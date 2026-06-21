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В Северна Македония твърдят, че българите сами са запалили дипломатическите коли

В Северна Македония твърдят, че българите сами са запалили дипломатическите коли

21 Юни, 2026 10:50 1 370 25

  • северна македония-
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  • палеж-
  • дипломатически коли

Нищо чудно извършителят да бъде превърнат в герой, коментира Люпчо Георгиевски

В Северна Македония твърдят, че българите сами са запалили дипломатическите коли - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Запалването на дипломатическите автомобили действително е провокация спрямо българската държава. Това каза в предаването „Тази неделя“ Ангел Димитров, председател на Съвместната комисия по историческите въпроси между България и РСМ.

„Естествено, посолството и българските дипломати, които се ползват с екстериториалност, станаха обект на един абсолютно недопустим акт на посегателство“, посочи той.

По думите му това е много сериозен инцидент, защото няма последици единствено благодарение на вниманието и бързата реакция на българските дипломати. „Те са хората, които веднага са изгасили запалените автомобили“.

„Залети са били и двете коли, така че не е било просто формално очакване огънят да се разпространи от едната към другата. Рядко се случват такива драстични нападения срещу дипломатически мисии, но не е първото за тази година - имаше атака с камъни по сградата“, припомни Димитров.

По думите му, ако се върнем към атаките срещу българското присъствие в Република Северна Македония, веднага трябва да напомним, че имаше атаки срещу културните клубове в Охрид и Битоля.

„През 2000 година беше създадена първата българска формация там под името „Радко“ - това е псевдоним на Иван Михайлов. По време на нейното представяне в един от централните хотели беше организирано нещо като имитация на атентат с хвърлена димна бомба вътре в залата“, посочи Димитров.

Люпчо Георгиевски, създател на заличения Български културен клуб "Иван Михайлов", обясни, че има ново обвинение срещу запалилия автомобилите - за застрашаване на лица под международна защита. Наказанието е минимум 1 година затвор. „Ще видим какво ще постанови съдът“.

„Не очаквам много. Смятам, че ще получи същата „награда“, каквато получи и извършителят в Битоля - условна присъда. Докато институциите не започнат да си вършат работата и не спрат антибългарската омраза и антибългарските действия, животът на българите в Македония ще бъде много труден“, обясни Георгиевски.

„Познавайки начина, по който работят нашите съдилища, докато не видя решение, не вярвам на нищо. Според мен ще бъде освободен или ще получи условна присъда. Нищо чудно дори да бъде превърнат в герой“, коментира той.

По думите му правителството на Република Северна Македония първоначално е представило случая по същия начин, както при клуба. „Говореше се за запалени автомобили в близост до българското посолство, а не за български дипломатически автомобили. Опитаха се да изместят акцента“.

„Същото беше и при клуба. Обвинението тогава беше, че е запалена вратата на клуба „Иван Михайлов“. Дори се твърдеше, че става дума само за врата, а не за самия клуб. След международния отзвук обаче промениха терминологията“.

Георгиевски посочи, че медийно на случая не се отделя особено внимание. „В социалните мрежи продължава същият език на омразата. Под публикациите се пише, че българите сами са си запалили автомобилите, за да спрат РСМ по пътя ѝ към Европейския съюз“.

Евродепутатът Ивайло Вълчев, от Групата на консерваторите и реформистите, коментира докладът за напредъка, който беше разгледан тази седмица.

„Македонската дипломация работи изключително активно, бих казал дори агресивно. Минути преди да гласуваме доклада в сряда, в кулоарите на парламента в Страсбург имаше представители на македонската страна, които до последно се опитваха да уреждат срещи и да влизат в контакт с хората, които влизаха в залата за гласуване“, разказа Вълчев.

Той си обяснява тази дипломация с това, че има една основна теза в идеологията, върху която е построено съществуването на Република Северна Македония - че България е враг. „Тази теза трябва постоянно да се доказва и за нея трябва непрекъснато да се работи“.

„Не е тайна, че нашите съседи инвестират огромни средства в това. Не е тайна и че имат специални групи от хора, които следят какво се случва в Европейския парламент, какво се случва в България и какви са настроенията. Работи се срещу всяка българска идея и срещу всяка българска позиция“, посочи той.

По думите му в седмиците преди гласуването на доклада висши представители на РСМ са обикаляли навсякъде, където могат да бъдат приети и навсякъде са повтаряли едно и също: „Ние искаме в Европейския съюз, България ни пречи“.

„Миналата година, когато беше пребит журналистът Владо Перев, теорията беше, че сам се е пребил или че България е изпратила някого да го пребие, за да има повод за реакция. Сега България сама си е запалила автомобилите. Това са абсолютни глупости, на които нормален човек няма как да повярва“, смята евродепутатът.

„Колегите ни бяха потресени. Разбраха за случая най-вече от нас, но веднага започнаха да търсят потвърждение и от медиите в собствените си държави. Реакцията беше, че няма как в една цивилизована държава през XXI век да се случват подобни неща. Ние им казахме: „Ето, че може“, посочи той.

Според Вълчев сме успели да дадем още едно доказателство, че езикът на омразата и действията на омраза срещу България и българските институции са издигнати до равнище на своеобразна национална политика в РСМ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АГАТ а Кристи

    17 4 Отговор
    Там също твърдят макия граничела с Русия чрез Черно море

    Коментиран от #20

    11:03 21.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гнус

    22 1 Отговор
    От наглеци се очаква всичко.

    Коментиран от #13

    11:05 21.06.2026

  • 4 Големдебил

    19 7 Отговор
    И укрите така правят,после викат че били руските хора.

    Коментиран от #6

    11:08 21.06.2026

  • 5 Това със Провокациите

    11 17 Отговор
    Няма да спре .

    Кремъл няма никакъв интерес

    България да е приятел Със Северна Македония.

    Северна Македония си е
    Руски Вилает
    И ще прави каквото
    Им наредят МУСКАЛИТЕ.

    Коментиран от #17

    11:09 21.06.2026

  • 6 вгаzoэбил

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "Големдебил":

    такива сте рушляците

    11:10 21.06.2026

  • 7 Вуте

    15 2 Отговор
    Аз пък твърдя, че Севверномакедонците сами се отказват от членство в ЕС.

    Коментиран от #10

    11:12 21.06.2026

  • 8 мда

    13 2 Отговор
    Все едно банковият обирджия да каже, че банката сама се е обрала.
    А изнасолвачът, че дежойката сама се е насилила и пр.

    Крайно време е да вземем насериозно тези клоуни там. Държат се като исктински и то мотивирани врагове!

    Коментиран от #14

    11:12 21.06.2026

  • 9 Явно

    8 3 Отговор
    Северна Македония се ползва от украинския опит на зеленото.

    11:13 21.06.2026

  • 10 ВЪЛЧАН ВОЙВОДА

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Вуте":

    Е па да не замесват България и да отиват ако искат на луната

    11:14 21.06.2026

  • 11 Ний ша Ва упрайм

    7 2 Отговор
    тука дебилността е 80% а там 101%. Че и тъпан на гол тумбак бият!

    11:16 21.06.2026

  • 12 50% маке съм

    8 0 Отговор
    да, колите го нападнали първи и той за самоотбрана ги запалил.Типичен пример за северджанска интерпретация на факти. Който им вярва е по-зле и од тях.Визирам и начина по който (не)функционира историческата комисия. Там истириЧАРИТЕ много добре знаят как са се сдобили с дипломи и докторски титли и сега се бият на живот и смърт да не ги извадят на показ. Историята , достойнството на собствения излъган народ и фактите са им последна грижа.

    11:18 21.06.2026

  • 13 Мнение

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гнус":

    Абсолютно!

    Изглежда доста познато:
    Укрите (т.е. бандерите начело на страната, спуснати от дълбоката държава у фащ) нападат своите рускоговорящи украински сънародници в източна Украйна, Русия ги търпи 8г, а през това време укрите постоянно вият пред купената световна медиина общност, какъв агресор била Русия???

    Некви дронове бяха паднали наскоро в Полша и Румъния, всички (купени) крещяха, че са руски, а те се оказаха украински?!

    Както е укрия към Русия, така е и мЪкедония към България!!!

    11:21 21.06.2026

  • 14 Подвол Ателе

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "мда":

    Ти ще отидеш ли на война с Макекедония? Да или не ?

    11:23 21.06.2026

  • 15 ....

    5 9 Отговор
    Само много глупав човек може да повярва, че зад подобни кампании стои Македонската държава и общество. Единствените, които имат интерес от омраза между България и Македония са Русия и нейните лакеи. Първосигналните хорица са просто жертви на хибридната война.

    11:31 21.06.2026

  • 16 Модел

    4 2 Отговор
    Македонците бетер украинци, сами се обстрелваха Донецк и Луганск 10години.

    Коментиран от #22

    11:36 21.06.2026

  • 17 Купи си памперси

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Това със Провокациите":

    Какъв Кремъл ти е виновен,бе. От Путин яко те тресе.

    11:38 21.06.2026

  • 18 Молба

    8 2 Отговор
    Господин професоре, много молим, при следващите комисии, когато се събирате със северномакедонците през септември, за да разглеждате проблемните исторически теми, повдигнете въпроса техният министър-председател Мицко да спре да ни нарича ИЗТОЧНИЯТ НИ СЪСЕД, защото ние българите си имаме име на държавата и то е БЪЛГАРИЯ.

    11:41 21.06.2026

  • 19 Що е маке все е юнак

    5 1 Отговор
    Така че всичко е ясно.

    11:42 21.06.2026

  • 20 Между другото навремето късния соц

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "АГАТ а Кристи":

    Имаше много македонци от тогавашна Югославия на почивка на нашето море. Тогава те имаха повече пари и по висок стандарт от нас , но за жалост Югославия се разпадна а македония вместо приятелска страна се превърна във враг който непрекъснато ни клевети. Нямам думи.

    Коментиран от #24

    11:51 21.06.2026

  • 21 Сандо

    4 2 Отговор
    Северомакедонците са един дол дренки с укрите.

    11:56 21.06.2026

  • 22 Не е само в Луганск и Донецк

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Модел":

    На много места със самолети уркаинците са обстрелвали по спирки улици пазари където се събират хора. Те дори виждали лицата на пилотите. Имаше покъртителни разкази в нета тогава много преди войната. Спомнете си мадоната от Горловка. Ума не ми стига защо ЕС ги защитава и соросоидите. Ад под небето. Лъжи и инсинуации.

    12:02 21.06.2026

  • 23 ръководството е на страната на украйна

    1 0 Отговор
    Имайте го в предвид все пак , защото това обяснява много неща.

    12:28 21.06.2026

  • 24 Да го кажем направо

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Между другото навремето късния соц":

    Зад македонската истерия стоят сърбите. Тихичко, нагло, неотстъпчиво подръчкват маклайците, които дебилно и настървено се зъбят на нас и всичко българско. Класически пример на стокхолмски синдром. Нима са забравили за партизаните на тито, удбата, затворите и убийства без съд и присъде?! Всичко това започва като идея от един сръбски шовинисти българофоб, името му е милош милоевич и така до наши дни. Тук огромна вина за това имат ВСИЧКИ "БЪЛГАРСКИ" ПРАВИТЕЛСТВА, ОТ 1990г., ДО НАШИ ДНИ. БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ. Нищо не направиха за показване на истината, а сърбето въпреки всички репресии на западняците, войни и загуби на територии, не изодставиха интереса си в калта. Действаха колкото и както могат. Кой е глупакът в случая?!!!

    12:42 21.06.2026

  • 25 факуса

    0 0 Отговор
    крайно време е да изрежем тумора от вардар

    13:00 21.06.2026

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