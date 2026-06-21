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Даниел Митов: Фантазия е, че България може да бъде мост между Украйна и Русия

Даниел Митов: Фантазия е, че България може да бъде мост между Украйна и Русия

21 Юни, 2026 11:15 924 59

  • даниел митов-
  • русия-
  • украйна

Патриарх Кирил се е превърнал в капелан на Путин, а не в духовник, който подхожда отговорно

Даниел Митов: Фантазия е, че България може да бъде мост между Украйна и Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Това, че България може да бъде мост между Украйна и Русия, е фантазия. Това каза в предаването „Тази неделя“ Даниел Митов от ГЕРБ-СДС.

По думите му подобна политика би породила съмнения у съюзниците ни, че в момент, когато Европейският съюз се опитва да ограничи руското влияние и пропаганда, България защитава именно такива инструменти.

ГЕРБ взеха отношение относно евентуалното вето на 21-вия пакет санкции срещу Русия, но в събота лидерът Бойко Борисов заяви, че е възхитен от подхода на премиера Румен Радев.

„Трябва да направим разграничение между 20-ия пакет и секторните санкции, и 21-вия пакет. Нашите критики са по отношение на 21-вия пакет, който предстои да бъде приет“, коментира Митов.

Според него Борисов е казал нещо вярно. „Румен Радев в продължение на години обясняваше, че санкциите са неплодотворни, не дават резултат и са слаби инструменти. След това отиде в Брюксел „като Аслан“, а се върна като човек, който е преоткрил прелестите на европейския консенсус“.

По думите му България е участвала в европейския консенсус секторните санкциите да бъдат удължени за една година. „Когато обаче стигнем до темата за 21-вия пакет и въпроса дали България ще налага вето - особено по отношение на патриарх Кирил, на фигури като Алекперов и други, темата е различна“.
„ Никой до момента не ми е дал отговор какъв е българският национален интерес от това да блокираме санкции, ако руският патриарх се окаже част от персоналния санкционен списък. Никой не санкционира православието, не става въпрос за канон“, коментира Митов.

По думите му патриарх Кирил се е превърнал в капелан на Путин, а не в духовник, който подхожда отговорно през призмата на православието. „Затова един духовник, когато си позволи подобно нещо, се превръща в активен участник в политическите процеси - в геополитически смисъл. И на практика се превръща в политик. Това самият Румен Радев като президент го каза през 2018 година“.

Според него когато някой се превърне в политик, той подлежи на политическа оценка. „А санкциите са именно такава политическа оценка“.

„България трябва да бъде част от разумния разговор в по-големия формат. За това сме се присъединили . за да упражним суверенитета си чрез участие в Европейския съюз и НАТО и да сме в по-силна геополитическа позиция“, смята Митов.

В събота Делян Добрев обяви, че напуска парламентарната група на ГЕРБ. Митов сподели, че това е нормално, защото една партия винаги трябва да се обновява.

„Делян Добрев е добър приятел, великолепен експерт и специалист. Съжалявам, че е взел решение да се оттегли, защото работим прекрасно с него и се познаваме от години. Но това е негово лично решение. Очевидно в момента му е достатъчно политиката, има с какво друго да се занимава“.

По думите му Добрев не се оттегля изцяло. „Ще продължи да помага на партията и на младите хора. Той е човек с опит“.

Иран обяви, че отново затваря Ормузкия проток заради нарушения в споразумението за примирие в региона от страна на САЩ и Израел. Техеран обвинява Вашингтон за офанзивата на Израел срещу "Хизбула" в Ливан.

Според Митов Иран в момента третира въпроса с атаките на Израел в Ливан като въпрос, който може да се реши през САЩ. „Възприема държавата Израел като някакво прокси на САЩ, така както самият Иран има свое прокси в Ливан – „Хизбула“.

„Този паралел не е съвсем коректен и не може да се прави, защото интересите на САЩ и и Израел съвпадат, но не винаги. Президентът Тръмп призова Израел да прекрати военните действия в Ливан, но Израел не го прави. Иран трябва по някакъв начин да реши отворените въпроси с Израел и да се стигне до прекратяване на военните действия в Ливан“, смята Митов.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    43 3 Отговор
    Еврейчето Митов е Мост между България и Израел.

    Коментиран от #27

    11:17 21.06.2026

  • 2 Новичок

    38 2 Отговор
    Гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) – едно такова ти става като ги видиш тия крадци като къдравата.Пфу...

    11:18 21.06.2026

  • 3 Къдравата Сю

    41 1 Отговор
    И тя се изходи по въпроса. Единствено се разнесе зловоние.

    11:18 21.06.2026

  • 4 Зелен Клоун

    29 1 Отговор
    Подлоги мои от всички страни, нека да кажем заедно на бялото-черно и на черното-бяло.

    11:19 21.06.2026

  • 5 Окооо

    34 2 Отговор
    Този ( тази) е едно от най- смутните и съмнителни елементи в сглобката ГЕРБ- ДПС- ПП- ДБ... Мечтаят да свалят Радев, някой ден и да си сложат отново начело на държавата- Пеевски.... Народът- едва ли ще позволи това!!!

    Коментиран от #6

    11:20 21.06.2026

  • 6 Ахааа

    24 2 Отговор

    До коментар #5 от "Окооо":

    Абсолютно вярно, точно - пред България има само два варианта- начело с Радев или начело с Пеевски!!!

    11:21 21.06.2026

  • 7 пешо

    29 1 Отговор
    тоя досега се криеше като мишка ходи си у лево

    11:22 21.06.2026

  • 8 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    27 1 Отговор
    Даниел Митов е МОСТ полупроводник м-у ЛГБТ и ЦИОНизма

    11:22 21.06.2026

  • 9 Евгени от Алфапласт

    18 1 Отговор
    Опозицията, тихо там, от коневръза!🤣

    11:23 21.06.2026

  • 10 виктория

    23 2 Отговор
    тая проста женица пак ли се излага!!!

    11:24 21.06.2026

  • 11 Боа

    27 2 Отговор
    Митов,не си нужен на Русия дори в качеството на тоалетната хартия!

    11:26 21.06.2026

  • 12 Кой превърна България ?

    15 1 Отговор
    В парцал ?

    11:27 21.06.2026

  • 13 Фантазия е, че Даниел Митов не е крал

    21 1 Отговор
    Да се задействат полиция и прокуратура, да намерят какво точно е крал и след това да си дава безполезното мнение от Централния Софийски Затвор.

    11:27 21.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хасковски каунь

    20 1 Отговор
    Митов,
    днес е ден на плететето и Делян така си оплете кошницата с ограничен интелект, благодарение на корупцията.
    А повече от 50 % подкрепя Радев. Трябва да ти е ясно че това иска народът.
    Марш в Израел!

    11:33 21.06.2026

  • 16 Доктор Гугуткова

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "МОСТ":

    Не Мост, а Проост.

    11:33 21.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Айляк

    23 1 Отговор
    Абе то си беше фантазия и ти да бъдеш министър на вътр. работи, ама виж как чрез протекцията на Шиши ти гледахме сеира и безхаберието на МВР.
    Неможач.
    Или неможачка беше, Къдрава Сю?

    11:34 21.06.2026

  • 19 Гундяев

    3 17 Отговор
    Московският патриарх Кирил (Владимир Гундяев) заема позиция на категорична подкрепа за войната в Украйна. Той я представя не просто като политически конфликт, а като „метафизична борба“ за оцеляването на Руския свят срещу либералните западни ценности.Основните тези на Гундяев включват:Религиозна легитимация на агресията: Патриархът определя бойните действия като „братоубийствен конфликт“ или борба в защита на „родния дом“, оправдавайки руската инвазия с геополитически и религиозни аргументи.Опрощаване на греховете: Той обявява, че саможертвата при изпълнение на военния дълг в Украйна е подвиг, който ще „измие всички грехове“ на загиналите руски войници.Конфликт със Запада: Според него съпротивата срещу Русия се диктува от външни сили, целящи унищожението на православната вяра, като дори е изтъквал либералните западни ценности (като гей парадите) за духовен катализатор на военните действия.Благословия за армията: Гундяев редовно благославя руските военни и назначава духовници, които да обслужват фронтовата линия, затвърждавайки тясната връзка между Московската патриаршия и Кремъл.

    11:35 21.06.2026

  • 20 Наглост Къдрава

    22 1 Отговор
    Този политически номад, тази жришца от политиечското Околовръстно вече не се трае! Наглост, надминаваща всеки цинизъм! Къдравата Жрица от Околовръстното, ако помните, българи, беше зам. на Костов и един от основателите на ДСБ! Да, ама "Вечната Амбър" на политическата порституция - Пръмовата Меглена му предложи пост в Брюксели Къдравата веднага избяга от Костов, и се сви под полата на Вечната Пръмова Амбър! То пък и Пръмовата я извикаха в Брюксел, тя заряза и партията си, и Гражданите, и Блългария, и отлетя! Да, ама Къдравата не остава на сух! Бързо припълзя в двора в Банкя и седна на ГЕРБерастката трапеза! И вече 10 години не спира да плюска! Що се отнася да една от внай-противните, най-нагли и отвратителни персони на ГЕРБерастката шайка, Добревият Делян, той вече веднъж напусна парламента! Елана Йончева го разобличи, че е назначил цялата си рода, барабар със сватовете и комшиите на сладки дължности в хасковската общиан! Тогава кърджалийската тенекеджийкая, неграмотната Цвета, си скубеше косите от трибуната и защитаваше Добревия Делян, който впрочем вместо в Паламента, трябваше да търка наровете в някой затвор заради огромните грабежи и престъпления, които извърши като "енергиен министър"! Да, ама Къдравата го защитава като "матросовец"! "Много добре били работели двамата", всъщност, искала е да каже Къдравата, че много добре са крали двамата! Мерзавци, чиста проба мерзавци! Това се ГЕРБерастите на Боко от СИК и от подземния свят!

    11:36 21.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Метлата

    2 14 Отговор

    До коментар #17 от "Кой си ти да гониш?":

    Точно русофилиските нацисти са разни дърти чичаци и лелички - партиен секретариат, фатмашки и друг едногънков боклук. Мястото им е в Сибир при братушките си болшевики.

    11:37 21.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Моше

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако Митов е евреин значи могат с Путин да дискутират мира в синагогата.

    11:38 21.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Не може

    18 2 Отговор
    Ние сме директни участници във войната. Начело на фашисткия съюз се опитваме да унищожим Русия. При условие, че те са идинствените, които представляват днес Славянската империя и нашите първоначални ценности. Но ние ги замените за т.н. "евро атлантически ценности", масовата миграция, фашизмът, "намаляване на населението ", цифровата диктатура, вируси и пландемии, подмяна на населението с чужди народи. Война на смърт против Русия за да се унищожи НАШАТА цивилизация! Това днес сме ние.

    Коментиран от #33, #34

    11:42 21.06.2026

  • 30 РЕАЛИСТ

    2 17 Отговор
    Русия и по-точно Путин не зачитат, че България е независима и е държава.

    Да се слагаш на Путин при това положение е най-долнопробна БЪЛГАРОФОБИЯ.

    11:43 21.06.2026

  • 31 На някои

    10 1 Отговор
    хора фантазията се отъждествява до малоумието на ЕК.

    11:43 21.06.2026

  • 32 Гориил

    16 2 Отговор
    Каквато и западна пропаганда да се опитва да наложи на Европа, руският патриарх е преди всичко гражданин и патриот на Русия. Неговият свещен дълг и задължение е да вдъхнови и убеди 80 милиона руски православни християни в неизбежността на победата, моралното превъзходство, силата на духа и непоколебимата воля на руското оръжие. Руският народ твърдо вярва в патриарха и подкрепя усилията му за консолидиране и обединяване на великата православна сила.

    11:44 21.06.2026

  • 33 Рум

    2 17 Отговор

    До коментар #29 от "Не може":

    Видео от Москва:
    Униформени руснаци стрелят с автомати по украинско ПВО.
    Някой коментира:
    - Работай, брат! Работай! Машалла!

    Украинците са повече славяни от руснаците - те са фино-угри и тюрки по ген и култура.

    Коментиран от #35

    11:46 21.06.2026

  • 34 Въпрос

    3 11 Отговор

    До коментар #29 от "Не може":

    Хората, които познавам и харесваха Америка, заминаха там.

    Вие защо сте тук? Иди в Русия - страна большая! Място има за всички! Бъди славянин в Сибир, бори се против Запада оттам.

    Коментиран от #37

    11:48 21.06.2026

  • 35 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    9 1 Отговор

    До коментар #33 от "Рум":

    Цитат: "Униформени руснаци стрелят с автомати по украинско ПВО."
    - - -
    Ти си нямаш никаква представа какво значи "ПВО".
    Хора, които са функционално неграмотни пишат тук.

    11:51 21.06.2026

  • 36 Фантазия беше че ти ставаш

    8 1 Отговор
    За министър на Мвр

    11:52 21.06.2026

  • 37 Моят прадядо е бил четник

    8 1 Отговор

    До коментар #34 от "Въпрос":

    в руско-турската война.
    Такива нищoжeства като теб нямат думата да се разпореждат кой да напуска родината си.

    11:57 21.06.2026

  • 38 Борисов го разкри - популист

    3 4 Отговор
    Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави Румен Радев за начина, по който успява да комуникира с избирателите си и да намира правилните послания. Повод за това са новините, че България е срещу европейските санкции за Москва.

    "Бих казал, че изключително добре го направи. Излиза, че досега санкциите бяха за шест месеца. Сега, като Радев е там, а Орбан го няма, те са за една година. Приети са с абсолютно мнозинство, за което България е допринесла също“, заяви Борисов в Раковски, където говори пред участници в лятна младежка академия на ГЕРБ.

    Според Бойко Борисов, докато Радев говори в защита на руския патриарх и олигарха Вагит Алекперов, всъщност това е само димка за пред избирателите, а България реално не се е противопоставила на санкциите.

    "Радев много майсторски успя да вкара, включително моите колеги от ПП–ДБ, както и от „Възраждане“, които си търсят повод да се изявят. Пусна димката с руския патриарх, пусна димката с други санкции, които не би подкрепил. Всъщност големият успех е, че санкциите стават за една година. Вече го имаме налице“, коментира Борисов.

    Коментиран от #42, #45

    11:59 21.06.2026

  • 39 Хмм

    8 2 Отговор
    нали сте на линия, гербери и пепедебейци, ще клеветите, ще доносничите, жалки сте начело с лидера си, злобен и завистлив

    12:00 21.06.2026

  • 40 Софиянец

    4 3 Отговор
    Права е къдравата Сю! Няма как да сме мист между Руската федерация и дупка! 😂

    12:10 21.06.2026

  • 41 Тоя е...

    5 1 Отговор
    ...другият ,,Мистър Бийн...(само че къдрав...)...!

    12:10 21.06.2026

  • 42 Пустиня(к)

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Борисов го разкри - популист":

    Мани го тоя престъпен тулуп кви ги дрънка.

    12:14 21.06.2026

  • 43 Левски

    6 0 Отговор
    Стига сте показвали политически отрепки. Дайте някой истински мъж.

    12:17 21.06.2026

  • 44 бидона

    3 0 Отговор
    И този на стадиона ...

    12:19 21.06.2026

  • 45 Дичо

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Борисов го разкри - популист":

    О, Бойко бащице наш...Умалено копие на Тръмп.

    12:21 21.06.2026

  • 46 Левски

    3 0 Отговор
    До коментар "Рум". Имаш слаб 2 по история. Всички са руси(белоруси и "украинци"). Те спадат към източноевропейското езиково семейство, те са източните славяни. Не пишете глупости.

    12:23 21.06.2026

  • 47 Край

    6 0 Отговор
    На маниакалните русофоби и много закъснелите "борци с комунизма" всеки носител на здрав разум и умереност в междунрародните отношения им се струва "путлерастка подлога и комундел".

    12:24 21.06.2026

  • 48 Витя

    4 0 Отговор
    Този евроминдил като какъв се изказва? Лично мнение или на ГРОБ.Те са за небитието, заедно с техният вожд Баце.

    12:26 21.06.2026

  • 49 нннн

    5 0 Отговор
    Даниел Митов определено не може да бъде такъв мост. Той е подходящ за евроатлантическа изтривалка.

    12:26 21.06.2026

  • 50 ти пак ли изпълзя бе

    4 0 Отговор
    ут...е...пко долна

    12:29 21.06.2026

  • 51 Учуден

    7 0 Отговор
    Винаги съм се учудвал на липсата на чувство за срам и гьонсуратлъка на провалени морално,професионално и интелектуално бивши политици

    12:35 21.06.2026

  • 52 НЕЛИ

    4 0 Отговор
    КЪДРАВАТА СЮ И ТЯ ДАВА АКЪЛ АБЕ НАРОДА ВИ БИ ШУТА И СЕГА СТЕ ЗА ПО ЗАТВОРИТЕ

    12:53 21.06.2026

  • 53 890

    4 0 Отговор
    Герб е вредна партия за България.Гербаджиите винаги са рабитили за техните брюкселски и американски ментори във вреда на българския народ.Тази партия е по вредна и от ДПС.

    12:54 21.06.2026

  • 54 НОВИЧОК

    3 0 Отговор
    Това е ХРЪТКАТА НА КОЧИНАТА.

    12:55 21.06.2026

  • 55 МВР

    1 0 Отговор
    За шефчето в Русе нещо, Дани?

    12:59 21.06.2026

  • 56 Гарантирано от ГЕРБ

    3 0 Отговор
    България по времето на ГЕРБ и Борисов беше пропита от корупция.
    Съдебната система и Прокуратурата бяха зависими от правителството и НЕ работеха. Икономиката, Образованието и Здравеопазването бяха доведени до окаяно състояние.
    Доходите са като в Третия свят, а инфраструктурата е като Лунен пейзаж.

    13:00 21.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Мунчо

    1 0 Отговор
    Дани Мите, Къдравата Сю, фантазия е, че
    ти си някъде, пак там и присъстващ!!!

    13:06 21.06.2026

  • 59 до 5 - и фатмашки ваксаджия

    0 0 Отговор
    Че пък миного си се постарал в слагачеството и в лъскането на фатмашки ботуши, бе "прогресивно" нищожество! Целокупният български народ въобще не "мечтае" да свали селяндурина от Славяново Радев! Този злочест народ, нагло, безскрупулно и цинично излъган от Радев, напрраво ще го измете, както измете Тиквата и Прасето ,срещу които лъжеше преди изборите, че ще се бори! Видяхме колко "се бори"! Знакови ГЕРБерасти и лакеи на Прасето са назначени точно от Фатмака на отговорни длъжности, а "разграждането" на модела Пеевски - Борисов, се отлага! Радев е измамник и лъжец! Той "спечели" и двата си мандата с лъжи с измама! Чудовищни лъжи и чудовищна измама! Да не забравяме "театъра" с вдигантия юмрук и "мутир вън"! Мутрите останаха вътре, а Радев изигра чудесно ролята си в тази пиеса, чийто сценарий беше написан в Кремъл! Да заминава за Москва, че полковник Гундяев да го поръси със светена в КГБ вода! Румен Радев е позор за България, огромен позор! И огромен срам! Особено с изцепките за санкцците! Напикал се е от страх, горкият "изтребител" и бърза да изпълни поредната заповед на злодея Путин! Защото, ако не я изпълни, току-виж паднал от някой висок етаж!

    13:12 21.06.2026

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