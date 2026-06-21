Благомир Коцев: Олег Невзоров беше основен защитен свидетел по делото ми

Олег Невзоров, след като беше експулсиран, се появи като основен защитен свидетел по делото ми. Това каза в предаването „Тази неделя“ кметът на Варна Благомир Коцев.
„Между февруари и юли миналата година беше периодът, в който настоявах много силно да бъдат издадени заповеди за местността Баба Алино. Знаете докъде стигнах през юли. Инвеститорът в този комплекс - Олег Невзоров, след ареста ми на 8 юли 2025 г., се появи, без аз да го познавам, като основен защитен свидетел в моето дело“, коментира Коцев.
По думите му Невзоров е бил експулсиран от страната няколко дни преди ареста му, върнат е няколко дни след него и тогава се появява като свидетел.
„След като аз съм арестуван, строителството в Баба Алино се засилва в огромни размери - от 15 къщи в началото на 2025 г. до 104 къщи през 2026 г. Ясно личи, че тук има огромно забързване след моето отстраняване от Община Варна“, коментира Коцев.
Той поясни, че в петък са издадени 12 заповеди за събарянето на незаконни сгради в Баба Алино. „Всяка следваща седмица ще продължаваме с още приблизително толкова“.
„За да се стигне до физическото събаряне, трябва да се премине през всички процедури и законови възможности, които вероятно ще бъдат използвани от собствениците, за да защитят правата си в съда. Законът дава право на защита. Дори незаконният строител може да ги обжалва“, посочи Коцев.
„Ние направихме всичко възможно, за да ги издадем максимално бързо. Ще продължим да издаваме още всяка следваща седмица. Това е процес, свързан с връчване на документите и със сроковете по Закона за устройство на територията, но не можем да кажем кога ще се стигне до физическото събаряне, защото това ще зависи от съдебните дела“, коментира той.
По думите му може да отнеме години, ако съдебните производства се забавят и се назначават експертизи. „Вероятно ще има такива, така че е трудно да се каже колко време ще отнеме“.
„Що се отнася до работата на институциите, и по-специално на Община Варна, ние ще издадем заповедите за събаряне по най-бързия възможен начин, разбира се, спазвайки закона“, посочи той.
Според него нещата изглеждат по много различен начин, когато се разглеждат в контекста на годините. „В момента, в който разбрахме за този проблем, веднага започнахме да действаме и да издаваме съответните заповеди - първо за спиране на незаконното строителство, а впоследствие и за събаряне, което се случва сега“.
„Този наратив „защо сега, а не по-рано“ поражда много други въпроси. Най-важният е кога точно е трябвало да стане това. Бих искал да попитам моите политически опоненти кога според тях е трябвало да бъдат издадени тези заповеди“, посочи Коцев.
По думите му в момента комплексът е спрян наполовина. „Има около 40–50 къщи, които са спрени още на етап първа или втора плоча. Тоест за половината от комплекса незаконността е установена почти в самото начало. За другата половина строителството се е развивало постепенно, но рязко се е ускорило през втората половина на 2025 година“.
„Тук идват големите упреци към мен. Големият проблем обаче възниква през 2023 година, когато са издадени заповедите за търпимост. Трябва да продължим да акцентираме върху това как точно се е случило, защото именно тези удостоверения дават основата и възможността за развитието на такова незаконно строителство“, смята Коцев.
Той поясни, че те са издадени от районен кмет през май, юни и юли 2023 година. „Аз ставам кмет през ноември 2023 година“.
„От снимки ясно се вижда, че още през октомври 2023 година строителството вече е било факт - имало е построени къщи, а други са били на етап основи, с излят бетон и арматура“, каза Коцев.
Той сподели, че може да отчете грешки на всички институции.„Тук има десетки институции, които по един или друг начин са били замесени или са носили отговорност. Мога да допусна, че и в строителния контрол на общината е възможно да е имало забавяне“.
„Не забравяме, че Община Варна официално разбира за това незаконно строителство през януари 2025 година, когато е извършена съвместна проверка между РДНСК, Община Варна и район „Приморски“. До този момент по случая работи единствено район „Приморски“.
„През февруари изисках преписката да бъде прехвърлена в голямата община, за да имам личен поглед върху контрола“, сподели Коцев.
Той каза, че лично е научил за строителството през януари 2025 година. „Тогава видях, че район „Приморски“ е работил по преписката около половин година, без да се стигне до заповеди за спиране и събаряне. Трябва да се изследва дали някой умишлено е бавил процеса, не изключвам нищо“.
„И РДНСК, и район „Приморски“ са участвали в проверки. По-късно се включва и Община Варна. Към онзи момент са установени 15 незаконни постройки според наличните протоколи. Мащабното строителство се развива основно през втората половина на 2025 година“, коментира Коцев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #13
12:07 21.06.2026
2 Без майтап
Коментиран от #11, #21
12:12 21.06.2026
3 Пич
Коментиран от #37
12:15 21.06.2026
4 Арх
12:17 21.06.2026
5 Цвете
Коментиран от #8
12:17 21.06.2026
6 Типично
12:17 21.06.2026
7 Бай Араб
12:18 21.06.2026
8 Бай Араб
До коментар #5 от "Цвете":Невзоров свидетел на Пламенка ли е ?
12:19 21.06.2026
9 за алиби
12:19 21.06.2026
10 Цвете
12:20 21.06.2026
11 Те и други
До коментар #2 от "Без майтап":Заедно с ункраинската посланичка и ПП- ДайБ. Всичките са в кюпа с мръсните пари..
12:21 21.06.2026
12 Бай Араб
12:21 21.06.2026
13 Али БАба
До коментар #1 от "Българин":Обикновенна българска строителна схема, която не е разрешена за украинци. Някой е излъгал "братушките", че ще оправи работата, но не е станало както искат. А кмета е класически ПП-ец. Последните 5 годи всички некадърни схеми са на ПП.
Коментиран от #18
12:25 21.06.2026
14 Тома
12:25 21.06.2026
15 дядо дръмпир
Коментиран от #45
12:25 21.06.2026
16 нямаш избор
Няма да се окажеш херувимче и ти , де, но по-добре така , отколкото да си им пешкир на всите корумпета по всите земни кълбета.
12:25 21.06.2026
17 Хасковски каунь
Настоявал.... пред чистачката ли? Ти си кмет бе. Издаваш заповед и тчк. Дай да ти видим заповедта! Настоявал бил....
12:26 21.06.2026
18 не мисля
До коментар #13 от "Али БАба":Не съм запознат с потайностите на кримиварна, погледът ми е на един обикновен историк.
Познавам много епохи и държави.
В случая зялата работа прилича на неочакван срив в далаверата.
Нещо се е издънило, някой се е намесил... и този някой е от чужбина, който и да е той/тя.
Сега ще гърмят бушони.
Това поне се е случвало в подобни корупционни скандали през 19 и 20 век в държави разни.
12:27 21.06.2026
19 звездите ми говорят
12:28 21.06.2026
20 Янко
12:28 21.06.2026
21 Да бе!
До коментар #2 от "Без майтап":Кой прави митинги в подкрепа на корупцията и престъпността? Навсякъде изскачат кривите мутри от ппдб/ЛГБТ!
12:30 21.06.2026
22 ДА ПОПИТАМ
12:31 21.06.2026
23 Последния Софиянец
Коментиран от #28
12:32 21.06.2026
24 Депесар
Коментиран от #31
12:33 21.06.2026
25 Лева рЪка - десен джоПП
12:33 21.06.2026
26 Как
Коментиран от #30, #51
12:33 21.06.2026
27 ?????
Да ни разкаже сега и кво е свидетелствал Невзоров - че са му искали рушвет или че е дал рушвет.
Или че са ходили на театър заедно?
Коментиран от #54
12:33 21.06.2026
28 Бг гражданин
До коментар #23 от "Последния Софиянец":Като съвестен гражданин подайте сигнал в Прокуратурата за твърдението си.
12:35 21.06.2026
29 нннн
12:35 21.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 читател
До коментар #24 от "Депесар":Това доказано ли е?
Ако е, защо медиите не гърмят от а до я????
Коментиран от #34
12:37 21.06.2026
32 варненски хамалин
12:37 21.06.2026
33 Коста Монев
12:38 21.06.2026
34 Отговор
До коментар #31 от "читател":Медиите не гърмят защото са на ДСП.
12:39 21.06.2026
35 гост
12:40 21.06.2026
36 Мнение
12:40 21.06.2026
37 Европеец
До коментар #3 от "Пич":Да го кажа направо и Портних и Коцев са си корумпирани парчета и са за затвора, без значение как се оправдава......
Коментиран от #46
12:42 21.06.2026
38 Юрист
12:44 21.06.2026
39 АГАТ а Кристи
12:45 21.06.2026
40 Къде е украинското знаме бе ?!?
12:45 21.06.2026
41 жалка работа!
И продължава да смята, че той е постъпвал правилно????!!!
12:46 21.06.2026
42 уточнение
12:46 21.06.2026
43 Читател
12:46 21.06.2026
44 Един
12:47 21.06.2026
45 до дядо бръмбар
До коментар #15 от "дядо дръмпир":Колкото и да искаш НЕПРЕМЕННО да наложиш темата за комунизма преди от около 40 години - говориш измишльотини. Дори най-големият антикомунист знае, че това не би могло да се случи тогава. Но ДЕРЗАЙ! Явно толкова си можеш. И такива като тебе има.
12:49 21.06.2026
46 помните ли,
До коментар #37 от "Европеец":когато любимецът на Борисов Портних се изложи в Израел, като се беше натискал на една жена от обслужващия персонал? Но както боко умее да го прави, сега и ппдбитн. се научиха, БЪРЗО създава условия да се забрави.
12:52 21.06.2026
47 Стари столици
Коментиран от #49
12:52 21.06.2026
48 Хаха
Щото заместника ти го има изтипосан ухилен на снимка със същи този и укропосланичката....
12:53 21.06.2026
49 Слаб две
До коментар #47 от "Стари столици":Разкарай се.
12:53 21.06.2026
50 🦁ЩЩД🦁
12:55 21.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Механик
Всички по веригата в затвора с пълна конфискация на имуществото (вкл. и тоа на роднини, любовници и приятели). Всичко построено да се събори и извози. Парцелът да се почисти и залеси отново. Всичко тва за сметка на ония дето ги споменавам по-горе.
Украинската посланичка да се изгони, защото тя няма право да заповядва на ДАНС. Шефът на ДАНС, замесниците му и още няколко нагушили се пеперуди да бъдат съдени за държавна измяна в полза на чужда, вражеска държава.
12:57 21.06.2026
53 Пак питам къде е уркаинското знаме
12:59 21.06.2026
54 и така да е
До коментар #27 от "?????":Тебе какво те брига това?
Постингът ти звучи като заплаха да си мълчи....
Обществото има интерес да чуе истината. Корумпетата имат интерес тя да бъде скрита!
13:12 21.06.2026