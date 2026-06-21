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Само за една година износът на оръжие от България за Украйна скача над 12 пъти

Само за една година износът на оръжие от България за Украйна скача над 12 пъти

21 Юни, 2026 21:07 1 027 67

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Сред основните пазари за българска военна продукция през 2024 г. са Полша, Румъния, Чехия, Украйна, Великобритания, Словакия и САЩ

Само за една година износът на оръжие от България за Украйна скача над 12 пъти - 1
Снимка: БГНЕС
БГНЕС БГНЕС Информационна агенция

България е изнесла оръжия и боеприпаси за Украйна на стойност 156 365 717 евро през 2024 г., показва официален отговор на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ) до БГНЕС.

Данните разкриват рязко увеличение на преките доставки за Киев спрямо предходната година, когато те са били за 12,6 млн. евро, докато през 2022 г. официално не е отчетен реализиран износ за Украйна.

Отговорът на министерството показва още, че 2024 г. е рекордна за българската отбранителна индустрия. Стойността на реализирания износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, достига 2 831 285 190 евро, което е най-високото ниво, отчитано досега.

Според МИИИ през последните години „българската отбранителна индустрия запазва устойчиво високи нива на износ“.

Официалните данни показват последователен ръст на оръжейния експорт:

• 2022 г. – 1,654 млрд. евро;

• 2023 г. – 2,168 млрд. евро;

• 2024 г. – 2,831 млрд. евро.

Така само за две години реализираният износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, нараства с над 1,17 млрд. евро.

Министерството уточнява, че разполага единствено с информация за прекия износ на оръжия и боеприпаси за Украйна, осъществен от български търговски дружества чрез търговски договори с украински компании или държавни структури.

Според официалните данни:

• през 2022 г. няма реализиран износ за Украйна;

• през 2023 г. износът е 12 586 508 евро;

• през 2024 г. достига 156 365 717 евро.

Това означава, че само за една година преките доставки за Украйна са се увеличили повече от дванадесет пъти.

В същото време МИИИ признава, че не разполага с информация каква част от оръжията и боеприпасите, изнесени за други държави, впоследствие са достигнали до Украйна.

„Междуведомствената комисия не разполага с данни каква част от реализираните ПСО до държави партньори в последствие са предоставени на Украйна“, се посочва в официалния отговор.

Сред основните пазари за българска военна продукция през 2024 г. са Полша, Румъния, Чехия, Украйна, Великобритания, Словакия и САЩ.

От министерството определят отбранителната индустрия като важен сектор за българската икономика, който има „съществен принос за развитието на индустриалния капацитет, поддържането на висококвалифицирана заетост и насърчаването на инвестициите, научноизследователската и развойната дейност и иновациите“.

Данните за реализирания износ през 2025 г. ще бъдат публикувани след приемането на годишния доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол от Министерския съвет и Народното събрание.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хабанера

    18 13 Отговор
    А пари получаваме ли от крайната или пак на аванта,както им храним страхливите мъже на аванта

    Коментиран от #11, #43, #67

    21:11 21.06.2026

  • 4 Казанлъшкия

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Ок, значи бой и по есънижи ,и по украинците, които не са никакви други ,а също руснаци. :)

    21:11 21.06.2026

  • 5 Не е подарък ,

    16 7 Отговор
    а платено до цент ! По думите на Радев излезе така , че е дар - " Стига вече , дадохме достатъчно , няма да им даваме повече" .

    Коментиран от #15

    21:11 21.06.2026

  • 6 Браво

    15 21 Отговор
    Оръжейния бизнес
    В България
    Се развива много добре ..

    Ако продължи войната
    Ще бъде още по добре .

    А най-хубавото
    Е Че Българско Оръжие
    Млати Руски Боклуци.

    Коментиран от #12, #31

    21:12 21.06.2026

  • 7 Малей

    8 15 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    големия бой,близо 3млн украинци под земята и около 400х кв км под руски контрол

    Коментиран от #9

    21:12 21.06.2026

  • 8 Т Живков

    11 7 Отговор
    Само така!Смрът на комунизма!

    21:12 21.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дон Корлеоне

    12 7 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    21:14 21.06.2026

  • 11 Гаси глупаците

    12 6 Отговор

    До коментар #3 от "Хабанера":

    Това оръже е произведено от частни фирми. Ти работиш ли в тях, че искаш пари да получаваш?

    Коментиран от #25, #47

    21:14 21.06.2026

  • 12 Така де

    8 10 Отговор

    До коментар #6 от "Браво":

    а ти ядеш скъпо поради пидаръците на укрите които уоравляващите крадът и дават без пари,тва жълтите павета не дават акъл на вас

    21:14 21.06.2026

  • 13 А ти

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "МАЛЕЙ":

    още ли мандахерцаш козите уз баирите бе

    21:16 21.06.2026

  • 14 Ганчев

    13 8 Отговор
    Изнесените данни не са подходящи за ниско платени копейки и душевно болни русофили.Това е за отбелязване.

    21:16 21.06.2026

  • 15 Пияни и дрогирани русофили

    8 9 Отговор

    До коментар #5 от "Не е подарък ,":

    Оръжието дадено от запасите на армията е едно нещо, а военна продукция произведена и изнесена от фирми е друго нещо.
    Второто макар и подлежащо на специални режими е работа на оръжейния бизнес, а първото е на държавата - то е изкупено от други държави.

    21:17 21.06.2026

  • 16 Нека

    2 5 Отговор
    плащат укрите, акъл да им дойде !

    21:17 21.06.2026

  • 17 При това положение В.В. Путин

    12 9 Отговор
    Съвсем правилно ни постави в категорията неприятелски държави и ние сме точно това неприятелска държава за нашата мила и обична освободителка Русия. Просто ни боже тези престъпници нашите управници не знаят какво правят но със сигурност в ада ще горят.

    Коментиран от #30, #62

    21:17 21.06.2026

  • 18 Иван

    5 5 Отговор
    Нищо сега няма да изнасяме ще изнася някой друг ние сме богати и имаме работеща икономика така че ние все тая и малкото българи които останаха и те ще са на терминал 2 ама на кой му пука ще вкарваме хора няма страшно

    21:17 21.06.2026

  • 19 Колони с автобуси пътуват към Крим

    10 6 Отговор
    Рустаците се готвят за евакуация!

    Коментиран от #29

    21:18 21.06.2026

  • 20 иван костов

    5 7 Отговор
    Нищо няма да помогне на нацистките нацисти, а ние можем да получим удари по ВПК, като участник във войната!

    21:18 21.06.2026

  • 21 Овчар

    1 5 Отговор
    Оръжие купуват само глупаците които не са в час с новите технологии...! На практика един хакер може да спре войната за неопределено време..!

    Коментиран от #63

    21:18 21.06.2026

  • 22 Kaлпазанин

    6 5 Отговор
    Не случайно на всяко тримесечие теглим борчове ,банани нали има

    21:19 21.06.2026

  • 23 Денацификация и Демилитаризация на

    6 5 Отговор
    Нацистите и фашистите. Ако не друго тази задача на СВО върви успешно.

    21:19 21.06.2026

  • 24 Къде е онзи дебил?

    3 0 Отговор
    Който непрекъснато се жалва, че не чете Дойче Веле?

    21:19 21.06.2026

  • 25 Що си тъп

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Гаси глупаците":

    на китайско зеле

    21:20 21.06.2026

  • 26 Питане

    6 1 Отговор
    А колко пъти се увеличиха псевдокомунягите "верни" на Боташ - /оня на общата/ ???

    21:20 21.06.2026

  • 27 Къде е онзи русодебил?

    7 4 Отговор
    Който непрекъснато пита има ли банани?

    Коментиран от #33

    21:21 21.06.2026

  • 28 Да бе ,да ! 🤔

    3 11 Отговор
    Печеливши са само българските натоФски олигарси - собственици на оръжейни заводи . Работниците в оръжейните заводи ,които се взривяват веднъж месечно (за което е забранено да съобщават ) вземат малко над минималнатА ,палата .

    21:21 21.06.2026

  • 29 Падне ли Крим

    11 4 Отговор

    До коментар #19 от "Колони с автобуси пътуват към Крим":

    Путин има правото да поиска политическо убежище в Северна Корея.

    21:21 21.06.2026

  • 30 Слушай бе калъф червен

    11 5 Отговор

    До коментар #17 от "При това положение В.В. Путин":

    с петолъчка между рогИте! "Вашата мила просия" НЕ Е НАШАТА родина! Д.лни продажници комунистически. руски п.одлоги!

    21:23 21.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Путлето

    5 5 Отговор
    Ще се разсърди.

    21:24 21.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Търговия

    6 6 Отговор
    със смърт.... Ужасяващо !

    21:25 21.06.2026

  • 35 Опелото

    6 4 Отговор
    Колкото повече монголи Фира,.. толкова по добре!

    21:32 21.06.2026

  • 36 Васил

    6 4 Отговор
    Ако не беше войната в Украйна ОМЗ Сопот щеше да затвори кепенци а сега в него бачкат 4000 души ако някой си мисли че изнасяме оръжие без пари жестоко се лъже. Крайно време е да спрат лъжите на Радев че даваме оръжие без пари това никога не го е имало Щатите печелят колосални суми а Боташ бей нали сме много богати иска да затрие цял отрасъл с лека ръка и без това друго не произвеждаме с такава висока стойност.

    21:35 21.06.2026

  • 37 Само питам

    4 5 Отговор
    И тия пари влизат ли в държавата ?
    Спомагат ли с нещо за икономиката ?
    Или влизат в джобовете на определени хора ?
    Обаче накрая дървото ще го ядем всички ние !!!

    21:35 21.06.2026

  • 38 Ами сега?

    2 2 Отговор
    Добре де, а защо никой не казва с колко е нараснала вноската и по договора с Боташ? Аз лично се интересувам от тази информация, която засяга всички като мен за конретни количества от внасяните от нас средства като данъци. Аропо, освен кражбите по различни схеми, но в крайна сметка като лична облага от управляващите.

    21:38 21.06.2026

  • 39 жик так

    2 2 Отговор
    Социалните медии пишат че укрите вкарали в списъка миротворец Брат Пит .

    21:39 21.06.2026

  • 40 ИМА ЛИ БАНАНИ

    4 4 Отговор
    Що за изпаднала бананова държава е тази, която има за стратегически приходи вякакви кирливи 150 милиона? Приходи, а не печалба!

    Коментиран от #44, #48, #61

    21:40 21.06.2026

  • 41 Родолюбец

    7 3 Отговор
    Българско оръжие унищожава Фашистките у роди и окупатори от кремля!
    СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    21:41 21.06.2026

  • 42 пешо

    1 1 Отговор
    благодарение на ЖЕЛЯЗКОВ и ГЮРОВ

    21:41 21.06.2026

  • 43 САМО КОМЕНТИРАМ

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хабанера":

    Страхливите мъже са в България - таратор 9 евро, а протести няма. Родният бизнес вече избива с гладна смърт българите с тези цени, а протести няма...

    Коментиран от #57

    21:43 21.06.2026

  • 44 В монголския

    3 4 Отговор

    До коментар #40 от "ИМА ЛИ БАНАНИ":

    Хаганат е така! Ху .. йло ги докара монгольята до там да подписват контракти и да дох нут в ДОНБАС за..1500 € месечно! Ама при 164 $ минималная,..е така
    Хихихихихи

    Коментиран от #46

    21:45 21.06.2026

  • 45 Бойко Българоубиец

    1 1 Отговор
    Само дето вие ги платихте, а не украйна затова имате 7% дефицит 😉😘 ГЕРБ ПОБЕДА!

    21:45 21.06.2026

  • 46 Дако

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "В монголския":

    Кво става ва козляк ?
    Има ли биолаборатории в украйна или нема ?
    Нали пет години разправяте че е фейк ?
    Фейк ама Нансито друго вика ! Че има , има !!
    И за Ковида са виновни щатите . Така казва тя !

    Коментиран от #52, #53

    21:46 21.06.2026

  • 47 ИМАМ СЪМНЕНИЯ, ЧЕ...

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Гаси глупаците":

    Ако тези "частни" фирми не се облагодетелстват от държавата или данъците ни - не. Но ме съмнява да е така.

    21:47 21.06.2026

  • 48 Има, .. Мало умнико

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "ИМА ЛИ БАНАНИ":

    Само за миналата година са 3 .800 милиарда от продажба!

    Коментиран от #54

    21:47 21.06.2026

  • 49 Гук

    1 1 Отговор
    Радвам се.

    21:48 21.06.2026

  • 50 старшинката

    2 2 Отговор
    До 2029 - 2030 година , положението много ще се промени . Ще се радвам да видя как мобилизират козляците дето сега се правят на герои .
    Много от тях няма повече да видят децата и семействата си !!

    21:48 21.06.2026

  • 51 шопо

    2 0 Отговор
    произвеждаме смърт

    21:49 21.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Тихо πръдляk!

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Дако":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #56

    21:52 21.06.2026

  • 54 ИМА ЛИ БРЪМБАРИ

    1 5 Отговор

    До коментар #48 от "Има, .. Мало умнико":

    Явно няма, вакуум е в главата ти. Първо, 3.8 милиарда може да е общата стойност на оръжието, което бандерите са получили от ЕС, не саво от България. И второ, това не е продажба, а подаряване. Ние теглим заеми за да платим на производители и те да го произведат и доставят на хунтата. Иначе ако им дадем парите, изтичат по златните тоалетни.

    21:52 21.06.2026

  • 55 Съдът на ЕС осъди Унгария

    1 0 Отговор
    защото е намалила цените на храните ?!!

    Унгарската държава се е мотивирала, че схемата защитава потребителите и се бори с инфлацията. В решението на съда се казва, че това изцяло е отхвърлено, тъй като тези мерки не са пропорционални, прилагат се непоследователно и е малко вероятно да са от полза за много потребители на практика. Съдът на ЕС постановява, че дори при липса на дискриминация схемата нарушава Директивата за услугите, тъй като не е подходяща за постигане на заявените цели.

    21:54 21.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Троян

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "САМО КОМЕНТИРАМ":

    Таратор, 2.50 E цяла тенжера от два литра. Врете се по капанчета на мутрите и после ревете като карпатски мечки как са ви обрали. Ха ха ха:)

    21:57 21.06.2026

  • 58 Ицо

    1 1 Отговор
    Има ли недоръъчкани копейки тук?

    Коментиран от #60

    21:58 21.06.2026

  • 59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 3 Отговор
    Една интересна снимка

    Коментиран от #66

    21:59 21.06.2026

  • 60 има , има

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Ицо":

    Два козляка .

    22:00 21.06.2026

  • 61 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "ИМА ЛИ БАНАНИ":

    Ти си определено от Ордата на Тиквите които наричат Борисов "Тиква"!Първо износът за Украйна не са "някакви си" 150млн евро,а точно 156 млн и не че разликата е кой-знае каква,но Крещящо говори че изпитваш непреодолима Злоба от Българските успехи,стараейки се да Омаловажиш Факта.И Второ:Тия 156 млн пише черно на бяло в статията са САМО иЗНОСЪТ ЗА уКРАЙНА,ДОКАТО общият износ НА БЪЛГ. ОРЪЖЕЙНИ ЗАВОДИ Е в размер на НАД 2,8 МИЛИАРДА Евро,но се правиш че не си го прочел.И разбери:НЕ може да правиш Пропаганда,след като не си чел Дебели книги- излагаш се и будиш заслужен Присмех!

    22:03 21.06.2026

  • 62 д-р Цветеслава Гълъбова

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "При това положение В.В. Путин":

    Г-н "При това положение", много моля да се върнете в стаята си на втория етаж, вечерята е сервирана. Имаме и метадон, ако нещо ви втриса. Моля Ви, елате си, хората имат нужда от почивка.

    22:07 21.06.2026

  • 63 Хм Хм

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Овчар":

    Г-н Овчар, на практика Вие наистина сте овчар.

    22:08 21.06.2026

  • 64 ООрана държава

    0 1 Отговор
    Къде са парите?

    22:09 21.06.2026

  • 65 Бай Иван

    0 1 Отговор
    Имам един въпрос към представитела на жълтопаветната измет в този форум: Как се нарича страна, която подарява и последните останали и оръжия и боеприпаси на армията и след погрома осъществен от управляващата пасмина за да ни натикат в най-агресивния боенен блок НАТО? Оня попикаващ се запрян военен министър се изтърва в разговор с разгневени работници от военно-ремонтните ни заводи и каза, че не може да им даде работа, защото имаме всичко 80 танка! И това при положение, че преди 1990 година сме имали 2000 танка! Като капак на всичко нашите предатели подаряват 23 танка и 100 бронетранспортоьра, плюс ракети за ПВО системите С 300 и безкрай боеприпаси на украинските нацисти, за да избиват повече от внуците и правнуците на нашите руски освободители! Затова сме обявени за неприятелска държава (все още не вражеска) и след края на войната ще плащаме репарации! И ако само с това ни се размине ще е добре, защото нашите управляващи няма да се колебаят много за да пратят на фронта да умират нашите деца, стига "началниците" от Брюксерл и Вашингтон да им наредят!

    22:18 21.06.2026

  • 66 Да намерим ли

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И ПУТЛЕР.

    НЕ СЛУЧАЙНО МУ ВИКАТ ПУТЛЕР

    ДЪРТИЯ ПЕДОФИЛ .И

    ПУТЛЕРЮГЕНТ.

    ТОВА ЧЕ ПУТЛЕР
    РАЗРЕШАВА
    14 ГОДИШНИ РУСКИНИ
    ДА РАЖДАТ ...

    НЕЩО ПО ВЪПРОСА
    ЧЕРВЕНО ГЕЙТЪРЧЕ?

    22:19 21.06.2026

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    До коментар #3 от "Хабанера":

    Е ми те тия числа в статията са на база официални покупки. Тоест "получаваме" , ама не ти или аз, а разни БКП кадри и наследниците им. Щото производителите и най вече търговците са само такива.

    22:20 21.06.2026

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