отговор
    Довечера и тази ще вее евроатлантически знамена на соросоидния протест

    12:50 27.06.2026

  • 10 хаха

    18 0 Отговор
    Ганьо-жертвата. Пар екселанс.

    Като му набият шута от Солунската митница и започва да реве, че е жертва и как го били махнали щото бил "пречел на лошите". ХАХАХА

    Нагли питеци си бяхте, 3 пъти по нагли станахте бе жалкари!

    12:53 27.06.2026

  • 11 хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тази жена направи много":

    ХАХАХА!

    12:54 27.06.2026

  • 12 13900 Евро заплатка. 26 000 лв.

    29 0 Отговор
    И може да плещи колкото си иска.

    12:54 27.06.2026

  • 13 Гост

    31 0 Отговор
    Как всички дето са захапали държавния кокал изведнъж стават много загрижени за държавния интерес и го бранят на живот и смърт.Хей Татарова, каквото можа открадна. Време е да се покриеш.

    12:55 27.06.2026

  • 14 Госта..

    28 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Абе човече ,как да се откаже от 13 800 евро заплата на МЕСЕЦ ,тя получава повече от президента и 15 пъти повече от ноемален работещ .

    12:57 27.06.2026

  • 15 Ваклин

    18 0 Отговор
    Най-голямата нередност е, че са те сложили да бъдеш директор. Все пак за огромната заплата трябва и да се свърши нещо. За сина, директор не казвам нищо. Директор е моята майка, директор ще стана и аз. Взимай пенсията и си трай.

    13:00 27.06.2026

  • 16 Светльо

    24 1 Отговор
    За такава наглост става въпрос. Всички "шефове" които правят загуби, нито заплати, нито постове -ВЪН!

    13:00 27.06.2026

  • 17 ТАЗИ НА СНИМКАТА

    12 0 Отговор
    Дали го поема майсторски?

    13:03 27.06.2026

  • 18 Що бе???

    15 0 Отговор
    Тая па ча вра що не е в затвора????!!!,

    13:06 27.06.2026

  • 19 СЗО

    16 0 Отговор
    Тази ли беше дето се изказа че вземала "само" 9800€ заплата?

    13:07 27.06.2026

  • 20 Авгий

    18 0 Отговор
    Крайно време е да се приеме съотношение 1 : 3 между най-ниска и най-висока заплата в публичния сектор. Най-висока - на президента. Останалите - по-ниски. За всички разпасали се директори и шефове на каквото и да било. Също в съдебната систма. Ако на някого не му изнася, да напуска. Така ще се икономисат и средства в бюджета.

    13:07 27.06.2026

  • 21 Феодалната Олигархия !

    5 0 Отговор
    Действа Така !

    И ти !

    На Твойто Ниво !

    13:14 27.06.2026

  • 22 Тома

    11 0 Отговор
    Како не плачи.Бати Бойко тиквата ще те направи депутат

    13:18 27.06.2026

  • 23 ИМА ЛИ НЯКОЙ ТУКА

    5 0 Отговор
    Опознал тази чанта отблизо. Да каже как е лелята.

    13:18 27.06.2026

  • 24 Не става!

    14 0 Отговор
    Как да й повярваш на тази жена, че искат да я отстранят заради приватизационни апетити, когато самата тя е манипулатор? Лъжец, който размахваше банкова разпечатка по медиите, а не фиш от заплатата си?
    Нито достойнство има, нито чест!
    Културна и грамотна дЕректорка!?
    Пълна излагация!

    13:19 27.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мим

    9 0 Отговор
    Защо ме триеш бе приятелю,че казвам,че е нахална ли.Ами ,че лъжа ли е?

    13:24 27.06.2026

  • 28 извод

    15 0 Отговор
    От известно време много банално ни занимават с тази алчна и нищо правеща калинка. НДК е построен с пари на народа и е безкрайно несправедливо една шепа хрантутници да си определят заплати като на арабски шейхове. Стига вече! Да отиват на бунището!

    Коментиран от #32

    13:24 27.06.2026

  • 29 Шофьор

    7 0 Отговор
    моята работа никой не я ще ,да идва в градския транспорт ,няма да има такива дертове

    13:26 27.06.2026

  • 30 Разкарай се

    10 0 Отговор
    Герцаджийска пача

    13:26 27.06.2026

  • 31 Бай Ставри

    6 0 Отговор
    Ами защо още не е при мене

    13:27 27.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Иван 1

    6 0 Отговор
    Няма незаменими хора,а силни и с високо самочувствие мераклии, като не ставаш махай се ,а не другите са виновни.

    13:29 27.06.2026

  • 34 Хмм

    10 0 Отговор
    лошо е като ти измъкнат килимчето под краката, не стига че себе си уредила, но и сина си, оправи си децата но при познати, а тя на хранилката при себе си, точно това е причината за уволнението ѝ

    Коментиран от #42

    13:34 27.06.2026

  • 35 Оракула от Делфи

    8 0 Отговор
    9000 евро заплата, банкера Бойко Борисов ги направи милионери с нашите пари!
    Време е за специален съд и нищо друго!
    Да оставиш такива като тази, да си определят заплатите , сами ,
    е престъпление и за на този който я е назначил!
    Това е заплата на Премиер министъра на Швеция ...!!!
    Колко и " димпломи" да има тази , парите са на ниво фантастика???

    13:39 27.06.2026

  • 36 2000 наем за

    3 0 Отговор
    Заснемане тв.постановка. За колко дни е наема , нарочно не казва.Има декори , почивки, дубъли.Доста дни е. Не е един ден.
    Ощетява НДК с много пари. Ама нали и е син...

    13:42 27.06.2026

  • 37 Дедо

    5 0 Отговор
    Синът и бил директор на акционерно дружество и от всички АД-та в България ,точно неговото кандидатства за наем в НДК при мама . Хехехе ей страшно е хора , страшно е .

    13:44 27.06.2026

  • 38 тая

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тази жена направи много":

    нема нищо общо с онези които го построиха бе б.х. !

    13:44 27.06.2026

  • 39 Гошо Мишо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мишо Гошо":

    За Мишо Гошо има Уикипедия за да първо да се просвещава.... после да се изразява ............

    13:46 27.06.2026

  • 40 вместо

    1 0 Отговор
    в панделата, тя дава интервюта Пунт и Пластика , нема оправия в държавата.....

    13:51 27.06.2026

  • 41 Не мога да разбера

    1 0 Отговор
    Защо непрекъснато се използват синоними ако ме разбрахте какво искам да кажа.

    14:01 27.06.2026

  • 42 Какво сега

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хмм":

    Да плачем ли за нея.

    14:04 27.06.2026

  • 43 Ми да ги отнемат проклетите етажи

    1 0 Отговор
    Нас какъв ни е проблема. Не ни пука. Мен лично не ме интересува нито тая жена нито НДК нито нищо. Всичко ми дойде до гуша. Кражби лъжи измами.

    14:07 27.06.2026

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