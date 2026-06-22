Новини
България »
Времето днес, прогноза за понеделник, 22 юни: Предимно слънчево. Купеста облачност и кратки валежи следобед на запад

Времето днес, прогноза за понеделник, 22 юни: Предимно слънчево. Купеста облачност и кратки валежи следобед на запад

22 Юни, 2026 04:51, обновена 22 Юни, 2026 03:55 814 8

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще бъдат предимно между 29° и 34°, в София – около 30 градуса

Времето днес, прогноза за понеделник, 22 юни: Предимно слънчево. Купеста облачност и кратки валежи следобед на запад - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици.

Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29° и 34°, в София – около 30 градуса.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средното.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е между 21° и 23°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите в западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°.

Във вторник и сряда над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Над Източна България ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 XУЯмy да ЯДЕТЕсъс сиренетоПО главичкаата

    1 1 Отговор
    Аз съм Козлодуй.
    Свобода или Смърт,
    много съм дърт, много съм дърт.
    69 години спя и ям ряпа,
    и чакам момента да скоча в трапа.
    Аз съм от Лом и съм говедо,
    но се представям за козлодуйско чедо.
    Радиацията мен не може да ме хване,
    душата ми от памперса,
    често се храни.
    Правя си аз ножки редовно,
    и всички ми викат че съм гоовнюю.
    Най-добрият аз съм в сайта,
    мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
    Много обичам аз да досаждам,
    и на Стамаат на члена да се угаждам.
    Кара ме той като трудовашка каруца,
    целия ми диференциал, горко скрибуца.
    Много ви моля не ми се сърдете,
    искам всички дружно да ме нaебeте....,!

    Коментиран от #2, #3

    04:38 22.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 град КОЗЛОДУЙ

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "XУЯмy да ЯДЕТЕсъс сиренетоПО главичкаата":

    много си точен приятел

    04:39 22.06.2026

  • 4 хаберих

    1 0 Отговор
    В метрото срещу възрастна жена сяда младо момиче. И двете й ръце са татуирани с надписи, с йероглифи. Госпожата втренчено разглежда татуировките:
    - Какво, бабче, не си ли виждала татуировки? -пита я кифлата.
    А, виждала съм. Десет години съм живяла в Китай. Преводачка съм. И за това се чудя, защо по ръцете ти пише : "Консумирай охладено, поръсено с копър и чесън." ?

    06:14 22.06.2026

  • 5 Име

    0 1 Отговор
    Хубав ден!

    Коментиран от #6

    06:15 22.06.2026

  • 6 XУЯмy да ЯДЕТЕсъс сиренетоПО главичкаата

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Име":

    XУЯмy да ЯДЕТЕсъс сиренетоПО главичкаата НА ПУТИН

    06:22 22.06.2026

  • 7 шам фъстък

    0 1 Отговор
    ПичкаГъзурова.

    06:36 22.06.2026

  • 8 Хубаво Време !

    1 0 Отговор
    В Грозен Ден !

    В Една Прокълната Държава !

    06:59 22.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове