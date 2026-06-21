В Северна Македония твърдят, че българите сами са запалили дипломатическите коли

Запалването на дипломатическите автомобили действително е провокация спрямо българската държава. Това каза в предаването „Тази неделя“ Ангел Димитров, председател на Съвместната комисия по историческите въпроси между България и РСМ.
„Естествено, посолството и българските дипломати, които се ползват с екстериториалност, станаха обект на един абсолютно недопустим акт на посегателство“, посочи той.
По думите му това е много сериозен инцидент, защото няма последици единствено благодарение на вниманието и бързата реакция на българските дипломати. „Те са хората, които веднага са изгасили запалените автомобили“.
„Залети са били и двете коли, така че не е било просто формално очакване огънят да се разпространи от едната към другата. Рядко се случват такива драстични нападения срещу дипломатически мисии, но не е първото за тази година - имаше атака с камъни по сградата“, припомни Димитров.
По думите му, ако се върнем към атаките срещу българското присъствие в Република Северна Македония, веднага трябва да напомним, че имаше атаки срещу културните клубове в Охрид и Битоля.
„През 2000 година беше създадена първата българска формация там под името „Радко“ - това е псевдоним на Иван Михайлов. По време на нейното представяне в един от централните хотели беше организирано нещо като имитация на атентат с хвърлена димна бомба вътре в залата“, посочи Димитров.
Люпчо Георгиевски, създател на заличения Български културен клуб "Иван Михайлов", обясни, че има ново обвинение срещу запалилия автомобилите - за застрашаване на лица под международна защита. Наказанието е минимум 1 година затвор. „Ще видим какво ще постанови съдът“.
„Не очаквам много. Смятам, че ще получи същата „награда“, каквато получи и извършителят в Битоля - условна присъда. Докато институциите не започнат да си вършат работата и не спрат антибългарската омраза и антибългарските действия, животът на българите в Македония ще бъде много труден“, обясни Георгиевски.
„Познавайки начина, по който работят нашите съдилища, докато не видя решение, не вярвам на нищо. Според мен ще бъде освободен или ще получи условна присъда. Нищо чудно дори да бъде превърнат в герой“, коментира той.
По думите му правителството на Република Северна Македония първоначално е представило случая по същия начин, както при клуба. „Говореше се за запалени автомобили в близост до българското посолство, а не за български дипломатически автомобили. Опитаха се да изместят акцента“.
„Същото беше и при клуба. Обвинението тогава беше, че е запалена вратата на клуба „Иван Михайлов“. Дори се твърдеше, че става дума само за врата, а не за самия клуб. След международния отзвук обаче промениха терминологията“.
Георгиевски посочи, че медийно на случая не се отделя особено внимание. „В социалните мрежи продължава същият език на омразата. Под публикациите се пише, че българите сами са си запалили автомобилите, за да спрат РСМ по пътя ѝ към Европейския съюз“.
Евродепутатът Ивайло Вълчев, от Групата на консерваторите и реформистите, коментира докладът за напредъка, който беше разгледан тази седмица.
„Македонската дипломация работи изключително активно, бих казал дори агресивно. Минути преди да гласуваме доклада в сряда, в кулоарите на парламента в Страсбург имаше представители на македонската страна, които до последно се опитваха да уреждат срещи и да влизат в контакт с хората, които влизаха в залата за гласуване“, разказа Вълчев.
Той си обяснява тази дипломация с това, че има една основна теза в идеологията, върху която е построено съществуването на Република Северна Македония - че България е враг. „Тази теза трябва постоянно да се доказва и за нея трябва непрекъснато да се работи“.
„Не е тайна, че нашите съседи инвестират огромни средства в това. Не е тайна и че имат специални групи от хора, които следят какво се случва в Европейския парламент, какво се случва в България и какви са настроенията. Работи се срещу всяка българска идея и срещу всяка българска позиция“, посочи той.
По думите му в седмиците преди гласуването на доклада висши представители на РСМ са обикаляли навсякъде, където могат да бъдат приети и навсякъде са повтаряли едно и също: „Ние искаме в Европейския съюз, България ни пречи“.
„Миналата година, когато беше пребит журналистът Владо Перев, теорията беше, че сам се е пребил или че България е изпратила някого да го пребие, за да има повод за реакция. Сега България сама си е запалила автомобилите. Това са абсолютни глупости, на които нормален човек няма как да повярва“, смята евродепутатът.
„Колегите ни бяха потресени. Разбраха за случая най-вече от нас, но веднага започнаха да търсят потвърждение и от медиите в собствените си държави. Реакцията беше, че няма как в една цивилизована държава през XXI век да се случват подобни неща. Ние им казахме: „Ето, че може“, посочи той.
Според Вълчев сме успели да дадем още едно доказателство, че езикът на омразата и действията на омраза срещу България и българските институции са издигнати до равнище на своеобразна национална политика в РСМ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АГАТ а Кристи
Коментиран от #20
11:03 21.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гнус
Коментиран от #13
11:05 21.06.2026
4 Големдебил
Коментиран от #6
11:08 21.06.2026
5 Това със Провокациите
Кремъл няма никакъв интерес
България да е приятел Със Северна Македония.
Северна Македония си е
Руски Вилает
И ще прави каквото
Им наредят МУСКАЛИТЕ.
Коментиран от #17
11:09 21.06.2026
6 вгаzoэбил
До коментар #4 от "Големдебил":такива сте рушляците
11:10 21.06.2026
7 Вуте
Коментиран от #10
11:12 21.06.2026
8 мда
А изнасолвачът, че дежойката сама се е насилила и пр.
Крайно време е да вземем насериозно тези клоуни там. Държат се като исктински и то мотивирани врагове!
Коментиран от #14
11:12 21.06.2026
9 Явно
11:13 21.06.2026
10 ВЪЛЧАН ВОЙВОДА
До коментар #7 от "Вуте":Е па да не замесват България и да отиват ако искат на луната
11:14 21.06.2026
11 Ний ша Ва упрайм
11:16 21.06.2026
12 50% маке съм
11:18 21.06.2026
13 Мнение
До коментар #3 от "Гнус":Абсолютно!
Изглежда доста познато:
Укрите (т.е. бандерите начело на страната, спуснати от дълбоката държава у фащ) нападат своите рускоговорящи украински сънародници в източна Украйна, Русия ги търпи 8г, а през това време укрите постоянно вият пред купената световна медиина общност, какъв агресор била Русия???
Некви дронове бяха паднали наскоро в Полша и Румъния, всички (купени) крещяха, че са руски, а те се оказаха украински?!
Както е укрия към Русия, така е и мЪкедония към България!!!
11:21 21.06.2026
14 Подвол Ателе
До коментар #8 от "мда":Ти ще отидеш ли на война с Макекедония? Да или не ?
11:23 21.06.2026
15 ....
11:31 21.06.2026
16 Модел
Коментиран от #22
11:36 21.06.2026
17 Купи си памперси
До коментар #5 от "Това със Провокациите":Какъв Кремъл ти е виновен,бе. От Путин яко те тресе.
11:38 21.06.2026
18 Молба
11:41 21.06.2026
19 Що е маке все е юнак
11:42 21.06.2026
20 Между другото навремето късния соц
До коментар #1 от "АГАТ а Кристи":Имаше много македонци от тогавашна Югославия на почивка на нашето море. Тогава те имаха повече пари и по висок стандарт от нас , но за жалост Югославия се разпадна а македония вместо приятелска страна се превърна във враг който непрекъснато ни клевети. Нямам думи.
Коментиран от #24
11:51 21.06.2026
21 Сандо
11:56 21.06.2026
22 Не е само в Луганск и Донецк
До коментар #16 от "Модел":На много места със самолети уркаинците са обстрелвали по спирки улици пазари където се събират хора. Те дори виждали лицата на пилотите. Имаше покъртителни разкази в нета тогава много преди войната. Спомнете си мадоната от Горловка. Ума не ми стига защо ЕС ги защитава и соросоидите. Ад под небето. Лъжи и инсинуации.
12:02 21.06.2026
23 ръководството е на страната на украйна
12:28 21.06.2026
24 Да го кажем направо
До коментар #20 от "Между другото навремето късния соц":Зад македонската истерия стоят сърбите. Тихичко, нагло, неотстъпчиво подръчкват маклайците, които дебилно и настървено се зъбят на нас и всичко българско. Класически пример на стокхолмски синдром. Нима са забравили за партизаните на тито, удбата, затворите и убийства без съд и присъде?! Всичко това започва като идея от един сръбски шовинисти българофоб, името му е милош милоевич и така до наши дни. Тук огромна вина за това имат ВСИЧКИ "БЪЛГАРСКИ" ПРАВИТЕЛСТВА, ОТ 1990г., ДО НАШИ ДНИ. БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ. Нищо не направиха за показване на истината, а сърбето въпреки всички репресии на западняците, войни и загуби на територии, не изодставиха интереса си в калта. Действаха колкото и както могат. Кой е глупакът в случая?!!!
12:42 21.06.2026
25 факуса
13:00 21.06.2026