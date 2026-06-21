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"Прогресивна България" открехна вратата за част от мерките в Бюджет 2026

"Прогресивна България" открехна вратата за част от мерките в Бюджет 2026

21 Юни, 2026 21:32 963 5

  • стефан белчев-
  • бюджет-
  • дефицит-
  • българия

Място за паника няма, има спешна нужда от финансова дисциплина

"Прогресивна България" открехна вратата за част от мерките в Бюджет 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Надявам се с новия бюджет за 2026 г. дефицитът да бъде в контролирано равнище, защо не и под 3%. Това заяви пред БНР депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев.

Той подчерта, че място за паника няма, има спешна нужда от финансова дисциплина.

Като част от превидените мерки в бюджета, Белчев акцентира, че властта няма да си позволи авансово да изземат средствата от компании, които имат нужда от инвестиционен капитал за модернизация. Търсим вариант държавата да прибере своето, но без да декапитализира този бизнес, добави той.

По думите на Стефан Белчев в ПБ се обсъжда плавно и поетапно въвеждане на лична осигурителна вноска на служителите в администрацията, но това трябва да стане чрез законов механизъм - бруто, нето компенсация в преходния период, за да не се допусне реално намаляване на чистия месечен доход на всеки един държавен служител.

Няма да се вдигат и данъците в Бюджет 2026. "Ако успеем да изсветлим само 5% от сивия сектор, това ще ни донесе стотици милиони евро допълнително в хазната, без да сме увеличили данъчната тежест. Започна да излиза като тема актуализиране на данъчните оценки на имотите. Последната актуализация беше 2007 г., когато самите стойности на жилищата бяха многократно по-ниски, отколкото са в момента, посочи Белчев.

Той акцентира, че стартираната от ЕК процедура по прекомерен дефицит е ясен сигнал, че досегашната политика по залагане на едни разходи по инерция и разчитане на скрити буфери най-вероятно вече е изчерпала своя лимит. Тази процедура е механизъм на ЕС за затягане на бюджетната дисциплина, а ние очевидно имаме нужда от това. Преди години вече сме били в такава процедура и излязохме успешно от нея, коментира народният представител.

Белчев отчете, че дефицитът към края на май е около 2% от БВП, което показва, че хазната не е напълно ликвидна и има около 6 месеца, за да се предложи на ЕК реалистичен план за ограничаване на разходите.

Според него бизнесът има нужда от предвидимост и всяко изтегляне напред на акцизните нива ще бъде минимално, напълно съобразено с европейските директиви и след сериозен диалог с браншовите организации, за да не предизвикваме изкуствен инфлационен натиск върху крайните потребители.


България
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  • 1 Ррр

    2 2 Отговор
    Ох ох ох

    21:39 21.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    За кога?Тя годината изтече.

    21:40 21.06.2026

  • 3 Робот

    2 2 Отговор
    Вратата е изкъртена отдавна и всеки може да влиза и да взима на корем..!

    21:44 21.06.2026

  • 4 Едни

    3 5 Отговор
    общи, и празни приказки, за нечели, и неумни избиратели.

    21:50 21.06.2026

  • 5 Може

    2 2 Отговор
    ли да обясни с думи прости, за какво ще я удържат тая вноска, като щяли да им вдигнат заплатите, и пак да взимат по толкоз. Тоя вноска, като се удържа от служителя, трябва да е освободена от данък, т.е. да се приспада от дохода за облагане, от това следва че служителя може да вземе повече, понеже ще плати по-малко данък.

    21:58 21.06.2026

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