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Българското „черно злато“ на ръба: Биволовъдството изчезва под натиска на ниски цени и липса на работници

Българското „черно злато“ на ръба: Биволовъдството изчезва под натиска на ниски цени и липса на работници

21 Юни, 2026 19:48 719 9

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Уникалното биволско мляко се топи от пазара, а фермерите се борят за оцеляване

Българското „черно злато“ на ръба: Биволовъдството изчезва под натиска на ниски цени и липса на работници - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В сърцето на българското селско стопанство се крие едно истинско богатство – биволите, наричани неслучайно „черното злато на България“. Днес обаче този символ на традиция и качество е изправен пред сериозна опасност. Фермите, които някога гъмжаха от живот, постепенно затварят врати, а биволското мляко – продукт с изключителни качества – все по-често напуска страната, вместо да радва родните потребители, обобщи "Нова телевизия".

Мария Степанчева – пазителят на биволите

Сред малцината, които не се предават пред трудностите, е Мария Степанчева – собственик на една от най-големите биволовъдни ферми у нас, с над 700 животни.

За нея биволовъдството е повече от бизнес – то е мисия, изпълнена с любов и упоритост.

„Работим от сърце, но не и заради печалбата“, споделя тя с тъга, подчертавайки, че финансовата възвръщаемост е почти символична.

Биволското мляко – еликсир без аналог

Българското биволско мляко е истински деликатес – с високо съдържание на мазнини и протеини, но с два пъти по-малко холестерол от кравето.

„Това е бутиков продукт, който няма равен на себе си“, категорична е Мария. Въпреки това, ниските изкупни цени – между 93 и 97 евроцента за литър – не покриват разходите по отглеждането на животните, а крайните продукти остават скъпи за потребителите.

Уникалният характер на биволите – предизвикателство за фермерите

Биволите са не само интелигентни, но и изключително чувствителни към хората, които ги обгрижват.

Пастирът Кольо разказва: „Те разпознават всеки човек, не позволяват на всеки да ги дои или докосва. Когато се появят непознати, веднага стават нащрек.“

Тази особеност прави работата с тях още по-сложна и изисква специално отношение.

Генетични и кадрови проблеми – двойна заплаха за сектора

Българската порода „Мура“ се нуждае от свеж генетичен материал, за да се избегне инбредната депресия.

Вносът на семенен материал от Индия обаче е блокиран от европейските регулации заради опасения от болести. Към това се добавя и хроничният недостиг на работна ръка – тежкият и специфичен труд отблъсква местните, а фермите са принудени да търсят помощ чак от Узбекистан.

Надежда за бъдещето – възможна ли е промяна?

Въпреки всички препятствия, Мария Степанчева не губи надежда. Тя вярва, че с малко повече държавна подкрепа и промяна в политиките, българското биволовъдство може да възкръсне и да се превърне в истинско „черно злато“. Защото, както казва тя, „тези животни заслужават да бъдат съхранени – не само заради традицията, но и заради уникалната си продукция“.

Българското биволовъдство е на кръстопът – ще успеем ли да опазим това безценно наследство или ще го изгубим завинаги?


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    9 6 Отговор
    Нищо българско няма да опазим от сините скакалци и евросъюза. Ще ядем боклуците на швабите и французите.

    Коментиран от #6, #9

    19:52 21.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 У КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    6 2 Отговор
    Никой не работи. Всички са калашници.

    20:07 21.06.2026

  • 4 Копейки

    5 1 Отговор
    Ативайте да доите биволиците ,стига сте чакали на подаяния от Мурафановна

    20:08 21.06.2026

  • 5 Овчар

    4 0 Отговор
    Промяна на системата в полза на обществото не се прави с избори , олигархични закони или молитви а с метални тръби, винкели и коктели Молотов....! Страхът на кърлежите предизвикан от народа е хапчето за промяна останалото е илюзия в която вярват само глупаците..!

    20:13 21.06.2026

  • 6 Копейкин Костя

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    Ми заминавай на село да гледаш биволи, ватенка, аман от мрънкалници...

    20:15 21.06.2026

  • 7 де го чукаш, де се пука...

    2 0 Отговор
    Всичко изброено е така, но никой не загатва дори, че биволското мляко може д е много качествен деликатес, но никога не го е имало в изобилие защото като количество е малко. Една биволица дава мляко приблизително колкото една коза и затова качеството е несравнимо дори с овчето мляко. За сравнеие една млечна крава може да даде на едно доене над 10 пъти повече мляко, но качеството е коренно различно. Изкупната цена на биволското мляко е ниска, защото всички го смесват с други млека за да подобрят качеството и така продажната му цена се свежда до общата цена на млякото. Имаше единични опити да се предлага биволско кисело мляко, но то е непознато за нашия пазар и търсенето му е нищожно. Това обезсмисля отделната му преработка, а единствената полза за млекопреработвателите е голямото количество сметана и подобренията когато е смесено с разводненото прясно мляко.

    20:21 21.06.2026

  • 8 Това

    1 1 Отговор
    е семеен бизнес ! Какви работници ?

    20:22 21.06.2026

  • 9 стоян

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    До 1 ком - другар явно си доста загрижен - кой те спира да отглеждаш биволици - не чакай в двустайното апартаментче да ти увеличат пенсията а купи биволици - на първо време започни с кози

    20:33 21.06.2026

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