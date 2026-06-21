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Велислав Величков: Имам неприятното усещане, че мястото на Виктор Орбан започва да се заема от Румен Радев

Велислав Величков: Имам неприятното усещане, че мястото на Виктор Орбан започва да се заема от Румен Радев

21 Юни, 2026 17:41 1 174 80

  • велислав величков-
  • новини българия-
  • румен радев-
  • санкции-
  • русия-
  • руски патриарх-
  • лукойл

Ние в "Продължаваме промяната" не знаем, че се формира Инициативен комитет за издигане на Андрей Гюров за кандидат-президент

Велислав Величков: Имам неприятното усещане, че мястото на Виктор Орбан започва да се заема от Румен Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ние в "Продължаваме промяната" не знаем, че се формира Инициативен комитет за издигане на Андрей Гюров за кандидат-президент.

Това каза пред БНР адвокат Велислав Величков, депутат от ПГ на ПП и зададе въпрос към председателя на ДСБ и депутат от ПГ на "Демократична България" Атанас Атанасов откъде той знае за това, което съобщи в интервю по БНТ в събота.

"Бих посъветвал партийните лидери да не участват в този разговор в този момент, не им е мястото те да казват прави ли се ИК и кой е техният кандидат. ... Дискутират се тези въпроси в публичното пространство, а в същото време никой не е чул какво мисли Андрей Гюров. Той не е казал дали е съгласен да бъде кандидат за президент и как той мисли да бъде издигнат, ако е съгласен. Хвърли се някаква въдица в несъществуващо още море. Чух вчера какво каза ген. Атанасов, но това е негово лично мнение. Ще го запитам другата седмица откъде той знае, че се формира ИК. Гюров е човек с изключително висок професионализъм, доказан, и най-добре знае, ако мисли нещо да прави, кога и как да го обяви".

Той припомни, че има едно подписано споразумение между Форума за демократично действие и лидерите на ПП и на ДБ, а се водят разговори и с други партии.

"Това споразумение е валидно и трябва да бъде спазвано, за да стигнем до един добър резултат на президентските избори и президент от демократичната общност. Ако цялата власт се затвори в Румен Радев - законодателна, изпълнителна и президент - ще имаме всички предпоставки и наченки за авторитарно управление и еднолично вземане на решение. Това е много опасно за парламентарната република", заяви Величков.

В предаването "Неделя 150" Велислав Величков коментира заявеното от премиера Румен Радев, че България ще наложи вето върху 21-вия санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил, като подчерта, че на него трябва да се гледа като на политическа фигура, защитаваща нападателната война на Путин в Украйна, а не като религиозно лице.

"Когато той дойде в България преди 7-8 години, предизвика почти дипломатически скандал с непремерени политически изказвания, и точно президентът тогава Румен Радев каза, че е дошъл като духовник, а е избрал да си тръгне като политик. Ако руският патриарх е политик и защитава нарушаването на международното право и необявените войни на чужда територия, то тогава ЕС не може да се отнася към него като представител на висшия клир. ... Религията трябва да се въплъщава от лица, които са ѝ били отдадени в целия си живот, а не от полковници от КГБ. Полк. Гундяев е името на патриарх Кирил. Не случайно той благославя оръжия, с които се води агресивна, нападателна война на територията на друга държава и се избива мирно население, защото оръжията са в главата му и принадлежността му е повече към КГБ, отколкото към православната църква".

Имам неприятното усещане, че мястото на Виктор Орбан започва да се заема от Румен Радев и България влиза в много неприятна компания и има силни съмнения за нейния европейски интегритет, каза още той и добави.

"Не съм чул друг държавен ръководител от която и да е страна от ЕС да изкаже мнение, че ще се противопостави на новия санкционен пакет, при положение, че падат руски ракети върху жилищни блокове и исторически храмове. ... Но г-н Радев включи и още един човек (чието име ще настоява да бъде извадено от санкциите) - Вагит Алекперов, който е мастит бизнесмен, дългогодишен шеф на "Газпром", пряк последовател на икономическата политика и доктрина на Путин, която доведе до нападателната война. Даже аз се учудвам, че досега Алекперов не е бил в санкционните списъци".

Премиерът Радев започва да защитава висшите представителни лица на руската държава, в разрез с интересите на България, смята Величков.

Депутатът от ПП коментира и шансовете за бърз и качествен избор на нов състав на Висш съдебен съвет, който да направи избор на нов главен прокурор и председател на Върховния административен съд.

"Факторът бързина вече е под огромен въпрос. ... Препускането през текстовете в Правната комисия доведе до отпадане на много неща. Почти всички предложения на опозицията отпаднаха. ... Има притеснения, че нямаме гаранции за независим избор на ВСС".

Ако разпределението на 11-те членове от парламентарната квота е на партийни квоти, от ПП няма да дадем гласовете си и няма да станат 160, заяви той.

"Предстои да се приемат правилата и критериите за кандидатите. Предложихме да са в ЗСВ, а не в отделни правила, но и това не се прие. Според тези правила и критерии ще разберем още другия месец какви хора се канят ПБ да избират във ВСС и ще вдигнем достатъчно аларма, ако разпознаем, че уж нещо се променя, за да си остане всичко същото", уточни Величков.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски

    67 13 Отговор
    Скрий се бе , плъх. Нали трябва в тоя съюз на розови бикини да има и един мъж с топки.

    Коментиран от #15

    17:43 21.06.2026

  • 2 Бялджип

    61 7 Отговор
    Този имал неприятно усещане за Радев ?! Това е от изключително важно значение за България и съдбите на народа ни. Потресен съм.

    17:44 21.06.2026

  • 3 37 години кражби

    57 9 Отговор
    Щом е Орбан, ако ни изравни с Унгария по икономика ще е добре.

    Коментиран от #33

    17:45 21.06.2026

  • 4 Пич

    48 10 Отговор
    А яз имам много приятното усещане, че мястото на Виктор Орбан започва да се заема от Румен Радев !!!

    Коментиран от #14

    17:45 21.06.2026

  • 5 Стамо

    14 8 Отговор
    Умно-касивий,
    За повече информация, вземи да прочетеш по-надолу поста на Явор Дачков (колкото и да не го харесвам тоя)

    17:48 21.06.2026

  • 6 зИленски

    47 5 Отговор
    ИМАМ ПРИЯТНОТО УСЕЩАНЕ ,ЧЕ СЛЕД 4 ГОДИНИ НЯМА ДА СТЕ В ПАРЛАМЕНТА

    17:48 21.06.2026

  • 7 Орбан

    10 38 Отговор
    се срещаше с Путин, рундьо няма топки да ди отстоява "позицията". Некадърното пенсионе се захванало да пази рашките олигарси.

    17:49 21.06.2026

  • 8 Атина Палада

    8 35 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    17:49 21.06.2026

  • 9 Анджо

    10 37 Отговор
    Българите сега ли чак разбраха,че КЕШ БОТАШОВ е продажник и работи за интересите на други държави. Дано след една година го изхвърли ме тоя от парламента.

    Коментиран от #16

    17:50 21.06.2026

  • 10 Една зима му давам на мунчка

    7 32 Отговор
    И отива при бялата Златка.

    Коментиран от #11

    17:50 21.06.2026

  • 11 Щ+Щ

    17 3 Отговор

    До коментар #10 от "Една зима му давам на мунчка":

    Естествен ли си или заради модните тенденции?

    17:52 21.06.2026

  • 12 Пази боже От Тези !

    14 6 Отговор
    36 годишни !

    Добри Резултати !

    Май !

    Съвсем Я Фтасахме !

    Нито Висш Адвокатски Съвет !

    Нито Народно Събрание !

    Нито Министерски Съвет !

    Нито Президент !

    За тези 36 Години !

    Пълна !

    Помия !

    17:52 21.06.2026

  • 13 Даже

    16 21 Отговор
    бетер Орбан , но това си беше ясно ! Не може мафията , мутри , ДС бизнесмени , срещу които уж ще се бориш , да ти плащат огромната предизборна кампания и клъвнат ли балъците да гласуват за теб , да тръгнеш срещу спонсорите и другарите ти ! Предаваш Род и Родина заради тях , власт и пари ! И гъдел на егото си...

    17:53 21.06.2026

  • 14 Хаха шматка

    6 23 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Плати ли си днес от ТЕЛК а вноската за Боташ?

    Коментиран от #24

    17:53 21.06.2026

  • 15 Европеец

    38 7 Отговор

    До коментар #1 от "Левски":

    Тоя Величков ми е много противен..... Статията не четох...... А Величков и компания да извадят пари от собствения джоб за да дават на украинската фашистка хунта...

    Коментиран от #39

    17:54 21.06.2026

  • 16 Щ+Щ

    18 2 Отговор

    До коментар #9 от "Анджо":

    Не е нужно повече да пишеш! На всички стана ясно какво може да кажеш! То е малко и еднотипно!

    17:54 21.06.2026

  • 17 Поправка

    25 3 Отговор
    Имам приятното усещане, че мястото на Виктор Орбан започва да се заема от Румен Радев

    17:55 21.06.2026

  • 18 Дориана

    22 6 Отговор
    ППДБ се провалиха тотално и от политическа завист работят още от първия ден на Новата власт срещу тяхното управление.Не разбират, че по този начин работят срещу народа , защото Прогресивна България на Румен Радев за разлика от тяхното мудно управление работят на бързи обороти срещу корупцията , мафията и политическата зависимост.. И да, добре , че дойде Румен Радев и неговата партия за да покажат нагледно как трябва да се работи за интересите на народа и България, как се отстояват Национални интереси и как се казва- Не на даването на пари и оръжия на корумпирана Украйна.

    Коментиран от #23, #31, #79

    17:56 21.06.2026

  • 19 Архимандрисандрит Бибиян

    18 4 Отговор
    Тоя тулум е един от ония кои зорлем баправиха Пембен два пъти педерезвенд. Затуй ги толко разбира.

    17:56 21.06.2026

  • 20 Хомосексуалисти за Путин

    5 17 Отговор
    Правителството подписа 21-ят пакет санкции срещу Русия.
    Жик так.

    17:56 21.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 АГАТ а Кристи

    6 20 Отговор
    Не само "усещане", а и нещо по-реалистично.
    Орбан го търпяха, защото беше европеец!
    А нашият балканец с поза на "петел на бунище" ще върне България при много по-лоши показатели от 1987 г, когато България ФАЛИРА за трети път, благодарение на "другарите"

    17:58 21.06.2026

  • 23 Ол1гофрен,

    6 18 Отговор

    До коментар #18 от "Дориана":

    Един цент не сме дали на украинците.Всичкото предсдено оръжие е заплатено.

    Коментиран от #37

    17:58 21.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Кака Радка

    18 3 Отговор
    Кога стана и либерал бре Велиславе,срам и позор за всички които те познават в Пловдив. И ти се самозабрави само за един месец.

    Коментиран от #28

    17:59 21.06.2026

  • 26 Кат Тъ Гледам !

    17 5 Отговор
    Какъв Си Адвокат !

    ПХредставям Си Какъв политик !

    Ше Станеш !

    18:02 21.06.2026

  • 27 Хасковски каунь

    16 5 Отговор
    трябва да свиквате , че Радев има 131 депутати.

    18:03 21.06.2026

  • 28 Стамо

    13 4 Отговор

    До коментар #25 от "Кака Радка":

    Како Радке, тя пловдивската школа започва още от времето на оня кривозъбия бракоразводен адвокат дето го бяхме избрали едно време за президентин.

    18:04 21.06.2026

  • 29 КРИМСКИТЕ ВЛАСТИ

    4 9 Отговор
    Пак скриха

    Поредната Обосрация на

    ВОВКА МАСОВКАТА .

    УКРАНСКИ ДРОНОВЕ
    УДАРИХА НЕ ЕДИН

    А 3 ФЕРИБОТА В КРИМ ...

    ЛЮБЕЗНИ КРИМЧАНИ КАЧИХА
    ВИДЕО НА КОЕТО СЕ
    ВИЖДА КАК ГОРЯТ
    3
    РУСКИ ЛЕГЕНА.

    ФЕРИБОТНИЯ ТРАФИК ВЕЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА
    ВЛАСТИТЕ КАЗАХА НА ВСИЧКИ
    ДА СИ ТЪРСЯТ
    СУХОПЪТНИ МАРШРУТИ.

    РА РА РА

    18:07 21.06.2026

  • 30 А КОЙ Е ВАГИТ

    4 6 Отговор
    Че МУНЧО
    ИСКА БЪЛГАРИЯ
    ДА МУ СПАСЯВА ДИРНИКА ?

    18:09 21.06.2026

  • 31 Анонимен

    7 7 Отговор

    До коментар #18 от "Дориана":

    18 мафията си ти и онези дежурните платените да лъжат малоумниците 18 но България е демокрация няма как червените комунисти с диктат лъжи заблуди да държат властта НОВИ избори и вън на червените комунисти

    Коментиран от #41, #60

    18:09 21.06.2026

  • 32 Изчезвай

    15 4 Отговор
    Национален предател си и мисирка продадена! Радев е Българин, за разлика от теб и останалите парцали.

    Коментиран от #35

    18:10 21.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Анонимен

    5 10 Отговор

    До коментар #32 от "Изчезвай":

    Радев е българин но защо лобира за Русия питам аз Избори и нови българи работещи за България избори

    Коментиран от #40, #46, #69

    18:12 21.06.2026

  • 36 604

    7 1 Отговор
    Мноу чувствен тоъ жълт люмпин! Ми зъ туй го избръахъ радеф бе пъапун...

    18:13 21.06.2026

  • 37 Дориана

    8 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ол1гофрен,":

    Коментара е грешен и Неверен. ЕС дава милиарди от парите на всички държави членки на корумпирана Украйна, а България започна да дама оръжия като за Световно на Украйна безвъзмездно още при Корнелия Нинова, макар, че тя отричаше , че уж не знаела. И след това продължи при Сглобката.

    Коментиран от #43

    18:14 21.06.2026

  • 38 калчев

    8 2 Отговор
    българите,ако не искат падишах,ще поискат дядо иван,то за друго не стават!

    18:15 21.06.2026

  • 39 Анонимен

    3 9 Отговор

    До коментар #15 от "Европеец":

    А ти Радев защо не извадите пари от собственият си джоб и да защитавате Путин и Русия и Вагин и незнам още кой си Радев е избран за България да работи а не за Русия тогава избори

    Коментиран от #42, #56

    18:15 21.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Дориана

    9 3 Отговор

    До коментар #31 от "Анонимен":

    Няма нови избори за ужас на опозицията и защитниците на корумпирания модел на управление. Времето им свърши. Провалиха се тотално и Народа ги наказа да са вън от Властта.

    Коментиран от #52

    18:16 21.06.2026

  • 42 604

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "Анонимен":

    Педъалтче кът завалят дрони и ракети в бг хем че въ дерем хем нъ фронтъ...ти за неутралитет чувал ли си ти е п л?

    Коментиран от #47

    18:17 21.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Обаче

    2 5 Отговор
    А аз имам чувството, че България ще остане без средства от ЕС като Унгария при Орбан.

    Коментиран от #62

    18:18 21.06.2026

  • 45 БеГемот

    4 1 Отговор
    А колко хубаво щеше да е като при комунизма да се гласува единодушно в пародията ЕС....

    18:18 21.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Анонимен

    2 5 Отговор

    До коментар #42 от "604":

    Ама че страхливци и то начело с вашият цар Мъже били защитаващи българският интерес крият се зад гърба на малоумниците тук Оставка и избори

    18:19 21.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Анонимен

    4 7 Отговор

    До коментар #46 от "Защото":

    Род е тук родина е България това е ти защо ревеш за Русия Путин и незнам още кой си а за Радев направо е позорно да ходи в Брюксел и да защитава руските интереси Такова позорно поведение на български мин председател Избори България работят живеят демократи а не служи на Русия

    Коментиран от #51

    18:21 21.06.2026

  • 50 Анонимен

    4 8 Отговор

    До коментар #48 от "И ти си":

    Национални предатели са мароумниците защитаващи Путин и Русия и вагин магин ПОЗОР сте Аз защитавам моята държава а тя е България

    Коментиран от #53, #54

    18:22 21.06.2026

  • 51 А в България

    8 2 Отговор

    До коментар #49 от "Анонимен":

    нямаме нужда от безродници и лъжливите нещастници на мафията и национална и предатели на България ПП, ДБ и ГЕРБ!

    Коментиран от #55

    18:24 21.06.2026

  • 52 Анонимен

    4 3 Отговор

    До коментар #41 от "Дориана":

    Злоупотреби огромни Избори и свобода демокрация Да си върнем България.превзета от червените олигарси

    18:24 21.06.2026

  • 53 Нациопнални предатели

    6 3 Отговор

    До коментар #50 от "Анонимен":

    са ПП, ДБ и ГЕРБ и безродният боклук изкаран да лъже срещу
    у България и българи като Радев. Никой не ви държи насила тук.

    Коментиран от #58

    18:25 21.06.2026

  • 54 Дориана

    3 3 Отговор

    До коментар #50 от "Анонимен":

    Най- напред се научи да пишеш грамотно и да мислиш. Мисленето не ти се отдава.

    Коментиран от #66

    18:25 21.06.2026

  • 55 Анонимен

    3 8 Отговор

    До коментар #51 от "А в България":

    Предатели са тези които лобират за Русия и Путин Мафия са тези тукпишещите огромни лъжи огромни срещу България и са недосегаеми

    Коментиран от #57

    18:26 21.06.2026

  • 56 Европеец

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "Анонимен":

    В грешка си анонимния.....Защо смяташ ,че Русия-държавата с най-голяма територия и цялата менделеева таблица няма пари та трябва да ѝ се дават .... Не съм от феновете на Радев/особено за вътрешната му политика икономиката/, но се надявам, че ще работи благото на българския народ..... А това, че жълтите павета недоволстват от изказаната позиция относно патриарх Кирил и Винат си само ваш проблем, обади сигурен, че болшинството от българският народ е съгласен с тая позиция.....

    Коментиран от #71

    18:26 21.06.2026

  • 57 Чети

    3 3 Отговор

    До коментар #55 от "Анонимен":

    В България нямаме нужда от лъжливата из мет изкарана от крадците и мафията и национални предатели ПП, ДБ и ГЕРБ.

    18:28 21.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 САМОЗВАНЕЦ

    4 2 Отговор
    Ти КОЙ беше самозванецо "адвокат"?

    18:29 21.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Милен

    0 5 Отговор

    До коментар #44 от "Обаче":

    Ами Унгария може да си позволи да ,,загуби евросредства" щото има реално производство (над 8млрд. евро външнотърговски излишък за миналата година), докато нашата ,,икономика" базирана на услугите и вътрешното потребление (10 млрд. евро външнотърговски дефицит за миналата година) трябва да се молим за всяко евро дето ни отпусна, щото иначе съвсем ще я забатачим, тъй че няма как Радев да е ,,новият" Орбан.

    18:31 21.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "Дориана":

    60 прочети какво пишеш и тогава 60 грозни грозни грозни писаници от 60 постоянни

    18:33 21.06.2026

  • 65 хихи

    6 1 Отговор
    Вие ли жълтопаветник кат развален флекс значи Радев е на прав път...

    18:34 21.06.2026

  • 66 Анонимен

    1 4 Отговор

    До коментар #54 от "Дориана":

    Хахахахаха мафиотото хахахахаха да се смея ли да плача ли мафиототоооооо Колко си изпаднало Всъщност преди беше с шарлатаните сега се пребоядиса червен хахахахаха

    18:35 21.06.2026

  • 67 Софиянец

    4 0 Отговор
    Кажи им ппдб-ли и не ги обиждай повече 😂

    18:35 21.06.2026

  • 68 Не си натрапвай

    2 0 Отговор
    Тъпизмите.

    18:36 21.06.2026

  • 69 Хм Хм

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Анонимен":

    Е ти не разбра ли, че за мурзите българин означава на първо място путинист, на второ русофил, на трето българофоб? Мурзата не може да понесе европейско развитие на Родината си. Мурзата иска да е азиатец, но с права и свобода на словото. Харесва тоталитарно управление, но не иска да живее в него. Възхищава се на Китай, но не е готов да бачка 24/7 за половин българска заплата. Мрази всичко европейско, но иска да го консумира. Мурзата е дървено желязо.

    Коментиран от #72, #78

    18:38 21.06.2026

  • 70 колев

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Тук е Бъкгария":

    демокрацията в България Я извратиха още 1989г, гледай филма,ако не си го гледал-"шменти капели",който НЕ случайно е забранен за илъчване по официалните телевизии!

    Коментиран от #73

    18:38 21.06.2026

  • 71 Анонимен

    1 3 Отговор

    До коментар #56 от "Европеец":

    56 Радев благото на народа много се смях ТЕЗИ словореди са от времето на социализма Аз ще стоя и ще чакам благото от Радев хахахахаха това е само за малоумници Вагин магин Путин кой нормален Демократ работещ ще е за тези руските хахахаха това е позорно срам ме е от това поведение на български мин председател срам ме е Избори демокрация свобода Не желая никакви руснаци тук

    Коментиран от #77

    18:39 21.06.2026

  • 72 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "Хм Хм":

    69 много правилно 69 точно така е 69 и затова искам избори и свободата си

    18:40 21.06.2026

  • 73 И се продължава

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "колев":

    с лъжи вменяващи Русия, Путин и марсианци да се унищожава България от националните предатели ГЕРБ, ПП и ДБ.

    18:44 21.06.2026

  • 74 Евала Румба

    1 1 Отговор
    Ти си патриот, миротворец истински европеец зарежи ги юрогейските военолюбци....

    18:44 21.06.2026

  • 75 Дървеняк

    1 0 Отговор
    За какъв се мисли тоя та ръси оценки и мнения по всички въпроси? Дърррдорко.

    18:45 21.06.2026

  • 76 ПИТАНКА

    1 1 Отговор
    Защо, трябваше да те питат ли...Или не си съгласен, че не е послушко и да вдига ръчичка за съгласие
    А такива като теб, вместо да работите всички заедно за успеха на България, се правите на разбиратели и опозиция

    18:45 21.06.2026

  • 77 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Анонимен":

    Е остани си със срама, щом се срамуваш толкова..... А да те питам какво е това демокрация според теб..... На 62 години съм и половината ми живот мина през социализма и при демокрацията, определено бих избрал социализма, разбира се на тоя етап това е утопия....

    18:47 21.06.2026

  • 78 Ама кво чакаш

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Хм Хм":

    Фащай пушка мешка вокзал и на фронта да бориш Путин и да браниш бандери...

    18:48 21.06.2026

  • 79 Говорителят на "Прогресивна България"

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дориана":

    Другарко, всички тук се възхищаваме на аналитичните ви коментари !
    За нас ще бъде голяма чест и огромно удоволствие да посетите нашият офис и да обсъдим детайли по назначаването ви за говорител на партията. С удоволствие ще ви поканим в джакузито, за да отморите и ви дадем авансово сума. Тя - сумата и следващите плащания няма да бъдат осчетоводнявани, както е и при всички нас, за да не ви начисляват данаци.
    Ако сте затруднена с транспорт, след като една другарка се насити на бутиците, ще мине да ви вземе.

    18:48 21.06.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

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