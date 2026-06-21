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Михайло Федоров: Украйна стартира платформата trophylab - отворен достъп до руските оръжия за партньори от цял свят
  Тема: Украйна

Михайло Федоров: Украйна стартира платформата trophylab - отворен достъп до руските оръжия за партньори от цял свят

21 Юни, 2026 14:03 1 130 101

  • trophylab-
  • украйна-
  • пленено руско оръжие-
  • оръжейно досие-
  • руска военна техника-
  • данни-
  • руска агресия-
  • война

Компании, изследователски центрове и правителства на страни от свободния свят ще могат подробно да изследват проби от руски ракети и други оръжия

Михайло Федоров: Украйна стартира платформата trophylab - отворен достъп до руските оръжия за партньори от цял свят - 1
Снимка: Министерство на отбраната на Украйна
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Украйна стартира платформата trophylab - отворен достъп до руските оръжия за партньори от цял свят

Всяка единица руска техника, пленена на бойното поле, не е просто трофей.

Това е познанието как работят оръжията на врага.

Това обяви във "Фейсбук" министърът на отбраната на Украйна Михайло Федоров.

От началото на пълномащабната война украинските военни, научни институции и изследователски центрове изследват уловената технология. Те анализират компоненти, технологични решения и слабости, за да създадат по-бързо ефективни мерки за

Сега това знание се отваря за тези, които работят за укрепване на отбраната.

Министерството на отбраната пуска платформата TrophyLab – пространство, което осигурява достъп на проверени потребители до информация за съвременните руски оръжия.

Украйна ще предостави достъп до руските технологии за нашите партньори. Компании, изследователски центрове и правителства на страни от свободния свят ще могат подробно да изследват проби от руски ракети и други оръжия. Тя ще помогне за намирането на ефективни решения за по-бързото противодействие на врага и засилване на общите усилия за победата

Убедени сме: знанията за технологията на противника не трябва да остават затворени.

Те трябва да работят за тези, които създават защитата.

Платформата отваря достъп до резултатите от изследването на трофейната технология за:

  • Украински производители на отбранителни технологии;
  • на военни части;
  • на научните институции;
  • Международни партньори, които помагат на Украйна.

Потребителите получават достъп до техническа документация, резултати от изследвания и анализи за съвременните руски оръжия.

Освен това платформата позволява да поискате физическо изследване на проби от трофей.

Осигурени са няколко формати за работа с мостри, вариращи от неувредени изследвания до опити, включващи пълното разглобяване или унищожаване

Тя дава възможност на инженерите да тестват собствените си решения върху реална противническа технология и значително намалява цикъла на създаване на технологии за

Русия използва целия си арсенал срещу Украйна.

Ние не само задържаме удари - ние разглобяваме тези оръжия до последния винт, посочи Михайло Федоров.

Това, което трябваше да бъде тайното им предимство, е да се превръща в открита информация за тези, които защитават демокрацията.

Колкото повече Русия използва оръжията си, толкова повече светът се научава как да го спре.

За да се присъедините към платформата:

https://trophylab.mod.gov.ua/

Тази инициатива е полезна на България и българската армия, защото дава изчерпателна информация за използваното въоръжение. Данните могат да се използват от специализирани институти и военно-промишления комплекс за разработването на нови образци или модернизация на съществуващите системи в българската армия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тия

    22 12 Отговор
    Клоуните дали свършиха парите за дрога?

    Коментиран от #10

    14:06 21.06.2026

  • 2 Програмист

    21 8 Отговор
    Дизайнът е като на dark web сайтовете за трафик на дрога, хора и оръжие. Интересно...

    14:07 21.06.2026

  • 3 лошото е

    4 6 Отговор
    че и путин го командват евреи

    14:07 21.06.2026

  • 4 Андрей Новаков евродепутат

    7 24 Отговор
    Предстоят санкции срещу България -
    Предстои мyнчo - радeвата зима.Вдигна данъци на 2-рo жилищe,на по скъпи коли над 5 xиляди евро ,oрязва майчинските ,вдига осигуровки..зимата се обезценяват и спестяванията, вече изчезнаха 8 млрд.от валутния ни резерв и вдигна дефицита от 3 на 7.4%. И това за 54 дни...Идва хипер глад,санкции от Европа и фалит на България!

    Коментиран от #7, #8

    14:08 21.06.2026

  • 5 Леле - леле ! 🤔

    15 10 Отговор
    Отличен повод братушките да покажат западните образци , чиито технологии натовците крият и от нас : например "великите " немски и американски танкове , които затъват в украинското блато , или системите Пейтриът , които нищо не свалят ...

    Коментиран от #74

    14:09 21.06.2026

  • 6 Кирил

    8 10 Отговор
    Пленената руска военна ,, техника,, е толкова много, че е достатъчна за две Украйна. Проблемът е че е морално остаряла.

    Коментиран от #65

    14:11 21.06.2026

  • 7 Елементарно , бе Уотсън !

    18 7 Отговор

    До коментар #4 от "Андрей Новаков евродепутат":

    За това тежко състояние на България трябва да благодариш на "великите" евроатлантици - Пеевски и Борисов !

    14:11 21.06.2026

  • 8 54 дни грабеж - 54 дни към фалит

    6 23 Отговор

    До коментар #4 от "Андрей Новаков евродепутат":

    Румен Радев дойде на власт с обещанието за съдебна реформа и борба с олигархията. За първите малко над 50 дни в управлението:

    - Отказа да се създаде комисия, която да разследва най-големия олигарх.
    - Не казва и дума за съдебна реформа.
    - Провери как ще реагира обществото, ако намали майчинството.
    - С помощта на ГЕРБ и ДПС гласува ЗА изтеглянето на 3.8 млрд евро нов външен дълг.
    - Планира да вдигне осигуровките.
    - Назначи отговорните за БОТАШ на директорски държавни позиции.
    - Планира да вдигне данъците на имотите.
    - Планира да вдигне данъците на по-скъпите автомобили.

    В същото това време няма абсолютно никакво намерение да прави реформи в публичния сектор.и НЕ планира да намали публичните разходи.

    Not great, not terrible!

    Коментиран от #11, #12, #16, #20, #21, #22, #23, #25, #26, #27, #28, #29, #30, #31, #32, #33, #34, #36, #37, #39, #41, #42, #44, #45, #47, #48, #49, #50, #52, #53, #54, #55, #56, #57, #58

    14:12 21.06.2026

  • 9 БОЦ - ко

    8 1 Отговор
    Поздрав към всички за най-дългият ден в годината !

    До вчера растахме,
    И хубави бяхме, 😀
    От утре се смаляваме,
    И за нищо няма да ставаме... 😭

    Това не е само с годишният календар...

    14:12 21.06.2026

  • 10 Поръчали

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тия":

    Са водка от бункера !

    14:13 21.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мишел

    14 3 Отговор
    Михайло Федоров е единствения геймър в света и вселената, станал военен министър . В Украйна всичко е възможно.

    Коментиран от #46

    14:17 21.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 руските оръжия

    11 1 Отговор
    са с чипове от пералня перла 05!

    14:18 21.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ха ХаХа

    10 3 Отговор
    Всеки който иска да защитава демокрацията да се
    ползвал от този сайт?
    Идиоти Сър Джон

    14:21 21.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Питане

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    Пян ата от устата ли ти изтр иха , комуняго, или теб самият ??? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #35

    14:25 21.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Атина Палада

    2 7 Отговор
    Мистър Кеш ще връща ли лева?

    14:28 21.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Комунистически престъпници сър

    7 9 Отговор
    Русия отече в канала,на бунището при ссср

    Коментиран от #84

    14:28 21.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Айляк

    10 3 Отговор
    "Русия използва целия си арсенал срещу Украйна."

    А стига, бе.
    Рашките пуснаха ли им вече на бандерите атома или нещо не съм разбрал:))
    Е да изследват ядреното оръжие на рашките...и ше ги фанат за атома:)
    Веселяци.

    Коментиран от #81

    14:28 21.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Калоян Методиев бивш шеф...

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "54 дни грабеж - 54 дни към фалит":

    "Това е правителство 50% на 50%. Половината е на Румен Радев, другата половина са хора на Делян Пеевски - пряко или косвено". Това заяви политологът и бивш началник на кабинета на президента Румен Радев - Калоян Методиев пред БТВ.

    "При положение, че не става въпрос за коалиционно управление да сложиш четирима вицепремиери, е разхищение. При криза разходите се свиват. Радев трябва да обясни кой е министър на правосъвието", каза Методиев.
    Той смята, че "това мнозинство ПБ -ДПС се прегрупира и не бива да пипа ВСС". Според Методиев, ще се излиза на нови протести.

    Коментиран от #51

    14:29 21.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 54 дни грабеж - 54 дни към фалит

    3 3 Отговор

    До коментар #45 от "Калоян Методиев бивш шеф...":

    Благодаря ви на всички за отговорите и подкрепата..фактите са си факти...

    Коментиран от #71, #88

    14:30 21.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Мишел

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "Кирил":

    Важното е, че е напълно запазена, защото украинците са я пленили, като са а разглеждали на снимки.
    Преди дни руската армия довърши разгрома на 4 украински бригади, 14 000 военни, в котлите край Красний Лиман и Константиновка . Има много пленници и оръжия, натовско. .

    Коментиран от #79, #82

    14:33 21.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 дядо дръмпир

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Леле - леле ! 🤔":

    Немците са измислили ТАНКА и са давали двигатели за танкове на русия...........забрави ли кой е създател на дизеловият двигател....виж в ...и напиши,да не би да е просиянец ,а скопецо....

    Коментиран от #86

    14:36 21.06.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Мишел

    4 7 Отговор
    Реално Путин няма полезен ход.Няма как и с какво да спре атаките по петролните рафинерии и военни заводи.А ако ескалира само ще си усложни положението.
    Ако има примирие то Украйна ще иска изгодно за нея,което ще докара до масово недоволство сред руските нацисти-комунисти.
    Путин наистина вече няма опция.Ако е истински патриот ще напусне власта и ще потърси политическо убежище в Северна Корея.
    Ако не го направи ще свърши като всички диктатори преди него.

    14:38 21.06.2026

  • 81 Питане

    3 6 Отговор

    До коментар #43 от "Айляк":

    "бандерите" имаха ли атомно
    оръжие ? САМИ ли се отказаха от него, или ти им го ликвидира с червено смра дли ВО "гълъбче" бе, ПАМ.пе.РС ???

    Коментиран от #85, #94

    14:40 21.06.2026

  • 82 😂😜😂😜😂

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Мишел":

    🤡🤡🤡🤡🥳🥳🥳

    14:40 21.06.2026

  • 83 име

    4 2 Отговор
    В подкрепа на инициативата, руската армия ще изпрати подбрани образци ракети и дронове за изследване директно в научно-изследователските институти на територията на република Бандеристан!

    14:43 21.06.2026

  • 84 раша е

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Комунистически престъпници сър":

    в КИРЕЧА!!!

    14:44 21.06.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Леле - леле ! 🤔

    5 3 Отговор

    До коментар #74 от "дядо дръмпир":

    Толкова по-зле за немците . За поведението на получените от украинския режим германски танкове има достатъчно статии , и проблемите не само логистика на резервните части ! .Чети , скопецо !

    14:47 21.06.2026

  • 87 стоян георгиев

    3 4 Отговор
    Това момче е на тридесет и няколко години.страхотен е.след идването му като министър се промени цялата война.

    Коментиран от #93

    14:48 21.06.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Опорка

    2 1 Отговор
    Секунда, защо е цялата тая сложнотия? Отиват в техномаркета, купуват перални и гледат, при това са чисто нови и работещи.

    14:53 21.06.2026

  • 90 Лапайте ушанки

    3 3 Отговор
    Хахахахаха, пореден успех за великия бункерен стратег, след като победи Украйна за 3 дни :) хахахахахааа

    Коментиран от #96

    14:55 21.06.2026

  • 91 Летец Пешеходец

    0 1 Отговор
    Украинците са пленили над 3000 единици тежка руска техника, която постъпи на въоръжение във ВСУ. Над 500 руски танка, над 2000 БМП и БТР, десетки самоходни и буксируеми гаубици, десетки хиляди автомати, картечници и гранатомети. Русия се превърна в един от големите "доставчици" на оръжие за Украйна. Ще се спра само на по- новите образци пленена техника, при това в отлично състояние с която разполага Украйна. Танк Т-90 М "Прорыв", Камаз 63698 "Тайфун К", Урал 63706 "Торнадо У", БМП-97, ГАЗ-3937 "Водник", ВПК "Урал", ТОС-1 "Солнцепек", ТЗМ-Т, ПВО Радарна система 9С932-1 "Барнаул Т", ПВО система "Панцир С-1", ПВО система "Тор", Система за РЕБ "Борисоглебск 2" , САУ 152 мм."Мста С", ПТРК "Метис М", Камов Ка-226. И това е само малка част от това с което украинците разполагат. Да не говорим за чарколяците от различните дронове, ракети, вертолети и самолети свалени над територията на Украйна.

    Коментиран от #97, #100

    14:59 21.06.2026

  • 92 az СВО Победа 81

    0 2 Отговор
    Нова информационно-психологическа операция на Лондон с контекст "Всички обединени срещу Русия!"

    Толкова са им плоски и шаблонни схемите.... 🤣🤣🤣

    14:59 21.06.2026

  • 93 az СВО Победа 81

    0 1 Отговор

    До коментар #87 от "стоян георгиев":

    Все едно слушам хвалебствия за някой петроханец!

    Подход 1:1!

    🤣🤣🤣

    15:02 21.06.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 миме

    0 0 Отговор
    мазни € б@ .н тъмносити п€€ ..ра333

    15:03 21.06.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Летец Пешеходец":

    йобан педухански аспух

    15:07 21.06.2026

  • 98 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Айляк":

    Аз ТЕБ те питам бе, червен пее ас !
    А ти отговаряш с увиснала китка, с токчета и червило по негърските джу ки и поглед влажен, влажен...
    Ама нема кой да те....

    15:07 21.06.2026

  • 99 ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ

    0 0 Отговор
    В СТУДИОТО:

    ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ ОЛИГАРСИ
    ПОВЕЧЕТО ОТ КОИТО ПОЗНАВАМ
    ЛИЧНО
    ДА ПОЧВАТ ДА ДАВАТ ЯХТИТЕ СИ
    САМОЛЕТИТЕ СИ ЗА МАГУЧАЯ

    ПАРИТЕ КОИТО НАТРУПАХА
    СЛЕД 90 ТЕ ГОДИНИ
    СЪС СХЕМИ И МОШЕНИЧЕСТВА
    ДА БЪДАТ ДАДЕНИ ЗА ВОЙНАТА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    НО НАПРИМЕР СОЛОВЬОВ

    ЕВРЕИНО ХИТЪР ,

    ЗАЩО НЕ КАЖЕШ
    НА ДРУГИЯ ЕВРЕИН МЕНДЕЛ:

    МЕДВЕДЕВ ДАЙ СИ ЯХТИТЕ НА МАГУЧАЯ .

    ШАЛОМОВИЧ И ТИ
    ДАЙ СИ И ТИ
    ЯХТИТЕ И ПАРИТЕ ЗА МАГУЧАЯ.

    СОЛОВЬОВ ДА ПРОДАДЕ ВСИЧКИТЕ СИ ИМОТИ
    И ДА СЕ ОТКАЖЕ
    ОТ ДЕСЕТКИТЕ МИЛИОНИ ДОЛАРА
    ЗАПЛАТА
    И ДА ГИ ДАДЕ ЗА ВОЙНАТА.

    ТУРБО ПУТРИОТИ
    НО НА ПРИКАЗКИ .

    Коментиран от #101

    15:08 21.06.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ":

    мърсулата и ти кога заминанате за фронта?

    15:10 21.06.2026

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