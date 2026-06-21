Велислав Величков: Имам неприятното усещане, че мястото на Виктор Орбан започва да се заема от Румен Радев

Ние в "Продължаваме промяната" не знаем, че се формира Инициативен комитет за издигане на Андрей Гюров за кандидат-президент.

Това каза пред БНР адвокат Велислав Величков, депутат от ПГ на ПП и зададе въпрос към председателя на ДСБ и депутат от ПГ на "Демократична България" Атанас Атанасов откъде той знае за това, което съобщи в интервю по БНТ в събота.

"Бих посъветвал партийните лидери да не участват в този разговор в този момент, не им е мястото те да казват прави ли се ИК и кой е техният кандидат. ... Дискутират се тези въпроси в публичното пространство, а в същото време никой не е чул какво мисли Андрей Гюров. Той не е казал дали е съгласен да бъде кандидат за президент и как той мисли да бъде издигнат, ако е съгласен. Хвърли се някаква въдица в несъществуващо още море. Чух вчера какво каза ген. Атанасов, но това е негово лично мнение. Ще го запитам другата седмица откъде той знае, че се формира ИК. Гюров е човек с изключително висок професионализъм, доказан, и най-добре знае, ако мисли нещо да прави, кога и как да го обяви".

Той припомни, че има едно подписано споразумение между Форума за демократично действие и лидерите на ПП и на ДБ, а се водят разговори и с други партии.

"Това споразумение е валидно и трябва да бъде спазвано, за да стигнем до един добър резултат на президентските избори и президент от демократичната общност. Ако цялата власт се затвори в Румен Радев - законодателна, изпълнителна и президент - ще имаме всички предпоставки и наченки за авторитарно управление и еднолично вземане на решение. Това е много опасно за парламентарната република", заяви Величков.

В предаването "Неделя 150" Велислав Величков коментира заявеното от премиера Румен Радев, че България ще наложи вето върху 21-вия санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил, като подчерта, че на него трябва да се гледа като на политическа фигура, защитаваща нападателната война на Путин в Украйна, а не като религиозно лице.

"Когато той дойде в България преди 7-8 години, предизвика почти дипломатически скандал с непремерени политически изказвания, и точно президентът тогава Румен Радев каза, че е дошъл като духовник, а е избрал да си тръгне като политик. Ако руският патриарх е политик и защитава нарушаването на международното право и необявените войни на чужда територия, то тогава ЕС не може да се отнася към него като представител на висшия клир. ... Религията трябва да се въплъщава от лица, които са ѝ били отдадени в целия си живот, а не от полковници от КГБ. Полк. Гундяев е името на патриарх Кирил. Не случайно той благославя оръжия, с които се води агресивна, нападателна война на територията на друга държава и се избива мирно население, защото оръжията са в главата му и принадлежността му е повече към КГБ, отколкото към православната църква".

Имам неприятното усещане, че мястото на Виктор Орбан започва да се заема от Румен Радев и България влиза в много неприятна компания и има силни съмнения за нейния европейски интегритет, каза още той и добави.

"Не съм чул друг държавен ръководител от която и да е страна от ЕС да изкаже мнение, че ще се противопостави на новия санкционен пакет, при положение, че падат руски ракети върху жилищни блокове и исторически храмове. ... Но г-н Радев включи и още един човек (чието име ще настоява да бъде извадено от санкциите) - Вагит Алекперов, който е мастит бизнесмен, дългогодишен шеф на "Газпром", пряк последовател на икономическата политика и доктрина на Путин, която доведе до нападателната война. Даже аз се учудвам, че досега Алекперов не е бил в санкционните списъци".

Премиерът Радев започва да защитава висшите представителни лица на руската държава, в разрез с интересите на България, смята Величков.

Депутатът от ПП коментира и шансовете за бърз и качествен избор на нов състав на Висш съдебен съвет, който да направи избор на нов главен прокурор и председател на Върховния административен съд.

"Факторът бързина вече е под огромен въпрос. ... Препускането през текстовете в Правната комисия доведе до отпадане на много неща. Почти всички предложения на опозицията отпаднаха. ... Има притеснения, че нямаме гаранции за независим избор на ВСС".

Ако разпределението на 11-те членове от парламентарната квота е на партийни квоти, от ПП няма да дадем гласовете си и няма да станат 160, заяви той.

"Предстои да се приемат правилата и критериите за кандидатите. Предложихме да са в ЗСВ, а не в отделни правила, но и това не се прие. Според тези правила и критерии ще разберем още другия месец какви хора се канят ПБ да избират във ВСС и ще вдигнем достатъчно аларма, ако разпознаем, че уж нещо се променя, за да си остане всичко същото", уточни Величков.