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Благомир Коцев: Олег Невзоров беше основен защитен свидетел по делото ми

Благомир Коцев: Олег Невзоров беше основен защитен свидетел по делото ми

21 Юни, 2026 12:04 1 308 54

  • благомир коцев-
  • варна-
  • баба алино-
  • незаконно строителство-
  • мерки

Между февруари и юли миналата година беше периодът, в който настоявах много силно да бъдат издадени заповеди за местността Баба Алино, а няколко месеца по-късно ме арестуваха, заяви кметът на Варна

Благомир Коцев: Олег Невзоров беше основен защитен свидетел по делото ми - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Олег Невзоров, след като беше експулсиран, се появи като основен защитен свидетел по делото ми. Това каза в предаването „Тази неделя“ кметът на Варна Благомир Коцев.

„Между февруари и юли миналата година беше периодът, в който настоявах много силно да бъдат издадени заповеди за местността Баба Алино. Знаете докъде стигнах през юли. Инвеститорът в този комплекс - Олег Невзоров, след ареста ми на 8 юли 2025 г., се появи, без аз да го познавам, като основен защитен свидетел в моето дело“, коментира Коцев.

По думите му Невзоров е бил експулсиран от страната няколко дни преди ареста му, върнат е няколко дни след него и тогава се появява като свидетел.

„След като аз съм арестуван, строителството в Баба Алино се засилва в огромни размери - от 15 къщи в началото на 2025 г. до 104 къщи през 2026 г. Ясно личи, че тук има огромно забързване след моето отстраняване от Община Варна“, коментира Коцев.

Той поясни, че в петък са издадени 12 заповеди за събарянето на незаконни сгради в Баба Алино. „Всяка следваща седмица ще продължаваме с още приблизително толкова“.

„За да се стигне до физическото събаряне, трябва да се премине през всички процедури и законови възможности, които вероятно ще бъдат използвани от собствениците, за да защитят правата си в съда. Законът дава право на защита. Дори незаконният строител може да ги обжалва“, посочи Коцев.

„Ние направихме всичко възможно, за да ги издадем максимално бързо. Ще продължим да издаваме още всяка следваща седмица. Това е процес, свързан с връчване на документите и със сроковете по Закона за устройство на територията, но не можем да кажем кога ще се стигне до физическото събаряне, защото това ще зависи от съдебните дела“, коментира той.

По думите му може да отнеме години, ако съдебните производства се забавят и се назначават експертизи. „Вероятно ще има такива, така че е трудно да се каже колко време ще отнеме“.

„Що се отнася до работата на институциите, и по-специално на Община Варна, ние ще издадем заповедите за събаряне по най-бързия възможен начин, разбира се, спазвайки закона“, посочи той.

Според него нещата изглеждат по много различен начин, когато се разглеждат в контекста на годините. „В момента, в който разбрахме за този проблем, веднага започнахме да действаме и да издаваме съответните заповеди - първо за спиране на незаконното строителство, а впоследствие и за събаряне, което се случва сега“.

„Този наратив „защо сега, а не по-рано“ поражда много други въпроси. Най-важният е кога точно е трябвало да стане това. Бих искал да попитам моите политически опоненти кога според тях е трябвало да бъдат издадени тези заповеди“, посочи Коцев.

По думите му в момента комплексът е спрян наполовина. „Има около 40–50 къщи, които са спрени още на етап първа или втора плоча. Тоест за половината от комплекса незаконността е установена почти в самото начало. За другата половина строителството се е развивало постепенно, но рязко се е ускорило през втората половина на 2025 година“.

„Тук идват големите упреци към мен. Големият проблем обаче възниква през 2023 година, когато са издадени заповедите за търпимост. Трябва да продължим да акцентираме върху това как точно се е случило, защото именно тези удостоверения дават основата и възможността за развитието на такова незаконно строителство“, смята Коцев.

Той поясни, че те са издадени от районен кмет през май, юни и юли 2023 година. „Аз ставам кмет през ноември 2023 година“.

„От снимки ясно се вижда, че още през октомври 2023 година строителството вече е било факт - имало е построени къщи, а други са били на етап основи, с излят бетон и арматура“, каза Коцев.

Той сподели, че може да отчете грешки на всички институции.„Тук има десетки институции, които по един или друг начин са били замесени или са носили отговорност. Мога да допусна, че и в строителния контрол на общината е възможно да е имало забавяне“.

„Не забравяме, че Община Варна официално разбира за това незаконно строителство през януари 2025 година, когато е извършена съвместна проверка между РДНСК, Община Варна и район „Приморски“. До този момент по случая работи единствено район „Приморски“.

„През февруари изисках преписката да бъде прехвърлена в голямата община, за да имам личен поглед върху контрола“, сподели Коцев.

Той каза, че лично е научил за строителството през януари 2025 година. „Тогава видях, че район „Приморски“ е работил по преписката около половин година, без да се стигне до заповеди за спиране и събаряне. Трябва да се изследва дали някой умишлено е бавил процеса, не изключвам нищо“.

„И РДНСК, и район „Приморски“ са участвали в проверки. По-късно се включва и Община Варна. Към онзи момент са установени 15 незаконни постройки според наличните протоколи. Мащабното строителство се развива основно през втората половина на 2025 година“, коментира Коцев.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    20 14 Отговор
    Дори украинските мафиоти не издържаха на безкрайната алчност на благо! За това са се обърнали към държавните институции за закрила!

    Коментиран от #13

    12:07 21.06.2026

  • 2 Без майтап

    25 7 Отговор
    Народа има инстинк ,а той казва че такава далавера без благословията на Тикви и Прасета няма как да стане. А пропагандата говори за петроханци педофили жълтопаветници лами.......

    Коментиран от #11, #21

    12:12 21.06.2026

  • 3 Пич

    21 2 Отговор
    Охоо...... тези са го вързали украинеца, да не бъде подсъдим по дефолт !!! Това означава - защитен свидетел !!! Разбирате ли за какво обмислено отдалече престъпление става въпрос...?!

    Коментиран от #37

    12:15 21.06.2026

  • 4 Арх

    30 5 Отговор
    Значи кметът половин година настоявал пред подчинените си да вземат мерки срещу незаконното селище, а те не му обърнали никакво внимание. Чак ми стана жал.

    12:17 21.06.2026

  • 5 Цвете

    15 9 Отговор
    ЦЯЛАТА СХЕМА Е СТАРТИРАЛА ПРИ ПОРТНИХ, А ТОЙ СЕ ПРАВИ НА ОЩИПАНА МОМА?! ЗАТОВА ГО ВКАРВАТ В АРЕСТА КОЦЕВ. НО ИСКАМ ДА ПОПИТАМ, КЪДЕ Е ПЛАМЕНКА С ЧАСТНАТА Й МАНДЖА ЗА ДЕЦАТА? ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПРИКРИВАТ. 🤔🤷‍♀️🚔👨‍🎓👀🤦‍♂️🫵

    Коментиран от #8

    12:17 21.06.2026

  • 6 Типично

    14 4 Отговор
    Предател защитен свидетел ! Кой друг ?

    12:17 21.06.2026

  • 7 Бай Араб

    14 11 Отговор
    Ето, всичко си идва на мястото, след като Невзоров е бил основен свидетел по делото, това значи единствено че Коцев е арестуван във връзка с незаконно строителство,а не както досега твърдеше че някаква госпожа го натопила за обществена поръчка

    12:18 21.06.2026

  • 8 Бай Араб

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Невзоров свидетел на Пламенка ли е ?

    12:19 21.06.2026

  • 9 за алиби

    17 4 Отговор
    Закъснели заповеди за събаряне, едва след избухване на скандала в национален ефир, е като след дъжд качулка. "Светата вода ненапита" е била информирана за непозволена сеч и строителство и исканата сума от Невзоров вероятно е била прекомерна, че той дори е станал някакъв свидетел за корупция.

    12:19 21.06.2026

  • 10 Цвете

    9 9 Отговор
    ЦЯЛАТА СХЕМА Е СТАРТИРАЛА ПРИ ПОРТНИХ, А ТОЙ СЕ ПРАВИ НА ОЩИПАНА МОМА?! ЗАТОВА ГО ВКАРВАТ В АРЕСТА КОЦЕВ. НО ИСКАМ ДА ПОПИТАМ, КЪДЕ Е ПЛАМЕНКА С ЧАСТНАТА Й МАНДЖА ЗА ДЕЦАТА? ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПРИКРИВАТ. 🤔🤷‍♀️🚔👨‍🎓👀🤦‍♂️🫵ТАЗИ ФАМОЗНА МОМА, СЪЩО БЕШЕ СВИДЕТЕЛ СРЕЩУ КОЦЕВ. ТОВА СИ Е ГАНГСТЕРСКА ИСТОРИЯ НЕ БЕЗ ПОМОЩТА НА БОКО И МАГНИТСКИ. 🎭🕸🙃

    12:20 21.06.2026

  • 11 Те и други

    19 3 Отговор

    До коментар #2 от "Без майтап":

    Заедно с ункраинската посланичка и ПП- ДайБ. Всичките са в кюпа с мръсните пари..

    12:21 21.06.2026

  • 12 Бай Араб

    10 2 Отговор
    Ресторант Хоризонт бил на дядото на Коцев и той чакал 30 от реституцията,че да си го вземе обратно.

    12:21 21.06.2026

  • 13 Али БАба

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Обикновенна българска строителна схема, която не е разрешена за украинци. Някой е излъгал "братушките", че ще оправи работата, но не е станало както искат. А кмета е класически ПП-ец. Последните 5 годи всички некадърни схеми са на ПП.

    Коментиран от #18

    12:25 21.06.2026

  • 14 Тома

    11 3 Отговор
    Не се оправдавай ами почвай да събаряш защото всички сте в кюпа.

    12:25 21.06.2026

  • 15 дядо дръмпир

    3 5 Отговор
    Хем иска ЛЕСНИ пари ,хем не иска да поеме никаква отговорност , хем никога няма вина за нищо.явно е от комунистически сой.куче влачи , а диря няма....Да не се окаже ,че невзоров е играч и на масква и на киев.....

    Коментиран от #45

    12:25 21.06.2026

  • 16 нямаш избор

    6 2 Отговор
    Вади кирливите ризи повсеместно.
    Няма да се окажеш херувимче и ти , де, но по-добре така , отколкото да си им пешкир на всите корумпета по всите земни кълбета.

    12:25 21.06.2026

  • 17 Хасковски каунь

    14 4 Отговор
    ЛЪЖИШ ! ЛЪЖЕЦ !
    Настоявал.... пред чистачката ли? Ти си кмет бе. Издаваш заповед и тчк. Дай да ти видим заповедта! Настоявал бил....

    12:26 21.06.2026

  • 18 не мисля

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Али БАба":

    Не съм запознат с потайностите на кримиварна, погледът ми е на един обикновен историк.
    Познавам много епохи и държави.
    В случая зялата работа прилича на неочакван срив в далаверата.
    Нещо се е издънило, някой се е намесил... и този някой е от чужбина, който и да е той/тя.
    Сега ще гърмят бушони.

    Това поне се е случвало в подобни корупционни скандали през 19 и 20 век в държави разни.

    12:27 21.06.2026

  • 19 звездите ми говорят

    3 2 Отговор
    Разиграва се сърцераздирателен театър между съратниците кмет и строител нарушител за взаимно прехвърляне на вина и опит за измъкване от корупционното блато (по утъпканата дубайска пътека на двамата магнитни).

    12:28 21.06.2026

  • 20 Янко

    6 3 Отговор
    Гн 20% Коцев, ни лук ял ни лук мирисал. Нищо не зная човека.

    12:28 21.06.2026

  • 21 Да бе!

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Без майтап":

    Кой прави митинги в подкрепа на корупцията и престъпността? Навсякъде изскачат кривите мутри от ппдб/ЛГБТ!

    12:30 21.06.2026

  • 22 ДА ПОПИТАМ

    8 1 Отговор
    Този защо не е в затвора?

    12:31 21.06.2026

  • 23 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Бащата на Благо-Рубин Коцев от 40 години върти бизнес с еврейската мафия в Одеса.

    Коментиран от #28

    12:32 21.06.2026

  • 24 Депесар

    6 1 Отговор
    А Данчо ментата от ДПС Новото начало на Пеевски как се сдоби с имот в незасонния град?

    Коментиран от #31

    12:33 21.06.2026

  • 25 Лева рЪка - десен джоПП

    2 0 Отговор
    Шменти капели.

    12:33 21.06.2026

  • 26 Как

    4 5 Отговор
    Невзоров е украйнец само по паспорт. Иначе си е руснак!

    Коментиран от #30, #51

    12:33 21.06.2026

  • 27 ?????

    7 1 Отговор
    Кметът продължава да се закопава.
    Да ни разкаже сега и кво е свидетелствал Невзоров - че са му искали рушвет или че е дал рушвет.
    Или че са ходили на театър заедно?

    Коментиран от #54

    12:33 21.06.2026

  • 28 Бг гражданин

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Последния Софиянец":

    Като съвестен гражданин подайте сигнал в Прокуратурата за твърдението си.

    12:35 21.06.2026

  • 29 нннн

    4 0 Отговор
    А в морската вода край Варна откриха бактерията Ешерихия Коцев.

    12:35 21.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 читател

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Депесар":

    Това доказано ли е?
    Ако е, защо медиите не гърмят от а до я????

    Коментиран от #34

    12:37 21.06.2026

  • 32 варненски хамалин

    8 1 Отговор
    Какво направи Благо Коцев, за да спре украинската мафия? Май нищо, получавал е под масата.

    12:37 21.06.2026

  • 33 Коста Монев

    7 0 Отговор
    Варна не е ли една тимаджийска тоалетна?

    12:38 21.06.2026

  • 34 Отговор

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "читател":

    Медиите не гърмят защото са на ДСП.

    12:39 21.06.2026

  • 35 гост

    3 2 Отговор
    Намирисва на магнитно поле .... май ще има я пандиз я санкции

    12:40 21.06.2026

  • 36 Мнение

    3 4 Отговор
    На целия народ му е ясно КОЙ стои зад този незаконен град - това са Шиши и Буци. Назовете ги ясно и точно, че без тяхната протекция нямаше да може и едно дърво да се отреже, какво остава да се построи незаконно цял град. Пеевски и Борисов. Това са точните хора за далавера с такъв мащаб. Спрете да се правите на гламави и да питате КОЙ го разреши това безобразие.

    12:40 21.06.2026

  • 37 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Да го кажа направо и Портних и Коцев са си корумпирани парчета и са за затвора, без значение как се оправдава......

    Коментиран от #46

    12:42 21.06.2026

  • 38 Юрист

    4 1 Отговор
    Като е бил анонимен свидетел, ти как знаеш името му бе гривненка😆🤣😂😂

    12:44 21.06.2026

  • 39 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    И тук наглостта си има име. Ама онази наглост на комунистическите детенце. Всеки друг е виновен, само те и бащите им не са, нищо, че тати обсеби Морската градина... а благомирчо натрупа милиони от сделки под масата, включително и с въпросните терени

    12:45 21.06.2026

  • 40 Къде е украинското знаме бе ?!?

    5 0 Отговор
    Какви да тия чаршафи от заде .

    12:45 21.06.2026

  • 41 жалка работа!

    5 2 Отговор
    Този човек дори не съзнава колко е жалък, като казва това! Поредният гаф, който показва, че ВЪОБЩЕ не става за кмет, камо ли на Варна и че е НЕМОЖАЧ, както ги нарече Борисов!
    И продължава да смята, че той е постъпвал правилно????!!!

    12:46 21.06.2026

  • 42 уточнение

    3 1 Отговор
    през 1989г България беше калемдосана/облагодарена/ на ялово дърво,сега чоплим проблемите на комунистическата мафия,просто изгледайте филма "шменти капели" и да не си говорим защо демокрацията не върви!!!

    12:46 21.06.2026

  • 43 Читател

    4 0 Отговор
    Някой ми ползва името но здраве.Та този Коцев е в много трудно положение.Отпред змия отзад магаре.Нямс да свърши добре малкия хитрец.

    12:46 21.06.2026

  • 44 Един

    4 1 Отговор
    Бил настоявал, а пък всички му отказвали. Тоя верно е малоумен.

    12:47 21.06.2026

  • 45 до дядо бръмбар

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "дядо дръмпир":

    Колкото и да искаш НЕПРЕМЕННО да наложиш темата за комунизма преди от около 40 години - говориш измишльотини. Дори най-големият антикомунист знае, че това не би могло да се случи тогава. Но ДЕРЗАЙ! Явно толкова си можеш. И такива като тебе има.

    12:49 21.06.2026

  • 46 помните ли,

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Европеец":

    когато любимецът на Борисов Портних се изложи в Израел, като се беше натискал на една жена от обслужващия персонал? Но както боко умее да го прави, сега и ппдбитн. се научиха, БЪРЗО създава условия да се забрави.

    12:52 21.06.2026

  • 47 Стари столици

    3 1 Отговор
    Варна морската столица на България. Така. Пловдив столица на източна Румелия.Така. Видин столица на последното българско царство. Така. Велико Търново старата столица на БГ. Така. София столица на България. Така .

    Коментиран от #49

    12:52 21.06.2026

  • 48 Хаха

    1 0 Отговор
    Сериозно ли!?
    Щото заместника ти го има изтипосан ухилен на снимка със същи този и укропосланичката....

    12:53 21.06.2026

  • 49 Слаб две

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Стари столици":

    Разкарай се.

    12:53 21.06.2026

  • 50 🦁ЩЩД🦁

    2 0 Отговор
    Той беше,Тя беше, Ние бяхме...С една дума -навързани като черва милиционерски деца.

    12:55 21.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Механик

    0 0 Отговор
    Пет години никой нищо не е знаел. Сега изведнъж се оакзва, че всички са "алармирали" разбираш ли, ама не им провървяло.
    Всички по веригата в затвора с пълна конфискация на имуществото (вкл. и тоа на роднини, любовници и приятели). Всичко построено да се събори и извози. Парцелът да се почисти и залеси отново. Всичко тва за сметка на ония дето ги споменавам по-горе.
    Украинската посланичка да се изгони, защото тя няма право да заповядва на ДАНС. Шефът на ДАНС, замесниците му и още няколко нагушили се пеперуди да бъдат съдени за държавна измяна в полза на чужда, вражеска държава.

    12:57 21.06.2026

  • 53 Пак питам къде е уркаинското знаме

    2 0 Отговор
    Отзаде. Колко други подобни се виждат отзаде. На снимката.

    12:59 21.06.2026

  • 54 и така да е

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "?????":

    Тебе какво те брига това?

    Постингът ти звучи като заплаха да си мълчи....
    Обществото има интерес да чуе истината. Корумпетата имат интерес тя да бъде скрита!

    13:12 21.06.2026

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