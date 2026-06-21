Михайло Федоров: Украйна стартира платформата trophylab - отворен достъп до руските оръжия за партньори от цял свят

Украйна стартира платформата trophylab - отворен достъп до руските оръжия за партньори от цял свят

Всяка единица руска техника, пленена на бойното поле, не е просто трофей.

Това е познанието как работят оръжията на врага.

Това обяви във "Фейсбук" министърът на отбраната на Украйна Михайло Федоров.

От началото на пълномащабната война украинските военни, научни институции и изследователски центрове изследват уловената технология. Те анализират компоненти, технологични решения и слабости, за да създадат по-бързо ефективни мерки за

Сега това знание се отваря за тези, които работят за укрепване на отбраната.

Министерството на отбраната пуска платформата TrophyLab – пространство, което осигурява достъп на проверени потребители до информация за съвременните руски оръжия.

Украйна ще предостави достъп до руските технологии за нашите партньори. Компании, изследователски центрове и правителства на страни от свободния свят ще могат подробно да изследват проби от руски ракети и други оръжия. Тя ще помогне за намирането на ефективни решения за по-бързото противодействие на врага и засилване на общите усилия за победата

Убедени сме: знанията за технологията на противника не трябва да остават затворени.

Те трябва да работят за тези, които създават защитата.

Платформата отваря достъп до резултатите от изследването на трофейната технология за:

Украински производители на отбранителни технологии;

на военни части;

на научните институции;

Международни партньори, които помагат на Украйна.

Потребителите получават достъп до техническа документация, резултати от изследвания и анализи за съвременните руски оръжия.

Освен това платформата позволява да поискате физическо изследване на проби от трофей.

Осигурени са няколко формати за работа с мостри, вариращи от неувредени изследвания до опити, включващи пълното разглобяване или унищожаване

Тя дава възможност на инженерите да тестват собствените си решения върху реална противническа технология и значително намалява цикъла на създаване на технологии за

Русия използва целия си арсенал срещу Украйна.

Ние не само задържаме удари - ние разглобяваме тези оръжия до последния винт, посочи Михайло Федоров.

Това, което трябваше да бъде тайното им предимство, е да се превръща в открита информация за тези, които защитават демокрацията.

Колкото повече Русия използва оръжията си, толкова повече светът се научава как да го спре.

За да се присъедините към платформата:

https://trophylab.mod.gov.ua/

Тази инициатива е полезна на България и българската армия, защото дава изчерпателна информация за използваното въоръжение. Данните могат да се използват от специализирани институти и военно-промишления комплекс за разработването на нови образци или модернизация на съществуващите системи в българската армия.