Михайло Федоров: Украйна стартира платформата trophylab - отворен достъп до руските оръжия за партньори от цял свят

Украйна стартира платформата trophylab - отворен достъп до руските оръжия за партньори от цял свят
Всяка единица руска техника, пленена на бойното поле, не е просто трофей.
Това е познанието как работят оръжията на врага.
Това обяви във "Фейсбук" министърът на отбраната на Украйна Михайло Федоров.
От началото на пълномащабната война украинските военни, научни институции и изследователски центрове изследват уловената технология. Те анализират компоненти, технологични решения и слабости, за да създадат по-бързо ефективни мерки за
Сега това знание се отваря за тези, които работят за укрепване на отбраната.
Министерството на отбраната пуска платформата TrophyLab – пространство, което осигурява достъп на проверени потребители до информация за съвременните руски оръжия.
Украйна ще предостави достъп до руските технологии за нашите партньори. Компании, изследователски центрове и правителства на страни от свободния свят ще могат подробно да изследват проби от руски ракети и други оръжия. Тя ще помогне за намирането на ефективни решения за по-бързото противодействие на врага и засилване на общите усилия за победата
Убедени сме: знанията за технологията на противника не трябва да остават затворени.
Те трябва да работят за тези, които създават защитата.
Платформата отваря достъп до резултатите от изследването на трофейната технология за:
- Украински производители на отбранителни технологии;
- на военни части;
- на научните институции;
- Международни партньори, които помагат на Украйна.
Потребителите получават достъп до техническа документация, резултати от изследвания и анализи за съвременните руски оръжия.
Освен това платформата позволява да поискате физическо изследване на проби от трофей.
Осигурени са няколко формати за работа с мостри, вариращи от неувредени изследвания до опити, включващи пълното разглобяване или унищожаване
Тя дава възможност на инженерите да тестват собствените си решения върху реална противническа технология и значително намалява цикъла на създаване на технологии за
Русия използва целия си арсенал срещу Украйна.
Ние не само задържаме удари - ние разглобяваме тези оръжия до последния винт, посочи Михайло Федоров.
Това, което трябваше да бъде тайното им предимство, е да се превръща в открита информация за тези, които защитават демокрацията.
Колкото повече Русия използва оръжията си, толкова повече светът се научава как да го спре.
За да се присъедините към платформата:
https://trophylab.mod.gov.ua/
Тази инициатива е полезна на България и българската армия, защото дава изчерпателна информация за използваното въоръжение. Данните могат да се използват от специализирани институти и военно-промишления комплекс за разработването на нови образци или модернизация на съществуващите системи в българската армия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тия
Коментиран от #10
14:06 21.06.2026
2 Програмист
14:07 21.06.2026
3 лошото е
14:07 21.06.2026
4 Андрей Новаков евродепутат
Предстои мyнчo - радeвата зима.Вдигна данъци на 2-рo жилищe,на по скъпи коли над 5 xиляди евро ,oрязва майчинските ,вдига осигуровки..зимата се обезценяват и спестяванията, вече изчезнаха 8 млрд.от валутния ни резерв и вдигна дефицита от 3 на 7.4%. И това за 54 дни...Идва хипер глад,санкции от Европа и фалит на България!
Коментиран от #7, #8
14:08 21.06.2026
5 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #74
14:09 21.06.2026
6 Кирил
Коментиран от #65
14:11 21.06.2026
7 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #4 от "Андрей Новаков евродепутат":За това тежко състояние на България трябва да благодариш на "великите" евроатлантици - Пеевски и Борисов !
14:11 21.06.2026
8 54 дни грабеж - 54 дни към фалит
До коментар #4 от "Андрей Новаков евродепутат":Румен Радев дойде на власт с обещанието за съдебна реформа и борба с олигархията. За първите малко над 50 дни в управлението:
- Отказа да се създаде комисия, която да разследва най-големия олигарх.
- Не казва и дума за съдебна реформа.
- Провери как ще реагира обществото, ако намали майчинството.
- С помощта на ГЕРБ и ДПС гласува ЗА изтеглянето на 3.8 млрд евро нов външен дълг.
- Планира да вдигне осигуровките.
- Назначи отговорните за БОТАШ на директорски държавни позиции.
- Планира да вдигне данъците на имотите.
- Планира да вдигне данъците на по-скъпите автомобили.
В същото това време няма абсолютно никакво намерение да прави реформи в публичния сектор.и НЕ планира да намали публичните разходи.
Not great, not terrible!
Коментиран от #11, #12, #16, #20, #21, #22, #23, #25, #26, #27, #28, #29, #30, #31, #32, #33, #34, #36, #37, #39, #41, #42, #44, #45, #47, #48, #49, #50, #52, #53, #54, #55, #56, #57, #58
14:12 21.06.2026
9 БОЦ - ко
До вчера растахме,
И хубави бяхме, 😀
От утре се смаляваме,
И за нищо няма да ставаме... 😭
Това не е само с годишният календар...
14:12 21.06.2026
10 Поръчали
До коментар #1 от "Тия":Са водка от бункера !
14:13 21.06.2026
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13 Мишел
Коментиран от #46
14:17 21.06.2026
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15 руските оръжия
14:18 21.06.2026
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18 Ха ХаХа
ползвал от този сайт?
Идиоти Сър Джон
14:21 21.06.2026
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24 Питане
До коментар #12 от "хаха":Пян ата от устата ли ти изтр иха , комуняго, или теб самият ??? 🤣🤣🤣
Коментиран от #35
14:25 21.06.2026
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38 Атина Палада
14:28 21.06.2026
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40 Комунистически престъпници сър
Коментиран от #84
14:28 21.06.2026
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43 Айляк
А стига, бе.
Рашките пуснаха ли им вече на бандерите атома или нещо не съм разбрал:))
Е да изследват ядреното оръжие на рашките...и ше ги фанат за атома:)
Веселяци.
Коментиран от #81
14:28 21.06.2026
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45 Калоян Методиев бивш шеф...
До коментар #8 от "54 дни грабеж - 54 дни към фалит":"Това е правителство 50% на 50%. Половината е на Румен Радев, другата половина са хора на Делян Пеевски - пряко или косвено". Това заяви политологът и бивш началник на кабинета на президента Румен Радев - Калоян Методиев пред БТВ.
"При положение, че не става въпрос за коалиционно управление да сложиш четирима вицепремиери, е разхищение. При криза разходите се свиват. Радев трябва да обясни кой е министър на правосъвието", каза Методиев.
Той смята, че "това мнозинство ПБ -ДПС се прегрупира и не бива да пипа ВСС". Според Методиев, ще се излиза на нови протести.
Коментиран от #51
14:29 21.06.2026
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51 54 дни грабеж - 54 дни към фалит
До коментар #45 от "Калоян Методиев бивш шеф...":Благодаря ви на всички за отговорите и подкрепата..фактите са си факти...
Коментиран от #71, #88
14:30 21.06.2026
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65 Мишел
До коментар #6 от "Кирил":Важното е, че е напълно запазена, защото украинците са я пленили, като са а разглеждали на снимки.
Преди дни руската армия довърши разгрома на 4 украински бригади, 14 000 военни, в котлите край Красний Лиман и Константиновка . Има много пленници и оръжия, натовско. .
Коментиран от #79, #82
14:33 21.06.2026
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74 дядо дръмпир
До коментар #5 от "Леле - леле ! 🤔":Немците са измислили ТАНКА и са давали двигатели за танкове на русия...........забрави ли кой е създател на дизеловият двигател....виж в ...и напиши,да не би да е просиянец ,а скопецо....
Коментиран от #86
14:36 21.06.2026
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80 Мишел
Ако има примирие то Украйна ще иска изгодно за нея,което ще докара до масово недоволство сред руските нацисти-комунисти.
Путин наистина вече няма опция.Ако е истински патриот ще напусне власта и ще потърси политическо убежище в Северна Корея.
Ако не го направи ще свърши като всички диктатори преди него.
14:38 21.06.2026
81 Питане
До коментар #43 от "Айляк":"бандерите" имаха ли атомно
оръжие ? САМИ ли се отказаха от него, или ти им го ликвидира с червено смра дли ВО "гълъбче" бе, ПАМ.пе.РС ???
Коментиран от #85, #94
14:40 21.06.2026
82 😂😜😂😜😂
До коментар #65 от "Мишел":🤡🤡🤡🤡🥳🥳🥳
14:40 21.06.2026
83 име
14:43 21.06.2026
84 раша е
До коментар #40 от "Комунистически престъпници сър":в КИРЕЧА!!!
14:44 21.06.2026
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86 Леле - леле ! 🤔
До коментар #74 от "дядо дръмпир":Толкова по-зле за немците . За поведението на получените от украинския режим германски танкове има достатъчно статии , и проблемите не само логистика на резервните части ! .Чети , скопецо !
14:47 21.06.2026
87 стоян георгиев
Коментиран от #93
14:48 21.06.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Опорка
14:53 21.06.2026
90 Лапайте ушанки
Коментиран от #96
14:55 21.06.2026
91 Летец Пешеходец
Коментиран от #97, #100
14:59 21.06.2026
92 az СВО Победа 81
Толкова са им плоски и шаблонни схемите.... 🤣🤣🤣
14:59 21.06.2026
93 az СВО Победа 81
До коментар #87 от "стоян георгиев":Все едно слушам хвалебствия за някой петроханец!
Подход 1:1!
🤣🤣🤣
15:02 21.06.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 миме
15:03 21.06.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 миме
До коментар #91 от "Летец Пешеходец":йобан педухански аспух
15:07 21.06.2026
98 Питане
До коментар #85 от "Айляк":Аз ТЕБ те питам бе, червен пее ас !
А ти отговаряш с увиснала китка, с токчета и червило по негърските джу ки и поглед влажен, влажен...
Ама нема кой да те....
15:07 21.06.2026
99 ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ
ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ ОЛИГАРСИ
ПОВЕЧЕТО ОТ КОИТО ПОЗНАВАМ
ЛИЧНО
ДА ПОЧВАТ ДА ДАВАТ ЯХТИТЕ СИ
САМОЛЕТИТЕ СИ ЗА МАГУЧАЯ
ПАРИТЕ КОИТО НАТРУПАХА
СЛЕД 90 ТЕ ГОДИНИ
СЪС СХЕМИ И МОШЕНИЧЕСТВА
ДА БЪДАТ ДАДЕНИ ЗА ВОЙНАТА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
НО НАПРИМЕР СОЛОВЬОВ
ЕВРЕИНО ХИТЪР ,
ЗАЩО НЕ КАЖЕШ
НА ДРУГИЯ ЕВРЕИН МЕНДЕЛ:
МЕДВЕДЕВ ДАЙ СИ ЯХТИТЕ НА МАГУЧАЯ .
ШАЛОМОВИЧ И ТИ
ДАЙ СИ И ТИ
ЯХТИТЕ И ПАРИТЕ ЗА МАГУЧАЯ.
СОЛОВЬОВ ДА ПРОДАДЕ ВСИЧКИТЕ СИ ИМОТИ
И ДА СЕ ОТКАЖЕ
ОТ ДЕСЕТКИТЕ МИЛИОНИ ДОЛАРА
ЗАПЛАТА
И ДА ГИ ДАДЕ ЗА ВОЙНАТА.
ТУРБО ПУТРИОТИ
НО НА ПРИКАЗКИ .
Коментиран от #101
15:08 21.06.2026
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101 миме
До коментар #99 от "ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ":мърсулата и ти кога заминанате за фронта?
15:10 21.06.2026