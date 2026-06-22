Времето днес, прогноза за понеделник, 22 юни: Предимно слънчево. Купеста облачност и кратки валежи следобед на запад

Ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици.
Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29° и 34°, в София – около 30 градуса.
Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средното.
По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е между 21° и 23°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите в западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°.
Във вторник и сряда над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Над Източна България ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 XУЯмy да ЯДЕТЕсъс сиренетоПО главичкаата
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
69 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ножки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме нaебeте....,!
Коментиран от #2, #3
04:38 22.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #1 от "XУЯмy да ЯДЕТЕсъс сиренетоПО главичкаата":много си точен приятел
04:39 22.06.2026
4 хаберих
- Какво, бабче, не си ли виждала татуировки? -пита я кифлата.
А, виждала съм. Десет години съм живяла в Китай. Преводачка съм. И за това се чудя, защо по ръцете ти пише : "Консумирай охладено, поръсено с копър и чесън." ?
06:14 22.06.2026
5 Име
Коментиран от #6
06:15 22.06.2026
6 XУЯмy да ЯДЕТЕсъс сиренетоПО главичкаата
До коментар #5 от "Име":XУЯмy да ЯДЕТЕсъс сиренетоПО главичкаата НА ПУТИН
06:22 22.06.2026
7 шам фъстък
06:36 22.06.2026
8 Хубаво Време !
В Една Прокълната Държава !
06:59 22.06.2026