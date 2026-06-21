Даниел Митов: Фантазия е, че България може да бъде мост между Украйна и Русия

Това, че България може да бъде мост между Украйна и Русия, е фантазия. Това каза в предаването „Тази неделя“ Даниел Митов от ГЕРБ-СДС.
По думите му подобна политика би породила съмнения у съюзниците ни, че в момент, когато Европейският съюз се опитва да ограничи руското влияние и пропаганда, България защитава именно такива инструменти.
ГЕРБ взеха отношение относно евентуалното вето на 21-вия пакет санкции срещу Русия, но в събота лидерът Бойко Борисов заяви, че е възхитен от подхода на премиера Румен Радев.
„Трябва да направим разграничение между 20-ия пакет и секторните санкции, и 21-вия пакет. Нашите критики са по отношение на 21-вия пакет, който предстои да бъде приет“, коментира Митов.
Според него Борисов е казал нещо вярно. „Румен Радев в продължение на години обясняваше, че санкциите са неплодотворни, не дават резултат и са слаби инструменти. След това отиде в Брюксел „като Аслан“, а се върна като човек, който е преоткрил прелестите на европейския консенсус“.
По думите му България е участвала в европейския консенсус секторните санкциите да бъдат удължени за една година. „Когато обаче стигнем до темата за 21-вия пакет и въпроса дали България ще налага вето - особено по отношение на патриарх Кирил, на фигури като Алекперов и други, темата е различна“.
„ Никой до момента не ми е дал отговор какъв е българският национален интерес от това да блокираме санкции, ако руският патриарх се окаже част от персоналния санкционен списък. Никой не санкционира православието, не става въпрос за канон“, коментира Митов.
По думите му патриарх Кирил се е превърнал в капелан на Путин, а не в духовник, който подхожда отговорно през призмата на православието. „Затова един духовник, когато си позволи подобно нещо, се превръща в активен участник в политическите процеси - в геополитически смисъл. И на практика се превръща в политик. Това самият Румен Радев като президент го каза през 2018 година“.
Според него когато някой се превърне в политик, той подлежи на политическа оценка. „А санкциите са именно такава политическа оценка“.
„България трябва да бъде част от разумния разговор в по-големия формат. За това сме се присъединили . за да упражним суверенитета си чрез участие в Европейския съюз и НАТО и да сме в по-силна геополитическа позиция“, смята Митов.
В събота Делян Добрев обяви, че напуска парламентарната група на ГЕРБ. Митов сподели, че това е нормално, защото една партия винаги трябва да се обновява.
„Делян Добрев е добър приятел, великолепен експерт и специалист. Съжалявам, че е взел решение да се оттегли, защото работим прекрасно с него и се познаваме от години. Но това е негово лично решение. Очевидно в момента му е достатъчно политиката, има с какво друго да се занимава“.
По думите му Добрев не се оттегля изцяло. „Ще продължи да помага на партията и на младите хора. Той е човек с опит“.
Иран обяви, че отново затваря Ормузкия проток заради нарушения в споразумението за примирие в региона от страна на САЩ и Израел. Техеран обвинява Вашингтон за офанзивата на Израел срещу "Хизбула" в Ливан.
Според Митов Иран в момента третира въпроса с атаките на Израел в Ливан като въпрос, който може да се реши през САЩ. „Възприема държавата Израел като някакво прокси на САЩ, така както самият Иран има свое прокси в Ливан – „Хизбула“.
„Този паралел не е съвсем коректен и не може да се прави, защото интересите на САЩ и и Израел съвпадат, но не винаги. Президентът Тръмп призова Израел да прекрати военните действия в Ливан, но Израел не го прави. Иран трябва по някакъв начин да реши отворените въпроси с Израел и да се стигне до прекратяване на военните действия в Ливан“, смята Митов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #27
11:17 21.06.2026
2 Новичок
11:18 21.06.2026
3 Къдравата Сю
11:18 21.06.2026
4 Зелен Клоун
11:19 21.06.2026
5 Окооо
Коментиран от #6
11:20 21.06.2026
6 Ахааа
До коментар #5 от "Окооо":Абсолютно вярно, точно - пред България има само два варианта- начело с Радев или начело с Пеевски!!!
11:21 21.06.2026
7 пешо
11:22 21.06.2026
8 Моше Честния с "Чесна 208 В"
11:22 21.06.2026
9 Евгени от Алфапласт
11:23 21.06.2026
10 виктория
11:24 21.06.2026
11 Боа
11:26 21.06.2026
12 Кой превърна България ?
11:27 21.06.2026
13 Фантазия е, че Даниел Митов не е крал
11:27 21.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хасковски каунь
днес е ден на плететето и Делян така си оплете кошницата с ограничен интелект, благодарение на корупцията.
А повече от 50 % подкрепя Радев. Трябва да ти е ясно че това иска народът.
Марш в Израел!
11:33 21.06.2026
16 Доктор Гугуткова
До коментар #14 от "МОСТ":Не Мост, а Проост.
11:33 21.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Айляк
Неможач.
Или неможачка беше, Къдрава Сю?
11:34 21.06.2026
19 Гундяев
11:35 21.06.2026
20 Наглост Къдрава
11:36 21.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Метлата
До коментар #17 от "Кой си ти да гониш?":Точно русофилиските нацисти са разни дърти чичаци и лелички - партиен секретариат, фатмашки и друг едногънков боклук. Мястото им е в Сибир при братушките си болшевики.
11:37 21.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Моше
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ако Митов е евреин значи могат с Путин да дискутират мира в синагогата.
11:38 21.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Не може
Коментиран от #33, #34
11:42 21.06.2026
30 РЕАЛИСТ
Да се слагаш на Путин при това положение е най-долнопробна БЪЛГАРОФОБИЯ.
11:43 21.06.2026
31 На някои
11:43 21.06.2026
32 Гориил
11:44 21.06.2026
33 Рум
До коментар #29 от "Не може":Видео от Москва:
Униформени руснаци стрелят с автомати по украинско ПВО.
Някой коментира:
- Работай, брат! Работай! Машалла!
Украинците са повече славяни от руснаците - те са фино-угри и тюрки по ген и култура.
Коментиран от #35
11:46 21.06.2026
34 Въпрос
До коментар #29 от "Не може":Хората, които познавам и харесваха Америка, заминаха там.
Вие защо сте тук? Иди в Русия - страна большая! Място има за всички! Бъди славянин в Сибир, бори се против Запада оттам.
Коментиран от #37
11:48 21.06.2026
35 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
До коментар #33 от "Рум":Цитат: "Униформени руснаци стрелят с автомати по украинско ПВО."
- - -
Ти си нямаш никаква представа какво значи "ПВО".
Хора, които са функционално неграмотни пишат тук.
11:51 21.06.2026
36 Фантазия беше че ти ставаш
11:52 21.06.2026
37 Моят прадядо е бил четник
До коментар #34 от "Въпрос":в руско-турската война.
Такива нищoжeства като теб нямат думата да се разпореждат кой да напуска родината си.
11:57 21.06.2026
38 Борисов го разкри - популист
"Бих казал, че изключително добре го направи. Излиза, че досега санкциите бяха за шест месеца. Сега, като Радев е там, а Орбан го няма, те са за една година. Приети са с абсолютно мнозинство, за което България е допринесла също“, заяви Борисов в Раковски, където говори пред участници в лятна младежка академия на ГЕРБ.
Според Бойко Борисов, докато Радев говори в защита на руския патриарх и олигарха Вагит Алекперов, всъщност това е само димка за пред избирателите, а България реално не се е противопоставила на санкциите.
"Радев много майсторски успя да вкара, включително моите колеги от ПП–ДБ, както и от „Възраждане“, които си търсят повод да се изявят. Пусна димката с руския патриарх, пусна димката с други санкции, които не би подкрепил. Всъщност големият успех е, че санкциите стават за една година. Вече го имаме налице“, коментира Борисов.
Коментиран от #42, #45
11:59 21.06.2026
39 Хмм
12:00 21.06.2026
40 Софиянец
12:10 21.06.2026
41 Тоя е...
12:10 21.06.2026
42 Пустиня(к)
До коментар #38 от "Борисов го разкри - популист":Мани го тоя престъпен тулуп кви ги дрънка.
12:14 21.06.2026
43 Левски
12:17 21.06.2026
44 бидона
12:19 21.06.2026
45 Дичо
До коментар #38 от "Борисов го разкри - популист":О, Бойко бащице наш...Умалено копие на Тръмп.
12:21 21.06.2026
46 Левски
12:23 21.06.2026
47 Край
12:24 21.06.2026
48 Витя
12:26 21.06.2026
49 нннн
12:26 21.06.2026
50 ти пак ли изпълзя бе
12:29 21.06.2026
51 Учуден
12:35 21.06.2026
52 НЕЛИ
12:53 21.06.2026
53 890
12:54 21.06.2026
54 НОВИЧОК
12:55 21.06.2026
55 МВР
12:59 21.06.2026
56 Гарантирано от ГЕРБ
Съдебната система и Прокуратурата бяха зависими от правителството и НЕ работеха. Икономиката, Образованието и Здравеопазването бяха доведени до окаяно състояние.
Доходите са като в Третия свят, а инфраструктурата е като Лунен пейзаж.
13:00 21.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Мунчо
ти си някъде, пак там и присъстващ!!!
13:06 21.06.2026
59 до 5 - и фатмашки ваксаджия
13:12 21.06.2026