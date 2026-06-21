Велислав Величков: Имам неприятното усещане, че мястото на Виктор Орбан започва да се заема от Румен Радев

Ние в "Продължаваме промяната" не знаем, че се формира Инициативен комитет за издигане на Андрей Гюров за кандидат-президент.
Това каза пред БНР адвокат Велислав Величков, депутат от ПГ на ПП и зададе въпрос към председателя на ДСБ и депутат от ПГ на "Демократична България" Атанас Атанасов откъде той знае за това, което съобщи в интервю по БНТ в събота.
"Бих посъветвал партийните лидери да не участват в този разговор в този момент, не им е мястото те да казват прави ли се ИК и кой е техният кандидат. ... Дискутират се тези въпроси в публичното пространство, а в същото време никой не е чул какво мисли Андрей Гюров. Той не е казал дали е съгласен да бъде кандидат за президент и как той мисли да бъде издигнат, ако е съгласен. Хвърли се някаква въдица в несъществуващо още море. Чух вчера какво каза ген. Атанасов, но това е негово лично мнение. Ще го запитам другата седмица откъде той знае, че се формира ИК. Гюров е човек с изключително висок професионализъм, доказан, и най-добре знае, ако мисли нещо да прави, кога и как да го обяви".
Той припомни, че има едно подписано споразумение между Форума за демократично действие и лидерите на ПП и на ДБ, а се водят разговори и с други партии.
"Това споразумение е валидно и трябва да бъде спазвано, за да стигнем до един добър резултат на президентските избори и президент от демократичната общност. Ако цялата власт се затвори в Румен Радев - законодателна, изпълнителна и президент - ще имаме всички предпоставки и наченки за авторитарно управление и еднолично вземане на решение. Това е много опасно за парламентарната република", заяви Величков.
В предаването "Неделя 150" Велислав Величков коментира заявеното от премиера Румен Радев, че България ще наложи вето върху 21-вия санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил, като подчерта, че на него трябва да се гледа като на политическа фигура, защитаваща нападателната война на Путин в Украйна, а не като религиозно лице.
"Когато той дойде в България преди 7-8 години, предизвика почти дипломатически скандал с непремерени политически изказвания, и точно президентът тогава Румен Радев каза, че е дошъл като духовник, а е избрал да си тръгне като политик. Ако руският патриарх е политик и защитава нарушаването на международното право и необявените войни на чужда територия, то тогава ЕС не може да се отнася към него като представител на висшия клир. ... Религията трябва да се въплъщава от лица, които са ѝ били отдадени в целия си живот, а не от полковници от КГБ. Полк. Гундяев е името на патриарх Кирил. Не случайно той благославя оръжия, с които се води агресивна, нападателна война на територията на друга държава и се избива мирно население, защото оръжията са в главата му и принадлежността му е повече към КГБ, отколкото към православната църква".
Имам неприятното усещане, че мястото на Виктор Орбан започва да се заема от Румен Радев и България влиза в много неприятна компания и има силни съмнения за нейния европейски интегритет, каза още той и добави.
"Не съм чул друг държавен ръководител от която и да е страна от ЕС да изкаже мнение, че ще се противопостави на новия санкционен пакет, при положение, че падат руски ракети върху жилищни блокове и исторически храмове. ... Но г-н Радев включи и още един човек (чието име ще настоява да бъде извадено от санкциите) - Вагит Алекперов, който е мастит бизнесмен, дългогодишен шеф на "Газпром", пряк последовател на икономическата политика и доктрина на Путин, която доведе до нападателната война. Даже аз се учудвам, че досега Алекперов не е бил в санкционните списъци".
Премиерът Радев започва да защитава висшите представителни лица на руската държава, в разрез с интересите на България, смята Величков.
Депутатът от ПП коментира и шансовете за бърз и качествен избор на нов състав на Висш съдебен съвет, който да направи избор на нов главен прокурор и председател на Върховния административен съд.
"Факторът бързина вече е под огромен въпрос. ... Препускането през текстовете в Правната комисия доведе до отпадане на много неща. Почти всички предложения на опозицията отпаднаха. ... Има притеснения, че нямаме гаранции за независим избор на ВСС".
Ако разпределението на 11-те членове от парламентарната квота е на партийни квоти, от ПП няма да дадем гласовете си и няма да станат 160, заяви той.
"Предстои да се приемат правилата и критериите за кандидатите. Предложихме да са в ЗСВ, а не в отделни правила, но и това не се прие. Според тези правила и критерии ще разберем още другия месец какви хора се канят ПБ да избират във ВСС и ще вдигнем достатъчно аларма, ако разпознаем, че уж нещо се променя, за да си остане всичко същото", уточни Величков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левски
Коментиран от #15
17:43 21.06.2026
2 Бялджип
17:44 21.06.2026
3 37 години кражби
Коментиран от #33
17:45 21.06.2026
4 Пич
Коментиран от #14
17:45 21.06.2026
5 Стамо
За повече информация, вземи да прочетеш по-надолу поста на Явор Дачков (колкото и да не го харесвам тоя)
17:48 21.06.2026
6 зИленски
17:48 21.06.2026
7 Орбан
17:49 21.06.2026
8 Атина Палада
17:49 21.06.2026
9 Анджо
Коментиран от #16
17:50 21.06.2026
10 Една зима му давам на мунчка
Коментиран от #11
17:50 21.06.2026
11 Щ+Щ
До коментар #10 от "Една зима му давам на мунчка":Естествен ли си или заради модните тенденции?
17:52 21.06.2026
12 Пази боже От Тези !
Добри Резултати !
Май !
Съвсем Я Фтасахме !
Нито Висш Адвокатски Съвет !
Нито Народно Събрание !
Нито Министерски Съвет !
Нито Президент !
За тези 36 Години !
Пълна !
Помия !
17:52 21.06.2026
13 Даже
17:53 21.06.2026
14 Хаха шматка
До коментар #4 от "Пич":Плати ли си днес от ТЕЛК а вноската за Боташ?
Коментиран от #24
17:53 21.06.2026
15 Европеец
До коментар #1 от "Левски":Тоя Величков ми е много противен..... Статията не четох...... А Величков и компания да извадят пари от собствения джоб за да дават на украинската фашистка хунта...
Коментиран от #39
17:54 21.06.2026
16 Щ+Щ
До коментар #9 от "Анджо":Не е нужно повече да пишеш! На всички стана ясно какво може да кажеш! То е малко и еднотипно!
17:54 21.06.2026
17 Поправка
17:55 21.06.2026
18 Дориана
Коментиран от #23, #31, #79
17:56 21.06.2026
19 Архимандрисандрит Бибиян
17:56 21.06.2026
20 Хомосексуалисти за Путин
Жик так.
17:56 21.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 АГАТ а Кристи
Орбан го търпяха, защото беше европеец!
А нашият балканец с поза на "петел на бунище" ще върне България при много по-лоши показатели от 1987 г, когато България ФАЛИРА за трети път, благодарение на "другарите"
17:58 21.06.2026
23 Ол1гофрен,
До коментар #18 от "Дориана":Един цент не сме дали на украинците.Всичкото предсдено оръжие е заплатено.
Коментиран от #37
17:58 21.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Кака Радка
Коментиран от #28
17:59 21.06.2026
26 Кат Тъ Гледам !
ПХредставям Си Какъв политик !
Ше Станеш !
18:02 21.06.2026
27 Хасковски каунь
18:03 21.06.2026
28 Стамо
До коментар #25 от "Кака Радка":Како Радке, тя пловдивската школа започва още от времето на оня кривозъбия бракоразводен адвокат дето го бяхме избрали едно време за президентин.
18:04 21.06.2026
29 КРИМСКИТЕ ВЛАСТИ
Поредната Обосрация на
ВОВКА МАСОВКАТА .
УКРАНСКИ ДРОНОВЕ
УДАРИХА НЕ ЕДИН
А 3 ФЕРИБОТА В КРИМ ...
ЛЮБЕЗНИ КРИМЧАНИ КАЧИХА
ВИДЕО НА КОЕТО СЕ
ВИЖДА КАК ГОРЯТ
3
РУСКИ ЛЕГЕНА.
ФЕРИБОТНИЯ ТРАФИК ВЕЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА
ВЛАСТИТЕ КАЗАХА НА ВСИЧКИ
ДА СИ ТЪРСЯТ
СУХОПЪТНИ МАРШРУТИ.
РА РА РА
18:07 21.06.2026
30 А КОЙ Е ВАГИТ
ИСКА БЪЛГАРИЯ
ДА МУ СПАСЯВА ДИРНИКА ?
18:09 21.06.2026
31 Анонимен
До коментар #18 от "Дориана":18 мафията си ти и онези дежурните платените да лъжат малоумниците 18 но България е демокрация няма как червените комунисти с диктат лъжи заблуди да държат властта НОВИ избори и вън на червените комунисти
Коментиран от #41, #60
18:09 21.06.2026
32 Изчезвай
Коментиран от #35
18:10 21.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Анонимен
До коментар #32 от "Изчезвай":Радев е българин но защо лобира за Русия питам аз Избори и нови българи работещи за България избори
Коментиран от #40, #46, #69
18:12 21.06.2026
36 604
18:13 21.06.2026
37 Дориана
До коментар #23 от "Ол1гофрен,":Коментара е грешен и Неверен. ЕС дава милиарди от парите на всички държави членки на корумпирана Украйна, а България започна да дама оръжия като за Световно на Украйна безвъзмездно още при Корнелия Нинова, макар, че тя отричаше , че уж не знаела. И след това продължи при Сглобката.
Коментиран от #43
18:14 21.06.2026
38 калчев
18:15 21.06.2026
39 Анонимен
До коментар #15 от "Европеец":А ти Радев защо не извадите пари от собственият си джоб и да защитавате Путин и Русия и Вагин и незнам още кой си Радев е избран за България да работи а не за Русия тогава избори
Коментиран от #42, #56
18:15 21.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Дориана
До коментар #31 от "Анонимен":Няма нови избори за ужас на опозицията и защитниците на корумпирания модел на управление. Времето им свърши. Провалиха се тотално и Народа ги наказа да са вън от Властта.
Коментиран от #52
18:16 21.06.2026
42 604
До коментар #39 от "Анонимен":Педъалтче кът завалят дрони и ракети в бг хем че въ дерем хем нъ фронтъ...ти за неутралитет чувал ли си ти е п л?
Коментиран от #47
18:17 21.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Обаче
Коментиран от #62
18:18 21.06.2026
45 БеГемот
18:18 21.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Анонимен
До коментар #42 от "604":Ама че страхливци и то начело с вашият цар Мъже били защитаващи българският интерес крият се зад гърба на малоумниците тук Оставка и избори
18:19 21.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Анонимен
До коментар #46 от "Защото":Род е тук родина е България това е ти защо ревеш за Русия Путин и незнам още кой си а за Радев направо е позорно да ходи в Брюксел и да защитава руските интереси Такова позорно поведение на български мин председател Избори България работят живеят демократи а не служи на Русия
Коментиран от #51
18:21 21.06.2026
50 Анонимен
До коментар #48 от "И ти си":Национални предатели са мароумниците защитаващи Путин и Русия и вагин магин ПОЗОР сте Аз защитавам моята държава а тя е България
Коментиран от #53, #54
18:22 21.06.2026
51 А в България
До коментар #49 от "Анонимен":нямаме нужда от безродници и лъжливите нещастници на мафията и национална и предатели на България ПП, ДБ и ГЕРБ!
Коментиран от #55
18:24 21.06.2026
52 Анонимен
До коментар #41 от "Дориана":Злоупотреби огромни Избори и свобода демокрация Да си върнем България.превзета от червените олигарси
18:24 21.06.2026
53 Нациопнални предатели
До коментар #50 от "Анонимен":са ПП, ДБ и ГЕРБ и безродният боклук изкаран да лъже срещу
у България и българи като Радев. Никой не ви държи насила тук.
Коментиран от #58
18:25 21.06.2026
54 Дориана
До коментар #50 от "Анонимен":Най- напред се научи да пишеш грамотно и да мислиш. Мисленето не ти се отдава.
Коментиран от #66
18:25 21.06.2026
55 Анонимен
До коментар #51 от "А в България":Предатели са тези които лобират за Русия и Путин Мафия са тези тукпишещите огромни лъжи огромни срещу България и са недосегаеми
Коментиран от #57
18:26 21.06.2026
56 Европеец
До коментар #39 от "Анонимен":В грешка си анонимния.....Защо смяташ ,че Русия-държавата с най-голяма територия и цялата менделеева таблица няма пари та трябва да ѝ се дават .... Не съм от феновете на Радев/особено за вътрешната му политика икономиката/, но се надявам, че ще работи благото на българския народ..... А това, че жълтите павета недоволстват от изказаната позиция относно патриарх Кирил и Винат си само ваш проблем, обади сигурен, че болшинството от българският народ е съгласен с тая позиция.....
Коментиран от #71
18:26 21.06.2026
57 Чети
До коментар #55 от "Анонимен":В България нямаме нужда от лъжливата из мет изкарана от крадците и мафията и национални предатели ПП, ДБ и ГЕРБ.
18:28 21.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 САМОЗВАНЕЦ
18:29 21.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Милен
До коментар #44 от "Обаче":Ами Унгария може да си позволи да ,,загуби евросредства" щото има реално производство (над 8млрд. евро външнотърговски излишък за миналата година), докато нашата ,,икономика" базирана на услугите и вътрешното потребление (10 млрд. евро външнотърговски дефицит за миналата година) трябва да се молим за всяко евро дето ни отпусна, щото иначе съвсем ще я забатачим, тъй че няма как Радев да е ,,новият" Орбан.
18:31 21.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Анонимен
До коментар #60 от "Дориана":60 прочети какво пишеш и тогава 60 грозни грозни грозни писаници от 60 постоянни
18:33 21.06.2026
65 хихи
18:34 21.06.2026
66 Анонимен
До коментар #54 от "Дориана":Хахахахаха мафиотото хахахахаха да се смея ли да плача ли мафиототоооооо Колко си изпаднало Всъщност преди беше с шарлатаните сега се пребоядиса червен хахахахаха
18:35 21.06.2026
67 Софиянец
18:35 21.06.2026
68 Не си натрапвай
18:36 21.06.2026
69 Хм Хм
До коментар #35 от "Анонимен":Е ти не разбра ли, че за мурзите българин означава на първо място путинист, на второ русофил, на трето българофоб? Мурзата не може да понесе европейско развитие на Родината си. Мурзата иска да е азиатец, но с права и свобода на словото. Харесва тоталитарно управление, но не иска да живее в него. Възхищава се на Китай, но не е готов да бачка 24/7 за половин българска заплата. Мрази всичко европейско, но иска да го консумира. Мурзата е дървено желязо.
Коментиран от #72, #78
18:38 21.06.2026
70 колев
До коментар #63 от "Тук е Бъкгария":демокрацията в България Я извратиха още 1989г, гледай филма,ако не си го гледал-"шменти капели",който НЕ случайно е забранен за илъчване по официалните телевизии!
Коментиран от #73
18:38 21.06.2026
71 Анонимен
До коментар #56 от "Европеец":56 Радев благото на народа много се смях ТЕЗИ словореди са от времето на социализма Аз ще стоя и ще чакам благото от Радев хахахахаха това е само за малоумници Вагин магин Путин кой нормален Демократ работещ ще е за тези руските хахахаха това е позорно срам ме е от това поведение на български мин председател срам ме е Избори демокрация свобода Не желая никакви руснаци тук
Коментиран от #77
18:39 21.06.2026
72 Анонимен
До коментар #69 от "Хм Хм":69 много правилно 69 точно така е 69 и затова искам избори и свободата си
18:40 21.06.2026
73 И се продължава
До коментар #70 от "колев":с лъжи вменяващи Русия, Путин и марсианци да се унищожава България от националните предатели ГЕРБ, ПП и ДБ.
18:44 21.06.2026
74 Евала Румба
18:44 21.06.2026
75 Дървеняк
18:45 21.06.2026
76 ПИТАНКА
А такива като теб, вместо да работите всички заедно за успеха на България, се правите на разбиратели и опозиция
18:45 21.06.2026
77 Европеец
До коментар #71 от "Анонимен":Е остани си със срама, щом се срамуваш толкова..... А да те питам какво е това демокрация според теб..... На 62 години съм и половината ми живот мина през социализма и при демокрацията, определено бих избрал социализма, разбира се на тоя етап това е утопия....
18:47 21.06.2026
78 Ама кво чакаш
До коментар #69 от "Хм Хм":Фащай пушка мешка вокзал и на фронта да бориш Путин и да браниш бандери...
18:48 21.06.2026
79 Говорителят на "Прогресивна България"
До коментар #18 от "Дориана":Другарко, всички тук се възхищаваме на аналитичните ви коментари !
За нас ще бъде голяма чест и огромно удоволствие да посетите нашият офис и да обсъдим детайли по назначаването ви за говорител на партията. С удоволствие ще ви поканим в джакузито, за да отморите и ви дадем авансово сума. Тя - сумата и следващите плащания няма да бъдат осчетоводнявани, както е и при всички нас, за да не ви начисляват данаци.
Ако сте затруднена с транспорт, след като една другарка се насити на бутиците, ще мине да ви вземе.
18:48 21.06.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.