Само за една година износът на оръжие от България за Украйна скача над 12 пъти

България е изнесла оръжия и боеприпаси за Украйна на стойност 156 365 717 евро през 2024 г., показва официален отговор на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ) до БГНЕС.
Данните разкриват рязко увеличение на преките доставки за Киев спрямо предходната година, когато те са били за 12,6 млн. евро, докато през 2022 г. официално не е отчетен реализиран износ за Украйна.
Отговорът на министерството показва още, че 2024 г. е рекордна за българската отбранителна индустрия. Стойността на реализирания износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, достига 2 831 285 190 евро, което е най-високото ниво, отчитано досега.
Според МИИИ през последните години „българската отбранителна индустрия запазва устойчиво високи нива на износ“.
Официалните данни показват последователен ръст на оръжейния експорт:
• 2022 г. – 1,654 млрд. евро;
• 2023 г. – 2,168 млрд. евро;
• 2024 г. – 2,831 млрд. евро.
Така само за две години реализираният износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, нараства с над 1,17 млрд. евро.
Министерството уточнява, че разполага единствено с информация за прекия износ на оръжия и боеприпаси за Украйна, осъществен от български търговски дружества чрез търговски договори с украински компании или държавни структури.
Според официалните данни:
• през 2022 г. няма реализиран износ за Украйна;
• през 2023 г. износът е 12 586 508 евро;
• през 2024 г. достига 156 365 717 евро.
Това означава, че само за една година преките доставки за Украйна са се увеличили повече от дванадесет пъти.
В същото време МИИИ признава, че не разполага с информация каква част от оръжията и боеприпасите, изнесени за други държави, впоследствие са достигнали до Украйна.
„Междуведомствената комисия не разполага с данни каква част от реализираните ПСО до държави партньори в последствие са предоставени на Украйна“, се посочва в официалния отговор.
Сред основните пазари за българска военна продукция през 2024 г. са Полша, Румъния, Чехия, Украйна, Великобритания, Словакия и САЩ.
От министерството определят отбранителната индустрия като важен сектор за българската икономика, който има „съществен принос за развитието на индустриалния капацитет, поддържането на висококвалифицирана заетост и насърчаването на инвестициите, научноизследователската и развойната дейност и иновациите“.
Данните за реализирания износ през 2025 г. ще бъдат публикувани след приемането на годишния доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол от Министерския съвет и Народното събрание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хабанера
Коментиран от #11, #43, #67
21:11 21.06.2026
4 Казанлъшкия
До коментар #2 от "хаха":Ок, значи бой и по есънижи ,и по украинците, които не са никакви други ,а също руснаци. :)
21:11 21.06.2026
5 Не е подарък ,
Коментиран от #15
21:11 21.06.2026
6 Браво
В България
Се развива много добре ..
Ако продължи войната
Ще бъде още по добре .
А най-хубавото
Е Че Българско Оръжие
Млати Руски Боклуци.
Коментиран от #12, #31
21:12 21.06.2026
7 Малей
До коментар #2 от "хаха":големия бой,близо 3млн украинци под земята и около 400х кв км под руски контрол
Коментиран от #9
21:12 21.06.2026
8 Т Живков
21:12 21.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дон Корлеоне
21:14 21.06.2026
11 Гаси глупаците
До коментар #3 от "Хабанера":Това оръже е произведено от частни фирми. Ти работиш ли в тях, че искаш пари да получаваш?
Коментиран от #25, #47
21:14 21.06.2026
12 Така де
До коментар #6 от "Браво":а ти ядеш скъпо поради пидаръците на укрите които уоравляващите крадът и дават без пари,тва жълтите павета не дават акъл на вас
21:14 21.06.2026
13 А ти
До коментар #9 от "МАЛЕЙ":още ли мандахерцаш козите уз баирите бе
21:16 21.06.2026
14 Ганчев
21:16 21.06.2026
15 Пияни и дрогирани русофили
До коментар #5 от "Не е подарък ,":Оръжието дадено от запасите на армията е едно нещо, а военна продукция произведена и изнесена от фирми е друго нещо.
Второто макар и подлежащо на специални режими е работа на оръжейния бизнес, а първото е на държавата - то е изкупено от други държави.
21:17 21.06.2026
16 Нека
21:17 21.06.2026
17 При това положение В.В. Путин
Коментиран от #30, #62
21:17 21.06.2026
18 Иван
21:17 21.06.2026
19 Колони с автобуси пътуват към Крим
Коментиран от #29
21:18 21.06.2026
20 иван костов
21:18 21.06.2026
21 Овчар
Коментиран от #63
21:18 21.06.2026
22 Kaлпазанин
21:19 21.06.2026
23 Денацификация и Демилитаризация на
21:19 21.06.2026
24 Къде е онзи дебил?
21:19 21.06.2026
25 Що си тъп
До коментар #11 от "Гаси глупаците":на китайско зеле
21:20 21.06.2026
26 Питане
21:20 21.06.2026
27 Къде е онзи русодебил?
Коментиран от #33
21:21 21.06.2026
28 Да бе ,да ! 🤔
21:21 21.06.2026
29 Падне ли Крим
До коментар #19 от "Колони с автобуси пътуват към Крим":Путин има правото да поиска политическо убежище в Северна Корея.
21:21 21.06.2026
30 Слушай бе калъф червен
До коментар #17 от "При това положение В.В. Путин":с петолъчка между рогИте! "Вашата мила просия" НЕ Е НАШАТА родина! Д.лни продажници комунистически. руски п.одлоги!
21:23 21.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Путлето
21:24 21.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Търговия
21:25 21.06.2026
35 Опелото
21:32 21.06.2026
36 Васил
21:35 21.06.2026
37 Само питам
Спомагат ли с нещо за икономиката ?
Или влизат в джобовете на определени хора ?
Обаче накрая дървото ще го ядем всички ние !!!
21:35 21.06.2026
38 Ами сега?
21:38 21.06.2026
39 жик так
21:39 21.06.2026
40 ИМА ЛИ БАНАНИ
Коментиран от #44, #48, #61
21:40 21.06.2026
41 Родолюбец
СЛАВА БЪЛГАРИЯ
21:41 21.06.2026
42 пешо
21:41 21.06.2026
43 САМО КОМЕНТИРАМ
До коментар #3 от "Хабанера":Страхливите мъже са в България - таратор 9 евро, а протести няма. Родният бизнес вече избива с гладна смърт българите с тези цени, а протести няма...
Коментиран от #57
21:43 21.06.2026
44 В монголския
До коментар #40 от "ИМА ЛИ БАНАНИ":Хаганат е така! Ху .. йло ги докара монгольята до там да подписват контракти и да дох нут в ДОНБАС за..1500 € месечно! Ама при 164 $ минималная,..е така
Хихихихихи
Коментиран от #46
21:45 21.06.2026
45 Бойко Българоубиец
21:45 21.06.2026
46 Дако
До коментар #44 от "В монголския":Кво става ва козляк ?
Има ли биолаборатории в украйна или нема ?
Нали пет години разправяте че е фейк ?
Фейк ама Нансито друго вика ! Че има , има !!
И за Ковида са виновни щатите . Така казва тя !
Коментиран от #52, #53
21:46 21.06.2026
47 ИМАМ СЪМНЕНИЯ, ЧЕ...
До коментар #11 от "Гаси глупаците":Ако тези "частни" фирми не се облагодетелстват от държавата или данъците ни - не. Но ме съмнява да е така.
21:47 21.06.2026
48 Има, .. Мало умнико
До коментар #40 от "ИМА ЛИ БАНАНИ":Само за миналата година са 3 .800 милиарда от продажба!
Коментиран от #54
21:47 21.06.2026
49 Гук
21:48 21.06.2026
50 старшинката
Много от тях няма повече да видят децата и семействата си !!
21:48 21.06.2026
51 шопо
21:49 21.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Тихо πръдляk!
До коментар #46 от "Дако":Не си компетентен.
Коментиран от #56
21:52 21.06.2026
54 ИМА ЛИ БРЪМБАРИ
До коментар #48 от "Има, .. Мало умнико":Явно няма, вакуум е в главата ти. Първо, 3.8 милиарда може да е общата стойност на оръжието, което бандерите са получили от ЕС, не саво от България. И второ, това не е продажба, а подаряване. Ние теглим заеми за да платим на производители и те да го произведат и доставят на хунтата. Иначе ако им дадем парите, изтичат по златните тоалетни.
21:52 21.06.2026
55 Съдът на ЕС осъди Унгария
Унгарската държава се е мотивирала, че схемата защитава потребителите и се бори с инфлацията. В решението на съда се казва, че това изцяло е отхвърлено, тъй като тези мерки не са пропорционални, прилагат се непоследователно и е малко вероятно да са от полза за много потребители на практика. Съдът на ЕС постановява, че дори при липса на дискриминация схемата нарушава Директивата за услугите, тъй като не е подходяща за постигане на заявените цели.
21:54 21.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Троян
До коментар #43 от "САМО КОМЕНТИРАМ":Таратор, 2.50 E цяла тенжера от два литра. Врете се по капанчета на мутрите и после ревете като карпатски мечки как са ви обрали. Ха ха ха:)
21:57 21.06.2026
58 Ицо
Коментиран от #60
21:58 21.06.2026
59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #66
21:59 21.06.2026
60 има , има
До коментар #58 от "Ицо":Два козляка .
22:00 21.06.2026
61 оня с коня
До коментар #40 от "ИМА ЛИ БАНАНИ":Ти си определено от Ордата на Тиквите които наричат Борисов "Тиква"!Първо износът за Украйна не са "някакви си" 150млн евро,а точно 156 млн и не че разликата е кой-знае каква,но Крещящо говори че изпитваш непреодолима Злоба от Българските успехи,стараейки се да Омаловажиш Факта.И Второ:Тия 156 млн пише черно на бяло в статията са САМО иЗНОСЪТ ЗА уКРАЙНА,ДОКАТО общият износ НА БЪЛГ. ОРЪЖЕЙНИ ЗАВОДИ Е в размер на НАД 2,8 МИЛИАРДА Евро,но се правиш че не си го прочел.И разбери:НЕ може да правиш Пропаганда,след като не си чел Дебели книги- излагаш се и будиш заслужен Присмех!
22:03 21.06.2026
62 д-р Цветеслава Гълъбова
До коментар #17 от "При това положение В.В. Путин":Г-н "При това положение", много моля да се върнете в стаята си на втория етаж, вечерята е сервирана. Имаме и метадон, ако нещо ви втриса. Моля Ви, елате си, хората имат нужда от почивка.
22:07 21.06.2026
63 Хм Хм
До коментар #21 от "Овчар":Г-н Овчар, на практика Вие наистина сте овчар.
22:08 21.06.2026
64 ООрана държава
22:09 21.06.2026
65 Бай Иван
22:18 21.06.2026
66 Да намерим ли
До коментар #59 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":И ПУТЛЕР.
НЕ СЛУЧАЙНО МУ ВИКАТ ПУТЛЕР
ДЪРТИЯ ПЕДОФИЛ .И
ПУТЛЕРЮГЕНТ.
ТОВА ЧЕ ПУТЛЕР
РАЗРЕШАВА
14 ГОДИШНИ РУСКИНИ
ДА РАЖДАТ ...
НЕЩО ПО ВЪПРОСА
ЧЕРВЕНО ГЕЙТЪРЧЕ?
22:19 21.06.2026
67 665
До коментар #3 от "Хабанера":Е ми те тия числа в статията са на база официални покупки. Тоест "получаваме" , ама не ти или аз, а разни БКП кадри и наследниците им. Щото производителите и най вече търговците са само такива.
22:20 21.06.2026