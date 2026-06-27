Андрияна Татарова: Това е измислен конфликт на интереси, свързан с опит за отнемане на два етажа от НДК

„Разбрахме вчера от медиите, че от 24 юни съм освободена от поста изпълнителен директор на НДК“, каза в „Тази събота“ по bTV Андрияна Татарова.

„Това е изключително странно. Това е първи министър на културата от петима, които не са водили диалог с нас въпреки нашето желание. Тръгнаха през медиите да изнасят неверни факти и ще продължа да твърдя това. Ще се боря истината да излезе наяве“, заяви Татарова.

„Винаги до този момент с всички министри и екипите им сме водили разговор как да развиваме НДК, как да подобрим финансовите условия, какво е бъдещето. Ние сме първият борд, който е избран с конкурс и борд, който е разписал бизнес стратегии, които дават ясна картина къде искаме да отведем НДК, обясни още тя.

По думите ѝ обаче диалог не е имало и Евтим Милошев публично е отказал да разговаря с тях.

„От всичките говорения на Евтим Милошев може би само три или четири път той е говорел за това какво смята да прави в културата. Всичко останало – от ден първи, два месеца той посвети на това как да ме махне мен и как да блокира НДК. Неговият фокус бе да бъда отстранена като изпълнителен директор“, заяви Андрияна Татарова.

По думите ѝ той е излъгал пред парламента, че одитният доклад не е приключил. Тя обаче твърди, че той е приключил.

„Той не открива нито едно нарушение при образуването на нашите възнаграждения“, посочи Андрияна Татарова.

Тя разказа, че през 2024 г. е имало опит за отнемането на два етажа от НДК и оказан натиск върху нея да подпише „за отпаднала необходимост."

„През 2024 г. пристига писмо от акционерното дружество, на което моят син е изпълнителен директор. В писмото има запитване за наем на зала „Азарян“ за заснемане на театрална постановка. Отдадохме я под наем за реализирането на продукцията без грам обогатяване от моя страна. Аз обогатявам с НДК с този акт на действие, без да има намаление или каквото и нарушение на правилата“, обясни Татарова.

„Става въпрос за наем на залата за 2000 лв. на фона на всички кражби и конфликти на интереси в тази държава. Тук ме упрекват, че аз съм обогатила НДК, а не себе си или дружеството и то за 2000 лв.“, заяви тя.

Андрияна Татарова обжалва отнетото ѝ право на адвокатска защита.

„Докато не се произнесе петчленна комисия във ВАС, това все още за мен не е приключило като съдебна сага. Ще продължа да доказвам, че не съм направила нищо нередно и че това е един измислен конфликт на интереси с една единствена цел – свързан е с двата етажа и с моето отстраняване“, заяви Татарова.